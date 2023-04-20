日偏食4/20中午登場錯過再等7年，天文館推薦4種觀賞方式

日偏食20日登場錯過再等7年，天文館推薦4觀賞方式

（中央社）罕見的複合日食天象今（20）日中午登場，台灣將可見到日偏食景象。北市天文館表示，直視太陽有失明風險，可以用日食眼鏡、針孔成像、投影法或加裝太陽濾鏡4種方式來觀賞。

根據台北市立天文科學教育館天象預報，全台可見的日偏食天象今天中午登場，以台北為例，月球影子會從中午12時34分開始遮住太陽（初虧），到了下午1時10分遮蔽最多（食甚），最後在下午1時46分離開太陽（復圓），日面被遮蔽的最大面積約3.15％，越往南遮蔽面積越大。

天文館指出，這會是台灣在2030年6月前最後一場日食大秀，且太陽全程位在高於60度仰角的位置，值得且容易觀察，但為了避免失明的危險，請民眾一定要用合格的減光裝置來觀賞日食，絕對不可以直接以肉眼直視太陽。

天文館說明，常見的觀賞方式包含針孔成像、日食眼鏡、投影法及加裝太陽濾鏡的望遠鏡，而坊間流傳的「已曝光底片」、「電焊鏡片」、「3.5磁碟片」等，雖然可以降低太陽光強度，但無法確認安全性，不建議用來觀看日食。

除了自行觀賞，天文館表示，明天中午12時到下午2時將開放館內第2觀測室及4樓平台，讓民眾在專人陪同下透過專業望遠鏡直擊日偏食奇觀，不過若下雨或天候不佳將取消活動。

天文館同時會透過Youtube頻道直播日偏食過程並講解，民眾可透過直播清晰看見太陽表面細節、活躍的太陽黑子，天文館也會與國外頻道合作，將埃克斯茅斯半島、東帝汶東部和西巴布亞部分地區的日全食影像帶回台灣。

天文館說明，複合日食指的是不同地區可以分別看到日全食、偏食及環食，在21世紀共224次日食中只會有7次，屬於罕見天象。

Photo Credit: 台南市政府提供 via 中央社 睽違近3年，台灣20日將可看到日偏食，錯過這次機會，下次想在台灣見到日食特殊天象，得再等7年。此為日偏食模擬示意圖。（台南市政府提供）

台灣4/20日偏食，台南復興國小將架設天文望遠鏡

（中央社）睽違近3年，台灣今天將可看到日偏食，台南東區復興國小將架設天文望遠鏡，安平區西門實小也有天文志工指導觀看。錯過這次機會，下次想在台灣見到日食特殊天象，得再等7年。

台南市政府昨天發布新聞稿指出，當日、月、地因天體運行而排成一列，也就是初一，若月球影子落在地球上，便可於陰影區見到日食。但因地球公轉黃道面和月球公轉白道面並非剛好平行，兩者之間約有5度夾角，因此，並非每次初一都會發生日食。

台南市南瀛天文館表示，此次日食屬於混合型日食，隨著所在地區不同，日食型態也不相同；一般來說，月球投射在地球上陰影區，「本影區」可看見日全食，「半影區」可看見日偏食。今天全食帶會通過澳洲西北角、印尼等地，台灣位於偏食帶，只能看見日偏食。

台南預估今天中午12時24分開始初虧，下午1時7分發生食甚，也就是日偏食缺角最大的發生時間，1時49分復圓，最大食分約為0.04；因食分不大，若未特別注意，就不會發現日偏食現象。

此外，不同地區食甚發生時間不盡相同，台北食甚時間約在今天下午1時10分、發生時間最早則落在金門的1時4分，越往南邊遮蔽面積越高，蘭嶼遮蔽面積可達8.3％。

天文館人員提醒，因太陽光猛烈，日食發生時太陽亮度仍強，絕不可用肉眼或配戴一般太陽眼鏡直視太陽，可利用常見的「針孔成像」、「鏡面投影」、「日食觀測箱」等間接方式；若想直接觀測，可到天文館使用裝有太陽濾鏡望遠鏡，或戴上日食專用太陽觀測眼鏡，持續觀看時間不宜太久，以免眼睛遭受永久性傷害。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航