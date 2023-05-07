那些因強暴受孕而出生的孩子：他救了她的命，他卻也是強暴、燒死她母親的人

英國政府表示，不久之後，在英格蘭和威爾斯因強暴而受孕出生的孩子將會被認定為犯罪受害人。在這裡，一些人分享了他們因為母親被強暴而生下自己的故事——他們還解釋了，他們為什麼拒絕讓往事主宰他們的人生。

親愛的塔絲： 現在你出生只有10天，但當你讀到這段文字時，你或許已經長大很多了。 我非常愛你。

第一次讀到母親露西（Lucy）的日記時，塔絲寧（Tasnim）感覺到自己的眼淚奪眶而出。她此前根本不知道這些日記的存在，更別說她還是個嬰兒時，一場火災奪去露西的性命後，日記竟然還存活了下來。

塔絲寧臉頰上一道隱約的燒傷疤痕，是那天晚上留下的唯一印記。大災籠罩著整座房子時，塔絲寧的爸爸將她抱出險境，用一張毯子包裹著她，將她放在花園的一棵蘋果樹下。

他救了她的命——但他也是那個傾倒汽油並點上火的人，大火還燒死了塔絲寧的阿姨和祖母。

塔絲寧一直都知道，她爸爸被判謀殺罪，被終身監禁。

但是這些日記一直被遺忘在警察庫房裡長達18年，直到塔絲寧請求翻看她母親案件的證據文件，才發現當中包含著另一個令人震撼的秘密。

塔絲寧讀著這些日記，才發現她的出生原來她父親性侵她媽媽的結果。

Photo Credit: BBC News 來自什羅普郡泰爾福德的露西，死時年僅15歲，照片中抱著的嬰兒是塔絲寧

露西日記紙頁上除了她對未來的憧憬與夢想，還詳細記錄了她私下的遭遇。她從12歲起就被塔絲寧的父親、年長她10歲的計程車司機阿扎．阿里．梅伍德（Azhar Ali Mehmood）誘騙和虐待。

真相令塔絲寧心煩意亂。她感覺彷彿自己是世界上唯一經歷著這件事的人，但是資料搜查卻顯示，她遠遠不是唯一。

很難說英國有多少人是出生自強暴和性侵，但是據杜倫大學和女性公義中心（Centre for Women's Justice）的估計，僅在2021年，英格蘭和威爾斯就可能有多達3300名女性因為強暴而懷孕。

英國政府表示，英格蘭和威爾斯即將出台的《受害人法案》（Victims Bill）將會正式將因強暴而受孕的嬰兒列為犯罪受害人。據相關政府部門官員指，這將令他們獲得額外的支援——包括心理諮詢和治療，還有准予獲取相關案件的訊息。他們還獲得許諾，將在酒精和藥物依賴、教育和住房福利等相關服務上得到「更大的認可」。

但是，由於英國沒有專為強暴受害人子女而設的慈善機構或者支援服務，像塔絲寧這樣的人常常不得不在沒有任何專業協助下經歷複雜的情感。

如果你受到本文中所提及的任何問題影響，你可以透過BBC Action Line尋求相關機構協助

「你想要幻象你父母是幸福地相愛的。」她說。

「這會改變你所知的一切，還有你如何理解有關你家庭還有你自己的各種事。因為我和一名殺人犯是親屬，他還是一個強暴犯，我曾經會想一些可怕的事情，我長大了會不會也像他一樣？」

日記當中有一些內容令塔絲寧痛苦得不忍讀下去。她試著將焦點放在對她的愛上，露西的日記中如此清晰地表達了這一點。日記本上滿是詩歌，和她們在一起生活時的故事。

「我不應該為自己感覺糟糕，因為她不會希望是那樣。」塔絲寧說。

尼爾（Neil）深深地吸一口氣，然後打開了信封。

在西約克郡伊爾克利被收養長大的尼爾有一個快樂的童年，但是卻總是對自己的親生母親感到好奇。他想象的是一個童話裡的公主，夢想著有一天他們會重逢。

現在，27歲的尼爾打開一封來自聘請來尋找生母的私家偵探的來信。讀著信件，他感覺好像一道鴻溝裂開了，正在向下墜落。

尼爾的母親還是個少女時，在一個公園裡被一名陌生人強暴。尼爾因此出生。

Photo Credit: BBC News 尼爾

「沒有什麼能讓你凖備好迎接這個消息。」尼爾說。

發現自己是以這樣一種充滿暴力、仇恨的方式被生下來，感覺「幾乎像是被人一拳打在胸前，將你的內臟拉扯出來」。

尼爾說：「你感到羞恥，感到悲哀，感到困惑，所有你對自己能有的那些最黑暗、最惡劣的感覺。我整個人都崩潰了。」

尼爾以為自己所知道的一切都被撕碎了。不敢照鏡子，害怕鏡中那張臉會是一個不認識的暴徒看著自己。

因為暴力而出生，不是因為愛，這意味著什麼？尼爾的生母會願意見面嗎？

隨著監獄那道沉重的門在她身後猛然關上，塔絲寧感覺心臟在她的胸口狂跳。一名警衛領著她進入一個又小又冷的房間。等候她的是一張桌子和兩張椅子。

房間另一邊的門打開，塔絲寧第一次見到她的父親。穿著灰色的囚服，他比她想像的還要矮。

Photo Credit: West Mercia Police / BBC News 阿扎．阿里．梅伍德因三項謀殺和一項意圖謀殺罪在2001年入獄

但他的舉止卻很大方，整個房間都能感覺得到。他擁抱了她，還給她帶了一個巧克力蛋糕，當作是「慶祝」。

這不是塔絲寧要的，她想要自己是掌控場面的那個人。她想要他明白，他所做的一切所帶來的影響。

但是現在，她親眼見到了，那個曾經操縱和控制她母親的男人。

塔絲寧從監獄裡走出來，再也沒有回去。她已經得到她需要的一切答案。

在火車站外等著第一次見親生母親時，尼爾覺得胃裡在翻攪。對於這一刻，想了無數遍，還反覆練習過要做什麼和說什麼。

她出現的那一瞬間，尼爾就知道是她。

兩人看著對方的眼睛，尼爾在替她擔心。

「如果我長得像那個對你做過那種事的人，」尼爾說，「那我現在就走開。」

「你不像。」他媽媽說，於是尼爾覺得心裡一塊大石頭放下了。

母親和兒子一邊走一邊聊，怯生生地分享著各自的人生故事。她談到家庭，那些尼爾不知道自己有的異父兄弟姐妹。兩人說話的語氣、神態和笑聲都一樣。

尼爾沒有問那天晚上發生了什麼。不需要知道，也不想要她去回憶那件事。對於尼爾來說，沒有親生父親。