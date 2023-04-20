2023/04/20,
歐洲

歐洲各國罷工引發航班之亂，延誤情況恐持續到北半球夏季

歐洲各國罷工引發航班之亂，延誤情況恐持續到北半球夏季
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瑞恩航空控股公司（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）上月表示，法國罷工阻礙許多飛越法國領空的班機，造成各國間服務中斷，包括英國和西班牙之間最繁忙的觀光路線。根據歐洲乘客權益法規定，航空公司客戶碰上班機延誤數小時有權獲得賠償。這對飽受微薄利潤所苦的航空公司而言是一大痛點。

歐洲罷工引發航班之亂，恐持續到夏季

（中央社）根據旅遊業者的數據顯示，歐洲各地的罷工已導致航班取消、延宕以及飛往巴黎等城市的訂票減少。歐洲航管組織曾警告，倘若罷工持續，班機延誤情況恐持續到北半球的夏季。

根據航班索賠管理公司Airhelp的數據，4月5日至11日復活節假期期間，歐洲航班取消和延誤超過3小時的班次攀升，其中以法國和英國最明顯。

旅遊數據調查研究公司ForwardKeys副總裁龐蒂（Olivier Ponti）指出，隨著法國陷入年金改革危機，情況迅速惡化。作為目的地和轉運中樞的法國戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）受到嚴重影響。

根據Airhelp提供給《路透社》的數據，近來巴黎因航管人員發動罷工，僅62％的航班準時，遠低於2022年的75％，以及2019年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發導致國際旅遊停擺前的76％。

《路透社》報導，今（2023）年的復活節假期約3萬3300個航班取消，相較之下，去（2022）年同一時期約7800個航班取消。今年的復活節假期約9000航班延誤超過3小時，相較於去年的6800個航班。

根據ForwardKeys，3月中以前經巴黎戴高樂機場轉機或預定停留的乘客和2019年同期相比減少約75％。

巴黎機場營運商巴黎機場集團（Aeroports de Paris）17日預估，由於罷工的關係，今年1至3月乘客減少約47萬人。

根據Airhelp，在英國，邊界罷工也造成國內機場大亂，其中以倫敦機場班機延誤最嚴重。在復活節假期期間，約73％航班準時，低於2022年的76％，以及2019年的81％。

同一時期，約3萬3700個航班取消，比去年的2萬6600個多。此外，有1萬800個航班延誤超過3小時，占全部航班的1％，比去年的9500個航班還多。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）15日已將因提高退休年齡引發眾怒的年金改革法簽署成為法律，造成工會不滿。法國工會自今年1月起開始發起大型罷工的情況恐將持續。

而在德國，德國服務業工會（Verdi）發動機場保安人員罷工，迫使漢堡機場20日和21日取消所有出境班機。

歐洲航管組織（Eurocontrol）之前警告，倘若罷工行動持續，班機延誤情況恐持續到北半球的夏季。

瑞恩航空控股公司（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）上月表示，法國罷工阻礙許多飛越法國領空的班機，造成各國間服務中斷，包括英國和西班牙之間最繁忙的觀光路線。

根據歐洲乘客權益法規定，航空公司客戶碰上班機延誤數小時有權獲得賠償。這對飽受微薄利潤所苦的航空公司而言是一大痛點。

航空公司表示，機場和其他利害關係人也應支付對消費者的理賠，這樣負擔才不會全在航空公司肩上。

要求加薪抗通膨，德國運輸工會號召4/21鐵路罷工

德國鐵路及交通工會（EVG）19日呼籲21日發動鐵路罷工，因為勞工要求提高薪資以因應高通貨膨脹率，這將是這個歐洲最大經濟體的最新罷工行動。

鐵路及交通工會在聲明中說，全國各地的鐵路工人將在21日凌晨3時到上午11時罷工。

《法新社》報導，鐵路及交通工會副主席因根斯凱（Cosima Ingenschay）在柏林火車總站外告訴媒體，這次短暫的「警告性罷工」是為了「鼓勵雇主提出合理的報價」進行薪資談判。

她說：「如果這種情況沒有發生，那麼我們將不得不考慮更大規模的罷工。」

這次的罷工將給旅客帶來更多的交通困難。

鐵路及交通工會代表大約50家運輸公司的23萬名工人，包括國營德國鐵路公司（Deutsche Bahn）。

德國鐵路公司人事主任塞勒（Martin Seiler）告訴媒體，這次罷工「完全沒有用，完全沒有必要」。

塞勒說，鐵路服務中斷將在周末前影響「數十萬」通勤者，並指責鐵路及交通工會完全失了「分寸」。

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