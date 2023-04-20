雨炸彰化鹿港多處淹水，苗栗台中彰化豪雨特報，台南以北縣市防大雨

雨炸彰化鹿港多處淹水，鎮公所成立應變中心

（中央社）彰化縣鹿港鎮今（20）日清晨降雨伴隨雷聲，由於雨勢來得又急又猛，市區多處道路淹水，部分水深逾半個輪胎高，有居民指鹿港到處淹水。對此，鎮公所成立應變中心並準備沙包供領取。

鋒面影響，中部地區今天清晨開始降雨，雨勢不小且伴隨雷聲，中央氣象局清晨陸續發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含苗栗縣、彰化縣、新竹市、台中市，請慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風、溪水暴漲、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水及低能見度。

彰化縣鹿港鎮、福興鄉今天清晨強降雨，民眾在地方臉書（Facebook）社團回報鹿港復興路、鹿港國中前、鹿港老街、菜園路等多條道路淹水，網友甚至說「有哪一條路沒有淹水嗎」，也有居民說「鹿港到處淹水，老街廣場變水池，已經開始抽水了」、「越淹越高」。

民眾發文指出鹿港國中前淹水：

鹿港復興路淹水：

有居民指出：「平時不處理，等到下雨都來不及，一次一次讓鎮民叫苦連天」，另名居民則回應「前幾天有清水溝，雨勢太大，排水不及」；鹿港鎮長許志宏日前透過臉書粉絲專頁表示，鹿港鎮清潔隊針對鎮內31個里，每月由里長安排進行水溝垃圾及污泥清除作業。

許志宏今天指出，有關強降雨排水問題，請鄉親務必移開門前水溝蓋上雜物，避免排水不良；清晨強降雨瞬間雨量暴增，造成多處低窪地區排水不及、淹水災情嚴重，公所立即成立水災災害應變中心，有淹水災情可撥打通報專線，公所也備有沙包供有需要民眾領取。

氣象局公布20日凌晨0時至清晨6時30分累積雨量全台前20名，第1名為苗栗縣通霄漁港165.5毫米，彰化縣福寶156毫米排名第7，彰化縣福興139.5毫米排名第13，彰化縣鹿港139毫米排名第14。

Photo Credit: 民眾提供 via 中央社 彰化縣鹿港鎮20日清晨下起大雨，由於雨勢來得又急又猛，市區多處道路淹水。（民眾提供）

苗栗台中彰化豪雨特報，台南以北縣市防大雨

（中央社）氣象局今天針對苗栗、台中、彰化發布豪雨特報，台南以北其他縣市及澎湖需留意大雨。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量以苗栗縣通霄鎮215.5毫米最多，南部僅高雄旗津區略多，嘉義、台南並無明顯降雨。

Photo Credit: 黃惠琴提供 via 中央社 苗栗縣連夜大雨，大湖鄉苗62線0.5公里處，20日清晨發生落石坍方，一名泰安鄉公所清潔隊員工駕車上班行經該處，車輛遭落石擊中，自行脫困後送醫治療。（黃惠琴提供）

中央氣象局今天發布豪雨特報，鋒面影響，苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量以苗栗縣通霄鎮215.5毫米最多，累積雨量前10名都位於苗栗。

至於各縣市的累積雨量，同樣是今天截至上午8時，台北市以士林區38毫米最多，台中則是外埔區136毫米，高雄市旗津區78.5毫米；然而台南僅5毫米、嘉義約16毫米，顯示雨量多落在中台灣。

氣象局長鄭明典今天在臉書說明雨型和地形的關聯，從氣流走向很明顯看到外圍氣流為圍繞山，而近中央的氣流則是遇到地形後轉向往北。往北的氣流擠向北邊相對直行的氣流就產生輻合，這個輻合提供額外的舉升作用產生和地形相關的對流帶。

鄭明典指出，昨晚鋒面更接近，鋒前的舉升有利部分氣流越山，於是對流胞就移入陸地上發展。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航