雨炸彰化鹿港多處淹水，苗栗台中彰化豪雨特報，台南以北縣市防大雨
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彰化縣鹿港鎮、福興鄉今天清晨強降雨，民眾在地方臉書（Facebook）社團回報鹿港復興路、鹿港國中前、鹿港老街、菜園路等多條道路淹水，網友甚至說「有哪一條路沒有淹水嗎」，也有居民說「鹿港到處淹水，老街廣場變水池，已經開始抽水了」、「越淹越高」。
雨炸彰化鹿港多處淹水，鎮公所成立應變中心
（中央社）彰化縣鹿港鎮今（20）日清晨降雨伴隨雷聲，由於雨勢來得又急又猛，市區多處道路淹水，部分水深逾半個輪胎高，有居民指鹿港到處淹水。對此，鎮公所成立應變中心並準備沙包供領取。
鋒面影響，中部地區今天清晨開始降雨，雨勢不小且伴隨雷聲，中央氣象局清晨陸續發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含苗栗縣、彰化縣、新竹市、台中市，請慎防劇烈降雨、雷擊、強陣風、溪水暴漲、坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水及低能見度。
彰化縣鹿港鎮、福興鄉今天清晨強降雨，民眾在地方臉書（Facebook）社團回報鹿港復興路、鹿港國中前、鹿港老街、菜園路等多條道路淹水，網友甚至說「有哪一條路沒有淹水嗎」，也有居民說「鹿港到處淹水，老街廣場變水池，已經開始抽水了」、「越淹越高」。
民眾發文指出鹿港國中前淹水：
鹿港復興路淹水：
有居民指出：「平時不處理，等到下雨都來不及，一次一次讓鎮民叫苦連天」，另名居民則回應「前幾天有清水溝，雨勢太大，排水不及」；鹿港鎮長許志宏日前透過臉書粉絲專頁表示，鹿港鎮清潔隊針對鎮內31個里，每月由里長安排進行水溝垃圾及污泥清除作業。
許志宏今天指出，有關強降雨排水問題，請鄉親務必移開門前水溝蓋上雜物，避免排水不良；清晨強降雨瞬間雨量暴增，造成多處低窪地區排水不及、淹水災情嚴重，公所立即成立水災災害應變中心，有淹水災情可撥打通報專線，公所也備有沙包供有需要民眾領取。
氣象局公布20日凌晨0時至清晨6時30分累積雨量全台前20名，第1名為苗栗縣通霄漁港165.5毫米，彰化縣福寶156毫米排名第7，彰化縣福興139.5毫米排名第13，彰化縣鹿港139毫米排名第14。
苗栗台中彰化豪雨特報，台南以北縣市防大雨
（中央社）氣象局今天針對苗栗、台中、彰化發布豪雨特報，台南以北其他縣市及澎湖需留意大雨。
根據氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量以苗栗縣通霄鎮215.5毫米最多，南部僅高雄旗津區略多，嘉義、台南並無明顯降雨。
中央氣象局今天發布豪雨特報，鋒面影響，苗栗縣、台中市、彰化縣有局部大雨或豪雨發生，台南以北地區及澎湖有局部大雨發生。
根據氣象局網站，今天截至上午8時，累積雨量以苗栗縣通霄鎮215.5毫米最多，累積雨量前10名都位於苗栗。
至於各縣市的累積雨量，同樣是今天截至上午8時，台北市以士林區38毫米最多，台中則是外埔區136毫米，高雄市旗津區78.5毫米；然而台南僅5毫米、嘉義約16毫米，顯示雨量多落在中台灣。
氣象局長鄭明典今天在臉書說明雨型和地形的關聯，從氣流走向很明顯看到外圍氣流為圍繞山，而近中央的氣流則是遇到地形後轉向往北。往北的氣流擠向北邊相對直行的氣流就產生輻合，這個輻合提供額外的舉升作用產生和地形相關的對流帶。
鄭明典指出，昨晚鋒面更接近，鋒前的舉升有利部分氣流越山，於是對流胞就移入陸地上發展。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。