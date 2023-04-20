2023/04/20,
政治

21名共和黨眾議員致函布林肯邀請蔡英文參與APEC，吳釗燮：會與其他國家協商做最好的安排

21名共和黨眾議員致函布林肯邀請蔡英文參與APEC，吳釗燮：會與其他國家協商做最好的安排
外交部長吳釗燮20日出席立法院外交國防委員會。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

我們想讓你知道的是

台灣自1991年以「中華台北」名義加入AEPC，從未有總統親自參與領袖會議，美國眾議院聯名信警告，如果持續依照中共要求不讓台灣充分參與APEC，可能對外傳遞錯誤訊息，無異於美國向中國申請和台灣發展雙邊關係的許可。

今年亞太經濟合作會議（APEC）由美國主辦，美國21位共和黨眾議員近日聯名致函美國國務卿布林肯，呼籲正式邀請蔡英文總統參加2023年APEC經濟領袖會議。

美國為今年APEC主辦國，將分別於2月14日至28日、5月14日至26日及7月29日至8月21日舉辦3場資深官員會議，重頭戲經濟領袖會議將於11月12日當週在加州舊金山登場。

美國《福斯新聞》（Fox News）19日公開一份由共和黨籍眾議員古登（Lance Gooden）領銜、一共21位眾議員連署發出的信函，呼籲美國國務卿布林肯（Antony Blinken），正式邀請台灣總統蔡英文出席11月12日在加州舉辦的APEC經濟領袖會議。

信件指出，台灣對區域有重要經濟、文化與科技貢獻，相信蔡英文總統值得美方充分尊重，台灣也應獲得與其他APEC會員國同等的公平待遇。

信件強調，台灣在半導體的領先地位對全球供應鏈至關重要，對美國經濟和國家安全不可或缺；信件也指出，美國現行法律早已規定，歡迎台灣總統隨時赴美國討論諸多重要雙邊議題，包括經濟、安全合作。數年前通過的「台灣旅行法」，也重申美國鼓勵美台高層互訪的政策，包括雙方總統。

信件警告，如果持續依照中共要求，不讓台灣充分參與APEC，可能對外傳遞錯誤訊息，無異於美國向中國申請開展雙邊外交關係的許可。

信件也提到，美國眾議院議長麥卡錫近期與蔡英文總統的會面，展示了美國堅定不移地支持台灣人民；美台之間的友誼必須得以維護，美國領導人應持續表明對自由台灣的支持，拒絕中國威脅採取報復。

這份文件獲得眾議院能源暨商業委員會主席羅傑斯（Cathy McMorris Rodgers）及歐文斯（Burgess Owens）、拉馬法（Doug LaMalfa）與戴佳雷（Scott DesJarlais）等20名共和黨籍眾議員簽署。

外交部長吳釗燮今（20）日於立法院外交國防委員會列席備詢，會前接受媒體聯訪被問及此事，吳釗燮表示，有關我方參加APEC有長年的做法，我們也依照APEC相關的這些慣例，已經參與了很多年，而且參與的方式都是非常的活躍。關於今年的APEC領袖會議，他表示會跟其他國家來做最好的協商，和最好的安排，並未否認或承認蔡總統是否出席今年的APEC領袖會議。

台灣自1991年以「中華台北」（Chinese Taipei）名義加入AEPC，從未有總統親自參與領袖會議，蔡英文任期內，首2年由親民黨主席宋楚瑜代表出席，2018年起改派台積電創辦人張忠謀擔任代表。

台灣是否第七年未能參與WHA？李淳：今年有更多國家支持台灣

而今年的世界衛生大會（WHA）將於5月21至30日登場，傳出我國可能繼2016年未獲邀請後，連續第七年未能參與WHA，吳釗燮表示，「這個部分我們會努力到最後一刻」。吳釗燮表示，過去這幾年雖然沒有辦法參加世界衛生大會，但是國際社會上支持台灣的聲浪是越來越高，外交部會繼續努力。

國民黨立委江啟臣質詢時提問，有沒有請美國幫我們提案加入WHA？外交部政務次長李淳表示，所有能增加台灣實質參與的方案都在努力嘗試，強調可以樂觀期待今年有更多理念相同的國家，不只是友邦，會來支持台灣參加。

在日本舉行的7大工業國（G7）外長會議本週剛落幕，G7外長發表聯合聲明中，支持台灣以正式成員、觀察員或來賓等身分參加國際組織，包括世界衛生大會（WHA）和世界衛生組織（WHO）技術會議等。吳釗燮表示，感謝G7外長作成決議，這份支持對台灣來說有非常大的助益，接下來可以期待G7領袖不只在大會上口頭表達，或對秘書處提出要求讓台灣參與WHA。

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核稿編輯：翁世航


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