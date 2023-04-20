美中航空母艦台海對峙，軍事專家：美國藉機加強東海與南海戰略部署，遏阻中共反介入／區域拒止

分析：防台灣有事，美國布局東海南海遏阻共軍

（中央社）美中航空母艦近期在台灣周遭海域對峙，中國官媒宣稱這是美國航艦「被嚇到了」。但軍事專家說，美國可能藉此爭取時間加強東海與南海的戰略部署，以遏阻中共的反介入／區域拒止作戰。

香港《南華早報》18日報導，共軍近期在台灣周遭海域軍演6天期間，美國尼米茲號航艦（USS Nimitz）與多艘戰艦部署於台灣東部外海數百英里處。

根據位於北京的智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）上傳至推特的資訊圖表，尼米茲號於停留的海域打轉，並與解放軍的航艦山東號保持安全距離。

總統蔡英文4月初在加州會見美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，全球兩大強權美中的軍艦在台灣周遭海域對峙。

中國官媒宣稱，隸屬山東號打擊群並配備超音速反艦飛彈，噸位達1萬2000公噸的055型驅逐艦「嚇跑了尼米茲號」。

官媒報導，自今年2月起，055型驅逐艦建置先進的鷹擊21反艦飛彈，這是源自航艦殺手東風21D中程反艦飛彈的改良款，最高速限可達10馬赫，因此任何飛彈防禦系統都無法攔截。

不同於官媒的得意洋洋，中國軍事專家分析尼米茲號與山東號的對峙則是相對謹慎。

人在北京的中國海軍軍事專家李杰示警，北京應保持警覺，因美國持續遊說亞太地區的盟友和夥伴，與華府聯手以嚇阻北京的「統台計畫」。

他說：「美國已強化在東海和南海的戰略部署，此據意圖使台灣有事，涵蓋於中國與亞太地區多國的主權爭端，尤其是跟日本、菲律賓和越南」。

李杰指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪越南，顯然意欲破壞中國反介入／區域拒止（anti-access/area denial）的戰力，這是中國為遏止外國勢力介入可能爆發的台海戰爭，籌備數十年的作戰規畫。

布林肯15日在越南河內指出，當前可說是提升美越夥伴關係的良機。

而共軍結束在台灣附近海域的軍演後，美國與菲律賓上週舉行數十年來規模最大的聯合演習。4月初，華府和馬尼拉簽訂協議，使美軍可進駐菲國的4個軍事基地。

此外，2022年8月初時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，台灣周遭海域也曾上演相同的對峙戲碼，當時中國官媒也是宣稱美軍退縮。

北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，這兩回美軍航艦都採取對制的方式因應，顯示了美國總統拜登（Joe Biden）的政治意向。

他說，華府尚未準備好為台灣與北京開戰，而且（拜登政府）更關切明年的美國總統選舉，由於中美關係是拜登連任的棘手難題，拜登政府不會允許美軍涉險。

周晨鳴指出，拜登政府可能有意向北京釋放，華府不會就台灣議題更加挑釁的訊息，因拜登心知肚明，一旦爆發台海戰爭，美軍尚未取得擊潰解放軍的全面優勢，也就是讓美軍在若干戰術與科技領域占上風。

回顧2022年8月，當時中國央視大肆報導，伴隨裴洛西專機的美國航艦雷根號（the USS Ronald Reagan），因共軍的火箭軍劃定，射程達台灣東部的飛彈試射後撤離。

白宮發言人柯比（John Kirby）隨即澄清，雷根號仍停留在當地監控情勢，另宣布避免緊張升高，延後試射「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈。

央視甚至誇稱，8月2日搭載裴洛西和隨行訪團的專機，自馬來西亞首都吉隆坡起飛抵達台北，期間解放軍全程追蹤監控。

不過回顧去年8月14日南早的報導，消息來源透露，雷根號的電戰系統干擾解放軍的殲16D戰機和分散於各處的軍艦，以遏止共軍的追監。

當時南早報導引述消息來源稱：「解放軍調度電戰機如殲16等若干架及多艘戰艦，試圖鎖定裴洛西專機卻不成，因美國國防部指派護衛的美軍航艦打擊群藉由電子干擾，使得解放軍幾乎所有的電戰設備都告故障。」

軍事專家說，上週解放軍軍演期間，尼米茲號與山東號航艦打擊群原本也打算展開同樣的較量。

美軍飛彈驅逐艦米利厄斯號16日通過台灣海峽。（圖取自twitter.com/US7thFleet）

海洋法公約載明台海為國際水域，中國硬要反對外國船艦通行

（中央社）中國外交部稱，國際海洋法未規範國際水域，抨擊美軍以此為藉口穿越台灣海峽，但根據事實查核，台灣海峽的確是「聯合國海洋法公約」所規範，各國船隻享公海自由航行權利的水道。

美國自由亞洲電台（RFA）18日報導，美軍發聲明指出，飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）16日穿越台灣海峽，這是依國際法公海航行和飛越自由水域規定的例行性穿越。

但中國外交部卻說，國際海洋法沒有國際水域的界定，反對美國以此為藉口，操弄涉台問題、威脅中國主權安全。

但「亞洲事實查覈實驗室」查證後指出，國際水域之說確有憑據，依聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea），台灣海峽的確是各國船隻享有公海自由航行權利的水道，空中亦然。

報導說，1994年生效的聯合國海洋法公約規定，各國由領海基線向外延伸12海里為領海，再向外12海里則是毗連區（台灣稱之為鄰接區）。

台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里，據兩岸政府各自宣告的領海及毗連區可知，台灣海峽仍有雙方各自領海和毗連區覆蓋不及的範圍，這就是各國船艦可以自由航行、通過的水域。