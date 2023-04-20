美中航空母艦台海對峙，軍事專家：美國藉機加強東海與南海戰略部署，遏阻中共反介入／區域拒止
我們想讓你知道的是
北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，這兩回美軍航艦都採取對制的方式因應，顯示了美國總統拜登的政治意向。他說，華府尚未準備好為台灣與北京開戰，而且（拜登政府）更關切明年的美國總統選舉，由於中美關係是拜登連任的棘手難題，拜登政府不會允許美軍涉險。
分析：防台灣有事，美國布局東海南海遏阻共軍
（中央社）美中航空母艦近期在台灣周遭海域對峙，中國官媒宣稱這是美國航艦「被嚇到了」。但軍事專家說，美國可能藉此爭取時間加強東海與南海的戰略部署，以遏阻中共的反介入／區域拒止作戰。
香港《南華早報》18日報導，共軍近期在台灣周遭海域軍演6天期間，美國尼米茲號航艦（USS Nimitz）與多艘戰艦部署於台灣東部外海數百英里處。
根據位於北京的智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）上傳至推特的資訊圖表，尼米茲號於停留的海域打轉，並與解放軍的航艦山東號保持安全距離。
總統蔡英文4月初在加州會見美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，全球兩大強權美中的軍艦在台灣周遭海域對峙。
中國官媒宣稱，隸屬山東號打擊群並配備超音速反艦飛彈，噸位達1萬2000公噸的055型驅逐艦「嚇跑了尼米茲號」。
官媒報導，自今年2月起，055型驅逐艦建置先進的鷹擊21反艦飛彈，這是源自航艦殺手東風21D中程反艦飛彈的改良款，最高速限可達10馬赫，因此任何飛彈防禦系統都無法攔截。
不同於官媒的得意洋洋，中國軍事專家分析尼米茲號與山東號的對峙則是相對謹慎。
人在北京的中國海軍軍事專家李杰示警，北京應保持警覺，因美國持續遊說亞太地區的盟友和夥伴，與華府聯手以嚇阻北京的「統台計畫」。
他說：「美國已強化在東海和南海的戰略部署，此據意圖使台灣有事，涵蓋於中國與亞太地區多國的主權爭端，尤其是跟日本、菲律賓和越南」。
李杰指出，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪越南，顯然意欲破壞中國反介入／區域拒止（anti-access/area denial）的戰力，這是中國為遏止外國勢力介入可能爆發的台海戰爭，籌備數十年的作戰規畫。
布林肯15日在越南河內指出，當前可說是提升美越夥伴關係的良機。
而共軍結束在台灣附近海域的軍演後，美國與菲律賓上週舉行數十年來規模最大的聯合演習。4月初，華府和馬尼拉簽訂協議，使美軍可進駐菲國的4個軍事基地。
此外，2022年8月初時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，台灣周遭海域也曾上演相同的對峙戲碼，當時中國官媒也是宣稱美軍退縮。
北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨鳴表示，這兩回美軍航艦都採取對制的方式因應，顯示了美國總統拜登（Joe Biden）的政治意向。
他說，華府尚未準備好為台灣與北京開戰，而且（拜登政府）更關切明年的美國總統選舉，由於中美關係是拜登連任的棘手難題，拜登政府不會允許美軍涉險。
周晨鳴指出，拜登政府可能有意向北京釋放，華府不會就台灣議題更加挑釁的訊息，因拜登心知肚明，一旦爆發台海戰爭，美軍尚未取得擊潰解放軍的全面優勢，也就是讓美軍在若干戰術與科技領域占上風。
回顧2022年8月，當時中國央視大肆報導，伴隨裴洛西專機的美國航艦雷根號（the USS Ronald Reagan），因共軍的火箭軍劃定，射程達台灣東部的飛彈試射後撤離。
白宮發言人柯比（John Kirby）隨即澄清，雷根號仍停留在當地監控情勢，另宣布避免緊張升高，延後試射「義勇兵3型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈。
央視甚至誇稱，8月2日搭載裴洛西和隨行訪團的專機，自馬來西亞首都吉隆坡起飛抵達台北，期間解放軍全程追蹤監控。
不過回顧去年8月14日南早的報導，消息來源透露，雷根號的電戰系統干擾解放軍的殲16D戰機和分散於各處的軍艦，以遏止共軍的追監。
當時南早報導引述消息來源稱：「解放軍調度電戰機如殲16等若干架及多艘戰艦，試圖鎖定裴洛西專機卻不成，因美國國防部指派護衛的美軍航艦打擊群藉由電子干擾，使得解放軍幾乎所有的電戰設備都告故障。」
軍事專家說，上週解放軍軍演期間，尼米茲號與山東號航艦打擊群原本也打算展開同樣的較量。
海洋法公約載明台海為國際水域，中國硬要反對外國船艦通行
（中央社）中國外交部稱，國際海洋法未規範國際水域，抨擊美軍以此為藉口穿越台灣海峽，但根據事實查核，台灣海峽的確是「聯合國海洋法公約」所規範，各國船隻享公海自由航行權利的水道。
美國自由亞洲電台（RFA）18日報導，美軍發聲明指出，飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）16日穿越台灣海峽，這是依國際法公海航行和飛越自由水域規定的例行性穿越。
但中國外交部卻說，國際海洋法沒有國際水域的界定，反對美國以此為藉口，操弄涉台問題、威脅中國主權安全。
但「亞洲事實查覈實驗室」查證後指出，國際水域之說確有憑據，依聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea），台灣海峽的確是各國船隻享有公海自由航行權利的水道，空中亦然。
報導說，1994年生效的聯合國海洋法公約規定，各國由領海基線向外延伸12海里為領海，再向外12海里則是毗連區（台灣稱之為鄰接區）。
台灣海峽最窄處約70海里，最寬處約220海里，據兩岸政府各自宣告的領海及毗連區可知，台灣海峽仍有雙方各自領海和毗連區覆蓋不及的範圍，這就是各國船艦可以自由航行、通過的水域。
Tags：
AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
我們想讓你知道的是
中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！