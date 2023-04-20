2023/04/20,
教育

嚇阻《黑暗榮耀》校園霸凌，韓國擬延長加害者註記年限，直接影響升學與就業

嚇阻《黑暗榮耀》校園霸凌，韓國擬延長加害者註記年限，直接影響升學與就業
韓國政府擬從2026學年度大學招生起，規定將校園暴力加害學生的處分結果列入學生檔案，以收警惕之 效，圖為綠樹基金會進行校園暴力預防教育活動。（綠樹基金會提供）Photo Credit: 綠樹基金會提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

韓國政府擬從2026學年度大學招生起，規定將校園暴力加害學生的處分結果反映在學生檔案綜合評價及大學入學考試評價中，也就是從現在的高一學生開始適用。因校園暴力受懲戒的加害學生的處分結果紀錄期限最長從現行2年延長至4年，可能直接影響大學升學及畢業後就業。

文：廖禹揚（中央社駐首爾特派員）

第二季上架後3天內就登上Netflix全球榜的韓劇《黑暗榮耀》，講述校園霸凌受害者的復仇故事，讓許多觀眾大呼過癮，但在現實中，許多受害者的待遇比劇中更慘痛，加害者卻絲毫不受影響。

不只韓國，許多國家都存在校園暴力問題，但從各種描述相關案件的影劇、文學作品來看，校園暴力的確已成為深植韓國社會的一大社會問題，韓國政府也苦思各種解決方案，日前又祭出新方案，希望從對升學、就業的影響上，嚇阻校園暴力發生。

根據這項方案，韓國政府擬從2026學年度大學招生起，規定將校園暴力加害學生的處分結果反映在學生檔案綜合評價及大學入學考試評價中，也就是從現在的高一學生開始適用。

因校園暴力受懲戒的加害學生的處分結果紀錄期限最長從現行2年延長至4年，可能直接影響大學升學及畢業後就業。在校園暴力事發後，加害學生與受害學生的隔離時間也從3天延長至7天，且受害方可要求學校對加害方進行停課、換班等處分。

致力於改善校園霸凌問題的韓國非政府組織綠樹基金會表示，雖然這項方案不能說是百分之百完美的對策，至少能對準備透過大學入學考試升學的學生發揮警戒效果，有助預防校園暴力發生，但也指出，並非所有學生都會透過大學入學考試升學，還需要擬定更全面的應對方案。

韓國教育部進行民調結果顯示，91.2％受訪者贊成將校園暴力處分結果反映在大學入學考試上，95.3％受訪者贊成延長處分結果紀錄時間；對於根絕校園暴力的對策，35.3％認為應著重於嚴懲加害學生，15.9％認為應強化保護受害學生並提供後續相關支援。

2025年大學招生規定雖已定案、無法修改，但部分大學考慮自行加入相關規範。不過，這種處理方式是否能有效嚇阻校園暴力發生，輿論評價仍有疑慮，也有不少反對意見。

光州教育大學教授朴南基（譯音）接受媒體訪問指出，也有許多校園暴力加害者因為家庭因素或不適應學校生活而成績不佳，對他們而言升學影響並不大，加上韓國國內除幾所頂尖大學之外，其他學校入學競爭率不高，對成效不抱期待。

此外，也有教育界人士指出，違反學校規定、觸犯少年法的學生處分並不會記錄在學生檔案中，若只記錄校園暴力處分將有公平性問題，對這些已受到處分的加害學生而言，也可能引發「雙重處分」的疑慮。

對於希望更嚴懲加害學生的意見，教育界與法律界也擔心會造成「烙印效果」，讓加害學生因「有罪烙印」失去改過自新的機會，或只是讓相關訴訟增加。

校園暴力發生的原因、結果百百種，自然無法同一而論，但許多來自階級、待遇差異形成的施暴環境、共犯結構，往往讓受害學生難以逃離，也無從申訴，只能選擇轉學或默默隱忍，如何落實人格教育、維護教職員工處理相關事件的公平原則與條件，可能還需花費相當心力與時間。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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