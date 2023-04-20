路透專欄：台積電復甦程度取決於北京如何因應華府施壓；華爾街日報：台積電盼美補助150億美元，但反對部分附加條件
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《華爾街日報》引述知情人士表示，台積電關切補貼規定可能要求晶片廠分享獲利，以及提供營運資訊的相關細節。台積電去年12月提高亞利桑那州新廠投資至400億美元（約新台幣1兆2231億元），為原訂投資金額的3倍以上。台積電婉拒《路透社》記者提出的置評要求。
路透專欄：台積電復甦取決於美中晶片戰
（中央社）台積電明將公布首季財報，受全球半導體供過於求影響，台積電首季獲利和去年同期相比料滑降5%，但需求今年稍後可能出現反彈，而北京對美國晶片制裁的報復戰略將是一大隱憂。
根據《路透社》熱點透視（Reuters Breakingviews）專欄作家馬克（Robyn Mak），台積電的中國風險正逐漸攀升。
馬克說，自華府擴大管制以遏制中國本土半導體發展以來，台積電目前為止相對未受到影響。
她指出，市值達4370億美元的台積電稱霸先進晶片市場，意味著即使無法銷售晶片到中國，依然有其他的買家。
中國最大電信設備製造商「華為技術」遭美國列入「實體清單」（Entity List）後，台積電在2020年失去這家大客戶。儘管如此，拜蘋果公司（Apple）和超微（Advanced Micro Devices）等其他客戶大單挹注，台積電當年營收仍大幅成長31%。
即便如此，台積電看起來依然脆弱。中國網路安全主管機關目前正在審核美光科技（Micron Technology）的產品，隨後將對西方企業展開更多調查。
專欄中表示，《晶片戰爭》（Chip War）作者米勒（Chris Miller）認為，北京當局恐透過正式和非正式的技術進口壁壘，迫使銷售給中國消費者的當地和外國企業採購國產零件。
這將對台積電造成兩方面的傷害。首先，在北京當局大力補貼下，規模較小的中國對手像是「中芯國際」積極擴張相對成熟製程，像是28奈米或更成熟製程的產能。
這類產品或許沒有最新iPhone採用的先進晶片利潤高，仍占台積電去年營收的30%以上。
其次，即使中國企業占台積電銷售總額僅11%，其他客戶的中國銷售比例遠高於此。像是高通（Qualcomm）2022年的中國銷售額達280億美元，占銷售總額64%。一旦中國手機製造商採購國內晶片或自行開發晶片，將恐迫使高通砍台積電訂單。
馬克最後表示，台積電的復甦程度將取決於北京如何因應華府的施壓。
《華爾街日報》：台積電盼美補助150億美元，反對特定條件
（中央社）美國《華爾街日報》19日披露，台積電向美國政府尋求高達150億美元（約新台幣4587億元）的晶片廠補貼，但反對部分的附加條件。
《華爾街日報》（Wall Street Journal）引述知情人士表示，台積電關切補貼規定可能要求晶片廠分享獲利，以及提供營運資訊的相關細節。台積電去年12月提高亞利桑那州新廠投資至400億美元（約新台幣1兆2231億元），為原訂投資金額的3倍以上。
台積電婉拒《路透社》記者提出的置評要求。
根據《路透社》報導，美國商務部今年6月底將開始受理390億美元（約新台幣1兆2000億元）半導體製造補助方案申請，並已於2月28日公布相關計畫。
根據美國商務部說法，申請到超過1億5000萬美元（約新台幣46億元）直接資金補助的企業，「若有任何現金流或收益超出申請方的預估值，且超出幅度高於商定的門檻，將必須把其中一部分與美國政府分享」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。