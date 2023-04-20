法國反年改：網路瘋傳「不撤銷就沒奧運」標籤，抵制行動引起部分自家人反對
我們想讓你知道的是
不少網友發揮幽默感，把街頭抗爭變成了奧運的各項目：民眾拿網球拍回擊投擲出的煙霧彈為網球比賽、抵擋警方攻擊成拳擊賽現場、跨越因罷工而堆積成山的垃圾成了跨欄、與警察的追趕為田徑賽，還有體操、鉛球、標槍等，而示威者手中的火把成了奧運的聖火傳遞。花都變成煙霧瀰漫且混亂的政治運動場。
（中央社）法國高度爭議的退休改革法於14日正式生效，然反對聲浪仍未停歇。近日「不撤銷就沒奧運」標籤在網路瘋傳，民眾揚言干擾巴黎奧運，引發正反兩極意見。政府保持警戒，強調不應傷害賽事。
近日社群媒體上開始出現「不撤銷就沒奧運」（#PasdeRetraitPasdeJO）的標籤，從上一週最開始幾句訊息，活動標語逐漸發酵瘋傳。
不滿政府強推年金改革的部分網友把目光轉向2024年巴黎奧運，揚言若不撤銷新法，就將大規模抵制奧運，甚至干擾奧運的籌備與運作，如奧運工地罷工、封鎖比賽場地等，引發議論。
不少網友發揮幽默感，把街頭抗爭變成了奧運的各項目：民眾拿網球拍回擊投擲出的煙霧彈為網球比賽、抵擋警方攻擊成拳擊賽現場、跨越因罷工而堆積成山的垃圾成了跨欄、與警察的追趕為田徑賽，還有體操、鉛球、標槍等，而示威者手中的火把成了奧運的聖火傳遞。花都變成煙霧瀰漫且混亂的政治運動場。
2024年巴黎奧運將是法國首都1924年、也就是一世紀以來首次舉辦國際最大運動盛會，因此揚言抵制奧運的行動也引發熱議。
反奧運協會「掠奪2024」（Saccage 2024）成員亞瑟（Arthur）在18日刊登的《巴黎人報》（Le Parisien）表示：「『不撤銷就沒奧運』這標語有趣的點在於，它展示了2024巴黎奧運如何瞬間成為我們能影響，以及能施壓的政治目標。」
「掠奪2024」2年前成立於巴黎北郊塞納聖丹尼（Seine-Saint-Denis），該區為選手村落腳地，因應奧運有大規模開發整治，時而遭居民抗議。
雖然目前只是網路發酵的口號，但由於傳播速度，加上獲得法國總工會（CGT）當地分支等工會組織響應，政府嚴陣以待，並公開回應。
法國體育部長歐迪亞－卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）17日表示：「奧運和帕運是屬於所有法國人的比賽，從不是國家或政府的比賽，是跨黨派、各地政治人物和運動員共同準備的比賽，是為了1萬5000名運動員和上百萬購票觀眾所準備的比賽。傷害賽事就是傷害運動員，我不認為這是法國人想要看見或生活的國家。」
也有反年改（反退改）民眾表示要登記志工，然後再臨時缺席以示抗議。
然而抵制奧運的行動也引起部分自家人的反對。
立場較溫和的法國第一大工會「法國民主工會聯盟」（CFDT）領導人貝爾傑（Laurent Berger），在這次反年改抗議中以堅定而理性的態度獲得民眾喜愛。據法媒民調，貝爾傑支持度為58％，比前兩個月暴漲20個百分點，被稱為反年改運動中的最大贏家。
貝爾傑17日在電視上表示，國家經歷的任何困難都不應該破壞像奧運這樣的活動，「奧運應該是慶典，是運動愛好者的魔幻時刻。不應該有這樣的威脅或這樣的行動。」
面對干擾號召，奧運東道主巴黎市政府表示將保持警戒，「尤其希望法國能在那之前找回平和的社會氛圍」，並指出奧運不僅是人民的慶典，也能推進重大改造工程，使巴黎人受益。
法國憲法委員會14日批准將法定退休年齡從62延至64歲的退休改革法案主要條款。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）當晚簽字，這份附屬在2023社會保險財政修訂法之下的「2023年4月14日法」，也就是眾所皆知的退休制度改革法正式頒布生效。
自2018年引發全國數個月大罷工起，馬克宏政府歷經5年，終於通過備受爭議的年金改革。然而不顧民意反對，最後動用憲法49.3條強制通過法案的做法，仍被許多專家和歷史學家認為他加深了籠罩法國民主的陰影，使法國面臨「民主危機」。
1月以來，反對年改民眾幾乎週週上街抗議，暴力衝突也有增加趨勢。據官方統計，以3月7日的128萬抗議人數為高峰，是一個世代來首見。
即使退休改革法案生效，反對民眾與工會表示不會停止抗爭，甚至有人將目光轉向法國即將到來的重大活動：巴黎奧運。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！