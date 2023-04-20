美參議員范士丹因病缺席60次投票，拜登勞工部長人事案添變數，民主黨人呼籲請辭
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89歲的范士丹2月傳出感染帶狀皰疹、3月7日返回舊金山家中休養，目前不確定何時會重返華府。美國參議院目前組成，包括民主黨48席、共和黨49席、另有3名配合民主黨團運作的獨立議員。共和黨預計將對勞工部長蘇維思提名確認，全數投下反對票。
美參院將表決蘇維思勞工部長提名，范士丹缺席添變數
（中央社）美國聯邦參議院近期將就拜登（Joe Biden）總統所提勞工部長人選蘇維思（Julie Su）的任命舉行聽證會，進行審核和表決。加州媒體報導，加州民主黨籍參議員范士丹（Dianne Feinstein）因病缺席，恐讓投票陷入難纏局面。
美國總統拜登2月底提名勞工部副部長蘇維思出任勞工部長，參議院「衛生、教育、勞工和退休金委員會」（Health, Education, Labor, and Pensions Committee）20日將舉行聽證會進行審核，之後提交給參議院全體成員投票。
《舊金山紀事報》和《沙加緬度勤奮者報》報導，蘇維思提名之確認將因加州民主黨籍聯邦參議員范士丹缺席投票受到影響。
范士丹2月傳出感染帶狀皰疹、3月7日返回舊金山家中休養，目前不確定何時會重返華府。
美國參議院目前組成，包括民主黨48席、共和黨49席、另有3名配合民主黨團運作的獨立議員。共和黨預計將對蘇維思提名確認，全數投下反對票。
參院民主黨成員中，代表蒙大拿州的參議員泰斯特（Jon Tester）18日表示，對於是否支持蘇維思還感到「非常矛盾」，要等到聽證會審核結束後才能進一步評論，他也計畫與蘇維思碰面。
另外，西維吉尼亞州的民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）被問及此事時，則表示不願置評。
2021年，蘇維思獲提名為勞工部副部長時，泰斯特和曼欽投下贊成票，當時蘇維思以50票對47票過關。2024年，他們將於參院改選爭取連任，其代表的蒙大拿州和西維吉尼亞州為共和黨票倉，是否會因選舉考量做出不同判斷有待觀察。
《國家雜誌》（The Nation）曾報導，蘇維思的父親來自台灣，出生威斯康辛州的她為第二代移民，自史丹佛大學和哈佛大學法學院畢業後，曾擔任民權律師超過15年。
2011年，蘇維思進入加州政府，出任前州長布朗（Jerry Brown）政府的勞工專員，2019年獲加州州長紐森（Gavin Newsom）任命，擔任加州勞工與勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，2021年則獲拜登政府延攬為勞工部副部長，從政經驗豐富。
如今，蘇維思提名確認在即，范士丹若仍無法出席投票，一旦民主黨議員有人跑票，將對其順利出任勞工部長產生不確定性影響。
范士丹缺席60次參院投票，美民主黨人籲辭職
美國民主黨籍聯邦參議員范士丹因感染帶狀皰疹3月初返回舊金山家中休養，增加總統拜登任命聯邦法官的難度，聯邦眾議員肯納等民主黨人公開表態希望她辭職。
89歲的范士丹是美國參議院司法委員會成員，司法委員會21名委員，其中11名民主黨人和10名共和黨人，范士丹這一票對拜登提名的聯邦法官和司法部門官員任命具有關鍵影響。
今年2月下旬傳出范士丹感染帶狀皰疹，自3月7日後便離開華府返回舊金山家中工作，外媒報導，今年參院進行的82次投票，范士丹缺席60次，其中有25次攸關司法人員審核任命，包括3名加州聯邦法院法官。
德州保守派聯邦法官卡司馬里克（Matthew Kacsmaryk）本月7日裁決，禁止全美各地使用墮胎藥物美服培酮（mifepristone，RU 486），之後民主黨內要求范士丹辭職的呼聲逐漸高漲。
選區位於加州的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）今天表示，范士丹終身為民服務，但顯然已無法再履行職責；他告訴美國國家廣播公司（NBC），美國司法體系面臨危機，「極端主義法官正剝奪婦女的權益」。
肯納說，他身為民選眾議員，不能在電視上高喊這些極端主義法官的危險性，卻又默默容忍范士丹錯過一票又一票，未能選出適任的法官。
代表明尼蘇達州的民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips）隨後發文呼應肯納，他肯定范士丹對美國的貢獻，同時指出范士丹繼續留在參議院是失職，「保持沉默的人同樣有失職責」。
范士丹2月宣布2024年將不再競選連任，但會待滿任期為加州鞠躬盡瘁，即便返家休養她也頻繁推文關心國事，昨天她在推特（Twitter）上抨擊肯塔基州路易維爾（Louisville）的持槍濫射事件。
范士丹是美國國會最年長的民主黨參議員，曾為舊金山首位女市長，1992年擔任參議員至今，帶頭通過數百項法案，曾任情報委員會主席，也是第一位擔任這項職務的女性。
如果范士丹辭職，加州州長紐森將有權任命接替人選，紐森曾經承諾要任命黑人女性，目前曾表態有意接替范士丹的3名加州民主黨人士中，只有聯邦眾議員李伊（Barbara Lee）為非裔。
另外兩人是聯邦眾議員波特（Katie Porter）和謝安達（Adam Schiff）。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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