2023/04/20,
美加

美參議員范士丹因病缺席60次投票，拜登勞工部長人事案添變數，民主黨人呼籲請辭

美參議員范士丹因病缺席60次投票，拜登勞工部長人事案添變數，民主黨人呼籲請辭
美國參議員范士丹｜Photo Credit: GettyImages

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89歲的范士丹2月傳出感染帶狀皰疹、3月7日返回舊金山家中休養，目前不確定何時會重返華府。美國參議院目前組成，包括民主黨48席、共和黨49席、另有3名配合民主黨團運作的獨立議員。共和黨預計將對勞工部長蘇維思提名確認，全數投下反對票。

美參院將表決蘇維思勞工部長提名，范士丹缺席添變數

（中央社）美國聯邦參議院近期將就拜登（Joe Biden）總統所提勞工部長人選蘇維思（Julie Su）的任命舉行聽證會，進行審核和表決。加州媒體報導，加州民主黨籍參議員范士丹（Dianne Feinstein）因病缺席，恐讓投票陷入難纏局面。

美國總統拜登2月底提名勞工部副部長蘇維思出任勞工部長，參議院「衛生、教育、勞工和退休金委員會」（Health, Education, Labor, and Pensions Committee）20日將舉行聽證會進行審核，之後提交給參議院全體成員投票。

《舊金山紀事報》和《沙加緬度勤奮者報》報導，蘇維思提名之確認將因加州民主黨籍聯邦參議員范士丹缺席投票受到影響。

范士丹2月傳出感染帶狀皰疹、3月7日返回舊金山家中休養，目前不確定何時會重返華府。

美國參議院目前組成，包括民主黨48席、共和黨49席、另有3名配合民主黨團運作的獨立議員。共和黨預計將對蘇維思提名確認，全數投下反對票。

參院民主黨成員中，代表蒙大拿州的參議員泰斯特（Jon Tester）18日表示，對於是否支持蘇維思還感到「非常矛盾」，要等到聽證會審核結束後才能進一步評論，他也計畫與蘇維思碰面。

另外，西維吉尼亞州的民主黨籍參議員曼欽（Joe Manchin）被問及此事時，則表示不願置評。

2021年，蘇維思獲提名為勞工部副部長時，泰斯特和曼欽投下贊成票，當時蘇維思以50票對47票過關。2024年，他們將於參院改選爭取連任，其代表的蒙大拿州和西維吉尼亞州為共和黨票倉，是否會因選舉考量做出不同判斷有待觀察。

《國家雜誌》（The Nation）曾報導，蘇維思的父親來自台灣，出生威斯康辛州的她為第二代移民，自史丹佛大學和哈佛大學法學院畢業後，曾擔任民權律師超過15年。

2011年，蘇維思進入加州政府，出任前州長布朗（Jerry Brown）政府的勞工專員，2019年獲加州州長紐森（Gavin Newsom）任命，擔任加州勞工與勞力發展廳（California Labor and Workforce Development Agency）廳長，2021年則獲拜登政府延攬為勞工部副部長，從政經驗豐富。

如今，蘇維思提名確認在即，范士丹若仍無法出席投票，一旦民主黨議員有人跑票，將對其順利出任勞工部長產生不確定性影響。

范士丹缺席60次參院投票，美民主黨人籲辭職

美國民主黨籍聯邦參議員范士丹因感染帶狀皰疹3月初返回舊金山家中休養，增加總統拜登任命聯邦法官的難度，聯邦眾議員肯納等民主黨人公開表態希望她辭職。

89歲的范士丹是美國參議院司法委員會成員，司法委員會21名委員，其中11名民主黨人和10名共和黨人，范士丹這一票對拜登提名的聯邦法官和司法部門官員任命具有關鍵影響。

今年2月下旬傳出范士丹感染帶狀皰疹，自3月7日後便離開華府返回舊金山家中工作，外媒報導，今年參院進行的82次投票，范士丹缺席60次，其中有25次攸關司法人員審核任命，包括3名加州聯邦法院法官。

德州保守派聯邦法官卡司馬里克（Matthew Kacsmaryk）本月7日裁決，禁止全美各地使用墮胎藥物美服培酮（mifepristone，RU 486），之後民主黨內要求范士丹辭職的呼聲逐漸高漲。

選區位於加州的民主黨籍聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）今天表示，范士丹終身為民服務，但顯然已無法再履行職責；他告訴美國國家廣播公司（NBC），美國司法體系面臨危機，「極端主義法官正剝奪婦女的權益」。

肯納說，他身為民選眾議員，不能在電視上高喊這些極端主義法官的危險性，卻又默默容忍范士丹錯過一票又一票，未能選出適任的法官。

代表明尼蘇達州的民主黨籍聯邦眾議員菲力普斯（Dean Phillips）隨後發文呼應肯納，他肯定范士丹對美國的貢獻，同時指出范士丹繼續留在參議院是失職，「保持沉默的人同樣有失職責」。

范士丹2月宣布2024年將不再競選連任，但會待滿任期為加州鞠躬盡瘁，即便返家休養她也頻繁推文關心國事，昨天她在推特（Twitter）上抨擊肯塔基州路易維爾（Louisville）的持槍濫射事件。

范士丹是美國國會最年長的民主黨參議員，曾為舊金山首位女市長，1992年擔任參議員至今，帶頭通過數百項法案，曾任情報委員會主席，也是第一位擔任這項職務的女性。

如果范士丹辭職，加州州長紐森將有權任命接替人選，紐森曾經承諾要任命黑人女性，目前曾表態有意接替范士丹的3名加州民主黨人士中，只有聯邦眾議員李伊（Barbara Lee）為非裔。

另外兩人是聯邦眾議員波特（Katie Porter）和謝安達（Adam Schiff）。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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