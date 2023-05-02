沙烏地阿拉伯新設四經濟特區，積極布局「後石油時代」發展路線

文：劉燕婷

4月13日，沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman）宣布，將在沙烏地阿拉伯境內設立四個經濟特區（SEZ），進一步推動國內的經濟多元化發展。

據沙烏地阿拉伯國家通訊社的報導，新設立的四區分別是阿卜杜拉國王經濟城經濟特區（KAEC SEZ）、拉斯海爾經濟特區（Ras Al Khair SEZ）、吉贊經濟特區（Jazan SEZ），以及位於阿卜杜勒阿齊茲國王科技城（King Abdulaziz City for Science and Technology）的雲端運算經濟特區（Cloud Computing SEZ）。據稱，這四個經濟特區的發展將由專門的特區管理委員會和特區所在的城市共同管理，並將採取有別於沙烏地阿拉伯境內其他地區的經濟政策，優先發展工業、科技和物流等行業，為所在區域發展提供助力。

而這並非沙烏地阿拉伯首度設立經濟特區。早在2021年，沙烏地阿拉伯便曾在首都利雅德（Riyadh）成立綜合物流保稅區（Integrated Logistics Bonded Zone，ILBZ），由民航總局主管，是該國第一個經濟特區。從沙國民航局在2021年3月發布的特別稅率與規例來看，沙烏地阿拉伯提供了優厚條件，例如在該保稅區設立業務的公司可享有50年的免稅期，包括豁免增值稅，並可在關稅暫免安排下進口貨物；在特區內營運的公司也獲豁免某些支付交易的公司稅、所得稅和預扣稅；所有在特區內營運的外國實體可享有高達100%的企業擁有權，海關和進口限制全部暫免實施，匯出資本也不設限制。

由上述安排來看，沙烏地阿拉伯積極要布局「後石油」時代的國家發展路線，不僅希望新闢財源、推動國家再工業化，更有意挑戰杜拜（Dubai）的區域商業地位，此次新設四經濟特區，便是要進一步深化上述布局，同時向各場域跨出探索的步伐。

四個經濟特區各有方向

綜觀此次沙烏地阿拉伯新設的四個經濟特區，可謂互有優勢、各有方向。

首先是阿卜杜拉國王經濟城特區，其明顯就是要以獨特的地緣戰略位置、交通與投資條件，吸引企業前來設點。在地緣位置上，其距離阿卜杜拉阿齊茲國王國際機場和擁有400萬人口的吉達市僅不到90分鐘車程，更重要的是位處掌握全球13%貿易的紅海沿岸，擁有貫通歐洲、非洲和亞洲的物流與供應鏈潛力，亦可謂是在「一帶一路」項目的主要海路沿線，門戶地位不言自明。

而在交通與投資條件上，阿卜杜拉國王經濟城特區與全長450公里的麥加—麥地那高速鐵路相連，搭配阿卜杜拉國王港，後者擁有每年3000萬噸的服務散貨和普通貨物的設施（裝卸能力每年3,000萬噸）與滾裝碼頭（每年150萬輛次）；在投資條件上，沙烏地阿拉伯政府許諾，區內企業可享20年的5%企業所得稅、將經濟特區獲利匯至國外的永久0%預扣稅、經濟特區內貨物的0%關稅遞延、特區內和特區間交換的所有經濟特區商品的0%增值稅。至於此處的產業定位，沙烏地阿拉伯希望將其打造成先進製造業和物流業首選，包括汽車與電動車製造業，以及資訊及通訊科技（ICT）和醫療技術。

接著是拉斯海爾經濟特區。在地緣空間上，其位處波斯灣沿岸，靠近沙烏地阿拉伯於2016年新建的拉斯海爾工業港，並與拉斯海爾工業城相連，可在2小時內抵達沙烏地阿拉伯第三大的法赫德國王國際機場，投資優惠條件則與阿卜杜拉國王經濟城特區相同。

但最重要的，是其主打的本土船舶供應鏈，以及端到端的海事製造服務。拉斯海爾於2015年開始建造薩勒曼國王全球海事工業綜合體（King Salman Global Maritime Industries Complex），並在2018年起分階段開放，如今已是全中東最大造船廠，設有數個乾船塢和至少15個獨立碼頭，與沙烏地阿拉伯阿美、沙烏地阿拉伯國家航運公司簽有合作協議，能為近海支援船、自升式鑽井平台、超大型原油運輸船（VLCC）和散貨船提供新建和維護服務，同時擁有10年100億美元的承購協議。

由市場視角來看，沙烏地阿拉伯明顯是要搶攻中東、北非地區的海運價值鏈板塊，據其規劃，拉斯海爾經濟特區生產的船舶將能供應70%的區域市場需求，且伴隨國際海事工業合資企業的成立，該區每年能生產3艘船舶、15艘服務船和4個鑽井平台。

接著是吉贊經濟特區，其與阿卜杜拉國王經濟城特區類似，鄰近紅海、地理位置優越，與沙烏地阿拉伯第三大港吉贊港相傍，於運輸上相當有利。但不同之處在於，吉贊整體的工業強度較低，主要還是以近港、大片未開發土地來吸引外界投資，未如阿卜杜拉國王經濟城般應有盡有。

但吉贊仍具備一特殊優勢，那便是近鄰沙烏地阿拉伯礦區，較易取得石灰石、石膏、沙子和泥灰岩等原材，故沙烏地阿拉伯有意借此厚植本國礦業，並向全球建築、金屬加工業探詢機會。此外其也鄰近沙烏地阿拉伯阿美吉贊煉油廠，採用智能自供電，外資在此可享廉價電力與能源。

最後是雲端運算經濟特區，顧名思義，沙烏地阿拉伯有意打造本土「矽谷」。據沙烏地阿拉伯官方規劃，其預計在2030年前，於數據和人工智能領域達到130億美元的投資目標，包括外國直接投資和國內直接投資，並讓雲市場規模來到10億美元。雖說雲端運算經濟特區的辦公室位處阿卜杜勒阿齊茲國王科技城，但其投資與交易可在沙烏地阿拉伯境內任何地方進行，投資者也能在沙國建立數據中心和雲端運算基礎設施。