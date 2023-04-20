2023/04/20,
商業

特斯拉公布首季財報獲利大減，產品定價政策仍機動調整，預估今年交車量目標180萬輛

特斯拉公布首季財報獲利大減，產品定價政策仍機動調整，預估今年交車量目標180萬輛
2022 年 3 月，特斯拉執行長馬斯克出席位於德國的特斯拉製造廠開業典禮｜Photo Credit: GettyImages

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展望今（2023）年，特斯拉（Tesla）表示，將持續提升產能以達到2021年宣示交車量年複合成長率達到50%目標，預估今年交車量目標180萬輛。

（中央社）電動車大廠特斯拉（Tesla）第1季營業利益率大減，獲利季減和年減超過2成，降價策略刺激需求帶動營收，但產品平均銷售價格下滑，新廠稼動率低、成本增加、匯損等因素影響。特斯拉表示，未來仍會考量多項因素，繼續調升或調降產品定價。

特斯拉20日凌晨公布第1季財報，第1季總產量44.08萬輛，比去年第4季43.97萬輛微增0.25%，較去年同期30.54萬輛大增44%；第1季交車量約42.29萬輛，比去年第4季40.53萬輛增加4.3%，較去年同期31萬輛增加36%。

特斯拉第1季營收233.29億美元，較去（2022）年第4季243.18億美元減少4.1%，年增24%，若以一般公認會計準則（GAAP）來看，第1季毛利率19.3%，較去年第4季23.8%減少4.5個百分點，年減9.8個百分點，第1季營業利益26.64億美元，營益率11.4%，較去年第4季16%減少4.6個百分點，年減7.8個百分點。

特斯拉指出，第1季針對許多市場的車款採取降價措施刺激需求，不過第1季平均銷售價格（ASP）較去年同期下滑，加上新廠稼動率偏低、原物料價格和物流成本上揚、電池生產成本增加等因素，使得第1季營業利益明顯減少，此外，第1季受匯損影響達8億美元。

若以非一般公認會計準則（non-GAAP）來看，特斯拉第1季獲利29.31億美元，較去年第4季41.06億美元季減28.6%，年減21.5%，第1季每股純益0.85美元，低於去年第4季每股純益1.19美元和去年同期1.07美元。

展望今（2023）年，特斯拉表示，將持續提升產能以達到2021年宣示交車量年複合成長率達到50%目標，預估今年交車量目標180萬輛。

儘管第1季營業利益大減，不過特斯拉仍表示，公司的營業利益仍可維持業界最高水準。

在成本與售價，特斯拉指出，未來持續採取降低成本措施，包括提升新廠產能效率以及降低物流成本，未來仍考量多項因素，繼續調升或調降產品定價。

在電動皮卡車Cybertruck布局方面，特斯拉指出，位於美國德州的超級工廠生產Cybertruck，第1季產能設備持續進駐，進度如常，預估今年底可量產。

特斯拉上海廠砍獎金，工人上網向馬斯克陳情

（中央社）日前根據網路貼文和員工說法，電動車大廠特斯拉（Tesla）上海廠工人得知廠方計劃削減績效獎金後，正透過社群媒體向執行長馬斯克（Elon Musk）陳情，並訴諸中國民眾支持。

路透社報導，這類文章上週末開始出現在百度貼吧等論壇，一些人甚至翻牆上馬斯克擁有的推特（Twitter）發文給馬斯克、他的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）以及特斯拉官方帳號。

馬斯克在推特一篇關於「太空探索科技公司」（SpaceX）發射的貼文，下方有人回覆寫道：「請關注一下特斯拉上海廠前線員工績效（獎金）被任意刪減的問題。」

2名員工告訴路透社，上週末主管告知他們季績效獎金會被刪減。這筆獎金是按工廠表現發放。

他們說，詢問原委時，特斯拉主管提到「安全事件」。幾篇網路貼文宣稱，上海廠員工是因為今年一處工廠傳出員工死亡而遭受不公平懲處。

特斯拉和馬斯克尚未對此發表評論。

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核稿編輯：翁世航


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