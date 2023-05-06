《不過就是中年危機，你別想太多》：只要在生活中變化細節創造儀式感，人人都能有「品味」
我們想讓你知道的是
事實上，生活有「品味」絕對不是上流社會的專利。而是，我們懂不懂得對待生活上的細節，創造並享受那份認真生活的儀式感。換句話說，「品味」並不需要「豪奢」，只要在生活上懂得珍惜我們具有的五官感知能力，在生活中變化細節創造儀式感，人人都能有「品味」。
文：周冠中
「儀式感」就是一種「生活藝術」
「儀式感」是年輕時原本具有的生活能力，但是到了中年，許多人已漸漸失去這份能力。或許是繁雜的工作、經濟壓力、生活瑣事等，早已被壓的喘不過氣來，所以根本無心管他什麼儀式不儀式！
近幾年，看著母親歷經老年失智到後期意識不清，這段期間所承受的病痛與折磨。因而領悟到「當我們在還有認知能力的時候，不管有多忙，壓力有多大，一定要懂得好好過『生活』。因為，活著不只是為了過日子，更是為了過『生活』」。這讓我漸漸恢復追求生活「儀式感」的能力，也認知到創造「儀式感」是一種「生活藝術」。
在此之前，我和許多男士一樣，最討厭被商人炒作的節日，或是具有特別意義的日子，而我也會記得每一個應該慶祝的日子，但我就是一如平日，並不會想要安排特別的慶祝活動，更別說進行什麼儀式，我的慶祝模式最多的就是「吃大餐」。
我認為「儀式感」，並不須要耗費巨資舉辦一場眾人注目的盛大晚宴或慶生會，也不是進行一場慶祝活動就是所謂的儀式感。而是，從生活細節中創造一些「小巧思」，就能增添「小確幸」的感動！我舉幾個例子，大家就能明白了。
平常上班我會在公司樓下的小賣店，隨便點一個蛋餅和無糖豆漿外帶，然後就放在桌上，有空的時候就把它當早餐（忙得時候就自然改當午餐），一邊工作一邊囫圇吞的進入我的肚子裡（達到填飽肚子目的，但吞食過程不詳）。
對生活認真、尊重、敬畏且熱愛的態度
記得在二○一七年夏季的某一天，為了仲裁協會一早開庭，我特別起了個大早，由於出門時間很早慶幸沒有遇到日常的塞車情形，到達仁愛路仲裁協會時距離開庭還有一個半小時。我便先走到對面的連鎖咖啡店，慣性點了一杯熱美式和一份牛肉可頌，找了一個窗邊位置，眼看距離開庭時間還早，電腦卷宗大背包往旁邊座椅一放。當下，我啥事也沒做，就是心情愉悅的品味這份豐盛的早餐！
專心品嘗這家店的黑咖啡和牛肉可頌，我端起馬克杯閉上眼睛聞著香醇的咖啡；再小口品嘗牛肉可頌濃郁的牛肉味，恭敬的對這份早餐進行一場「享用儀式」！經過這次的早餐儀式；我才驚覺以前吃過多次，竟然從未想到細細品嘗牛肉可頌的美味。此時，我看著窗外行人匆匆，人來人往趕著上班的人潮越來越多，而我卻依然可以好整以暇的吃著早餐，聽著藍芽傳來的悠揚音樂，短暫放空一切思緒。在緊湊忙碌的都會清晨，我能如此悠閒真要感謝努力的自己。
什麼是「儀式感」？為什麼生活要有「儀式感」？作家李思圓認為：「儀式感是對人生的加冕，讓你的生活成為真正的生活，而不僅是生存。儀式感，是一種對生活認真、尊重、敬畏且熱愛的態度」。對於我這種中年男人而言，從年輕出社會就只有生存的壓力，從來就不在意什麼儀式，更不懂儀式感有什麼重要？近幾年我的生活步調漸漸放慢，並不是經濟上有多大長進，而是感嘆人生變化無常，對於生命有了不同體認。
有一天，我發現嗅覺突然發生異常，我聞不到洗髮精、沐浴乳的香味，聞不到濃郁的咖啡香。我擔心再也聞不到味道，趕忙去耳鼻喉科診所，尋求專業醫生診治。蕭醫師拿了四小瓶測試嗅覺得瓶子，讓我逐一聞聞看是什麼味道，第一瓶我聞出是有點清涼香氣的薄荷味，第二到第四瓶我就無法聞出是什麼味道，蕭醫師進一步檢查我的鼻腔與喉嚨後，告知是因為鼻涕與膿痰造成，並不是我所擔心的嗅覺喪失，這才鬆了一口氣！
經歷過這次暫時失去嗅覺，讓我完全改變對生活的態度，開始認真學習有「品味」的生活。常有人說：那些上流社會的人穿著光鮮亮麗，懂得品酒、茗茶和品嘗美食，生活很有「品味」。事實上，生活有「品味」絕對不是上流社會的專利。而是，我們懂不懂得對待生活上的細節，創造並享受那份認真生活的儀式感。換句話說，「品味」並不需要「豪奢」，只要在生活上懂得珍惜我們具有的五官感知能力，在生活中變化細節創造儀式感，人人都能有「品味」。
為自己紀錄有層次和品味的樂活人生
我家女王「華姐」（典型獅子座老婆）；江湖人稱「張仙姑」（在她服務的單位除了是當家活動主持人外，並負責與廠商聯繫的第一線人員，廠商都如此稱呼她），談到「儀式感」，在我們家族可是第一把手。
華姐從十幾年前開始，和專科死黨淑慧就有共同默契，她們每年聖誕節前後都會相約到信義計畫區「貴婦商場」，來一場「向歲月致敬」的年度盛典：「瘋狂拍照」。淑慧喜歡攝影（有近乎專業的攝影功力），華姐上相又喜歡「擺拍」，每年都會留下兩人共同合作的數百張美好回憶。華姐說：「每年拍攝的場地雖然相同，但場景不同，貴婦商場每年聖誕節，都會有不同的裝置，一年比一年豪華貴氣，我的服裝、髮型也會有不同變換，一年比一年更時髦，這些都能隨著時代的變化更加璀璨亮眼，但催化我感到一定要好好把握珍惜的，就是隨時間逝去的『青春』和『膠原蛋白』」。
誠如作家李思圓所說：「儀式感是對人生的加冕，讓你的生活成為真正的生活，而不僅是生存」。一輩子不長，扣掉我們求學、工作、睡覺和學齡前兒童期（還不懂事）以及年老失智（生活無法自理；喪失認知能力），其餘能夠細細「品味生活」的日子，著實不多。
如果你和我一樣，原本是個不懂生活儀式感的人，可以從現在開始，在生活中巧妙加入一些儀式感，創造不同的生活品味。如果，你原本就懂得生活儀式感，那麼請多拍攝珍藏每一場生活儀式，紀錄有層次和品味的樂活人生。因為，當我們年老體衰哪裡也去不了，人生只剩倒帶可供追憶時，這些珍藏的紀錄將會是我們唯一唾手可得的幸福。
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