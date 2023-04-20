《彭博社》報導義大利有意退出中國「一帶一路」，官員證實義國來台談先進科技合作

《彭博社》今（20）日獨家報導，指出義大利官員在與台灣官員的會談中，暗示義大利可能退出與中國的一帶一路倡議計畫，但希望在半導體方面獲得台灣的協助。歐洲司司長姚金祥證實，義大利確實有官員來台，希望與我國簽署先進科技的產業合作備忘錄。

《彭博》報導引述不具名的消息來源，羅馬工業部的官員最近在台北與台灣官員密會，討論加強半導體生產和出口合作的計畫；義大利官員告訴台灣官員，義大利可能會放棄參與中國的一帶一路倡議計畫，不過此事必須由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）作出定奪，她還沒有作出最後決定。

義大利是七大工業國集團（G7）中唯一參與一帶一路倡議的國家；義大利政府必須在今年底前決定是否與中國續簽一帶一路倡議備忘錄，這項備忘錄以5年為限，如果雙方不採取任何動作，就會自動在2024年3月延續。

據義大利《蟻報》（formiche）11日報導，梅洛尼政府希望在5月中旬前做出決定。

歐洲司司長姚金祥證實，我國官員近期確實有與義大利官員在台北會面，但據了解，會議中不只有談半導體，是希望與我國簽署先進科技的產業合作備忘錄（MOU），這方面還在談，目前只有一個廣泛的大的合作架構，哪些產業要合作還未定案，「可能包括半導體」。

姚金祥指出，此類的合作備忘錄我國也與其他國家簽署，捷克代表團上月來台，就與我國簽署多項備忘錄，其中包括政大與捷克查理士大學簽署成立供應鏈韌性教研中心合作備忘錄，研究哪些關鍵產業可以合作發展。姚金祥表示，義大利希望與我國簽署的也是類似的備忘錄，也有可能是學界共同研究，但還沒確定合作方式。

Photo Credit: 中央社 政大校長李蔡彥 （右2）與捷克查理士大學今年3月簽署合作備忘錄。

至於義大利是否今年會退出中國的一帶一路倡議計畫，姚金祥表示只是傳聞，沒有在會議中談論。

台灣與義大利近期友好關係不斷，長榮航空去（2022）年10月25日開啟台北-米蘭直飛航線，而在本月17日，外交部宣布在義大利新增設「駐米蘭台北辦事處」，這是我國在義大利的第二個駐外館處，最快今年夏天就能揭牌。

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核稿編輯：翁世航