《彭博社》報導義大利有意退出中國「一帶一路」，官員證實義國來台談先進科技合作
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《彭博》報導引述不具名的消息來源，羅馬工業部的官員最近在台北與台灣官員密會，討論加強半導體生產和出口合作的計畫；義大利官員告訴台灣官員，義大利可能會放棄參與中國的一帶一路倡議計畫。
《彭博社》今（20）日獨家報導，指出義大利官員在與台灣官員的會談中，暗示義大利可能退出與中國的一帶一路倡議計畫，但希望在半導體方面獲得台灣的協助。歐洲司司長姚金祥證實，義大利確實有官員來台，希望與我國簽署先進科技的產業合作備忘錄。
《彭博》報導引述不具名的消息來源，羅馬工業部的官員最近在台北與台灣官員密會，討論加強半導體生產和出口合作的計畫；義大利官員告訴台灣官員，義大利可能會放棄參與中國的一帶一路倡議計畫，不過此事必須由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）作出定奪，她還沒有作出最後決定。
義大利是七大工業國集團（G7）中唯一參與一帶一路倡議的國家；義大利政府必須在今年底前決定是否與中國續簽一帶一路倡議備忘錄，這項備忘錄以5年為限，如果雙方不採取任何動作，就會自動在2024年3月延續。
據義大利《蟻報》（formiche）11日報導，梅洛尼政府希望在5月中旬前做出決定。
歐洲司司長姚金祥證實，我國官員近期確實有與義大利官員在台北會面，但據了解，會議中不只有談半導體，是希望與我國簽署先進科技的產業合作備忘錄（MOU），這方面還在談，目前只有一個廣泛的大的合作架構，哪些產業要合作還未定案，「可能包括半導體」。
姚金祥指出，此類的合作備忘錄我國也與其他國家簽署，捷克代表團上月來台，就與我國簽署多項備忘錄，其中包括政大與捷克查理士大學簽署成立供應鏈韌性教研中心合作備忘錄，研究哪些關鍵產業可以合作發展。姚金祥表示，義大利希望與我國簽署的也是類似的備忘錄，也有可能是學界共同研究，但還沒確定合作方式。
至於義大利是否今年會退出中國的一帶一路倡議計畫，姚金祥表示只是傳聞，沒有在會議中談論。
台灣與義大利近期友好關係不斷，長榮航空去（2022）年10月25日開啟台北-米蘭直飛航線，而在本月17日，外交部宣布在義大利新增設「駐米蘭台北辦事處」，這是我國在義大利的第二個駐外館處，最快今年夏天就能揭牌。
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核稿編輯：翁世航
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii