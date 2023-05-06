《於是，我可以好好說再見》：有些喪親者尋求我幫助他不要痛苦，我總會回答我辦不到
我們想讓你知道的是
《於是，我可以好好說再見》是台灣「悲傷療癒」諮商心理師蘇絢慧，在親身走過悲傷療癒過程，帶領悲傷團體進行諮商工作後，整理出的經驗與心得；蘇絢慧的文字蘊含著溫暖力量，能夠帶給悲傷者最柔軟的提醒，彷彿一位願意聽你說話的人，始終守在你身邊。
文：蘇絢慧
哀悼與紀念那無法再擁有的
媛麗小心的擦著錶，然後將它戴在手腕上。這錶和媛麗秀氣的手一點都不協調。任誰都可以看出這是一支男性的錶。媛麗每天都要戴上這支錶，這是丈夫每天都會戴在手上的錶，這支錶伴著丈夫早出晚歸的工作著。她甚至可以想起丈夫總是看著錶說：「要快點才行，快來不及了。」
丈夫拚命的工作，讓他絲毫沒有察覺自己的身體負荷不了，直到因為老是胃痛，到醫院一檢查才知道已是肝癌末期。一切變化得太快，丈夫住院之後，整個人像消了氣般，再也無法恢復精神與體力。不過兩個月的時間，丈夫倒下不起，留下她獨自一人生活著。
有人為她慶幸：還好沒有孩子，不然日子可苦了。但媛麗笑不出來，她不知道獨留自己一人在世能做什麼。他們夫妻倆因為無法生育，早早就規劃將來要如何一起養老，一起過著退休生活。因為丈夫的疼愛與不忍心，媛麗沒有像許多女性為了生孩子吃了許多苦頭，反而可以規劃自己喜歡過的生活。但丈夫怎麼突然就離開了她，她還來不及告訴丈夫「不要離開我」，還來不及說「我不想失去你」，丈夫便已丟下了她。
媛麗根本沒有勇氣告訴自己，她已是一位喪偶的女人，她也不敢承認，從某天開始，丈夫再也不會出現，再也不會關心她：「今天，妳過得好不好啊？」
她只能戴著這支錶，假裝丈夫在她身旁，陪著她、保護著她，和她一起面對所有的困難。她知道自己是自欺欺人，但她真的還沒有勇氣接受丈夫已不在。
她對著手錶說話，看著手錶、摸著手錶，感受丈夫有力的手握著她，這是別人不會懂得的感受，只有她，能深深的感受到。
在悲傷歷程中，最令人陷落的，是那些盤旋在腦海中的深刻記憶，只有自己一個人記得，忘也不是，記也不是，在忘與記之間，不斷擺盪。怕忘了，親人的生命就煙消雲散了，什麼也沒留下；怕記了，要獨自感受深刻的悲傷，遲遲無法迎向下一段生命的開展。
無法找到可以安心的選擇，怎麼做似乎都不對勁，於是白天時，抑制自己回想起任何記憶，卻在夜半獨自一人時，無法克制的想起種種。
不要想、不要提，是「隔離」感覺的好方法，卻不是「處理」悲傷的好方法。悲傷最需要的過程是——完成哀悼與懷念，也就是充分的回顧和這個人曾經相處、相伴的所有記憶。
充分回顧，是一段很長的過程。至親摯愛伴了你多少歲月，或許你就需要等量，甚至雙倍、三倍的日子，來回顧你們曾經共有過的記憶。那些點點滴滴的細節、點點滴滴的感受，只有你一個人懂、一個人能體會。
你的回想不是沒有意義的，你的回想是要找出——這個親人究竟在你生命中留下什麼，在你心中的哪個位置，你們曾如何共織了生命故事，過去付出給彼此的是什麼？還有，你們之間有什麼重要記憶？
如果你願意回想，必然會在回想的過程中，同時感受到「無法再擁有」的痛苦。這或許就是許多人拒絕回想的原因之一，因為害怕經歷「無法再擁有」的痛苦與心碎，於是也一併拒絕回憶起那些有關兩人的重要記憶。
哀悼無法再擁有的痛楚
在失落事件裡，正因為這些「無法再擁有」，而讓人感到分外悲傷。如果拒絕感受「無法再擁有」的痛苦，也等同於拒絕接觸自己的悲傷。
曾經擁有，如今失去；曾經被填滿的，如今可能經歷到強烈虛空。這種從有到無的歷程，需要的正是「哀悼」，以哀悼來適應這一切的改變與落空。
「哀悼」是走過悲傷的重要歷程；有人以不斷的往返墓地訴說悲傷心情來完成哀悼，有人以親手為親人打理後事來完成哀悼，有人以不斷翻閱照片來完成哀悼，有人以寫下與親人有關的故事來完成哀悼。哀悼的方式與歷程雖不同，但都是為了充分表達對失去之人的不捨與懷念。
在多數的情況中，人只需依照自己的意願，進行屬於個人的哀悼歷程，但有些情況，社會的態度卻介入了個人的哀悼歷程，剝奪了個人可以哀悼與可以悲傷的權利。
外國學者朵卡（K. J. Doka）提出「社會剝奪悲傷的權利」將使人的悲傷惡化。很多人的悲傷幽幽沉沉的一個因素正是如此；旁人、社會的不允許與不理解，甚至是批評與勸誡，都讓悲傷沒有獲得足夠的空間、合理的時間來處理與面對。我曾遇見一個女孩失去男友不過一年，旁邊的人就急著要她拋開過去，趕緊投入另一段感情，並且指責她不夠堅強、不勇敢，才會這麼難過。她泣不成聲的在我面前哭訴著：「他們為什麼沒有看見我在失去重要的人之後多麼努力才能活下來？他們為什麼沒有看見我的辛苦？我真的這麼不好與不對嗎？」
這就是一種因沒有合法關係（例如：男女朋友、同居伴侶、同志愛侶、第三者家庭、流產的未出世孩子），而被剝奪悲傷權利的實際例子。而那些孩子過早死亡，甚至不幸流產的婦女，在社會中，更失去了悲傷的權利，社會以各種說法來試圖讓失去嬰孩的父母相信，「失去孩子不算什麼，反正再懷孕就有了」。
一些還未見到孩子出世就失去孩子的女性，她們體會到：社會不容許她們經驗自己的悲傷，那些痛苦的情緒感受往往被視為是沒必要的，更遑論是否可以找到支持她們的情感、傾聽她們心聲的親友。因此，來到我面前的她們，忍受不住的哭泣，在哭泣中，我看見她們多努力抑制，以致那種動彈不得的悲傷令她們十分痛苦。
被剝奪悲傷權利的不只是沒有合法關係的喪親者，還有那些不被社會允許的死亡方式（自殺、愛滋病、墮胎等），和不被允許悲傷的族群（男性、小孩、老人、專業人員、宗教人士等），都使人無法順利承認悲傷、表達悲傷、疏通悲傷。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
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家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！