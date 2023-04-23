【動畫】《小智是女孩啦！》：友達以上戀人未滿，格鬥系女孩也想談戀愛
我們想讓你知道的是
四格漫畫改編《小智是女孩啦！》是部輕鬆的男女戀愛喜劇。從小運動萬能、又擅空手道的女高中生相澤智，對青梅竹馬久保田淳一郎告白，對方完全不當一回事以失敗告終。短髮、爽朗、擅打架的小智想要淳一郎把自己當女孩看，卻每次都因女性友人美鈴的餿主意，更加深他們的親友羈絆，到底小智的戀情有沒有開花結果的一天呢？
友達以上戀人未滿，喜歡的人不把我當女生看？
隨著時代對女性議題探討越多，在創作者的作品裡女性的樣貌也越來越多元，女性的樣貌不再只有楚楚可憐或小鳥依人，而是有著更多不同的女孩，開郎跟文靜都同樣迷人，當然也伴隨著創作自由下作者展露出的癖好有關。
但如何探討好女性議題，又不讓人覺得刻意，還能運用刻板印象來幽默，也是現在創作者在女性為主角的作品裡苦惱的一點。
四格漫畫改編《小智是女孩啦！》是部輕鬆的男女戀愛喜劇。從小運動萬能、又擅空手道的女高中生相澤智，對青梅竹馬久保田淳一郎告白，對方完全不當一回事以失敗告終。短髮、爽朗、擅打架的小智想要淳一郎把自己當女孩看，卻每次都因女性友人美鈴的餿主意，更加深他們的親友羈絆，到底小智的戀情有沒有開花結果的一天呢？
《小智是女孩啦！》是什麼動畫？
知名的BL漫畫始主之一的竹宮惠子，過去曾在自傳性作品《少年名叫吉爾伯特》表示自己當時想在少女漫畫上繪製以少年為主角的故事，讓許多男性編輯不解。
在當時許多編輯的認知中，少女漫畫就是要以清純可愛的女性為主角，和近乎完美的男性在一起，認位這樣就能滿足女生的幻想。但人類的慾望和喜好是無窮無盡的，女性想創作的故事和想像空間可不輕易被滿足，BL耽美作品就是絕佳的例子。
如今漫畫中對女性角色的描繪也從過去單一，走向越來越有不同個性，甚至多樣的面貌。雖然在男性向後宮傳統難免，也有漫畫還是喜歡把女性描繪成需要男性來拯救的角色。但比起過去如今女性主角或配角的樣貌也逐漸多起來，她們可以不在只是天真浪漫或賣肉擔當，而是有更鮮明的個性和魅力，讓粉絲喜歡，這樣的女性，就算是在男性向作品裡也會受到女性喜歡。
《小智是女孩啦！》是一部以較為健氣與好動的短髮女高中生相澤智為主角的戀愛喜劇。女高中小智喜歡上從小玩到大的摯友久保田淳一郎，卻發現原來在好友眼中自己完全沒有被當成女性看待，而決定請自己的美女好友美鈴幫自己出主意。
但隨著餿主意越來越多，失敗的次數倍數增加時，半個局內人的美鈴卻早已看穿兩人的心思，但卻只是讓事情越發矛盾。
這部漫畫是漫畫家柳田史太的第一部網路連載作品，最開始是以單格插畫的形式刊登在插畫家平台pixiv，而隨著人氣越來越高，轉為商業連載，並且也在推特和其他社群平台進行連載。並在2015年由講談社其下的《星海社COMICS》推出單行本共8集。這本漫畫也在2016年獲得下一部人氣漫畫賞冠軍，並在歐美地方有著不錯的人氣。
《小智是女孩啦！》分析與延伸
雖然《小智是女孩啦！》本質來講是有點像《月刊少女野崎同學》、《繼母與女兒的藍調》這樣有時搞笑、有時溫馨的故事，但這本漫畫中的主角相澤智是日本少見非傳統形式的短髮女孩。
雖然日本漫畫中的確有這類型男孩子氣的女生角色，但很少是以主角的身分登場，而在這部作品以就算是有點暴力、陽剛、運動系的女孩，也有想被喜歡的人喜歡，並且會因為不被當成女性看待而受傷這點，讓人覺得新鮮。
通常作品除了畫風之外，第一時間抓住觀眾目光的就是角色設定，這部作品主要成功也在於裡面許多角色的反差做的相當出色，不管是活潑粗俗，較為暴力運動神經好，不像傳統日本社會下女性樣貌的小智也有想要嶄露溫柔的一面，或是看似美女和文靜的美鈴，實際上卻滿腹詭計。或摯友淳一郎面對非傳統女性印象，自己的摯友小智那種矛盾的感覺，是作品吸引人之處。
雖然作品裡通篇是以搞笑為主，但隱約有著對一些日本主流社會結構不同的看法，小智的各種在男性看來有魅力之處，但放到她身上卻成了缺點，她覺得因為自己太外放「不夠像女生」，才導致自己喜歡的對象無法將她當成女性看待。
小智的朋友美鈴，也對於自己對於小智心中的朋友的位置是否會隨著時間流逝，畢竟她們兩人的喜好和想法都不同，讓她面對起跟小智「成為朋友的感情」有所矛盾。
這些除了是現代社會裡對「女性是什麼樣貌？」的探討外，也是現代人在社交的難題。難道喜歡格鬥、外向且短髮的女性，必須回到傳統主流美感的黑長直才是「女生」？而興趣不合的人總有一天友情無法持續、或是當過去是朋友如今要跨越到另外一種情感，原本朋友的相處模式是否就會因為兩人關係的轉變而消失轉變成尷尬。在搞笑之餘的一些額外的探討，是這部愛情喜劇有意思的地方。
值得一看嗎？
雖然沒有接觸原作漫畫，但我覺得一口氣看完這部作品是很不錯的選擇，有單純的打鬧章節、也有比較屬於角色內心戲的故事，雖然有一些部分還是傳統日系校園戀愛劇的套路，但整體上我很喜歡主角兒時三人組彼此之間那種優缺點互相補足的感覺。也因為這部作品在改編動畫後已經完結，故整體的節奏安排非常不錯。
比起男女主角之間的煩惱，我自己是很喜歡配角群堂美鈴的內心想法與所遭遇的問題。現在有很多動漫畫創造腹黑角色，都流於表面，也就是把這當成一個屬性。
但美鈴這個角色的黑是觀眾可以了解與看得到為什麼她會這麼故意、又為什麼她想要這樣做，美鈴的腹黑是有道裡跟脈絡的，這點在動畫安排，把這角色整個轉變到從單純捉弄到讓人知道她的內心掙扎，對我來說勝過於我女主角小智的描寫。
現在有很多作品在描寫另一種類型的女性故事時，不管是少數族群、或是LGBT等，都很常用讓人不適的方式去表達，連本身群體的人都不太能接受這種詮釋他們族群的方式。我覺得這是一種描寫的太用力和太刻意，自以為有發聲的一種自我滿足，招來的反效果。回歸到創作與作品的表現：有趣、吸引人、讓人想了解。之後才是附加的細節與對社會的發聲，但現在很多作品卻反其道而行。
Tags：
慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。