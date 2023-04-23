【動畫】《小智是女孩啦！》：友達以上戀人未滿，格鬥系女孩也想談戀愛

文：陸坡（LUPO）

友達以上戀人未滿，喜歡的人不把我當女生看？

隨著時代對女性議題探討越多，在創作者的作品裡女性的樣貌也越來越多元，女性的樣貌不再只有楚楚可憐或小鳥依人，而是有著更多不同的女孩，開郎跟文靜都同樣迷人，當然也伴隨著創作自由下作者展露出的癖好有關。

但如何探討好女性議題，又不讓人覺得刻意，還能運用刻板印象來幽默，也是現在創作者在女性為主角的作品裡苦惱的一點。

四格漫畫改編《小智是女孩啦！》是部輕鬆的男女戀愛喜劇。從小運動萬能、又擅空手道的女高中生相澤智，對青梅竹馬久保田淳一郎告白，對方完全不當一回事以失敗告終。短髮、爽朗、擅打架的小智想要淳一郎把自己當女孩看，卻每次都因女性友人美鈴的餿主意，更加深他們的親友羈絆，到底小智的戀情有沒有開花結果的一天呢？

圖片來源：《小智是女孩啦！》

圖片來源：《小智是女孩啦！》

《小智是女孩啦！》是什麼動畫？

知名的BL漫畫始主之一的竹宮惠子，過去曾在自傳性作品《少年名叫吉爾伯特》表示自己當時想在少女漫畫上繪製以少年為主角的故事，讓許多男性編輯不解。

在當時許多編輯的認知中，少女漫畫就是要以清純可愛的女性為主角，和近乎完美的男性在一起，認位這樣就能滿足女生的幻想。但人類的慾望和喜好是無窮無盡的，女性想創作的故事和想像空間可不輕易被滿足，BL耽美作品就是絕佳的例子。

如今漫畫中對女性角色的描繪也從過去單一，走向越來越有不同個性，甚至多樣的面貌。雖然在男性向後宮傳統難免，也有漫畫還是喜歡把女性描繪成需要男性來拯救的角色。但比起過去如今女性主角或配角的樣貌也逐漸多起來，她們可以不在只是天真浪漫或賣肉擔當，而是有更鮮明的個性和魅力，讓粉絲喜歡，這樣的女性，就算是在男性向作品裡也會受到女性喜歡。

圖片來源：《小智是女孩啦！》

圖片來源：《小智是女孩啦！》

《小智是女孩啦！》是一部以較為健氣與好動的短髮女高中生相澤智為主角的戀愛喜劇。女高中小智喜歡上從小玩到大的摯友久保田淳一郎，卻發現原來在好友眼中自己完全沒有被當成女性看待，而決定請自己的美女好友美鈴幫自己出主意。

但隨著餿主意越來越多，失敗的次數倍數增加時，半個局內人的美鈴卻早已看穿兩人的心思，但卻只是讓事情越發矛盾。

這部漫畫是漫畫家柳田史太的第一部網路連載作品，最開始是以單格插畫的形式刊登在插畫家平台pixiv，而隨著人氣越來越高，轉為商業連載，並且也在推特和其他社群平台進行連載。並在2015年由講談社其下的《星海社COMICS》推出單行本共8集。這本漫畫也在2016年獲得下一部人氣漫畫賞冠軍，並在歐美地方有著不錯的人氣。

圖片來源：《小智是女孩啦！》

圖片來源：《小智是女孩啦！》

《小智是女孩啦！》分析與延伸

雖然《小智是女孩啦！》本質來講是有點像《月刊少女野崎同學》、《繼母與女兒的藍調》這樣有時搞笑、有時溫馨的故事，但這本漫畫中的主角相澤智是日本少見非傳統形式的短髮女孩。

雖然日本漫畫中的確有這類型男孩子氣的女生角色，但很少是以主角的身分登場，而在這部作品以就算是有點暴力、陽剛、運動系的女孩，也有想被喜歡的人喜歡，並且會因為不被當成女性看待而受傷這點，讓人覺得新鮮。

通常作品除了畫風之外，第一時間抓住觀眾目光的就是角色設定，這部作品主要成功也在於裡面許多角色的反差做的相當出色，不管是活潑粗俗，較為暴力運動神經好，不像傳統日本社會下女性樣貌的小智也有想要嶄露溫柔的一面，或是看似美女和文靜的美鈴，實際上卻滿腹詭計。或摯友淳一郎面對非傳統女性印象，自己的摯友小智那種矛盾的感覺，是作品吸引人之處。

圖片來源：《小智是女孩啦！》

雖然作品裡通篇是以搞笑為主，但隱約有著對一些日本主流社會結構不同的看法，小智的各種在男性看來有魅力之處，但放到她身上卻成了缺點，她覺得因為自己太外放「不夠像女生」，才導致自己喜歡的對象無法將她當成女性看待。

小智的朋友美鈴，也對於自己對於小智心中的朋友的位置是否會隨著時間流逝，畢竟她們兩人的喜好和想法都不同，讓她面對起跟小智「成為朋友的感情」有所矛盾。

這些除了是現代社會裡對「女性是什麼樣貌？」的探討外，也是現代人在社交的難題。難道喜歡格鬥、外向且短髮的女性，必須回到傳統主流美感的黑長直才是「女生」？而興趣不合的人總有一天友情無法持續、或是當過去是朋友如今要跨越到另外一種情感，原本朋友的相處模式是否就會因為兩人關係的轉變而消失轉變成尷尬。在搞笑之餘的一些額外的探討，是這部愛情喜劇有意思的地方。

圖片來源：《小智是女孩啦！》

值得一看嗎？

雖然沒有接觸原作漫畫，但我覺得一口氣看完這部作品是很不錯的選擇，有單純的打鬧章節、也有比較屬於角色內心戲的故事，雖然有一些部分還是傳統日系校園戀愛劇的套路，但整體上我很喜歡主角兒時三人組彼此之間那種優缺點互相補足的感覺。也因為這部作品在改編動畫後已經完結，故整體的節奏安排非常不錯。

比起男女主角之間的煩惱，我自己是很喜歡配角群堂美鈴的內心想法與所遭遇的問題。現在有很多動漫畫創造腹黑角色，都流於表面，也就是把這當成一個屬性。

但美鈴這個角色的黑是觀眾可以了解與看得到為什麼她會這麼故意、又為什麼她想要這樣做，美鈴的腹黑是有道裡跟脈絡的，這點在動畫安排，把這角色整個轉變到從單純捉弄到讓人知道她的內心掙扎，對我來說勝過於我女主角小智的描寫。

現在有很多作品在描寫另一種類型的女性故事時，不管是少數族群、或是LGBT等，都很常用讓人不適的方式去表達，連本身群體的人都不太能接受這種詮釋他們族群的方式。我覺得這是一種描寫的太用力和太刻意，自以為有發聲的一種自我滿足，招來的反效果。回歸到創作與作品的表現：有趣、吸引人、讓人想了解。之後才是附加的細節與對社會的發聲，但現在很多作品卻反其道而行。