金融脆弱性為何持續上升？兩個關鍵QA解密IMF展望報告

自3月銀行危機爆發以來，全球股市短暫下跌後再度重新上漲，如同4月月報提及，這不影響我們未來半年的houseview，不過與此同時，國際貨幣基金組織（IMF）仍提及金融風險的脆弱性，因此本次系列文，我們將把時序拉長，一同來探討未來1～3年的風險與關注指標。

4月WEO預估調整變動不大，聚焦金融穩定性探討

近期4月國際貨幣基金組織（IMF）再度下修全球經濟成長，繼原先1月首度將全球GDP自2.7％上修至2.9％後，於4月再度下調至2.8％，我們認為此下修不需要過度解讀，實屬前景反覆對焦的行為（2.7％＞2.9％＞2.8％），其中成熟市場逆勢上修0.1個百分點至1.3％，新興市場則是下修2023年經濟成長0.1個百分點至3.9％，整體來說預估調整變動不大（各經濟體預估修正詳見4/13短評）。

同時，觀察自今年年初以來，包含IMF在內的主要機構對於全球經濟成長預估，亦未呈現如去年下半年大幅下修的路徑，符合M平方一再提到三大對焦的進程，目前進入到前景對焦的階段，而市場對經濟預期正在取得共識。

自3月銀行危機爆發以來，全球股市短暫下跌後再度重新上漲，歐股表現創下1年來新高，S&P 500也攀升突破10個月以來的高點，詳細內容可閱讀我們於4月月報所提及的論述。整體而言，IMF的預估修正不影響我們未來半年對 Houseview的看法。

Photo Credit: 財經M平方

細看到本次公佈的報告內容，主要聚焦討論以下兩點：

1. 3月銀行危機爆發後，更加收緊的金融環境：如同聯準會主席鮑威爾於3月FOMC會後記者會提所提到，信貸條件的收緊也可以被視為是升息，且效果甚至可能大於升息，目前金融機構對流動性的擔憂提升，是否有機會造成融資門檻進一步提高，壓抑後續復甦動能。

2. 核心通膨降幅緩慢，利率或將維持在高位更長的時間：IMF在報告中上修了2023年綜合通膨及核心通膨0.4及0.5百分點至6.6％及6.2％，儘管通膨下降的路徑不變，仍有高達76％的經濟體在2023年將會看到通膨逆轉（disinflation），但預計需至2025年物價才將會與目標收攏。

因此若將時序拉長，我們將焦點轉向IMF同步例行發佈的金融穩定報告，當中詳細提出當下金融環境的脆弱性，我們藉由本次系列文章的探討，將未來1～3年的金融風險、隱憂、以及所需關注的重點，一併分享給您。

2個關鍵QA解讀金融穩定報告

Q1：金融風險究竟在哪一個環節有機會出問題？

在全球進入QE時代以來，貨幣供給量大幅增加，多數系統重要銀行也存在著充裕的準備金，例如銀行存放在聯準會的準備金至今仍有3兆左右，而在巴塞爾協定後，對銀行的金融監管趨嚴也讓金融危機爆發的概率大幅降低（參考：本篇快報）。

而IMF在這次的報告內容中，卻大篇幅討論金融脆弱性的攀升，報告中提到在金融海嘯之後，由於監管政策的改變，許多資金需求轉移至「非銀行金融機構」（Nonbank Financial Intermediaries, NBFIs），如資產管理公司像是私募基金與避險基金等，又或是保險公司與退休基金，以及中央交易對手或是特殊目的機構，統計全球NBFIs所持有的全球金融資產佔比自2008至今已由40％提升至近50％。

而這樣的結構性改變，NBFIs的金融槓桿、流動性、互聯程度、貨幣匹配程度都對金融穩定性帶來風險，更重要的是，NBFIs與銀行不同，時常缺乏監管數據，更一定程度減少了透明度及風控的掌握度。

Photo Credit: 財經M平方，資料來源：IMF 整理

Q2：在什麼樣的情況下會引發金融危機？

在金融市場正常運作及景氣穩定時，信貸活動通常被視為是經濟成長的加速器，信用基本上隨著經濟擴張進行，然而金融市場的脆弱性及流動性的枯竭通常也發生在瞬間。尤其在以下三種情況發生時，會加劇金融環境惡化的速度及外溢效益，甚至導致金融危機的發生：

1. 流動性錯配（Liquidity mismatches）：流動性錯配指的是負債及資產的持有期限存在著落差（可理解為期限錯配），以先前矽谷銀行的案例來說，其所持有的資產多為長天期公債，但負債卻由隨時可以被提領的存款所組成便是其中一種案例，當市場信心潰堤時，恐慌心理將導致資金加速抽離（舉例來說就是大家都想搶先擠兌 / 撤資）。

2. 流動性螺旋（Liquidity Spirals）：當資產面臨價格下跌及槓桿的同時，容易出現資產價格越跌、資金越快速抽離、流動性越差的現象，如去年以來劇烈升息造成全球債市價格大幅下跌，各國公債的買賣價差均顯著擴大，反映公債流動性的下降。

3. 擁擠交易（Crowded Trades）：而當機構所持有的投資組合類似時，大量的曝險於同類型的資產將導致金融壓力的放大。舉例來說，當某一資產管理公司因贖回而被迫出售持有資產，高機率使得持有相同資產的機構同步拋售，根據IMF統計2015年至今，持有相似的固定資產投資組合的基金比重明顯攀升。

Photo Credit: 財經M平方 計算方式詳見IMF金融穩定報告，資料來源：IMF，M平方整理

本文經MacroMicro財經M平方授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九