金融脆弱性為何持續上升？兩個關鍵QA解密IMF展望報告
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自3月銀行危機爆發以來，全球股市短暫下跌後再度重新上漲，歐股表現創下1年來新高，S&P 500也攀升突破10個月以來的高點。細看到本次公佈的報告內容，主要聚焦討論以下兩點：
自3月銀行危機爆發以來，全球股市短暫下跌後再度重新上漲，如同4月月報提及，這不影響我們未來半年的houseview，不過與此同時，國際貨幣基金組織（IMF）仍提及金融風險的脆弱性，因此本次系列文，我們將把時序拉長，一同來探討未來1～3年的風險與關注指標。
4月WEO預估調整變動不大，聚焦金融穩定性探討
近期4月國際貨幣基金組織（IMF）再度下修全球經濟成長，繼原先1月首度將全球GDP自2.7％上修至2.9％後，於4月再度下調至2.8％，我們認為此下修不需要過度解讀，實屬前景反覆對焦的行為（2.7％＞2.9％＞2.8％），其中成熟市場逆勢上修0.1個百分點至1.3％，新興市場則是下修2023年經濟成長0.1個百分點至3.9％，整體來說預估調整變動不大（各經濟體預估修正詳見4/13短評）。
同時，觀察自今年年初以來，包含IMF在內的主要機構對於全球經濟成長預估，亦未呈現如去年下半年大幅下修的路徑，符合M平方一再提到三大對焦的進程，目前進入到前景對焦的階段，而市場對經濟預期正在取得共識。
自3月銀行危機爆發以來，全球股市短暫下跌後再度重新上漲，歐股表現創下1年來新高，S&P 500也攀升突破10個月以來的高點，詳細內容可閱讀我們於4月月報所提及的論述。整體而言，IMF的預估修正不影響我們未來半年對 Houseview的看法。
細看到本次公佈的報告內容，主要聚焦討論以下兩點：
1. 3月銀行危機爆發後，更加收緊的金融環境：如同聯準會主席鮑威爾於3月FOMC會後記者會提所提到，信貸條件的收緊也可以被視為是升息，且效果甚至可能大於升息，目前金融機構對流動性的擔憂提升，是否有機會造成融資門檻進一步提高，壓抑後續復甦動能。
2. 核心通膨降幅緩慢，利率或將維持在高位更長的時間：IMF在報告中上修了2023年綜合通膨及核心通膨0.4及0.5百分點至6.6％及6.2％，儘管通膨下降的路徑不變，仍有高達76％的經濟體在2023年將會看到通膨逆轉（disinflation），但預計需至2025年物價才將會與目標收攏。
因此若將時序拉長，我們將焦點轉向IMF同步例行發佈的金融穩定報告，當中詳細提出當下金融環境的脆弱性，我們藉由本次系列文章的探討，將未來1～3年的金融風險、隱憂、以及所需關注的重點，一併分享給您。
2個關鍵QA解讀金融穩定報告
Q1：金融風險究竟在哪一個環節有機會出問題？
在全球進入QE時代以來，貨幣供給量大幅增加，多數系統重要銀行也存在著充裕的準備金，例如銀行存放在聯準會的準備金至今仍有3兆左右，而在巴塞爾協定後，對銀行的金融監管趨嚴也讓金融危機爆發的概率大幅降低（參考：本篇快報）。
而IMF在這次的報告內容中，卻大篇幅討論金融脆弱性的攀升，報告中提到在金融海嘯之後，由於監管政策的改變，許多資金需求轉移至「非銀行金融機構」（Nonbank Financial Intermediaries, NBFIs），如資產管理公司像是私募基金與避險基金等，又或是保險公司與退休基金，以及中央交易對手或是特殊目的機構，統計全球NBFIs所持有的全球金融資產佔比自2008至今已由40％提升至近50％。
而這樣的結構性改變，NBFIs的金融槓桿、流動性、互聯程度、貨幣匹配程度都對金融穩定性帶來風險，更重要的是，NBFIs與銀行不同，時常缺乏監管數據，更一定程度減少了透明度及風控的掌握度。
Q2：在什麼樣的情況下會引發金融危機？
在金融市場正常運作及景氣穩定時，信貸活動通常被視為是經濟成長的加速器，信用基本上隨著經濟擴張進行，然而金融市場的脆弱性及流動性的枯竭通常也發生在瞬間。尤其在以下三種情況發生時，會加劇金融環境惡化的速度及外溢效益，甚至導致金融危機的發生：
1. 流動性錯配（Liquidity mismatches）：流動性錯配指的是負債及資產的持有期限存在著落差（可理解為期限錯配），以先前矽谷銀行的案例來說，其所持有的資產多為長天期公債，但負債卻由隨時可以被提領的存款所組成便是其中一種案例，當市場信心潰堤時，恐慌心理將導致資金加速抽離（舉例來說就是大家都想搶先擠兌 / 撤資）。
2. 流動性螺旋（Liquidity Spirals）：當資產面臨價格下跌及槓桿的同時，容易出現資產價格越跌、資金越快速抽離、流動性越差的現象，如去年以來劇烈升息造成全球債市價格大幅下跌，各國公債的買賣價差均顯著擴大，反映公債流動性的下降。
3. 擁擠交易（Crowded Trades）：而當機構所持有的投資組合類似時，大量的曝險於同類型的資產將導致金融壓力的放大。舉例來說，當某一資產管理公司因贖回而被迫出售持有資產，高機率使得持有相同資產的機構同步拋售，根據IMF統計2015年至今，持有相似的固定資產投資組合的基金比重明顯攀升。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii