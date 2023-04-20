2023/04/20,
影劇

2023坎城影展主視覺出爐：致敬法國國寶女星凱薩琳丹妮芙，代表電影永遠不應停止的樣子

2023坎城影展主視覺出爐：致敬法國國寶女星凱薩琳丹妮芙，代表電影永遠不應停止的樣子
Photo Credit: Festival de Cannes

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透過對電影《La chamade》的致敬，成為2023年第76屆坎城影展的主旨，坎城影展進一步說明：「快樂、大膽和浪漫，一個留著金色長髮的年輕女人自信地對著未來微笑，這是凱薩琳丹妮芙體現某種形式的魔法——純粹、熾熱》」

2023年第76屆坎城影展即將於5月16日開展，繼本月13日公布官方單元的入選作品之後，又於今（20）日釋出了本屆影展主視覺，靈感取材自法國名導亞倫卡瓦利耶（Alain Cavalier）的《La chamade》，並致敬其主演、法國國寶級女星凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）於Pampelonne海灘的畫面。

現年79歲的凱薩琳丹妮芙，發跡於1960年代，生涯合作名導無數，包含傑克德米（Jacques Demy）、安妮華達（Agnès Varda）、路易斯布紐爾（Luis Buñuel）、法蘭索瓦楚浮（François Truffaut）、馬可菲萊利（Marco Ferreri）、曼諾迪奧利維拉（Manoel de Oliveira）、馮斯瓦歐容（Francois Ozon）、安德烈泰希內（André Téchiné）、艾曼紐貝考（Emmanuelle Bercot）、阿諾戴普勒尚（Arnaud Desplechin）等人。

而凱薩琳丹妮芙主演的作品於國際影壇獲獎無數，其中《秋水伊人》、《黑暗中漫舞》兩度摘下坎城影展最高榮譽金棕櫚，《反撥》獲得柏林影展評審團特別獎，《印度支那》替法國拿下奧斯卡最佳外語片。至於2005年，凱薩琳丹妮芙則是獲得了坎城榮譽金棕櫚獎；2008年則是拿下坎城影展特別獎。

坎城影展表示：「60多年來，這位最偉大的法國明星從未停止拍攝、重塑自我、實驗、敢於做違反直覺的工作或電影。凱薩琳丹妮芙從未停滯不前，同時能讓藝術保持活力的偶像。凱薩琳丹妮芙以自己的方式，體現影展想要捍衛的電影豐富性——作者電影和優質的流行電影。」

而透過對電影《La chamade》的致敬，成為2023年第76屆坎城影展的主旨，坎城影展進一步說明：「快樂、大膽和浪漫，一個留著金色長髮的年輕女人自信地對著未來微笑，這是凱薩琳丹妮芙體現某種形式的魔法——純粹、熾熱，有時甚至是越界。」

而凱薩琳丹妮芙在電影中，其心臟狂亂地、急促地、熱烈地跳動著。如同每年坎城影展慶祝電影的核心——到處都可以聽到它生動而具體的脈搏。第七藝術的核心——藝術家、專業人士、業餘愛好者、媒體，像鼓一樣跳動，以其永恆的本質強加的緊迫感節奏。

坎城影展試圖透過這張歷久彌新的海報，傳達的正是這種難以言喻的魔力。重申電影的輝煌現在，並展望其充滿希望的未來。凱薩琳丹妮芙代表電影永遠不應停止的樣子——難以捉摸、大膽、不敬。不言自明的東西，而這些是必需的。

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Photo Credit: Festival de Cannes

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核稿編輯：翁世航


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