2023坎城影展主視覺出爐：致敬法國國寶女星凱薩琳丹妮芙，代表電影永遠不應停止的樣子
我們想讓你知道的是
透過對電影《La chamade》的致敬，成為2023年第76屆坎城影展的主旨，坎城影展進一步說明：「快樂、大膽和浪漫，一個留著金色長髮的年輕女人自信地對著未來微笑，這是凱薩琳丹妮芙體現某種形式的魔法——純粹、熾熱》」
2023年第76屆坎城影展即將於5月16日開展，繼本月13日公布官方單元的入選作品之後，又於今（20）日釋出了本屆影展主視覺，靈感取材自法國名導亞倫卡瓦利耶（Alain Cavalier）的《La chamade》，並致敬其主演、法國國寶級女星凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）於Pampelonne海灘的畫面。
現年79歲的凱薩琳丹妮芙，發跡於1960年代，生涯合作名導無數，包含傑克德米（Jacques Demy）、安妮華達（Agnès Varda）、路易斯布紐爾（Luis Buñuel）、法蘭索瓦楚浮（François Truffaut）、馬可菲萊利（Marco Ferreri）、曼諾迪奧利維拉（Manoel de Oliveira）、馮斯瓦歐容（Francois Ozon）、安德烈泰希內（André Téchiné）、艾曼紐貝考（Emmanuelle Bercot）、阿諾戴普勒尚（Arnaud Desplechin）等人。
而凱薩琳丹妮芙主演的作品於國際影壇獲獎無數，其中《秋水伊人》、《黑暗中漫舞》兩度摘下坎城影展最高榮譽金棕櫚，《反撥》獲得柏林影展評審團特別獎，《印度支那》替法國拿下奧斯卡最佳外語片。至於2005年，凱薩琳丹妮芙則是獲得了坎城榮譽金棕櫚獎；2008年則是拿下坎城影展特別獎。
坎城影展表示：「60多年來，這位最偉大的法國明星從未停止拍攝、重塑自我、實驗、敢於做違反直覺的工作或電影。凱薩琳丹妮芙從未停滯不前，同時能讓藝術保持活力的偶像。凱薩琳丹妮芙以自己的方式，體現影展想要捍衛的電影豐富性——作者電影和優質的流行電影。」
而透過對電影《La chamade》的致敬，成為2023年第76屆坎城影展的主旨，坎城影展進一步說明：「快樂、大膽和浪漫，一個留著金色長髮的年輕女人自信地對著未來微笑，這是凱薩琳丹妮芙體現某種形式的魔法——純粹、熾熱，有時甚至是越界。」
而凱薩琳丹妮芙在電影中，其心臟狂亂地、急促地、熱烈地跳動著。如同每年坎城影展慶祝電影的核心——到處都可以聽到它生動而具體的脈搏。第七藝術的核心——藝術家、專業人士、業餘愛好者、媒體，像鼓一樣跳動，以其永恆的本質強加的緊迫感節奏。
坎城影展試圖透過這張歷久彌新的海報，傳達的正是這種難以言喻的魔力。重申電影的輝煌現在，並展望其充滿希望的未來。凱薩琳丹妮芙代表電影永遠不應停止的樣子——難以捉摸、大膽、不敬。不言自明的東西，而這些是必需的。
延伸閱讀
- 台灣合製電影《虎斑》入選坎城影評人週單元，馬來西亞籍女導演初試啼聲受國際矚目
- 2023坎城影展宣布官方競賽片單：是枝裕和、威斯安德森等大師入列，陳哲藝入選「一種注目」
- 【關鍵專訪】坎城導演雙週藝術總監朱利安雷傑：對於影展、串流、政治、亞洲／台灣電影的觀察與寄望
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。