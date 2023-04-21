隱藏在「限溫令」背後的違法爭議：法律管的是能源，還是冷氣？
我們想讓你知道的是
《能源管理法》應該是管制冷氣所耗的「電能」，而不是冷氣如何使用，例如百貨公司在離峰時段將溫度調高，尖峰時間開到23度以下，若整體電力消耗比全程都開26度少，其實更符合節約能源的要旨。若將該法解釋為「管制能源設備的使用」，那小至家庭電器、大至工廠生產設備，不就都是規範對象了嗎？
文：詹祐維（執業律師）
經濟部日前試辦「冷氣適溫運動2623」，推廣營業場所會議冷氣維持26°C、用餐冷氣維持23℃，遭質疑是否要推出「限溫令」以解決能源問題，或遭質疑過度管制，經濟部則解釋只是輔導業者主動參與，並無罰鍰，且營業場所冷氣溫度，早於2013年已推動不能低於26度，並依《能源管理法》第8條第2項規定，公告「室內冷氣溫度限值現場檢查程序作業要點」（下稱冷氣限值作業要點）。
未選擇適當法令位階，公告程序亦於法不合
經濟部的解釋，從法規上看似無疑問，不過如果深挖所謂「限溫令」，仍不難發現爭議之處。
首先，經濟部公告之「冷氣限值作業要點」，法源依據是《能源管理法》第8條第2項規定，該規定在2009年修正時之立法理由已明確提到：「有關第二項授權公告事項，因屬實質規範，具有法規命令性質，未來對於公告程序，將依法規命令作業程序辦理。」
因此，依該規定授權頒布的「公告」，必須依《行政程序法》第150條以下規定之程序，據以辦理，包含擬定前必須先行公告，給予人民陳述意見，並應於發布後將之刊登於政府公報或新聞。
然而，經濟部似將「冷氣限值作業要點」定位為屬於位階較低、只是行政機關對管理自己公務員使用的「行政規則」性質，此由該要點第一項規定，指出本要點是為使各檢查人員檢查時有統一標準而規定，且經濟部於制定及修正時，皆是直接以「函文」辦理，並未採修改法規命令時多使用的「函令」，在政府公報資訊網上，亦難查到經濟部對該要點的公告，從這角度來看，經濟部「冷氣限值作業要點」程序上或許已存在適法的爭議。
管制對象是能源，不是冷氣
回歸到法令層次來看，《能源管理法》第8條第1項規定，是要求經濟部指定的既有能源用戶，所使用能源之設備，其「能源之使用及效率」，應符合經濟部節約能源之規定，再於第2項授權經濟部訂立規範，而《能源管理法》第2條則清楚將「能源」的定義為石油及其產品、煤炭及其產品、天然氣、核子燃料、電能、其他經中央主管機關指定為能源者。
所以，顯然《能源管理法》是對於「冷氣」所使用的「能源（電能）」要求符合規範，而不是對於「冷氣」如何使用有所規範，換言之，經濟部依據《能源管理法》所能管制的對象，應該是使用冷氣所耗費的「電能」，而不該是冷氣如何使用，溫度應該要如何設定，因此，經濟部直接限制冷氣溫度，也同樣存在超越法令授權範圍的爭議。
舉例來說，如果百貨公司調整在早上離峰時段，將冷氣溫度調高，到了人群聚集的吃飯尖峰時間開到23度以下，如果整體電力消耗比全程都開26度少，實更符合《能源管理法》希望節約能源的要旨，又能避免過度管制之爭議。
相反的，如果將《能源管理法》解釋成管制能源設備的使用，則小至家庭電器、大至工廠生產設備等等，豈非皆成為規範對象，可以任意規範「使用」時間、方式等，顯不合理，明顯逾越能源管理法授權範圍。
經濟部應研擬正確管制方式，以符法制
不可諱言，電錶除非獨立安裝，原則上無法區分是不是冷氣消耗的電力，直接限制電力使用又將造成業者反彈，要明確執行對於冷氣耗能之管理，確實存在困難，但這並不是超越法令的理由，且實際上亦存在其他管制方式，例如限制特定場所，使用之冷氣需符合一級能源效率，限制冷氣耗能瓦數等等，皆可以嘗試。
期許經濟部再就此部分多加研擬，並踐行法定公告程序，以在節約能源同時，亦遵法制。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/