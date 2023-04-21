隱藏在「限溫令」背後的違法爭議：法律管的是能源，還是冷氣？

文：詹祐維（執業律師）

經濟部日前試辦「冷氣適溫運動2623」，推廣營業場所會議冷氣維持26°C、用餐冷氣維持23℃，遭質疑是否要推出「限溫令」以解決能源問題，或遭質疑過度管制，經濟部則解釋只是輔導業者主動參與，並無罰鍰，且營業場所冷氣溫度，早於2013年已推動不能低於26度，並依《能源管理法》第8條第2項規定，公告「室內冷氣溫度限值現場檢查程序作業要點」（下稱冷氣限值作業要點）。

未選擇適當法令位階，公告程序亦於法不合

經濟部的解釋，從法規上看似無疑問，不過如果深挖所謂「限溫令」，仍不難發現爭議之處。

首先，經濟部公告之「冷氣限值作業要點」，法源依據是《能源管理法》第8條第2項規定，該規定在2009年修正時之立法理由已明確提到：「有關第二項授權公告事項，因屬實質規範，具有法規命令性質，未來對於公告程序，將依法規命令作業程序辦理。」

因此，依該規定授權頒布的「公告」，必須依《行政程序法》第150條以下規定之程序，據以辦理，包含擬定前必須先行公告，給予人民陳述意見，並應於發布後將之刊登於政府公報或新聞。

然而，經濟部似將「冷氣限值作業要點」定位為屬於位階較低、只是行政機關對管理自己公務員使用的「行政規則」性質，此由該要點第一項規定，指出本要點是為使各檢查人員檢查時有統一標準而規定，且經濟部於制定及修正時，皆是直接以「函文」辦理，並未採修改法規命令時多使用的「函令」，在政府公報資訊網上，亦難查到經濟部對該要點的公告，從這角度來看，經濟部「冷氣限值作業要點」程序上或許已存在適法的爭議。

管制對象是能源，不是冷氣

回歸到法令層次來看，《能源管理法》第8條第1項規定，是要求經濟部指定的既有能源用戶，所使用能源之設備，其「能源之使用及效率」，應符合經濟部節約能源之規定，再於第2項授權經濟部訂立規範，而《能源管理法》第2條則清楚將「能源」的定義為石油及其產品、煤炭及其產品、天然氣、核子燃料、電能、其他經中央主管機關指定為能源者。

所以，顯然《能源管理法》是對於「冷氣」所使用的「能源（電能）」要求符合規範，而不是對於「冷氣」如何使用有所規範，換言之，經濟部依據《能源管理法》所能管制的對象，應該是使用冷氣所耗費的「電能」，而不該是冷氣如何使用，溫度應該要如何設定，因此，經濟部直接限制冷氣溫度，也同樣存在超越法令授權範圍的爭議。

舉例來說，如果百貨公司調整在早上離峰時段，將冷氣溫度調高，到了人群聚集的吃飯尖峰時間開到23度以下，如果整體電力消耗比全程都開26度少，實更符合《能源管理法》希望節約能源的要旨，又能避免過度管制之爭議。

相反的，如果將《能源管理法》解釋成管制能源設備的使用，則小至家庭電器、大至工廠生產設備等等，豈非皆成為規範對象，可以任意規範「使用」時間、方式等，顯不合理，明顯逾越能源管理法授權範圍。

經濟部應研擬正確管制方式，以符法制

不可諱言，電錶除非獨立安裝，原則上無法區分是不是冷氣消耗的電力，直接限制電力使用又將造成業者反彈，要明確執行對於冷氣耗能之管理，確實存在困難，但這並不是超越法令的理由，且實際上亦存在其他管制方式，例如限制特定場所，使用之冷氣需符合一級能源效率，限制冷氣耗能瓦數等等，皆可以嘗試。

期許經濟部再就此部分多加研擬，並踐行法定公告程序，以在節約能源同時，亦遵法制。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：朱家儀