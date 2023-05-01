《瘦身的100個祕密》：對於每週運動時數不超過6小時的人，每個月減2公斤是合理目標
我們想讓你知道的是
身體儲存碳水化合物的方式，是將碳水化合物轉化成糖原的形式，而每克的糖原會攜帶3~4克的水一起儲存。一般正常人身體含有大約近500克的糖原，因此當你不吃碳水化合物或是正在進行生酮飲食，體內的糖原會快速減少，當身體的糖原耗盡，與糖原一同儲存的水分也會流失掉。這就是很多人在減肥第一、二個禮拜快速減去數公斤的原因。
文：王元哲
一個月瘦多少才是合理的？
對於每個月能瘦多少，不同機構都有不同的參考標準，例如：ACE（American Council on Exercise）對其認證的私人教練給予每個月瘦2公斤的建議，而衛生福利部國民健康署在其體重管理、飲食、運動問答集中有提到：每個月2~4公斤。
這些數字雖然都遠低於在社交媒體上常見的「一個月瘦10公斤」或是「一週瘦2公斤」，但卻是相對能確保健康瘦身的目標。依據我累積的經驗，對於每週運動時數不超過6小時的人，每個月減2公斤會是一個相當合適的目標，不致於有過大的壓力，比較容易達成獲得成就感。此目標更容易持續，進可攻退可守，較容易達成最終的減脂目標。
但如果是比較專業的運動人員，每天訓練時數超過2小時、甚至是4小時以上，那一個月10~20公斤都會是合理範圍。
- Reference：Personal Trainer Manual Fifth Edition, American council on exercise.
快速減重是神話嗎？
如果只是專注在減少體重，那有非常多種達成一週減少2~4公斤的方式，除了脫水、排除宿便之外，最常見、也是效果最為顯著的方式，便是減少體內糖原儲存量。
身體儲存碳水化合物的方式，是將碳水化合物轉化成糖原的形式，而每克的糖原會攜帶3~4克的水一起儲存。一般正常人身體含有大約近500克的糖原，因此當你不吃碳水化合物或是正在進行生酮飲食，體內的糖原會快速減少，當身體的糖原耗盡，與糖原一同儲存的水分也會流失掉，其重量是3~4倍糖原的重量，大約是1~2公斤，這就是很多人在減肥第一、二個禮拜快速減去數公斤的原因。
- Reference：運動營養諮詢師 基礎篇（上）, 3HFit Sport Nutrition Consultant.
節食有多可怕？
節食有三個最大的缺點：
1. 一開始很有效，但效果最後會不知不覺地完全消失，並且不管如何減少熱量的攝取，都無法維持效果。
2. 節食所達成的體重與身材只是暫時性的，一旦恢復飲食就會復胖。
3. 長期節食可能會導致疾病的產生，例如皮膚粗糙、掉髮，嚴重一點女性會出現停經、雌性激素水平下降與骨質疏鬆。另外像是甲狀腺機能減退等代謝問題也與節食或營養不均衡有關，除了不易察覺之外，一旦出現這些問題，需要專業的醫療人員來治療，無法藉由停止節食或休養來康復。
- Reference：運動營養諮詢師 應用篇, 3HFit Sport Nutrition Consultant.
書籍介紹
本文摘錄自《瘦身的100個祕密：減重迷思一次破解，運動營養師王元哲教你健康瘦身不復胖！》，布克文化出版
作者：王元哲
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
減肥不是簡單的計算熱量缺口，而是重新認識身體需求的一個過程。人云亦云不會讓你速成減肥，反而賠掉健康！
健身教練＋運動營養師 王元哲，透過100個減脂新手會遇到的關鍵QA ，一次解答你對於瘦身的所有困惑，讓你不只是瘦，並且健康又健美！
★肥胖類型小測驗
利用以下4個小問題來快速檢測自己是屬於哪一種肥胖類型、以及可能遇到的問題。
1. 你的BMI（體重（公斤）/身高2（公尺））
體重過輕BMI＜ 18.5
正常範圍18.5≦BMI＜24
過重24≦BMI＜27
輕度肥胖27≦BMI＜30
中度肥胖30≦BMI
2. 體脂率
3. 腰臀比（腰圍╱臀圍）
正常的腰臀比則是在女性應小於0.85、男性小於0.9
4. 將食指與大拇指按壓小腿肚，正常的皮膚是有彈性的，按壓完能立刻回到原位；水腫的皮膚則是壓下去時感覺皮膚不會反彈，反而往旁邊擴散。
以上4指標，讓你可以知道自己是屬於泡芙人、水腫型肥胖、 皮下脂肪過高型肥胖 、或肌肉型肥胖的類型。
提醒大家，千萬不要一味的追求「速成」，所有的改變都不宜過大，飲食的改變與熱量的限縮控制在10~15%，例如：每週有7天，先嘗試每週選一天時間，認真的計算熱量，用健康的方式烹飪一整天的食物並且享受它們；持續一至兩個月當身體適應之後，再增加至每週兩天，以此類推。
大幅度的減少總熱量攝取，一定會有它的效用，然而在沒有詳細了解自身情況與專業的指導下，可能會額外承受許多風險，例如：降低代謝能力、累積食慾造成報復性飲食而快速復胖等。
作好了細水長流、打持久戰的心理準備後，就讓我們開始進入本書，認識自己是屬於哪一種肥胖類型、以及該注意哪些細節吧！
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
讓你熱愛的事情成為日常生活的動能：五個小tips，實現理想生活
我們想讓你知道的是
今年即將邁入第二季，你為今年設定的新計劃進度如何？不妨透過本文步驟，檢視一下自己的狀態！
當我們回頭看看過去，往往能夠更認識自己！其中，包含了我們付出後所取得的成就，以及未完成的計劃！現在就來檢視計劃，確立我們正處在哪？離目標有多遠？才能敏捷調整，實現願望與目標，往更好的未來前進！
讓大谷翔平帶你認識計劃的魔力！
我們可以問問自己，想成為什麼樣的人？希望達到什麼樣的成就？然後將這些目標具體化。例如，想要在工作中獲得晉升，或者想要在健身方面取得更好的成績。確認自己的目標之後，再制定一個向前邁進的計劃，會幫助你更容易實現目標。
知名美國職棒投手大谷翔平曾經說過：「期待不是用來被滿足，而是要加以超越。」這句話可以用來描述制定縝密計劃的重要性！制定計劃可以幫助你收集、整理和分析相關資料，做出明智的決定，實現目標！同時也可以預先評估可能會遇到的風險，並保留微調的空間。當你遇到挑戰時，你會有充足的時間來好好思考，並且能夠迅速適應變化，以便實現更高的目標。
「莫急莫躁」，學歐普拉如何實現目標！
實現目標需要時間和耐心。別讓一時的失敗或挫折，成為放棄的理由。瑞典心理學家安德斯·艾瑞克森（Anders Ericsson），提出「10,000小時的練習」的概念。他認為，要在某個領域成為專家，關鍵在於長時間、持續而刻意的練習，才能掌握技能、養成習慣、提升水準，進而成為專家。在這10,000小時的練習過程中，會有挫折或是想要放棄的時候，這時是否有足夠耐心持續練習，決定了成功與否的結果。
美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）在22歲時被電視臺解雇，上司認為她不適合做電視節目。然而，她並沒有放棄，轉戰另一個電視臺並持續努力。雖然最初的聯合播報員工作不順遂，但她並未放棄，七年後成功成為以自己名字命名的脫口秀節目主持人，並成為日間節目的霸主長達25年。她的成功告訴我們，不要被一次失敗打倒，要堅持努力，找到自己的聲音，並找到人生中的好朋友。
不要跟學問過不去，愛因斯坦帶你繼續學習
學習是一段旅程，並不是每個人的道路都一樣，但同樣的是，不要在這條路上停下來，這將是一段一生受用的旅程，一如愛因斯坦曾說：「學習是種體驗，其他一切只是信息。」保持對目標相關領域的學習和探索，不只能增加知識和技能，還能讓熱情和動力持續不斷，督促你往前進步。即使不在目標領域中，持續學習也是擴展視野最好的方法，跳脫出既有的眼界、開闊思路、更能靈活地面對變動！
在資訊日新月異、斜槓成為日常的今天，安逸待在固定環境中，已經不再是一種令人羨慕的生活方式，就像是知名歌手蔡依林，她除了持續嘗試新的音樂風格和表演形式，挑戰各種極限和不可能之外，她也是小有名氣的翻糖蛋糕藝術家，曾在英國伯明罕舉行的國際翻糖蛋糕競賽，以「瑪麗蓮夢露」的造型蛋糕，勇奪Decorative exhibit組金牌，國際巨星如湯姆克魯斯、安室奈美惠等人，都曾收到蔡依林的翻糖作品。
從1%開始！三木谷浩史帶你實踐小步計劃
無論你的目標是什麼，都要確保每天都向前邁進一步，可以是一個小的行動，或一個小的改變，但每天都有進步，可以幫助你在達成目標的道路上保持前進。
樂天株式會社創辦人三木谷浩史有句名言：「1.01的365次方等於多少？」他用這個公式來計算每天進步1%，持續一年可以達到的成果——答案是「37」。這個每天邁進一小步的概念，放在投資中來看，就是複利的力量。
假設你有一百萬，這一百萬如果放著不動，30年後它還是一百萬，甚至會因為通膨而降低價值，但是如果利用這一百萬進行投資，以年利率為5％計算，經過三十年後，它會變成432萬。所以愛因斯坦才會說，複利是世界第八大奇蹟。
夥伴的力量：李安的成功關鍵
夥伴，無疑是夢想路上的精神支柱。在成名之前，導演李安決定忍痛放棄電影夢，妻子林惠嘉對他說：「記得你心裡的夢想。」聽到這句話的李安，感受到了鼓舞的力量，繼續在電影路上努力。在實現願望與目標的旅程上，有夥伴，我們就不寂寞。現在就一起檢視自己的狀態！把握時間，現在就用五大步驟，完成願望。中國人壽將支持陪伴，你的願望，我來陪練。