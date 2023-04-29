揭開國宴的神秘面紗：想搞定「舌尖上的外交」該如何擬出賓主盡歡的菜單？

國宴，可說是「舌尖上的外交」，是展現我國竭誠歡迎友邦元首來訪的重要場合。對一般人來說，過往只能從報紙上看到國宴菜單，不但吃不到，連菜色都看不到。時至今日，我們不僅看得到整套國宴料理菜色，還能夠在飯店享用國賓級的盛宴。然而，國宴只是款待用餐嗎？有沒有制度可循？為了順利推展我國外交而籌辦的國宴，又曾經發生過哪些故事？

談到台灣的國宴，許多人會想到1958年5月14日伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Shah Pahlavi，1919-1980）訪問台灣。因為關注台灣的土地改革及經濟建設成果，巴勒維率領十餘名重要官員前來國是訪問，為期5天。伊朗古稱波斯，是中東大國，而巴勒維也是第一位來台訪問的外國君王，格外引起政府的重視【註】。總統蔣中正為了表示歡迎，當天率領文武官員兩百多人前往松山機場，以隆重的軍禮迎接巴勒維，還動員了市民及學生計10萬餘人，高舉兩國國旗搖曳歡迎，從松山機場至圓山飯店夾道迎接。

15日，巴勒維結束在桃園考察我國土地改革與農村復興成果後，於晚間回到台北由總統蔣中正在總統府款以國宴。此次國宴是以法式料理為主，菜單上羅列著：西瓜菠蘿盅、牛肉茶、冷蝦仁凍、麵包粉炸雞、炸蕃薯絲蘆筍、鮮刀豆、素色沙拉、芒果冰淇淋、咖啡等多道美味可口的料理。然而，國宴並非只是入座用餐，還必須要符合正式外交儀節，受邀出席的賓客不僅穿著必須符合規定，得先晉見兩國元首後方進入會場，由服務人員帶位就座。

當兩國元首走進國宴會場的那一刻，軍樂演奏伴隨而起，現場的賓客肅立以待。宴會開始後，會場響起輕柔音樂，用餐的過程中備有香檳，由總統蔣中正舉杯向巴勒維國王祝賀，再由國王回敬（圖1）。國宴結束時，依照外交儀節，我國總統先將伊朗國王送至總統府客廳門口，再由外交部長葉公超送至總統府大門口，最後，總統府第三局主管典禮交際與交通管理人員已備妥大禮車，將巴勒維等人送返下榻的圓山飯店休息。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖1：1958年5月15日伊朗國王巴勒維於國宴與總統蔣中正夫婦舉香檳祝賀。

16日上午，巴勒維依照安排行程，前往新竹湖口參觀陸空聯合演習，接著搭機前往高雄岡山參觀空軍特技表演。中午過後，他在總統蔣中正的陪同下，參觀海軍基地，晚間兩人在西子灣共進晚餐，當晚下榻高雄圓山飯店。17日，巴勒維從高雄搭機前往台中，再專車至霧峰省議會，由台灣省政府主席周至柔招待午宴，接著前往故宮博物院霧峰陳列館觀賞國寶文物，傍晚搭車轉往日月潭，接受副總統陳誠晚宴款待後，下榻涵碧樓。18日，巴勒維返回台北，由行政院長俞鴻鈞在台北賓館招待午宴。當天晚上，巴勒維在圓山飯店金龍廳行館宴請總統蔣中正夫婦，並且在19日早上從松山機場搭乘專機離開台灣。

巴勒維5天訪台行程，受到我國高度禮遇，花費甚高，加上土耳其總理孟德斯（Adnan Menderes，1899-1961）才在5月1日剛剛結束3天訪問行程，為撙節開支，總統蔣中正在6月9日召見外交部長葉公超表示：「以後重要外賓來訪，其接待日程應由一固定委員會規定之。尤應注意宴會不得超過一般慣例所應予之禮遇。」隨後，外交部禮賓司便參考美、英、法等國資料，擬定〈宴請訪華外賓辦法草案〉（圖2），及〈國宴儀節〉、〈公宴儀節草案〉、〈官宴儀節〉三個附則。換言之，我國國宴自此之後開始制度化執行。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖2：〈宴請訪華外賓辦法草案〉

國宴制度擬定後不久，美國總統艾森豪 （Dwight D. Eisenhower，1890-1969）便於1960年6月18日至19日進行兩天訪台行程。嚴格來說，艾森豪停留台灣的時間只有24小時，堪稱是旋風式訪問。由於美國總統訪台對於我國而言意義非凡，為了安排此次行程，我國籌備時間長達半年有餘。艾森豪抵台後，從松山機場搭車至圓山大飯店，沿途有50萬人夾道熱烈歡迎。當日下午，艾森豪總統在總統府前廣場舉行演講（圖3），並於當晚參加國宴。

Photo Credit: 國家發展委員會檔案管理局提供 圖3：艾森豪總統面對總統府前廣場發表演講。

舉辦國宴除了需要符合外交儀節，菜色還必須設計符合賓主雙方的飲食習慣。早在6月2日，駐美大使葉公超從華盛頓拍回電報，向外交部表示艾森豪對食物不拘，也喜歡中式料理，但他習慣飲用自己帶來的礦泉水。據此訊息，我國設計的國宴菜單以西式料理為主，包括：台灣水果盅、清燉牛肉湯、烤龍蝦、火雞火腿、蘆筍生菜珍珠米、沙拉、檸檬冰淇淋、咖啡或茶。

美國總統訪台所舉辦的國宴，不僅是我國盛事，也是當時各國駐台使節的大事。此次國宴共有112人參加，包括我方代表62人，美方賓客26人，以及日本、韓國、菲律賓、越南、泰國、約旦、土耳其、西班牙、教廷、法國、阿根廷、巴西、多明尼加、哥斯大黎加等駐我國大使與相關人員共計24人。當晚，除了兩國元首及雙方高層人員外，其餘賓客必須在晚間七點半之前到達會場，而國宴從八點半開始。從其時間之安排，顯見國宴的場合，也是各國大使與美國及我國官員展開國情與各項訊息交流的時機。

接待美國總統艾森豪的國宴菜單是一整套的西式料理，雖然符合國際外交儀節，但並未能夠代表我國中式料理的飲食特色。由於國宴菜單沒有中式料理一事，曾引起《聯合報》以〈「國宴」芻議〉進行討論。因此自1963年泰國國王蒲美蓬訪台起，國宴便開始以中式料理為主（圖4）。根據圓山大飯店國宴主廚蔣家璜所述，「國賓來華時，如國宴是中菜，則「答宴」必為西菜，總之兩者必不相同。」也就是說，國宴其實有兩次，菜色必是一中一西，且分別由兩國元首宴請。當年，因為艾森豪總統隔天上午匆促離台，因此未舉辦答宴，是比較特殊的例子。