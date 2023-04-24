美國智庫報告：中國野心擴至南極，對極區事務的話語權與日俱增

文：德國之聲中文網（綜合報導）

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）週二（4月18日）發佈報告，以「冰凍的疆界」（Frozen Frontiers）為題，探討中國透過極地的探勘與考察，「提升中國對極區事務的話語權」，也有利於促進中國「更廣泛的戰略與軍事利益」。

報告指出，中國拓展影響力的範疇不僅已擴張到南極與北極，近期更重啟了在南極第5個研究站的施工。從今（2023）年1月的衛星圖像更可以看到，該工程出現了「重大進展」，已建造出新的支持設施、臨時建物、直升機坪，研究基地的主要大樓也已打好地基。

The latest issue in the CSIS Hidden Reach series examines how China can leverage its growing footprint in the Arctic and Antarctica to advance its strategic and military interests in the world’s most remote frontiers.



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南極新站點可攔截他國通訊

據《路透社》報導，中國在南極的第5個科學考察站自2018年便開始建設，但一直到最近都沒有太多工程進展。這個新的站點位於羅斯海（Ross Sea）附近的難言島（Inexpressible Island），估計2024年可以完工；整座站點佔地5000平方公尺，將配有一個衛星地面站，能幫助中國「填補缺口」，進一步在南極大陸上擴張。

根據CSIS的報告，中國持續建造極地觀測衛星，而新站點不僅能提供追蹤與通訊能力，其設備還可以「同時用來攔截其他國家的衛星通訊」。

新站點的衛星地面站不僅有利於中國科研，也可能增強解放軍的監控能力。它所處的位置，讓中國可以蒐集澳洲、紐西蘭上空的信號情報，以及澳洲阿納姆航天中心（Arnhem Space Centre）火箭發射的遙測數據。此外，新站點還會設置碼頭，供中國的破冰船「雪龍號」停泊。

中國拓展極區影響力

CSIS向《路透社》表示，美國在南極的研究規模仍然比中國大，而且擁有南極最大的研究中心「麥克默多站」（McMurdo）；不過，中國的發展步調更快。中國的新站點距麥克默多站約320公里。

根據1959年的《南極條約》（Antarctic Treaty），同意在南極大陸上的活動只能有科學研究這類的「和平目的」，不得進行軍事行為。中國也是該條約的簽署國之一。

《德新社》指出，中國雖然未在南極附近主張任何領土的主權，卻一直在拓展探勘範圍。南極大陸具有豐富的自然資源，中國展現出對南極的經濟與軍事野心，也引發西方疑慮。

《路透社》則引述美國國防部去（2022）年的報告，稱中國在南極建立新站的目的，可能是希望未來在南極能爭取到自然資源和海上通道的權利，並強化解放軍的實力。針對極地考察站將用於間諜行為的指控，中國予以否認。

不只在南極，CSIS的報告也提到中國在北極的擴張。

隨著全球暖化與氣候變遷，北極冰層持續融化，對全球構成嚴峻挑戰；不過，對中國政府來說，北京融冰能創造出海上新航道，也將在貿易、資源探勘方面帶來新的機會。儘管如此，中國在北極拓展也面臨來自美國的阻礙；在選項不多的情況下，中國選擇俄羅斯為戰略夥伴，與西方競逐在北極的地緣政治地位。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀