民進黨士林大同區黨內初選結果出爐，王世堅稱「正義打敗邪惡」，盼與何志偉彌補裂痕
我們想讓你知道的是
媒體再度追問，那要團結支持王世堅嗎？何志偉稱：「只要是民進黨提名的呢，我們都會全力以赴。」媒體至此來回詢問數次，何志偉都沒有正面說出「王世堅」3個字。
民進黨立委初選最受關注的台北市第2選區（士林、大同）民調結果出爐，中山、大同區市議員王世堅以41.97％支持度，贏過現任立委何志偉的39.7％，另外18.33%民眾沒有明確人選。另外，桃園市第4選區的初選民調結果也在今（20）日公布，由前議員范綱祥拿下最高支持度，前桃園市政府資料科技局長余宛如、去（2022）年參選楊梅市議員失利的蕭立妍落敗。
士林大同的「堅偉大戰」近期風波不斷，兩人在初選期間隔空叫罵，甚至在電話民調當天，何志偉發聲明表示不滿遭「抹黑、抹紅、抄家滅族」，於士林地檢數提告王世堅，王後續也放話若有濫告，會反提誣告。
本次民進黨台北市立委第2選區初選民調，共委託3家民調公司進行，其中王世堅在山水、精湛、趨勢3家民調各拿下43.53％、42.1％、40.28％的支持度，何志偉則是36.39％、39.92％、42.78％，僅在趨勢民調上微幅領先王，最終綜合成績也落後。
雖然先前民進黨內有不建議現任議員參選立委的「誠信條款」，且提名人選仍以民進黨中執會通過為準，但何志偉的立委連任之路仍有大機率止步。
民調結果出爐後，王世堅坦言非常意外，而這次初選的勝出，是他另外一個重責大任的開始。他表示自己近期在掃街的過程中，看到社子島的慘狀，和他本命區大同區的污水廠，在地方造成很大的污染和惡臭，所以他將會努力搜集選區基層民眾的心聲，並希望好好打贏大這場大選。
王世堅一方面稱「正義打敗邪惡」，另方面盼與何志偉彌補裂痕
王世堅表示，他在初選過程中「看到了邪惡，但是我也看到善良」，並認為勝選的關鍵是「正義打敗邪惡」。他表示特別感謝議員陳怡君、陳慈慧等人的支持，在他想退出的時候伸出援手，「在這麼多善良好朋友的挹注之下，我認為我非常可能會戰勝大選這一局」。
有媒體問到是否會跟何志偉整合，王世堅表示有信心，相信他會基於民進黨好的傳統，敗者退出、支持勝利的一方，有風度地接受並祝福。但要如何和何志偉彌補裂痕？王世堅坦言不曉得要用什麼方法，但會用誠意好好溝通，「男子漢大丈夫，一笑泯恩仇，更何況一開始發動的不是我……大家到此為止。」
何志偉隨後受訪時90度鞠躬，感謝所有支持過他的人，也恭喜王世堅勝選。有媒體問到，兩人民調只差2％，會不會脫黨參選？何志偉微笑回應，都是按照機制跟黨內共識在走，不用擔心。
是否支持王世堅？何志偉說不出這3個字
接著媒體向何志偉提問，是否會呼籲支持者挺王世堅？何志偉表示，黨提名的都會支持、都要幫忙」，至於初選的裂痕一時之間是不是難以修復，他回應說：「民主國家就是這樣，他的修復能力是非常強的，民進黨一定要團結，團結支持賴清德。」此時，媒體再度追問，那要團結支持王世堅嗎？何志偉稱：「只要是民進黨提名的呢，我們都會全力以赴。」媒體至此來回詢問數次，何志偉都沒有正面說出「王世堅」3個字。
民進黨在該區已經連續拿下3次立委選舉、1次立委補選的席次，也讓該區成為國民黨的艱困選區，至於這次國民黨將派出誰來應戰，目前還未有明確人選，但先前台北市黨部主委黃呂錦茹日前在廣播節目《POP撞新聞》受訪時，曾表示有邀請前台南市議員謝龍介北上參選。
桃園市第4選區民進黨初選民調出爐，前議員范綱祥出線
另外，民進黨今日也公布了桃園市立委第4選區（桃園市）的初選民調結果，本次登記該區初選的有3人，包含前桃園市政府資料科技局長余宛如、去（2022）年參選楊梅市議員落敗的蕭立妍與前議員范綱祥。綜合中央黨部、公信力與大地的3項民調結果，余宛如拿下22.73％的支持度、范綱祥35.79％、蕭立妍5.26％，剩下36.21％未明確表態。
對此，范綱祥在臉書發文表示感謝，「大家的信任，就是我的責任」，並謝謝兩位對手在競選過程中互相激勵，獲益良多。
余宛如也在第一時間打電話恭喜范綱祥，預祝他高票當選，他強調這次桃園市第四選區的黨內初選，都是以正面競爭爭取選民，呼籲所有支持他的夥伴，轉化成2024年總統和立委大選的助力。蕭立妍則表示，雖然初選沒過關，卻交了很多好朋友，恭喜范綱祥出線，希望他能贏得大選。
該區現任立委為國民黨籍的萬美玲，近4屆立委選舉以來有3屆是藍營候選人拿下，僅有2016年到2020年的為前民進黨立委鄭寶清擔任，他連任失敗時以2.6％得票差距輸給萬美玲。
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核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！