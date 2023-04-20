民進黨士林大同區黨內初選結果出爐，王世堅稱「正義打敗邪惡」，盼與何志偉彌補裂痕

民進黨立委初選最受關注的台北市第2選區（士林、大同）民調結果出爐，中山、大同區市議員王世堅以41.97％支持度，贏過現任立委何志偉的39.7％，另外18.33%民眾沒有明確人選。另外，桃園市第4選區的初選民調結果也在今（20）日公布，由前議員范綱祥拿下最高支持度，前桃園市政府資料科技局長余宛如、去（2022）年參選楊梅市議員失利的蕭立妍落敗。

士林大同的「堅偉大戰」近期風波不斷，兩人在初選期間隔空叫罵，甚至在電話民調當天，何志偉發聲明表示不滿遭「抹黑、抹紅、抄家滅族」，於士林地檢數提告王世堅，王後續也放話若有濫告，會反提誣告。

本次民進黨台北市立委第2選區初選民調，共委託3家民調公司進行，其中王世堅在山水、精湛、趨勢3家民調各拿下43.53％、42.1％、40.28％的支持度，何志偉則是36.39％、39.92％、42.78％，僅在趨勢民調上微幅領先王，最終綜合成績也落後。

雖然先前民進黨內有不建議現任議員參選立委的「誠信條款」，且提名人選仍以民進黨中執會通過為準，但何志偉的立委連任之路仍有大機率止步。

民調結果出爐後，王世堅坦言非常意外，而這次初選的勝出，是他另外一個重責大任的開始。他表示自己近期在掃街的過程中，看到社子島的慘狀，和他本命區大同區的污水廠，在地方造成很大的污染和惡臭，所以他將會努力搜集選區基層民眾的心聲，並希望好好打贏大這場大選。

王世堅一方面稱「正義打敗邪惡」，另方面盼與何志偉彌補裂痕

王世堅表示，他在初選過程中「看到了邪惡，但是我也看到善良」，並認為勝選的關鍵是「正義打敗邪惡」。他表示特別感謝議員陳怡君、陳慈慧等人的支持，在他想退出的時候伸出援手，「在這麼多善良好朋友的挹注之下，我認為我非常可能會戰勝大選這一局」。

有媒體問到是否會跟何志偉整合，王世堅表示有信心，相信他會基於民進黨好的傳統，敗者退出、支持勝利的一方，有風度地接受並祝福。但要如何和何志偉彌補裂痕？王世堅坦言不曉得要用什麼方法，但會用誠意好好溝通，「男子漢大丈夫，一笑泯恩仇，更何況一開始發動的不是我……大家到此為止。」

何志偉隨後受訪時90度鞠躬，感謝所有支持過他的人，也恭喜王世堅勝選。有媒體問到，兩人民調只差2％，會不會脫黨參選？何志偉微笑回應，都是按照機制跟黨內共識在走，不用擔心。

Photo Credit：中央社 何志偉今（20）日離開立院外交及國防委員會時，向媒體揮手致意。

是否支持王世堅？何志偉說不出這3個字

接著媒體向何志偉提問，是否會呼籲支持者挺王世堅？何志偉表示，黨提名的都會支持、都要幫忙」，至於初選的裂痕一時之間是不是難以修復，他回應說：「民主國家就是這樣，他的修復能力是非常強的，民進黨一定要團結，團結支持賴清德。」此時，媒體再度追問，那要團結支持王世堅嗎？何志偉稱：「只要是民進黨提名的呢，我們都會全力以赴。」媒體至此來回詢問數次，何志偉都沒有正面說出「王世堅」3個字。

民進黨在該區已經連續拿下3次立委選舉、1次立委補選的席次，也讓該區成為國民黨的艱困選區，至於這次國民黨將派出誰來應戰，目前還未有明確人選，但先前台北市黨部主委黃呂錦茹日前在廣播節目《POP撞新聞》受訪時，曾表示有邀請前台南市議員謝龍介北上參選。

桃園市第4選區民進黨初選民調出爐，前議員范綱祥出線

另外，民進黨今日也公布了桃園市立委第4選區（桃園市）的初選民調結果，本次登記該區初選的有3人，包含前桃園市政府資料科技局長余宛如、去（2022）年參選楊梅市議員落敗的蕭立妍與前議員范綱祥。綜合中央黨部、公信力與大地的3項民調結果，余宛如拿下22.73％的支持度、范綱祥35.79％、蕭立妍5.26％，剩下36.21％未明確表態。

對此，范綱祥在臉書發文表示感謝，「大家的信任，就是我的責任」，並謝謝兩位對手在競選過程中互相激勵，獲益良多。

余宛如也在第一時間打電話恭喜范綱祥，預祝他高票當選，他強調這次桃園市第四選區的黨內初選，都是以正面競爭爭取選民，呼籲所有支持他的夥伴，轉化成2024年總統和立委大選的助力。蕭立妍則表示，雖然初選沒過關，卻交了很多好朋友，恭喜范綱祥出線，希望他能贏得大選。

該區現任立委為國民黨籍的萬美玲，近4屆立委選舉以來有3屆是藍營候選人拿下，僅有2016年到2020年的為前民進黨立委鄭寶清擔任，他連任失敗時以2.6％得票差距輸給萬美玲。

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核稿編輯：翁世航