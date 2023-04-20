【圖表】你吃的土豆是哪款？為什麼落花生又稱作土豆？

近日國中自然科教材中的「土豆」代表馬鈴薯或花生的內容，引起網路熱烈討論。不只教育部長潘文忠火速回應，出版社也親上火線說明在不同地區，可能會發生同一種俗名、但代表不同物種的情形，土豆便是其中之一，未來會依照《教科圖書審定辦法》修正送審，對於造成中國用語疑慮致歉。

實際上，台灣慣稱的「土豆」，指的是落花生（又可稱花生），是台灣重要的雜糧作物之一。據國家實驗研究院《科學發展》期刊文章指出，台灣落花生最早在明朝萬曆年間自閩粵傳入，在18世紀初期，花生就已成為台灣普遍種植的農作物。因其耐旱且不挑土壤的特性，所以在年雨量600公釐以下地區皆可生長，目前中國與印度為世界主要產區。

為什麼台灣稱落花生為「土豆」呢？主因是其特殊的生長習性，在開花授精後會長出子房柄，子房柄再向下伸長入土中，之後在土中結成果實，所以稱為土豆。

雲林縣為台灣最大的花生產地，其種植面積佔全台約8成，其次是彰化縣、嘉義縣，年產量約為4.9萬公噸。每年6月和11月，分別是一期作（春作）和二期作（秋作）收成，皆可以吃到最新鮮的花生。經過曬乾或低溫保存，可以延長其保存期限，所以整年都可以吃得到花生。

市面上花生品種多，讓人眼花撩亂，但你知道嗎？不同品種的花生不僅外觀有差異，也適用於不同的加工用途。現在最常見的花生品種為台南14號，花生莢大且果仁（種子）大粒，是台灣目前種植面積最廣的品種，不僅可以直接食用，也最常用在花生加工產品。

而消費者熟悉的花生品種「黑金剛」則是雲林縣元長鄉的特產，因在地多沙且土質鬆軟的環境，加上足夠的陽光和適當的雨量，成為最適合培育花生的環境。其生產的黑金剛花生油脂較少，口感酥脆，不僅廣受台灣消費者歡迎，也是台灣外銷的重要農產品之一。

花生不論直接食用或製作成加工品，皆頗受消費者歡迎，但因花生富含油脂，在高溫焙炒後，於常溫環境下保存很容易氧化，並產生油耗味，因此普遍建議保存期限為2到4個月。

農委會建議消費者選購花生時，優先選擇有廠牌且使用真空包裝的產品，並需留意花生籽粒是否完整無破損、種皮顏色有無變色。未吃完的花生粒也需以塑膠袋或保鮮盒收納冷藏，以避免黃麴毒素產生，一旦發現有發霉、潮濕或超過保存期限就應該丟棄。

除此之外，台灣農業技術人員也致力解決花生保存期限問題。台南農改場2021年開發台灣第一個高油酸品種「台南20號」，氧化速率是過往花生品種的十分之一，讓產品可以延長6至8個月以上的保存期限，未來有望以品種優勢，逐漸取代傳統品種。

資料來源：農委會落花生農業主題館、國家實驗研究院《科學發展》、農委會台南區農業改良場、食農教育資訊整合平台

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核稿編輯：林奕甫