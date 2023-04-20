【圖表】你吃的土豆是哪款？為什麼落花生又稱作土豆？
我們想讓你知道的是
你是否會好奇，我們日常飲食常見的花生，為什麼稱作土豆？除了眾所皆知的黑金剛，台灣還有哪些花生品種？哪種營養價值最高？讓我們一起來了解。
近日國中自然科教材中的「土豆」代表馬鈴薯或花生的內容，引起網路熱烈討論。不只教育部長潘文忠火速回應，出版社也親上火線說明在不同地區，可能會發生同一種俗名、但代表不同物種的情形，土豆便是其中之一，未來會依照《教科圖書審定辦法》修正送審，對於造成中國用語疑慮致歉。
實際上，台灣慣稱的「土豆」，指的是落花生（又可稱花生），是台灣重要的雜糧作物之一。據國家實驗研究院《科學發展》期刊文章指出，台灣落花生最早在明朝萬曆年間自閩粵傳入，在18世紀初期，花生就已成為台灣普遍種植的農作物。因其耐旱且不挑土壤的特性，所以在年雨量600公釐以下地區皆可生長，目前中國與印度為世界主要產區。
為什麼台灣稱落花生為「土豆」呢？主因是其特殊的生長習性，在開花授精後會長出子房柄，子房柄再向下伸長入土中，之後在土中結成果實，所以稱為土豆。
雲林縣為台灣最大的花生產地，其種植面積佔全台約8成，其次是彰化縣、嘉義縣，年產量約為4.9萬公噸。每年6月和11月，分別是一期作（春作）和二期作（秋作）收成，皆可以吃到最新鮮的花生。經過曬乾或低溫保存，可以延長其保存期限，所以整年都可以吃得到花生。
市面上花生品種多，讓人眼花撩亂，但你知道嗎？不同品種的花生不僅外觀有差異，也適用於不同的加工用途。現在最常見的花生品種為台南14號，花生莢大且果仁（種子）大粒，是台灣目前種植面積最廣的品種，不僅可以直接食用，也最常用在花生加工產品。
而消費者熟悉的花生品種「黑金剛」則是雲林縣元長鄉的特產，因在地多沙且土質鬆軟的環境，加上足夠的陽光和適當的雨量，成為最適合培育花生的環境。其生產的黑金剛花生油脂較少，口感酥脆，不僅廣受台灣消費者歡迎，也是台灣外銷的重要農產品之一。
花生不論直接食用或製作成加工品，皆頗受消費者歡迎，但因花生富含油脂，在高溫焙炒後，於常溫環境下保存很容易氧化，並產生油耗味，因此普遍建議保存期限為2到4個月。
農委會建議消費者選購花生時，優先選擇有廠牌且使用真空包裝的產品，並需留意花生籽粒是否完整無破損、種皮顏色有無變色。未吃完的花生粒也需以塑膠袋或保鮮盒收納冷藏，以避免黃麴毒素產生，一旦發現有發霉、潮濕或超過保存期限就應該丟棄。
除此之外，台灣農業技術人員也致力解決花生保存期限問題。台南農改場2021年開發台灣第一個高油酸品種「台南20號」，氧化速率是過往花生品種的十分之一，讓產品可以延長6至8個月以上的保存期限，未來有望以品種優勢，逐漸取代傳統品種。
資料來源：農委會落花生農業主題館、國家實驗研究院《科學發展》、農委會台南區農業改良場、食農教育資訊整合平台
延伸閱讀
- 康軒教材「土豆」之亂，顯示台灣對本土語言多元化的認知很狹隘
- 台灣人的應急食物是「泡麵」，美國人的首選則是「花生醬」
- 花生過敏症是有機會避免的，但要從嬰兒時期就採取行動
- 花生醬是「好脂肪」嗎？關於花生醬你應該要知道的事
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：林奕甫
Tags：
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。