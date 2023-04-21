影后的根據：鄭秀文在《流水落花》的演技
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或許出於人性，大家都愛在電影看到複雜而合理的人，多於簡單而合理的人，所以演活一個目無表情的人肯定不會讓演員贏得獎項，所以無論多現實主義的電影，演員都會或多或少做一些藝術加工。鄭秀文也不例外，抽煙時不斷眨眼、看著兔唇兒童努力跑步時微張開嘴，但這不是做作，也不妨礙觀眾入戲，倒形成一種引人深入了解的人物形象。
「嗱！痛嚟講呢，根據俄國嘅戲劇理論大師史坦尼斯拉夫斯基嘅講法呢，應該係由外到內，再到返外嘅……」相信有看過《喜劇之王》（1999）的人都會記得這段台詞，而周星馳作為華語圈介紹史坦尼斯拉夫斯基（Konstantin Stanislavsky）的第一人，或許早在拍攝《行運一條龍》（1998）時，已將方法演技授予女主角鄭秀文。
甚麼是方法演技？簡而言之，這概念隸屬於世界三大表演體系，有別於布萊希特（Bertolt Brecht）為代表的離間疏遠式表演和梅蘭芳為代表的美學外化式表演，主張演員需多體驗、觀察、認識和揣摩，讓內心的想法與外顯的行為自然地呼應角色設定。對於現代人而言，即便沒有理論認知，也大概會覺得進入角色然後演活角色是演員必要的自我修養。然而，事實上，古希臘以降的西方戲劇傳統曾奉行阿里士多德「戲劇就是模仿」的原則，只要求表演者精細地模仿出應有的外在表情與形體動作，內心無戲但能騙過觀眾就好（或許與中國古戲曲的情況相呼應）。
話說回來，鄭秀文獲得金像獎影后殊榮之時，言及她曾努力由喜劇演員轉型為正劇演員，按照上面的一點理論，其難度就在於由希臘模式跳躍至俄國模式，需向內心填充更深刻的認知和感悟，並反思如何恰如其份地表現出來。尤其喜劇失手的話，觀眾可能以為你故意搞笑，但在嚴肅題材下失手，你就是褻瀆藝術，淪為滑稽。
有趣的是，本屆金像獎在爭議聲中落幕，但大眾都傾向認可胡楓和鄭秀文。
當然，鄭秀文的性情、星途、圈內名望、過去累積的努力等方面都是間接但不可或缺的因素，但她在《流水落花》（2022）的演繹，確實夠讓她實至名歸。（按個人的觀影經驗，讓她入戲至抑鬱的《長恨歌》（2005）早該讓她獲獎，而非三甲不入。）這部電影以寄養家庭為題，走現實主義風格但略帶劇劇化色彩，沒有大悲大慟式的炫技位置可讓評審加分，倒考驗鄭秀文如何在平凡中變奏。因過去較少評論在好壞之外細析演技，因此以下只能就一些觀察分述她在該電影的精采之處：
首先，第一點是去除星味，回歸常人。
許鞍華的《天水圍的日與夜》（2008）的特點之一是鮑起靜的紀錄片級演繹，換句話說，她在電影中，彷彿一個意識不到鏡頭存在的師奶，而非經驗豐富的藝人，這讓她一舉贏得香港電影金像獎和香港電影評論學會大獎的最佳女主角，而同樣是雙料最佳的鄭秀文在《流水落花》中，也還原基本步，讓自己成為不是明星的湊仔婆，這並不容易，因為一則她不可以做自己，而是要成為一個陌生但有血有肉的自己，二則要脫離「正在演戲」的意識，比如電影中的訓導主任便是個反面例子，演成了一個十足的角色而非現實中可能存在的老師。方法上，她要放下偶像包袱，淡妝，甚至不化妝，容許雀斑、皺紋和毛孔引起觀眾對她電影以外的保養狀態的疑問，且要想到普通人如何弓身縮膊，行走無力，偶爾放空而雙目無神，說話不字正腔圓……
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別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
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全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii