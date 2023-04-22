【小說】《小紅帽，在旅途中遇見屍體》選摘：小紅帽好想對天吶喊，居然在前往舞會的路上撞死人

文：青柳碧人

第一章 玻璃鞋的共犯

（前略）

2

事情發生在一瞬間，小紅帽屏住呼吸。

灰姑娘換上一身水藍色系的優雅禮服。不僅如此，還高高地紮起金髮，臉和手腳都跟雪一樣白。

「如何，簡直判若兩人吧？」

芭芭拉說的一點也沒錯。灰姑娘變成小紅帽有生以來從沒見過的美女，果然判若兩人。

「我也可以參加舞會了嗎？」

「當然可以。」

芭芭拉對灰姑娘的質疑頻頻點頭。

灰姑娘的臉上流露出自信。

「要是脖子這邊再有條項鍊就好了，就像家母戴的那條翡翠項鍊。」

「就算沒有那種東西，妳也很漂亮喔。」

一點也沒錯，小紅帽點頭如搗蒜。灰姑娘在舞會上肯定會成為眾所矚目的焦點吧，真令人羨慕……小紅帽內心湧現少女特有的不服輸情緒。

「芭芭拉，」小紅帽轉向女巫說：「也對我施魔法。」

「什麼？」

芭芭拉瞪大了雙眼。

「妳剛才不是說妳很喜歡那條紅頭巾嗎？」

「我也要參加舞會。」

「妳去做什麼？」

「我正踏上讓人生更加豐富的旅途，必須去各國各地增長見聞。」

小紅帽說道，看了籃子裡的東西一眼。一包餅乾和一瓶葡萄酒——這趟旅行還有別的目的，但旅程才剛揭開序幕，稍微繞路應該沒關係吧。小紅帽心想。

「這樣啊，那好吧……」

賓達、潘達、賓達利——芭芭拉唸完咒語，小紅帽也換上禮服。紅色系款式設計，熱情如火，看起來挺不賴的。可是怎麼覺得腳濕濕黏黏的。拎起裙襬一看……

「喂！」

小紅帽氣得跳腳。跟剛才一樣，鞋子又滿是泥濘。

「不好意思，我真的拿鞋子沒辦法。」

芭芭拉搔著頭，一臉尷尬地說著。

「我怎麼能穿這種鞋去參加舞會呢？ 灰姑娘呢？ 妳的鞋子沒問題嗎？」

灰姑娘看著自己的腳尖，搖頭說：

「我本來就沒穿鞋子。」

這麼說也是，她的鞋子被姊姊丟掉了。

就在這個時候——

「芭芭拉姑媽，妳還是老樣子呢。」

聲音從頭上傳來。抬頭看，樹梢有顆燦爛的光球。透明的帽子、透明的上衣、透明的裙子和透明的鞋子……全身穿著玻璃的三十歲女子輕飄飄地從樹上翩然降落。

「特克拉，妳回來啦？」

芭芭拉說道。

「因為我老公要我回來看一下。」

她自稱是芭芭拉的姪女，想當然耳也是女巫，多年前嫁給遙遠東方一個叫作波西米亞的國家的魔法伯爵為妻。波西米亞自古以來就盛行玻璃工藝，與玻璃有關的魔法水準相當進步。

「姑媽，妳還在用那枝老舊的魔杖啊？ 這麼一來，就算施了法，魔法會在當天晚上十二點就會失效耶。」

「哼，有什麼關係嘛。魔法就是要失效才叫魔法啊。」

「但時間也太短了，波西米亞的玻璃魔法可以維持七天七夜。如何，兩位姑娘，我把妳們的鞋子變成玻璃鞋吧！」

玻璃鞋聽起來好迷人啊，小紅帽心想。

「拜託妳了。」

「包在我身上。我剛才也幫另一個想去舞會的女孩變了一雙玻璃鞋……等等，妳沒穿鞋子嗎？」

特克拉看著灰姑娘的腳說。

「如果沒有鞋子的話，就無法變出玻璃鞋了。姑媽，把妳的鞋子借給這孩子吧。」

「咦？ 要用我的嗎？」

芭芭拉縱有千百個不願意，還是脫下自己的鞋子，借給灰姑娘。

見灰姑娘穿上芭芭拉的鞋子，特克拉一彈指，將小紅帽與灰姑娘的鞋都變成了玻璃鞋。

「哇，好神奇。」

「好美呀。」

「記得嗎？ 如同我剛才所說，魔法只能維持七天七夜。一旦過了七天七夜，玻璃鞋就會變回原本的鞋子。而且這段期間，只有最先穿上那雙鞋的人才能剛好把腳塞進玻璃鞋裡。就算腳的大小差不多，也絕對無法穿上別人穿過的玻璃鞋。」

特克拉呵呵笑道。

「運氣好的話，說不定妳們其中一位能贏得王子的心呢。把耳朵靠過來。」

特克拉傳授兩人某種「戰術」—— 確實是非常完美的戰術。

「我的幸福就是讓全世界的女人都得到幸福。」

特克拉微笑同時，城堡的方向傳來「噹—— 噹——」的鐘聲。一共響了五次。

「糟了，已經五點了！ 舞會再過不久就要開始了。」

芭芭拉攔住就要拔足狂奔的灰姑娘。

「妳該不會想用跑的去吧！ 既然要進城，當然要搭馬車啊。」

「我哪來的馬車？」

「妳家倉庫有老鼠嗎？」

「多得是。」

芭芭拉滿意地笑了。

「既然如此，去抓四隻白老鼠和一隻黑老鼠。還有，妳有辦法弄到一顆南瓜嗎？」

「可以。」灰姑娘點頭。

這時，小紅帽感覺哪裡不太對勁，因為灰姑娘的手上沒有任何東西。她剛才不是在洗衣服嗎？

3

馬車搖搖晃晃地前行。小紅帽背對車頭坐著，對面是神情緊張的灰姑娘。

「是說，我一開始還以為芭芭拉是個只會胡說八道的蹩腳女巫，沒想到緊要關頭還挺有一套的。」

為了消除她的緊張，小紅帽說道。

「對呀。」

灰姑娘回答，眼睛看著窗外。黑暗中，月光映照出潺湲小溪，白天灰姑娘洗衣服的平坦岩石映入眼簾。

穿著禮服和玻璃鞋的灰姑娘與小紅帽，和芭芭拉一起前往灰姑娘家的倉庫。

倉庫裡雜亂無章地擺放著一捆捆稻草和手推車、鋤頭等工具，瀰漫著刺鼻的霉味。灰姑娘吹了一聲口哨，老鼠立刻從倉庫的各個角落跑出來。灰姑娘被壞心眼的繼母與兩位姊姊從主屋趕出來住在這個倉庫裡，不知不覺跟老鼠變成好朋友。

挑了四隻白老鼠和一隻黑老鼠，再加上灰姑娘從田裡帶回來的南瓜，芭芭拉唸咒語，揮舞魔杖後，伸手不見五指的黑暗中出現一輛氣派的馬車。原來是灰姑娘的南瓜變成四輪的豪華馬車。馬車前有四匹精壯的白馬，前座則坐著身穿燕尾服與銀色禮帽的暴牙車伕。