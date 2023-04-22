【小說】《小紅帽，在旅途中遇見屍體》選摘：小紅帽好想對天吶喊，居然在前往舞會的路上撞死人
我們想讓你知道的是
這是繼《從前從前，某個地方有具屍體……》出版大受好評之後，青柳碧人再次站穩文壇的全新創作。他成功打造征服日本書市的33萬冊「翻轉童話」系列，以別出心裁的詭計讓讀者一翻頁就停不下來。這一次，就讓小紅帽斜槓名偵探帶領各位，走進你我都沒讀過的童話世界——
文：青柳碧人
第一章 玻璃鞋的共犯
（前略）
2
事情發生在一瞬間，小紅帽屏住呼吸。
灰姑娘換上一身水藍色系的優雅禮服。不僅如此，還高高地紮起金髮，臉和手腳都跟雪一樣白。
「如何，簡直判若兩人吧？」
芭芭拉說的一點也沒錯。灰姑娘變成小紅帽有生以來從沒見過的美女，果然判若兩人。
「我也可以參加舞會了嗎？」
「當然可以。」
芭芭拉對灰姑娘的質疑頻頻點頭。
灰姑娘的臉上流露出自信。
「要是脖子這邊再有條項鍊就好了，就像家母戴的那條翡翠項鍊。」
「就算沒有那種東西，妳也很漂亮喔。」
一點也沒錯，小紅帽點頭如搗蒜。灰姑娘在舞會上肯定會成為眾所矚目的焦點吧，真令人羨慕……小紅帽內心湧現少女特有的不服輸情緒。
「芭芭拉，」小紅帽轉向女巫說：「也對我施魔法。」
「什麼？」
芭芭拉瞪大了雙眼。
「妳剛才不是說妳很喜歡那條紅頭巾嗎？」
「我也要參加舞會。」
「妳去做什麼？」
「我正踏上讓人生更加豐富的旅途，必須去各國各地增長見聞。」
小紅帽說道，看了籃子裡的東西一眼。一包餅乾和一瓶葡萄酒——這趟旅行還有別的目的，但旅程才剛揭開序幕，稍微繞路應該沒關係吧。小紅帽心想。
「這樣啊，那好吧……」
賓達、潘達、賓達利——芭芭拉唸完咒語，小紅帽也換上禮服。紅色系款式設計，熱情如火，看起來挺不賴的。可是怎麼覺得腳濕濕黏黏的。拎起裙襬一看……
「喂！」
小紅帽氣得跳腳。跟剛才一樣，鞋子又滿是泥濘。
「不好意思，我真的拿鞋子沒辦法。」
芭芭拉搔著頭，一臉尷尬地說著。
「我怎麼能穿這種鞋去參加舞會呢？ 灰姑娘呢？ 妳的鞋子沒問題嗎？」
灰姑娘看著自己的腳尖，搖頭說：
「我本來就沒穿鞋子。」
這麼說也是，她的鞋子被姊姊丟掉了。
就在這個時候——
「芭芭拉姑媽，妳還是老樣子呢。」
聲音從頭上傳來。抬頭看，樹梢有顆燦爛的光球。透明的帽子、透明的上衣、透明的裙子和透明的鞋子……全身穿著玻璃的三十歲女子輕飄飄地從樹上翩然降落。
「特克拉，妳回來啦？」
芭芭拉說道。
「因為我老公要我回來看一下。」
她自稱是芭芭拉的姪女，想當然耳也是女巫，多年前嫁給遙遠東方一個叫作波西米亞的國家的魔法伯爵為妻。波西米亞自古以來就盛行玻璃工藝，與玻璃有關的魔法水準相當進步。
「姑媽，妳還在用那枝老舊的魔杖啊？ 這麼一來，就算施了法，魔法會在當天晚上十二點就會失效耶。」
「哼，有什麼關係嘛。魔法就是要失效才叫魔法啊。」
「但時間也太短了，波西米亞的玻璃魔法可以維持七天七夜。如何，兩位姑娘，我把妳們的鞋子變成玻璃鞋吧！」
玻璃鞋聽起來好迷人啊，小紅帽心想。
「拜託妳了。」
「包在我身上。我剛才也幫另一個想去舞會的女孩變了一雙玻璃鞋……等等，妳沒穿鞋子嗎？」
特克拉看著灰姑娘的腳說。
「如果沒有鞋子的話，就無法變出玻璃鞋了。姑媽，把妳的鞋子借給這孩子吧。」
「咦？ 要用我的嗎？」
芭芭拉縱有千百個不願意，還是脫下自己的鞋子，借給灰姑娘。
見灰姑娘穿上芭芭拉的鞋子，特克拉一彈指，將小紅帽與灰姑娘的鞋都變成了玻璃鞋。
「哇，好神奇。」
「好美呀。」
「記得嗎？ 如同我剛才所說，魔法只能維持七天七夜。一旦過了七天七夜，玻璃鞋就會變回原本的鞋子。而且這段期間，只有最先穿上那雙鞋的人才能剛好把腳塞進玻璃鞋裡。就算腳的大小差不多，也絕對無法穿上別人穿過的玻璃鞋。」
特克拉呵呵笑道。
「運氣好的話，說不定妳們其中一位能贏得王子的心呢。把耳朵靠過來。」
特克拉傳授兩人某種「戰術」—— 確實是非常完美的戰術。
「我的幸福就是讓全世界的女人都得到幸福。」
特克拉微笑同時，城堡的方向傳來「噹—— 噹——」的鐘聲。一共響了五次。
「糟了，已經五點了！ 舞會再過不久就要開始了。」
芭芭拉攔住就要拔足狂奔的灰姑娘。
「妳該不會想用跑的去吧！ 既然要進城，當然要搭馬車啊。」
「我哪來的馬車？」
「妳家倉庫有老鼠嗎？」
「多得是。」
芭芭拉滿意地笑了。
「既然如此，去抓四隻白老鼠和一隻黑老鼠。還有，妳有辦法弄到一顆南瓜嗎？」
「可以。」灰姑娘點頭。
這時，小紅帽感覺哪裡不太對勁，因為灰姑娘的手上沒有任何東西。她剛才不是在洗衣服嗎？
3
馬車搖搖晃晃地前行。小紅帽背對車頭坐著，對面是神情緊張的灰姑娘。
「是說，我一開始還以為芭芭拉是個只會胡說八道的蹩腳女巫，沒想到緊要關頭還挺有一套的。」
為了消除她的緊張，小紅帽說道。
「對呀。」
灰姑娘回答，眼睛看著窗外。黑暗中，月光映照出潺湲小溪，白天灰姑娘洗衣服的平坦岩石映入眼簾。
穿著禮服和玻璃鞋的灰姑娘與小紅帽，和芭芭拉一起前往灰姑娘家的倉庫。
倉庫裡雜亂無章地擺放著一捆捆稻草和手推車、鋤頭等工具，瀰漫著刺鼻的霉味。灰姑娘吹了一聲口哨，老鼠立刻從倉庫的各個角落跑出來。灰姑娘被壞心眼的繼母與兩位姊姊從主屋趕出來住在這個倉庫裡，不知不覺跟老鼠變成好朋友。
挑了四隻白老鼠和一隻黑老鼠，再加上灰姑娘從田裡帶回來的南瓜，芭芭拉唸咒語，揮舞魔杖後，伸手不見五指的黑暗中出現一輛氣派的馬車。原來是灰姑娘的南瓜變成四輪的豪華馬車。馬車前有四匹精壯的白馬，前座則坐著身穿燕尾服與銀色禮帽的暴牙車伕。
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2023年電子票券市場調查：Edenred 宜睿智慧蟬聯高滿意度首選
我們想讓你知道的是
近年來電子票券的使用率持續攀升。台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為了行業中的佼佼者。
在數位化的普及和發展下，AI、ChatGPT 等數位科技應用正快速發展，也為各行各業帶來眾多美好的數位前景。隨著大眾對數位化的接受度不斷提高，人們對於數位服務的使用情境也有了更多元的想像，其中，電子票券的應用也在近年來廣受眾多企業與消費者的青睞。
電子票券相較於傳統紙質票券，具有幾乎壓倒性的優勢：便利、環保、選擇多、易使用、易保存、易查詢等，這也是電子票券得以備受青睞的主要原因，特別在重大節慶如母親節、三節禮金和尾牙禮品等更容易被採用。企業在預算及使用便利度的考量之下，選用禮品兌換券、品牌面額券等電子票券，既可以彈性符合企業預算，又能讓大家都滿意，電子票券使選擇禮品變得更加簡單。
在這個數位化的浪潮中，台灣電子票券領導品牌 Edenred 宜睿智慧，以多元性與便利性為核心設計服務，深耕電子票券系統數十年，成為該產業中的佼佼者。Edenred 宜睿智慧除了擁有各類型的電子票券服務外，還提供了更為完整的企業福利解決方案，包括數位化的員工福利自助採購平台、員工福利票券App，助力企業更有效率地管理員工福利、提高員工滿意度。
電子票券已成為現代消費的新趨勢
在經歷疫情的催化，電子票券成為時下最夯的消費應用，並且有著無限的可能性。透過數位化，不僅能提高工作效率、節省工時，還能精準掌握數量的需求，對於發券者與兌換者而言，更能夠提供即時的便利。
技術的不斷進步和創新，也使得電子票券有更多應用場景，包括在生活中的食衣住行等方面都能夠體現其便利性。
如今，許多企業和公司都開始將電子票券納入其經營策略，以提高效率、節省時間和提高客戶體驗。然而，若企業或公司的系統沒有與時俱進，即便有心想提升效率，依然有可能會因為種種條件限制而難以推動。因此，在建構數位化票券系統時，必須從人性化的設計出發，例如讓使用者能夠輕鬆地兌換、使用電子票券，而不用再去領取紙本票券。此外，讓票券的面額更為靈活、易用，以及提供便捷的查詢、兌換方式，也是重要的考量因素。
設計良好的電子票券系統可以為企業和消費者帶來更多的價值。對於企業而言，電子票券系統可以幫助他們更加精確地掌握數量，避免浪費和損失，同時也可以節省工時和簡化流程。
對於消費者而言，電子票券系統可以提供更加方便、快捷和安全的購物體驗，只需透過手機或其他電子設備就能輕鬆完成消費。電子票券不僅是一種技術工具，更是一種智慧生活方式的體現。隨著技術和應用場景的不斷發展和擴展，電子票券將成為未來數位生活中不可或缺的一部分。
Edenred 宜睿智慧在電子票券市場獲得高滿意度評價
Edenred 宜睿智慧是來自法國的電子票券領域專家，憑藉其先進的技術與優質的服務，成功地獲得了使用者的高度滿意。據 2023 的市調結果顯示，Edenred 宜睿智慧有著 87.6% 的高滿意度評價，蟬聯「公司品牌滿意度」之首，同時也獲得市場知名度冠軍。這顯示 Edenred 宜睿智慧在行業中的卓越表現，得到了廣大客戶及消費者的信任與認可。
除此之外，Edenred 宜睿智慧的電子票券使用十分簡便，短短幾秒內就能完成直覺式的操作，不須額外註冊或填寫資料，並且成功避免了個資外洩的風險。透過電子化，企業更可以省下禮品儲存空間和派發的時間成本，不管是遠距辦公或員工遍布全台，三節與各項福利發券都可以在一鍵之間完成，平均每年可以省下 600 個作業工時、減少約 75 天的人力成本，為企業帶來了極大的效益和福利。
結合三大功能，Edenred 宜睿智慧提供更靈活的購買選擇
在最先進的加密技術下，Edenred 宜睿智慧讓使用者的個人資訊得到最完善的保障，使用者可以安心享受電子票券帶來的便利，不用擔心繁雜的付款流程和安全問題；同時進一步結合「品牌隨選」、「面額自訂」、「票夾管理」三大功能，充分滿足用戶在「通路使用」、「額度管理」及「票券儲存」的需求。
以「自訂面額」為例，此功能不僅讓使用者可以根據個人需求或偏好自由定義票券面額，更提供了更靈活的購買選擇。而 Edenred 宜睿智慧的「品牌通路自由配置」也讓企業可以按照自己的需求配置合適的品牌通路，使得禮券更具有個性化和差異化。這些功能的結合，能夠讓企業和個人用戶更加便利地使用電子票券，同時也減少了浪費和不必要的成本，是一個節省成本並且更為環保的選擇。
電子票券的未來：延續綠色福利概念，為企業實現綠色減碳目標，推動永續發展
根據統計，有九成消費者都曾收到電子票券作為禮物或贈品，消費者喜好電子票券的三大優勢為便利、環保、選擇多。此三大優勢使電子票券已然成為消費者贈禮及企業福利不可或缺的選擇。
作為台灣電子票券市場的領導品牌，Edenred 宜睿智慧的「綠色福利」概念更是順應了現代永續發展的趨勢，提供符合環保理念的電子票券解決方案，讓使用者可以無紙化地數位管理票券，同時也為企業在 ESG 環保浪潮下，實現了綠色減碳的目標。隨著無接觸的概念在防疫時代的普及，以及環保減碳發展的趨勢愈漸受到重視，Edenred 宜睿智慧未來也將持續開創電子票券的新應用，為電子票券生態系統注入新的活力。