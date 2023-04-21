雌雄同角：金像獎會出現「女影帝」嗎？盤點香港影視作品中的女扮男裝
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縱觀香港影視作品，當中不乏女扮男裝的經典角色例子。但值得注意的是，這些女演員所扮演的角色未必全部也是男性，不少只是飾演女扮男裝的女角。以下筆者為各位讀者盤點香港影視中的女扮男裝經典角色
撰文：Winnie｜文字編輯：麥子｜網站編輯：EQ｜製圖：Mo
在2022年第57屆台灣金鐘獎，陳亞蘭成爲史上首位拿下金鐘最佳男主角的生理女性，為當地乃至整個亞洲影視圈寫下了重大里程碑。而在鄰近的香港，一年一度電影金像獎亦剛剛落幕，到底這些影視獎項應否以性別分類？這個問題十分值得我們探討。
以金像獎為例，這個頒獎典禮歷來是以演員之生理性別作為獎項分類的依據，不過，金像獎其實自1986年起將「最佳男／女演員」更名為「最佳男／女主角」，所以從名字來看，金像獎更應該以演出角色的性別分類，取代傳統做法。那麼，如果香港影視獎項和金鐘獎一樣，也是以演出角色的性別為準，哪些女演員會有機會奪得最佳男角色呢？
縱觀香港影視作品，當中不乏女扮男裝的經典角色例子。但值得注意的是，這些女演員所扮演的角色未必全部也是男性，不少只是飾演女扮男裝的女角。因此，以下筆者先為各位讀者盤點香港影視中的女扮男裝經典角色，並逐一判斷哪些角色符合上述金鐘獎最佳男角色的入圍準則，成為影帝或視帝的候選人。
林青霞《笑傲江湖２：東方不敗》
1992年，徐克大膽改編金庸著名小說《笑傲江湖》，拍成電影《笑傲江湖２：東方不敗》，以原著中的邊緣人物東方不敗作為主角，並且起用一代美人林青霞飾演。之前翻拍的《笑傲江湖》，都是由男演員飾演東方不敗，甚至連《笑傲江湖》的原作者金庸都反對由女演員飾演，因為原著的東方不敗是個個性狠毒的男人，而女演員的氣質與人物角色嚴重不符。
可是，林青霞完美展現角色遊走於剛強英氣與陰柔嫵媚之間的特質，結果迷倒眾人成為經典，東方不敗亦因此成為她演藝生涯代表作之一。雖然成為經典，但當年林青霞只能被提名第12屆香港電影金像獎最佳女主角獎。若果林青霞當年被提名最佳男主角獎，與一眾男演員比併，反映出她如何傑出呈現男性角色的特質，會不會有更大機會成功奪獎呢？
葉童《新白娘子傳奇》
1992年，《新白娘子傳奇》以民間傳說《白蛇傳》作為藍本，講述書生許仙與蛇精白娘子之間淒美的愛情故事，葉童於劇中女扮男裝飾演許仙。此版本在許多人心目中成為經典，至今仍是最受好評的一版，夏祖輝和何麒導演的選角功不可沒，趙雅芝飾演白娘子和葉童的精彩反串都為劇集帶來不少話題。直到現在應該還有不少觀眾疑惑著，為何許仙作為一個男角色，但挑選女星葉童飾演呢？其中一個原因由同劇的趙雅芝透露，由於許仙的人物設定是溫文儒雅和優柔弱小，而大部分的男演員都比較剛強，難以符合這樣的性格特質，因此導演想到女扮男裝。
葉童曾經在《碧海情天》中女扮男裝，剛柔並濟的特點完全符合導演對許仙的要求。另外一個原因是，因為《白蛇傳》是中國的戲曲名劇，為了引起觀眾的共鳴，當年每集的《新白娘子傳奇》都搭配台灣知名音樂製作人左宏元譜寫的《新黃梅調》唱段，曲調和人物裝扮形象都比較接近原始戲曲，而戲曲中多數是男性角色，都是由女性扮演的。上述兩個原因創造出葉童女扮男裝飾演許仙這個經典，至今仍然無人能超越。
王祖賢《東方不敗之風雲再起》《遊園驚夢》
說起林青霞的東方不敗， 不得不提王祖賢的男裝扮相，她曾在1993年的《東方不敗之風雲再起》中飾演東方不敗的愛人——雪千尋，她的女扮男裝絲毫不遜於林青霞，扮相英姿颯爽，與明軍作戰時盡顯大將風範。2001年，王祖賢在楊凡執導及編劇的《遊園驚夢》中飾演家族表親榮蘭，她雖是女兒身，但內心卻想成為堅強有力的男人，並迷上由宮澤理惠飾演的歌妓翠花，戲中講述兩人之間美麗但令人唏噓的感情。榮蘭家道中落，希望做一名巾幗英雄報效國家擺脱封建束縛，成為新時代女性。由清末的男裝到民國的西裝，王祖賢所扮演的兩個角色雖然也是女扮男裝的女角，但無可置疑的是，她的男裝扮相十分瀟灑倜儻。可惜，王祖賢如此精湛的演出，當年憑《遊園驚夢》也只能提名第7屆香港電影金紫荊獎最佳女主角。
張敏《倚天屠龍記之魔教教主》
張敏在１９９３年的《倚天屠龍記之魔教教主》中一人分飾兩角，飾演張無忌母親殷素素和蒙古草原郡主趙敏。趙敏雖然是女兒身，但經常女扮男裝周旋於武林門派鬥爭之中，曾奉命剿滅反賊，對六大派下毒手，更希望靠自己的雄才偉略創一番事業。在戲中，她一時把郡主應有的刁蠻嫵媚，表現得淋漓盡致，一時以英俊瀟灑氣度不凡的男裝示人，不少人說她的表現是最符合原著描寫的版本。而最經典的片段莫過於張敏在戲中身穿白衣騎着白馬回眸的場景，這一幕令許多觀眾傾倒，暫時仍沒有其他女星所扮演的趙敏能與她相比。然而，因爲張敏始終是在飾演一個女扮男裝的女角，所以即便入圍以演出角色性別為準的電影獎項，似乎也難以角逐最佳男主角獎。
袁詠儀《金枝玉葉》
1994年，袁詠儀在《金枝玉葉》中飾演林子穎，起初為見兩位偶像，張國榮飾演的著名監製顧家明和劉嘉玲飾演的歌星玫瑰，以女扮男裝參加男歌手選拔賽，成為家明旗下的新人。家明和玫瑰都相繼因為子穎的性格而愛上她，但當家明發現自己愛上子穎這個「小男生」時，開始對自己的性取向產生懷疑，甚至因未能跨過心理關口而思前想後。最後子穎雖然以女裝追向家明，亦在與家明相遇時說出「我是女人」，但她依舊是帶有男孩氣的樣子，並沒有故作嬌態。
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
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本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。