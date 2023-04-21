大熊雄一郎：年輕人失業跑去求神拜廟，魯迅筆下的「孔乙己」如何活在當代中國？
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新冠疫情嚴重破壞了中國經濟。城市青年失業率高達18％，就業機會缺乏。在超過一千萬的大學畢業生中，流傳著「畢業即失業」自嘲的耳語。在社交媒體上，將自身比喻為文學巨匠魯迅小說中的潦倒的人物引起了關注，引起習近平領導層的強烈警戒。傳言魯迅的作品正逐漸從教科書上消失。
文：大熊雄一郎
翻譯：洪塵
中國習近平的領導層似乎受到什麼驅使，正在努力加強外交攻勢。一方面斡旋矛盾的伊朗和沙烏地阿拉伯實現關係正常化，擺出與俄羅斯一起反對美歐的立場，另一方面又向法國靠攏，動搖美歐之間的團結意識。
今（2023）年3月進入第三個國家主席任期的習近平，似乎已將大國外交作為其長期執政的優先事項。但是，這樣的努力未必能引起中國人民的共鳴。
就在習近平主席意氣風發地訪問莫斯科，並與普亭（Vladimir Putin）總統暢談國際秩序的未來之際，對未來充滿憂慮的中國年輕人卻出現了前所未有的寺廟參拜熱潮。國際社會之所以對中國懷有警惕，從懷有雄心的外交從習主席的行程中可看出端倪，與此同時卻也有了別的現象產生。
高學歷的失業者
「100年來從未發生過的變革正在到來。而我們正在共同推動這一變革。」
3月，習近平進入第三個國家主席任期後首次出訪莫斯科，對普亭充滿熱情地說了這麼一句話。語氣彷彿在說，「現在是堅持下去的時候了」，對入侵烏克蘭並受到美國和歐洲制裁的俄羅斯來說，上演了令人鼓舞的一幕。
中國國務委員兼外交部長秦剛對於習近平訪俄，表示「中俄將推動世界的多方面化和國際關係民主化，這是時代進步和歷史發展的正確方向。它超越了兩國關係，具有世界性的全球意義。」
隨著中國當局以壯觀的方式上演著第三個任期的外交秀時，中國國內一位受過良好教育、38歲的失業者受到矚目。
這位男性在名門大學主修中國哲學、是碩士畢業的精英。過去，他曾在一家知名媒體做過記者，還創業過。然而由於經濟不景氣，失業了大約半年，目前在一家送餐服務公司打工做送貨員，還沒有辦法過生活。
在中國的就業市場上，35歲以上的人被淘汰的案例比比皆是。這名男子甚至在以月收人民幣2000元的媒體實習生身份招聘時，被拒之門外。
「我被家人責罵，房東要我付房租，我感覺自己精神快要崩潰了。」他在社群媒體上投稿，廣泛獲得大家的同情與同感。
儘管受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）重創的中國經濟有消費復甦的跡象，但城市青年的失業率仍高達18％。大學畢業生超過1000萬，但是就業市場稀缺，大家都私下說「畢業則失業」這類自嘲的言語。
當局希望經濟通過擴大內需來復甦景氣，但經濟衰退下，年輕人的表現卻很小心翼翼。今年，參拜寺廟在中國變得非常流行。據中國媒體報導，中國寺廟相關設施的門票預訂量同比去年增長310％，其中年輕人的增長顯著；這被認為是因為厭倦了考試、找工作、出社會競爭的人們正在尋求心理療癒。
脫不掉的長衫
在這種情況下，中國文學巨匠之一魯迅在100多年前寫的短篇小說中的人物「孔乙己」，突然成為人們關注的焦點。
孔乙己，在用來任命高級官僚的科舉制度被廢除後，未能跟上時代的變化，而被描繪成人生失敗的可憐知識分子。
孔乙己混跡於勞工之中，喝著廉價的酒，卻放不下自己的驕傲，穿著象徵上流階級的長衫直到破爛不堪。
被人嘲笑、在大家都不知情的情況下離開這個世界的悲劇情節，與現代青年找不到與自己教育背景相匹配的工作相符，這類的自嘲故事在一些社群媒體上流行了起來。
習近平領導層對這種沒有積極精神的主義持警戒態度，擔心這種風氣導致社會不安。官方中央電視台最近聲稱，「孔乙己的經濟困難不是因為他的教育，而是因為他拒絕放棄作為知識分子的尊嚴，不嘗試改變自己的處境」，認為求職者自己之所以找不到工作，是因為執著於自己的學歷，諷刺這些「脫不掉的長衫」的年輕人。
對此湧起了批評聲浪，稱「就業問題的責任推到年輕人身上」、「孔乙己是社會的受害者，中央媒體卻將他當作不想工作的懶惰鬼。」國營媒體的引起眾怒的事件，反而讓自比孔乙己的消息更廣為人知，「脫不掉的長衫」被用作揶揄政府在解決就業問題上無能的詞彙。
將魯迅「關進牢裡」
1978年，中國共產黨走上了改革開放的道路，實現了經濟的快速增長以及維持了向心力。然而，隨著成長腳步放緩，通過實現富裕來確保一黨專政合法性的方法接近了極限。習近平的領導集團似乎在於提高其國際地位的大國外交，以及嚴格的言論和思想控制相結合，來保持國內的向心力。
然而，習近平領導層用「實現偉大中華民族的復興」、「構建人類命運共同體」等挑戰以美歐為首的國際秩序的宏偉願景，並不一定符合一個隨著中產階級崛起而日趨成熟的社會的期望。即使政府大張旗鼓地宣傳外交成果，也無法產生像經濟高速成長而生的優越感，也就是似乎產生了「聞笛不起舞」的現象。
一位來自福建省的27歲女性藝術家說，「高中的時候，覺得我們正在朝著一個民主開放的社會前進。但是進入了習近平時代後，對於國民的統治變嚴格了，看著社會明顯退步了。」她感嘆道。這位女士說，「在這個國家生活是不可能的」，放棄了她的祖國，並打算移民到日本。
「如果魯迅今天還活著會怎麼樣？」
據說開國領袖毛澤東被問到這個問題時回答說：「要麼是關在牢裡還是要寫，要麼他識大體不作聲。」
在魯迅的作品中，對社會上矛盾和不合理有著強烈的批判精神。
中國共產黨認為毛澤東這番言論不屬實，但也許多人認為，向來以嚴厲壓制對他及政權不利言論的毛澤東來看，這未必只是傳言。
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
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2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。