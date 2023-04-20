解除新冠疫情限制後首次開齋節，印尼國內估計將有1.23億人次返鄉過節
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印尼交通部預測，今年開齋節將有超過1.23億人次返回家鄉探望親人。此次為爆發COVID-19疫情後，首次解除相關禁令的開齋節，民眾將在國內進行大規模的人口流動，大眾運輸工具的承載人數較去年同期也有明顯提升。
印尼交通部估計，今年將有超過1.23億印尼人踏上回家過開齋節的旅途，遠高於去年的8600萬人。
據《亞洲新聞台》報導，隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）禁令的正式解除，今年開齋節的大規模人口流動預計將成為印尼近年來規模最大、最繁忙的活動之一。
今年的開齋節慶祝活動將會是許多出外打拚的民眾時隔多年的第一次返鄉，包含Afrizal和他的家人，這是自COVID-19疫情以來他們第一次回家。
「去年我們仍然有些擔心，但現在COVID-19似乎已經逐漸消失了。」Afrizal說。另一位即將返鄉的旅客Anita Wijaya也表示：「我已經有六個月沒見到媽媽了，所以我很高興回家。」
交通部預測，今年將有超過 1.23 億人次返回家鄉探望親人，光是雅加達周圍地區估計就有1800萬人返鄉。在印尼，這種大規模遷徙被稱作「Mudik」，是該國悠久的傳統習俗之一，數百萬人返回家鄉慶祝開齋節並與家庭團聚。
而這些民眾將通過陸路、海路和空路等不同方式返鄉，尤其集中在陸路的交通運輸，客運營運商便告訴媒體，相較於去年同時段，今年的乘客人數增加了20%。
印尼一家公車營運商Siliwangi Antar Nusa的Sudarni便表示：「今年我們的客運路線上有更多人，因為這是在COVID-19疫情爆發之後，人們首次可以不受任何限制、自由地回家。」
她也補充，去年同時客運每天約有100至200名乘客，但今年已上升至每天200多人。
此外，乘客們也開始湧入火車站，例如雅加達市中心的火車站每天有超過2萬名乘客踏上回家的旅程，而隨著開齋節的日期越來越近，預計火車乘客人數只增不減。
印尼鐵路營運公司（Kereta Api Indonesia）發言人Eva Chairunisa也針對民眾搭乘火車的要求進行說明：「去年開齋節期間，民眾需提供抗原測試或PCR（聚合酶鏈反應）檢測結果，但今年只要滿足接種疫苗疫苗的標準就好了。」
目前，18歲以上的民眾必須有三劑疫苗的證明才能乘坐火車，13至17歲的民眾則是兩劑，至於6至12歲未接種疫苗的兒童，可在成人陪同下乘坐火車。
報導也提及，除了大眾運輸工具，預計將有2500萬人將乘坐機車返鄉。根據印尼交通警察總隊2022年的數據，機車在印尼記錄的94000起的交通事故中佔65%以上，因此政府不斷呼籲民眾在Mudik期間不要以機車作為主要的交通方式。
「需要以嚴厲的手段來勸阻人們（在Mudik期間）使用機車。請不要騎機車返鄉，因為它非常危險。」交通部長Budi Karya Sumadi 就曾在4月7日雅加達一次會議上呼籲。
為了說服人們把機車留在家裡，印尼政府將會為返回家鄉的人提供免費火車和公共汽車。
《南華早報》則指出，隨著民眾開始外流返鄉，政府官員們則面臨令人頭痛的開齋節日期問題。印尼作為世界上穆斯林人口最多的國家，開齋節的日期通常由宗教部決定，該部以天文計算並觀察新月的出現以確定齋月的結束和伊斯蘭曆中的「閃瓦魯月（Shawwal）」的開始，開齋節則落在「閃瓦魯月」的第一天。然而，該國的各個穆斯林團體也可以自由地進行計算，意味著今年的部份團體將在周五（21）慶祝開齋節，而其餘的則在周六（22）慶祝，日期的不同也引起不同團體間對於開齋節確切日期的爭論，甚至引起各團體間的衝突。
雖然爭論仍在繼續，但根據交通部的數據，爪哇主要的高速公路，在週二晚上被堵塞，因為近25萬輛汽車離開了大雅加達地區。該部也表示，開齋日結束後的週日（23）將有超過70萬人乘坐大眾交通工具返行。
新聞來源
- Millions of Indonesians expected to travel home for Eid, in one of the busiest mass exodus in years（亞洲新聞台）
- Perilous rides: Indonesian authorities discourage overloaded bikes as millions travel home for Idul Fitri（亞洲新聞台）
- As Indonesians begin exodus home, officials face vexing issue of Eid festival date（南華早報）
延伸閱讀
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！