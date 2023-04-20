解除新冠疫情限制後首次開齋節，印尼國內估計將有1.23億人次返鄉過節

印尼交通部估計，今年將有超過1.23億印尼人踏上回家過開齋節的旅途，遠高於去年的8600萬人。

據《亞洲新聞台》報導，隨著COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）禁令的正式解除，今年開齋節的大規模人口流動預計將成為印尼近年來規模最大、最繁忙的活動之一。

今年的開齋節慶祝活動將會是許多出外打拚的民眾時隔多年的第一次返鄉，包含Afrizal和他的家人，這是自COVID-19疫情以來他們第一次回家。

「去年我們仍然有些擔心，但現在COVID-19似乎已經逐漸消失了。」Afrizal說。另一位即將返鄉的旅客Anita Wijaya也表示：「我已經有六個月沒見到媽媽了，所以我很高興回家。」

交通部預測，今年將有超過 1.23 億人次返回家鄉探望親人，光是雅加達周圍地區估計就有1800萬人返鄉。在印尼，這種大規模遷徙被稱作「Mudik」，是該國悠久的傳統習俗之一，數百萬人返回家鄉慶祝開齋節並與家庭團聚。

而這些民眾將通過陸路、海路和空路等不同方式返鄉，尤其集中在陸路的交通運輸，客運營運商便告訴媒體，相較於去年同時段，今年的乘客人數增加了20%。

印尼一家公車營運商Siliwangi Antar Nusa的Sudarni便表示：「今年我們的客運路線上有更多人，因為這是在COVID-19疫情爆發之後，人們首次可以不受任何限制、自由地回家。」

她也補充，去年同時客運每天約有100至200名乘客，但今年已上升至每天200多人。

此外，乘客們也開始湧入火車站，例如雅加達市中心的火車站每天有超過2萬名乘客踏上回家的旅程，而隨著開齋節的日期越來越近，預計火車乘客人數只增不減。

Photo Credit:GettyImages 印尼火車站

印尼鐵路營運公司（Kereta Api Indonesia）發言人Eva Chairunisa也針對民眾搭乘火車的要求進行說明：「去年開齋節期間，民眾需提供抗原測試或PCR（聚合酶鏈反應）檢測結果，但今年只要滿足接種疫苗疫苗的標準就好了。」

目前，18歲以上的民眾必須有三劑疫苗的證明才能乘坐火車，13至17歲的民眾則是兩劑，至於6至12歲未接種疫苗的兒童，可在成人陪同下乘坐火車。

報導也提及，除了大眾運輸工具，預計將有2500萬人將乘坐機車返鄉。根據印尼交通警察總隊2022年的數據，機車在印尼記錄的94000起的交通事故中佔65%以上，因此政府不斷呼籲民眾在Mudik期間不要以機車作為主要的交通方式。

Photo Credit:GettyImages 不少印尼人以機車作為返鄉的主要交通工具。

「需要以嚴厲的手段來勸阻人們（在Mudik期間）使用機車。請不要騎機車返鄉，因為它非常危險。」交通部長Budi Karya Sumadi 就曾在4月7日雅加達一次會議上呼籲。

為了說服人們把機車留在家裡，印尼政府將會為返回家鄉的人提供免費火車和公共汽車。

《南華早報》則指出，隨著民眾開始外流返鄉，政府官員們則面臨令人頭痛的開齋節日期問題。印尼作為世界上穆斯林人口最多的國家，開齋節的日期通常由宗教部決定，該部以天文計算並觀察新月的出現以確定齋月的結束和伊斯蘭曆中的「閃瓦魯月（Shawwal）」的開始，開齋節則落在「閃瓦魯月」的第一天。然而，該國的各個穆斯林團體也可以自由地進行計算，意味著今年的部份團體將在周五（21）慶祝開齋節，而其餘的則在周六（22）慶祝，日期的不同也引起不同團體間對於開齋節確切日期的爭論，甚至引起各團體間的衝突。

雖然爭論仍在繼續，但根據交通部的數據，爪哇主要的高速公路，在週二晚上被堵塞，因為近25萬輛汽車離開了大雅加達地區。該部也表示，開齋日結束後的週日（23）將有超過70萬人乘坐大眾交通工具返行。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒