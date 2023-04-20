赫力昂(Haleon)攜手全聯推自我照護，活動加碼買指定產品捐1％銷售額，維持健康同時響應公益！

全球領導企業赫力昂(Haleon)攜手全台最大本土超巿全聯福利中心，不僅於全聯特定門市設立自我照護專區與健康檢測活動，也支持公益捐贈。於民國112年4月21日起至5月18日止，消費者於全聯門市每購買一個指定產品，赫力昂(Haleon)即自銷售產品中捐贈1%產品銷售額給弘道老人福利基金會支持「全人健康計畫」等健康方案，共同推動自我照護。

赫力昂(Haleon)以人為本推陳出新 助民眾好好照顧自己 達成自我照護

近年民眾對日常健康的需求不斷提升，以台灣為例，民眾在醫療保健上的支出，相較10年前成長了21%註1。而2021年國內保健營養食品進出口值都比起2020年提升超過9%以上註2，內外銷市場都呈正成長。據調查顯示註3，民眾自我照護的意識也有提升趨勢，超過半數的民眾會食用保健食品提升保護力，且超過半數更加重視自身及環境清潔、多運動促進自我健康。

健康美麗節推動自我照護

健康美麗節活動期間將在全聯各大店面設立自我照護商品陳列區，方便民眾選購產品。為促進並賦予民眾更好的自我日常健康照護能力，更會在全聯士林德行東店打造「自我照護店中店專區」。赫力昂(Haleon)與全聯未來也有規劃健康檢測活動，幫助提升民眾自我照護健康意識及行動。



自我照護推廣至全台赫力昂(Haleon)捐贈1％產品銷售額

除了各種門市活動外，赫力昂(Haleon)從民國112年 4月21日起至5月18日止將啟動自我照護公益活動！活動期間內消費者至全台全聯福利中心門市購買指定產品，包含善存、挺立、克補、舒酸定、牙周適、保麗淨等助自我照護的品牌產品，赫力昂(Haleon)將於銷售產品中捐贈1%銷售金額予弘道老人福利基金會。弘道基金會長期關注社會福祉、獨居弱勢老人族群，並於社區據點導入多元計畫，促進長者健康自主意識與健康生活型態。本次捐贈計畫將全數支持弘道基金會「全人健康計畫」等健康方案，讓民眾的自我照護行動除了針對自己、家人外，也能做愛心，幫助社區長者照顧自己！

赫力昂(Haleon) 是全球領先的消費保健公司，旨在提供人們更好的日常健康，並透過嚴謹的科學研究、持續不斷的產品創新及對健康的深入理解，獲得全球數百萬人的信賴而成為領導品牌。赫力昂(Haleon)擁有多元的產品類別，對於民眾的日常健康關聯性日益增加，扮演了更關鍵的角色。認為，日常健康需要更容易實現，更具包容性，更可持續性。企業秉持著以人為本的理念，透過多元的產品類別，如善存、挺立、克補、舒酸定、牙周適、保麗淨等知名品牌，滿足保健等需求，協助民眾自我照護。赫力昂(Haleon)持續研發並優化旗下完整產品組合。像是針對不同族群需求推出各自的專屬配方，讓關鍵營養素的補充能夠更精準。以善存為例，推出男性、女性、孩童、銀髮族不同產品，協助促進新陳代謝、提升活力、保護力^。而挺立近兩年來也不斷推陳出新，相繼推出──挺立樂活強力鈣與挺立關鍵雙效錠，幫助50歲以上民眾提升靈活行動力。赫力昂(Haleon)對於口腔健康也提供全面的自我照護，為了對應國人牙齦問題的高發生率，因此推出牙齦護理產品，包含舒酸定抗敏護齦牙膏以及牙周適牙齦護理品牌，幫助推廣配合正確刷牙習慣，做好口腔牙齦護理。赫力昂( Haleon)更設定了目標，希望能幫助數百萬人擁有更好的日常健康，為此提供了多元產品及衛教計畫與服務，期許在2025年前，每年能讓5000萬人一同參與維持日常健康！

更多資訊請參考 https://www.haleon.com/

註1 : 資料來源：https://win.dgbas.gov.tw/fies/doc/result/109.pdf

註2: 資料來源：https://www.functionalfood.org.tw/f_board/view.asp?id=897

註3: 資料來源：2022年博思市調公司自我照護習慣調查