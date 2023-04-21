2023/04/21,
政治

郭台銘大動作挑戰侯友宜的「勢」，但我看不出有反轉跡象

郭台銘大動作挑戰侯友宜的「勢」，但我看不出有反轉跡象
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

乍看之下，侯友宜屈居郭台銘攻勢凌厲的下風，又不如賴清德國政高度、論述能力與兩岸主張的細膩。然而此時此刻，我完全看不出來郭侯之間的「勢」有反轉跡象，或2024的「勢」一定站在民進黨這邊。

和幾個林智堅、沈慧虹的前幕僚聊到，不少人在選後陷入深沉檢討，認為選戰過程中的文宣或活動能力都更勝對手一籌，選舉結果卻不成正比。

我勸他們說，選舉是議題、人設，社會跟政治力的比拚，更重要的是候選人之於民心不斷流動的「勢」。

「勢」見諸民調數字、民意溫度，偶爾也要憑感覺。「勢」不站在你這邊的時候，選舉技巧再多、再好，都未必發揮得了效果。很多時候，選戰經驗豐富的主帥、操盤手都未必掌握得了它。

郭台銘的勢

郭台銘18日召開赴日成果記者會，外界關注他唱國歌、宣讀國父遺囑、戴國旗帽等，對深藍訴求的老派作風；或質疑郭董選舉風格公關味十足，由主持人撈題目、過濾並代記者提問的反民主行徑。

我觀察的是他大動作挑戰侯友宜的「勢」，以及郭董出手後改變了什麼。

郭台銘想要創造的政治環境是：我和侯友宜民調不相上下，我比侯更有能力整合柯文哲，我相信朱立倫會公正徵召、出線以後一定會贏。

他信心喊話大於具體主張，有改變侯友宜的政治走向、朱立倫的心證嗎？沒有。他談妥跟國民黨利益交換、有足夠籌碼換到總統入場券嗎？也沒有。

郭台銘更像是一廂情願出招，冷凍朱徵召時程三十天，自認「民調上升」，就有機會翻盤。不要忘了，光是訴求泛藍選民是改變不了朱立倫，也阻止不了侯友宜前進的。我認為，郭台銘什麼「勢」都沒有改變。

侯友宜的勢

侯友宜的「勢」，在現今的政治文化、時空環境是一種很特殊的存在。

侯的論述能力、提不出像樣的兩岸主張，從恩恩案到所謂五百萬「搓圓仔湯」爭議，危機處理始終有改善空間。侯也沒有好的文膽，說不出動人的話語。以出訪新加坡作為2024起手式，未必值得期待。民進黨嘲笑他「侯侯做代誌」、「HohoGPT」也獲得不少共鳴。

但是這些「缺點」，似乎部分成為他在選民眼中的優點。

侯相較郭的勢，一向是穩定、內斂，不易消風的。民進黨雖然謙稱不知道郭、侯誰會出線，也不知道郭、侯哪個比較難打，我相信賴清德比較「顧忌」的一定是侯友宜。而大部分國民黨的頭人也都是支持侯友宜的。

這種沒有來由、帶有底氣的「勢」，很難在短時間內逆轉，郭台銘也沒有打算逆轉。

國民黨的勢

郭、侯的「勢」是兩條平行線。郭台銘打算在泛藍內戰中「造勢」，而侯友宜努力維持與賴清德、柯文哲的「均勢」。兩者的戰略高度是不一樣的。

jt67o8vst7oakfj0f67br48hkm6sjj
Photo Credit: 中央社

選戰的「勢」是迷人又惱人的。乍看之下，侯友宜屈居郭台銘攻勢凌厲的下風，不如賴清德國政高度、論述能力與兩岸主張的細膩。然而此時此刻，我完全看不出來郭、侯之間的「勢」有反轉跡象，或2024的「勢」一定站在民進黨這邊。

國民黨再怎麼亂，朱立倫的葫蘆裡賣的藥再怎麼可笑，只要郭侯之爭沒有傷及筋骨，郭台銘不敢獨立參選，內戰終究只是過場，郭台銘和侯友宜的勝出者，「勢」必對賴清德造成相當程度的威脅。

郭台銘基於個人利益，想要取國民黨的招牌「借殼上市」，雖然姿勢不優雅也不必意外——這是金錢政治的本質——而郭董「勢強力孤」、滿懷抱負的另一面，是操切之心，寫在臉上。他演的是一腳踩在國民黨頭上的獨角戲，朱侯再怎麼不情願，「勢」必只能等他把這齣戲演完。

最掉漆的是朱立倫，他口中的忍辱負重，其實是「勢」不關己的時候講不出公道話，利益衝突的時候毫無勇氣。因此，他把侯友宜當傻子、把郭台銘當盤子，可想而知。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。