台積電法說會：首季毛利率56.3%優於預期，高雄廠從28奈米調整為先進製程
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台積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。首季營收167.2億美元，順利達成原訂的167億至175億美元目標，約新台幣5086.3億元，季減18.7%，年增3.6%。
（中央社）台積電（TSMC）公布第1季營收167.2億美元，順利達成營運目標；首季毛利率達56.3%，超越目標並優於市場預期，歸屬母公司淨利新台幣2069.9億元，每股純益7.98元。
台積電首季毛利率56.3%超預期
台積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。首季營收167.2億美元，順利達成原訂的167億至175億美元目標，約新台幣5086.3億元，季減18.7%，年增3.6%。
台積電第1季車用電子平台銷售季增5%，表現最佳；其餘平台銷售同步下滑，消費性電子平台季減5%，高效能運算平台季減14%，物聯網平台季減19%，智慧手機平台季減27%。
台積電第1季7奈米製程比重20%，5奈米製程比重31%；包含7奈米及5奈米的先進製程比重51%。
受較低的產能利用率及不利的匯率因素影響，台積電第1季毛利率跌破6成關卡，滑落至56.3%，較去年第4季下滑5.9個百分點，不過優於原預估的53.5%至55.5%目標。
台積電第1季歸屬母公司淨利2069.9億元，季減30%，年增2.1%，每股純益7.98元，表現優於市場預期。
台積電終端市場需求疲弱，調降今年營運目標
（中央社）台積電預估第2季美元營收將季減6.7%，符合市場預期；因終端市場需求較預期疲弱，調降全年營運目標，預期全年美元營收恐將下滑1%至6%。
台積電下午舉行線上法人說明會時，財務長黃仁昭表示，第2季受客戶持續去化庫存影響，季營收將約152億至160億美元，以中間值156億美元估計，將季減約6.7%；台積電第2季營收展望符合市場預期。
受較低的產能利用率及電力成本提高影響，以新台幣30.4元兌1美元匯率基礎估算，台積電第2季毛利率將滑落到52%至54%，營業利益率約39.5%至41.5%。
台積電總裁魏哲家表示，因終端市場需求超乎預期疲弱，今年不計記憶體的半導體產業營收將減少中個位數百分比（約4%至6%），下滑幅度高於1月時預估的4%。
魏哲家預期，晶圓代工業營收將減少高個位數百分比（約7%至9%），下滑幅度高於先前預估的3%。台積電美元營收將減少低至中個位數百分比（約1%至6%），展望低於先前預估的微幅成長。
高雄廠調整為先進製程
（中央社）台積電總裁魏哲家今天還表示，將持續在高雄建廠，不過原訂的28奈米製程技術將調整為先進製程。美國亞利桑那州及日本廠進度維持不變。
台積電下午召開線上法人說明會時，魏哲家說明海內外生產據點最新規劃。他說，將持續在高雄建廠，只是考量市場動態變化，製程技術方面將由原先規劃的28奈米，調整為先進製程。
至於美國亞利桑那州廠，魏哲家表示，將依進度於2024年量產4奈米製程；日本廠也按計畫於2024年量產。
有關歐洲建廠，魏哲家重申，與客戶及合作夥伴評估在歐洲設廠可能性，將聚焦在車用技術，客戶的需求及政府的支持是重要因素。
資本支出維持320億至360億美元
（中央社）台積電今天下午在線上法人說明會中也預期，今年全年資本支出在320億美元至360億美元區間，維持前一次法說會預期，並未下修。
台積電財務長黃仁昭重申，台積電每年資本支出規劃，均以客戶未來數年需求及成長為考量；因應短期不確定因素，台積電適度緊縮資本支出規劃。
根據資料，台積電第1季資本支出99.4億美元，較去年第4季108.2億美元減少8.1%，較去年同期93.8億美元增加6%。
傳爭取美國補助150億美元 台積電：尚未最終決定
（中央社）台積電向美國政府尋求150億美元（約新台幣4587億元）的晶片廠補貼，但反對部分的附加條件。台積電財務長黃仁昭今天表示，目前還沒有做最終決定。
美國為扶持本土半導體業發展提出晶片法案，祭出高額補助款，不過日前台積電董事長劉德音提到，有些限制條件沒辦法接受，還要與美國政府討論。華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士報導指出，台積電關切補貼規定可能要求晶片廠分享獲利，以及提供營運資訊的相關細節。
台積電下午召開法人說明會，黃仁昭回覆法人提問表示，與美國政府溝通，不便評論相關細節。他說，目前還沒有做最終決定。
台積電在美國規劃投入4奈米、3奈米製程，去年12月提高亞利桑那州新廠投資至400億美元（約新台幣1兆2231億元），為原訂投資金額的3倍以上。
新聞來源
- 台積電首季毛利率56.3%超預期 每股純益7.98元（中央社）
- 台積電不敵終端市場需求疲弱 調降今年營運目標（中央社）
- 魏哲家：台積電高雄廠從28奈米調整為先進製程（中央社）
- 台積電全年資本支出未下修 維持320億至360億美元（中央社）
- 傳爭取美國補助150億美元 台積電：尚未最終決定（中央社）
延伸閱讀
- 要拿美國補助先交出機密？台積電董事長劉德音罕見表態：有些條件沒辦法接受
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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搶先直擊友達光電在 Touch Taiwan 2023 兩大亮點：智慧座艙、家庭劇院，打造沉浸式視覺體驗
我們想讓你知道的是
每年 Touch Taiwan（智慧顯示展覽會）可說是顯示器產業的一大盛事，今年友達光電（以下稱友達）在 Touch Taiwan 透過高低層次搭配幾何造型，將 ALED 箱體造型融入其中。關鍵特務搶先帶大家一探究竟，今年友達在 Touch Taiwan 將端出哪些吸睛的應用？
亮點一：智慧座艙 打造車子成為第三生活空間
自動駕駛技術逐漸成熟加上車聯網普及，汽車已成為每個人在住家、辦公室之外的「第三空間」。人和車要更多的互動，當然就需有「顯示器」作為人機互動的關鍵載體，這次友達把一整台車的座艙直接搬到TouchTaiwan現場，讓參觀者體驗全新顯示器科技，感受在車艙內享有工作、娛樂、生活等應用。
首先來到駕駛座，映入眼簾的是搭載A柱到A柱的55吋超大型曲面顯示器的FIDMPlus一體化方案。搭配友達AmLED顯示技術，具備高解析、高亮度、廣色域、高對比、低耗能、耐候度高、強光下可視性高等功能，不論何時都能給駕駛最清晰的行車資訊。
除了超大型曲面顯示器外，更搭配了隱藏式彩色鏡頭及感測器，一來可針對駕駛臉部做身份識別，直接呈現個人化模式，像是個人會議行事曆、提醒待辦事項、進行視訊會議等；二來，鏡頭可偵測駕駛操駕狀態，如果疲勞打瞌睡或視線有分心，就能以圖示、聲音發出提醒。也因為有環境光感測器偵測光線強度，顯示器會自動調整亮度，符合駕駛接收資訊的最佳狀態。
另外，若副駕乘客在看影片時小心睡著時，IR感測器也能偵測乘客的眼睛闔上，系統就會自動關閉顯示器暫停播放，達到省電效果。不過副駕乘客看影片時，可能會導致分散駕駛注意力，因此副駕位置有主動式防窺顯示器，從駕駛角度是看不到副駕的內容的，駕駛更能專心開車。此外，副座還有另一個別稱「女王座」，可以觸控螢幕點選顯示器購物，並透過多屏共享連動技術，直接將購物車內容傳送給駕駛座進行結帳買單。
而後方乘客座，因為不用特別關注交通情況，對於玩遊戲或是視訊會議的需求，都能在後座的顯示器完成。本次展出的駕駛後座顯示器有另一項特色，13.5吋BlendedMicroLED顯示器塗上特殊光學薄膜，顯示器與後頭枕融為一體，當顯示器關閉時可以融入於原本座椅材質，不會破壞車裝既又保留高質感空間。
亮點二：家用娛樂 從劇院到電競感受顯示器的多元應用
離開智慧車艙回到家中，想要看一部電影紓壓，如果有一套家庭劇院產品，就能享有媲美電影院大畫面的娛樂饗宴。這次友達在TouchTaiwan展示163吋ALED旗艦級高畫質屏幕，特別製作數支精彩的技術與人文主題影片，讓現場觀眾深入了解ALED的技術優勢。觀賞過程彷彿親臨現場，置身於畫面中的絕美世界之中，再搭配多達16聲道的立體環繞音效，營造出絕佳的沉浸感。
優秀的聲光效果，來自於集結友達各種先進顯示科技的ALED其無縫拼接、可無限延伸的特性，能滿足弧形、L型、球形、甚至不規則角度等需求，呈現最準確的色彩與對比。
另外，友達獨家的A.R.T.–先進抗反光技術，能抵抗環境光的影響又擁有現代人青睞的護眼顯示功能。不僅把容易對眼睛造成負擔的反光、眩光與藍光抑制到最低，更藉由特殊表面結構，大幅降低外部光線照映到顯示器表面的反射光。等於在家看劇就算在白天有陽光射入的狀態，也不用擔心反光看不到影像，並大幅增加影像暗部層次與明暗對比。
最後一站來到電競遊戲區，友達持續帶領全球玩家往前走，今年TouchTaiwan展出的全系列電競專用顯示器，運用友達獨家AmLED、先進抗反光A.R.T.等技術，滿足各類電競愛好者的需求，為全球玩家提供極致的遊戲享受。
本次TouchTaiwan展會當中，特別挑選其中有兩款產品來介紹。第一支是24”FHD540Hz，透過影像的極高刷新率以及不殘影的訴求，幫助電競選手順利取得比賽勝利，可說是專為電競選手量身訂做的顯示器。
第二支曲面電競MNT是49吋的32：9寬螢幕，特別適合熱衷玩即時戰略遊戲的玩家。因為R1000曲面包覆加上5K解析度、360Hz高頻率，各種高規格再強化遊戲的沉浸感。另外，這款產品還有一個特色是畫面對比表現高、層次分明，即使是遊戲的暗態場景也能清楚顯示。
從TouchTaiwan看見友達展示的一系列產品，可發現顯示器的發展一日千里，不再是單向顯示資訊的媒介，而是在不同場景能達成雙向互動的載具。究竟顯示器還能撼動哪些產業運作模式，或是從日常生活帶給使用者「wow」的驚呼，友達雙軸轉型GoPremium打造高附加價值的顯示器，推進顯示器不斷進化升級，讓我們拭目以待！
▼參觀資訊▼
友達|TouchTaiwan2023
4/19(三)-4/21(五)台北南港展覽館1館4F|M1020
拜訪網站了解更多>>https://www.auo2023touchtw.com.tw/