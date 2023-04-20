台積電法說會：首季毛利率56.3%優於預期，高雄廠從28奈米調整為先進製程

（中央社）台積電（TSMC）公布第1季營收167.2億美元，順利達成營運目標；首季毛利率達56.3%，超越目標並優於市場預期，歸屬母公司淨利新台幣2069.9億元，每股純益7.98元。

台積電首季毛利率56.3%超預期

台積電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。首季營收167.2億美元，順利達成原訂的167億至175億美元目標，約新台幣5086.3億元，季減18.7%，年增3.6%。

台積電第1季車用電子平台銷售季增5%，表現最佳；其餘平台銷售同步下滑，消費性電子平台季減5%，高效能運算平台季減14%，物聯網平台季減19%，智慧手機平台季減27%。

台積電第1季7奈米製程比重20%，5奈米製程比重31%；包含7奈米及5奈米的先進製程比重51%。

受較低的產能利用率及不利的匯率因素影響，台積電第1季毛利率跌破6成關卡，滑落至56.3%，較去年第4季下滑5.9個百分點，不過優於原預估的53.5%至55.5%目標。

台積電第1季歸屬母公司淨利2069.9億元，季減30%，年增2.1%，每股純益7.98元，表現優於市場預期。

台積電終端市場需求疲弱，調降今年營運目標

（中央社）台積電預估第2季美元營收將季減6.7%，符合市場預期；因終端市場需求較預期疲弱，調降全年營運目標，預期全年美元營收恐將下滑1%至6%。

台積電下午舉行線上法人說明會時，財務長黃仁昭表示，第2季受客戶持續去化庫存影響，季營收將約152億至160億美元，以中間值156億美元估計，將季減約6.7%；台積電第2季營收展望符合市場預期。

受較低的產能利用率及電力成本提高影響，以新台幣30.4元兌1美元匯率基礎估算，台積電第2季毛利率將滑落到52%至54%，營業利益率約39.5%至41.5%。

台積電總裁魏哲家表示，因終端市場需求超乎預期疲弱，今年不計記憶體的半導體產業營收將減少中個位數百分比（約4%至6%），下滑幅度高於1月時預估的4%。

魏哲家預期，晶圓代工業營收將減少高個位數百分比（約7%至9%），下滑幅度高於先前預估的3%。台積電美元營收將減少低至中個位數百分比（約1%至6%），展望低於先前預估的微幅成長。

高雄廠調整為先進製程

（中央社）台積電總裁魏哲家今天還表示，將持續在高雄建廠，不過原訂的28奈米製程技術將調整為先進製程。美國亞利桑那州及日本廠進度維持不變。

台積電下午召開線上法人說明會時，魏哲家說明海內外生產據點最新規劃。他說，將持續在高雄建廠，只是考量市場動態變化，製程技術方面將由原先規劃的28奈米，調整為先進製程。

至於美國亞利桑那州廠，魏哲家表示，將依進度於2024年量產4奈米製程；日本廠也按計畫於2024年量產。

有關歐洲建廠，魏哲家重申，與客戶及合作夥伴評估在歐洲設廠可能性，將聚焦在車用技術，客戶的需求及政府的支持是重要因素。

資本支出維持320億至360億美元

（中央社）台積電今天下午在線上法人說明會中也預期，今年全年資本支出在320億美元至360億美元區間，維持前一次法說會預期，並未下修。

台積電財務長黃仁昭重申，台積電每年資本支出規劃，均以客戶未來數年需求及成長為考量；因應短期不確定因素，台積電適度緊縮資本支出規劃。

根據資料，台積電第1季資本支出99.4億美元，較去年第4季108.2億美元減少8.1%，較去年同期93.8億美元增加6%。

傳爭取美國補助150億美元 台積電：尚未最終決定

（中央社）台積電向美國政府尋求150億美元（約新台幣4587億元）的晶片廠補貼，但反對部分的附加條件。台積電財務長黃仁昭今天表示，目前還沒有做最終決定。

美國為扶持本土半導體業發展提出晶片法案，祭出高額補助款，不過日前台積電董事長劉德音提到，有些限制條件沒辦法接受，還要與美國政府討論。華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士報導指出，台積電關切補貼規定可能要求晶片廠分享獲利，以及提供營運資訊的相關細節。

台積電下午召開法人說明會，黃仁昭回覆法人提問表示，與美國政府溝通，不便評論相關細節。他說，目前還沒有做最終決定。

台積電在美國規劃投入4奈米、3奈米製程，去年12月提高亞利桑那州新廠投資至400億美元（約新台幣1兆2231億元），為原訂投資金額的3倍以上。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航