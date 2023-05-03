《就算社畜，也要當不吃虧的那一個》：只有在勞工不怕辭職的時候，健康的社會樣貌才有可能實現

文：磪慧仁（최혜인）

失業補助

「常常加班，卻從來沒拿到加班費，所以才想辭職，但這樣能拿到失業補助嗎？」

「因為生病而請特休，結果公司卻找到了代替我的人，這樣辭職的話可以獲得失業補助嗎？」

雖然目前為止還沒有按照類型統計過勞工諮詢的數量，但大致上看來，關於失業補助的諮詢最多，因為如果不是下定決心留在公司解決問題的話，就只剩下辭職一途了。但接受愈多這類型的諮詢，就愈感覺到大家所處的根本就不是個普通的世界，勞工們幾乎都是在公司經歷各種事情之後，在各種原因之下不得不選擇辭職。

雖然一般人都是依靠公司的薪水維生，但是當勞工認為不再忍受在公司受到的壓力比維持生計更有價值時，他們才選擇辭職來擺脫這種沉重的壓力，但還沒來得及鬆一口氣，勞工們卻已經必須開始思考如何維持日後的生活了。勞工就是這樣，因為公司已經讓人待不下去而選擇辭職，但卻又要趕快再找到下一間公司，鑽進新的束縛中掙扎著生活。

而這個時候，失業補助就產生了能夠調節速度的潤滑油作用，例如在準備跳槽或學習新東西的期間，可以利用失業補助來維持生計以爭取時間。在終身職場神話已經不再的韓國社會，如果不是大企業、國營企業、公務員或是專門技術職業，那麼跳槽並不是什麼奇怪的事，現在有很多人都想瞭解失業補助，並且申請失業補助的人之後還會繼續增加。

實際上在韓國，我們熟知的「失業補助」，它的正確名稱叫做「求職補助」。從求職補助這個名稱中也可以看出，這個補助是給為了尋找新工作而積極進行求職活動的人，而不是那些無緣無故就離職的人。例如，生病之後無法繼續工作、在公司遭受暴力、因公司經營方針等原因被勸說辭職等不得已辭職的情況下，才能獲得求職補助。辭職誰都會先想到失業補助，但申請的門檻實在太高了。

看是要承受壓力，還是要面對生計問題，在兩者中必須選擇一個的困難狀況面前，勞工面臨的世界就像個封閉的空間。韓國社會在給「個人」的機會上很吝嗇，求職補助制度本身也被設計得非常不人性化。在工作中受傷，即使想暫時休息一下讓自己恢復，只要一提交辭呈辭職，就不能領取求職補助了。只有在與個人的自由意志無關，無可奈何被辭退的情況下才能得到求職補助。

雖然要進公司或辭職離開是自由的，但因為沒有保證辭職後的這段時間能獲得社會保障，因此造成了「公司內是戰場，公司外是地獄」這種情況的延續，也使得勞工對於在公司經歷的不公只能睜一隻眼閉一隻眼，在一面消除自己所受傷痛的同時，也戰戰兢兢地擔心會失去工作。

只有在勞工不怕辭職的時候，健康的社會樣貌才有可能實現。就像談戀愛的時候，若是把全部精力都投入到對方身上就會產生矛盾一樣，公司和勞工也必須是互相需要才能維持健康的關係，如果公司對自己不好，那麼就應該果斷地離開公司。

社會福利制度的代表性國家瑞典是勞動和資本共存的美麗國家。在此之前，瑞典把透過勞動來獲得安定或擁有基本的社會安全網作為首要課題，隨著工會運動和社會福利國家運動興起，讓工會成長，而這個福利國家也變得年輕化。正因如此，瑞典人並不害怕「解僱」和「辭職」，因為失業保險制度完善，即使失去工作，也不會立即影響到生活。

瑞典不僅失業補助的領取期限長，收入替代率也達到百分之八十。此外，瑞典也與韓國一樣，不論辭職理由而對所有失去工作的勞工提供失業補助。因此，像遇見職場霸凌等非常規的問題時，勞工不需要擔心生計問題，可以選擇保護自己而離開公司。

雖然現在對於社會福利國家仍然有很多爭議，但我一想到這種社會福利國家，就會想到「自信」，辭職也沒關係、沒有成長也沒關係、沒有成就也沒關係的這種自信即源於支撐真實自己的社會環境。在所有人都以快速的節奏競爭並生存的韓國社會，就算只是暫時停下來，也會帶給人挫敗感，但總是必須不斷向前走的這種生活，令人疲憊。

生活裡當然有時會稍微落後，也可能停滯在某個地方一段時間，就算透過個人的努力，能夠控制的只有方向而已，而且這個唯一能控制的因素，還會受到無法控制的諸多變數影響。但我們仍然總是把精力都放在讓自己快速前進上，因為我們懷抱著的恐懼比自信還要更強烈。

通常被父母嚴厲訓斥的孩子，長大之後很有可能成為先自我設限的人；相反地，若常受到寬容父母稱讚而成長的孩子，則有可能長成認為世上所有事都值得嘗試的視野開闊的人。在這裡若把父母和孩子的關係轉換成社會和我們的關係，也就是在機會渺茫的社會裡，不知道自己什麼時候才能獲得機會，人們因此會像膽小鬼一樣畏縮。

但若是在一個想像得到就算自己摔倒，也會有人給予支持的社會裡，就可以學會大膽思考。即使現在馬上辭掉工作，也可以去摸索新的道路，夢想著更加幸福且豐富多彩的生活，而諮詢能否得到失業補助的人也會覺得能夠擺脫折磨自己的公司，並想像著安全又幸福的下一步。

在一個會讓人成為膽小鬼的社會裡，我們為了生存，會在不正義的事面前選擇睜一隻眼閉一隻眼，雖然雙方互相指責對方是個人主義或利己主義氾濫，但其實大部分都只是為了不要跌入深淵而採取的防禦機制。儘管這不是能夠責怪任何人的問題，但卻會為了證明自己的正當性而尖銳地指責他人。這種不安全的社會，只會助長彼此之間的鬥爭，如果存在不責備也不追究、能夠保護自己的社會安全網，那麼職場生活就不會如此無情了。