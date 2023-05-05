《正是時候開始中醫芳療【下集】》：每一次鼻炎發作對鼻腔黏膜都是損傷，更難阻擋過敏原攻擊

文：郭恒怡

過敏性鼻炎的綜合症狀

如果異位性皮膚炎好好處理，在孩子的餵養過程中，順應時節飮食，保護好脾胃，多運動多曬太陽，避開過敏原，對孩子不要過度期盼造成無端的壓力，那麼孩子在身、心、靈各方面都能健康成長，過敏性疾病就能得到阻斷。

如果異位性皮膚炎沒有好好處理，就可能發展為過敏性鼻炎，處理不當就會持續到成年。當然，也有一些人在兒童時期並沒有出現過敏性鼻炎，成年後因為工作壓力及飮食不當等原因，造成免疫力下降才出現過敏性鼻炎。過敏性鼻炎的症狀讓生活質量明顯下降，並且容易有一系列的併發症，對心情、學習、工作，甚至社交，都會造成負面影響，需要認真對待，及時處理。

鼻子，是我們整個呼吸道的門戶，它對肺部，對整個呼吸道的健康都非常重要，因為它具有很多「守護調節」的功能。

正常人的鼻黏膜會不停地分泌具有生理功能的黏液，在不知不覺中，一天的分泌量有一升之多，一方面這些黏液幫助吸入的空氣加濕，因為外界的空氣對肺部來講太乾燥了，需要進行加濕處理；另一方面黏液可以吸附空氣裡細微的髒汙，比如塵埃，而大的汙物，則會被鼻毛阻擋，避免污染肺部。

我們之前也了解到，肺乃嬌臟，畏寒畏熱，一物不容，毫毛必咳，所以，鼻腔就相當於一個空氣淨化器，對吸入的空氣進行淨化加濕處理，守護呼吸道及肺部健康。

初次得鼻炎的人，症狀往往比較輕，如果經過恰當積極的治療，很快就會痊癒，嚴重的過敏性鼻炎都是多次發病累積而成的，有可能是沒有好好治療，也有可能是錯誤的治療方法導致。每一次的鼻炎發作，對鼻腔黏膜都是一次損傷，造成鼻黏膜長期處於慢性發炎的狀態，一旦形成病態的鼻黏膜，就不能發揮「看門護家」的作用，更難阻擋過敏原的攻擊，造成惡性循環。

過敏性鼻炎的三大主要症狀是打噴嚏、流鼻涕、鼻塞，其實這是身體自我保護的過程：打噴嚏是為了把鼻黏膜上的過敏原或是髒東西用氣流沖走，鼻塞是鼻黏膜分泌了大量鼻水，也是為了將進入鼻腔的異物沖走，同時將鼻腔的通道變窄，阻止過敏原深入呼吸道。這些都是身體對於異物攻擊所作出的反應。

但問題是，正常人的身體並不認為這些是異物，不會拉響身體警報，命令免疫系統做出一系列的反應，而過敏人群的身體則會做出應激反應，所以一些西藥的作用原理就是：認為這是沒必要的過激反應，所以用藥物壓制這種免疫反應。但問題又來了，長期被壓抑的免疫反應，等到真的該有免疫反應的時候也不反應了，身體就缺乏自我保護的能力。

中醫的思路不一樣，中醫著眼於扶持正氣，正氣足，自然就不會對邪氣大驚小怪了。打個比方，就像一個嬌氣的孩子，遇到一點小事情就要哭，這個問題的本質不是不能哭，而是內心太弱，所以中醫不是不讓你哭，因為不讓哭也是一種否定，會讓孩子更加自卑，這時候需要做的是強大孩子的內心，以後再遇到這種小事情，不覺得有何大不了，便也沒有哭的必要了。

常常有人問，鼻炎能不能根治？首先要理解「根治」是什麼概念？如果根治是指改變過敏的基因，這是不可能的。如果根治是指過敏性疾病不再發作，則是有可能的。

我們前面也提到過敏性疾病的發作要集滿三大因素：過敏基因、過敏原、低下的免疫力。並不是每個帶有過敏基因的人都會發作過敏性疾病，差別就在於正氣足不足，也就是我們所說的人體免疫力、抵抗力強不強，正氣十足，邪不壓正，自然就不會有一系列的症狀出來，不發作，何嘗不是一種斷根？

過敏性鼻炎有兩個走向，處理好了能斷根，處理不好就會有一系列的併發症狀。鼻炎之所以惱人，也是因為有很多併發症，而且每一個都令人難受不已。這些併發症背後發生的機制是什麼？讓我們一起來了解。

過敏性鼻炎患者，長期處於輕度缺氧的狀態，堵塞的鼻腔會讓顱內的壓力增加，從中醫的角度來講，堵塞會造成清陽不升，感覺頭悶悶的，造成頭暈頭痛；鼻炎的症狀也讓人無法好好休息，睡眠品質低下，甚至根本睡不著，精神狀態就會很差，工作和學習效率低下。

過敏性鼻炎就像長期感冒的狀態，想像一下我們感冒時是否無法集中注意力、精神萎靡，過敏性鼻炎的孩子一直處於這種狀態中，不能集中注意力跟隨老師上課的節奏，甚至有的孩子會不自覺的揉鼻子，搓眼睛，擠眉弄眼，顯得浮躁不安，有時候就會被誤判為過動兒，其實只要鼻炎處理好了，這些問題便會隨之解決。

過敏性鼻炎會讓鼻黏膜充血腫脹，鼻黏膜偶爾腫脹，比如感冒期間短時間充血腫脹，它會有自我修復的能力，但如果鼻黏膜一直處於病態，就像一直撐開的橡皮筋，會導致彈性疲乏，難以回縮到正常狀態，無法回縮的鼻黏膜會變得肥大，使鼻腔空間減小，阻礙空氣流通，使鼻塞成為常態，這種鼻黏膜的肥厚稱為「慢性肥厚性鼻炎」。

肥厚鼻甲的腫大，通常從下鼻甲開始，逐漸發展到中鼻甲、上鼻甲，一旦鼻腔通通塞住，分泌物無處可去，就可能倒流到咽喉，引起咳嗽，如果當成咳嗽來治，往往治不好，只有鼻炎治好了，這種咳嗽才會痊癒，鼻涕倒流如果發生在夜間，躺臥睡覺的姿勢會讓倒流更嚴重，咳嗽也可能更嚴重，而且倒流也有可能會影響呼吸功能，造成睡眠呼吸中止症（指每小時5 次以上、每次不少於10 秒的呼吸暫停），此症有輕度和重度之分，如果重度會引起低氧，甚至危及生命，如果將枕頭稍微抬高一點，可能會讓倒流的情況好一點，但仍然不能掉以輕心。