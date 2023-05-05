《正是時候開始中醫芳療【下集】》：每一次鼻炎發作對鼻腔黏膜都是損傷，更難阻擋過敏原攻擊
我們想讓你知道的是
常常有人問，鼻炎能不能根治？首先要理解「根治」是什麼概念？如果根治是指改變過敏的基因，這是不可能的。如果根治是指過敏性疾病不再發作，則是有可能的。
文：郭恒怡
過敏性鼻炎的綜合症狀
如果異位性皮膚炎好好處理，在孩子的餵養過程中，順應時節飮食，保護好脾胃，多運動多曬太陽，避開過敏原，對孩子不要過度期盼造成無端的壓力，那麼孩子在身、心、靈各方面都能健康成長，過敏性疾病就能得到阻斷。
如果異位性皮膚炎沒有好好處理，就可能發展為過敏性鼻炎，處理不當就會持續到成年。當然，也有一些人在兒童時期並沒有出現過敏性鼻炎，成年後因為工作壓力及飮食不當等原因，造成免疫力下降才出現過敏性鼻炎。過敏性鼻炎的症狀讓生活質量明顯下降，並且容易有一系列的併發症，對心情、學習、工作，甚至社交，都會造成負面影響，需要認真對待，及時處理。
鼻子，是我們整個呼吸道的門戶，它對肺部，對整個呼吸道的健康都非常重要，因為它具有很多「守護調節」的功能。
正常人的鼻黏膜會不停地分泌具有生理功能的黏液，在不知不覺中，一天的分泌量有一升之多，一方面這些黏液幫助吸入的空氣加濕，因為外界的空氣對肺部來講太乾燥了，需要進行加濕處理；另一方面黏液可以吸附空氣裡細微的髒汙，比如塵埃，而大的汙物，則會被鼻毛阻擋，避免污染肺部。
我們之前也了解到，肺乃嬌臟，畏寒畏熱，一物不容，毫毛必咳，所以，鼻腔就相當於一個空氣淨化器，對吸入的空氣進行淨化加濕處理，守護呼吸道及肺部健康。
初次得鼻炎的人，症狀往往比較輕，如果經過恰當積極的治療，很快就會痊癒，嚴重的過敏性鼻炎都是多次發病累積而成的，有可能是沒有好好治療，也有可能是錯誤的治療方法導致。每一次的鼻炎發作，對鼻腔黏膜都是一次損傷，造成鼻黏膜長期處於慢性發炎的狀態，一旦形成病態的鼻黏膜，就不能發揮「看門護家」的作用，更難阻擋過敏原的攻擊，造成惡性循環。
過敏性鼻炎的三大主要症狀是打噴嚏、流鼻涕、鼻塞，其實這是身體自我保護的過程：打噴嚏是為了把鼻黏膜上的過敏原或是髒東西用氣流沖走，鼻塞是鼻黏膜分泌了大量鼻水，也是為了將進入鼻腔的異物沖走，同時將鼻腔的通道變窄，阻止過敏原深入呼吸道。這些都是身體對於異物攻擊所作出的反應。
但問題是，正常人的身體並不認為這些是異物，不會拉響身體警報，命令免疫系統做出一系列的反應，而過敏人群的身體則會做出應激反應，所以一些西藥的作用原理就是：認為這是沒必要的過激反應，所以用藥物壓制這種免疫反應。但問題又來了，長期被壓抑的免疫反應，等到真的該有免疫反應的時候也不反應了，身體就缺乏自我保護的能力。
中醫的思路不一樣，中醫著眼於扶持正氣，正氣足，自然就不會對邪氣大驚小怪了。打個比方，就像一個嬌氣的孩子，遇到一點小事情就要哭，這個問題的本質不是不能哭，而是內心太弱，所以中醫不是不讓你哭，因為不讓哭也是一種否定，會讓孩子更加自卑，這時候需要做的是強大孩子的內心，以後再遇到這種小事情，不覺得有何大不了，便也沒有哭的必要了。
常常有人問，鼻炎能不能根治？首先要理解「根治」是什麼概念？如果根治是指改變過敏的基因，這是不可能的。如果根治是指過敏性疾病不再發作，則是有可能的。
我們前面也提到過敏性疾病的發作要集滿三大因素：過敏基因、過敏原、低下的免疫力。並不是每個帶有過敏基因的人都會發作過敏性疾病，差別就在於正氣足不足，也就是我們所說的人體免疫力、抵抗力強不強，正氣十足，邪不壓正，自然就不會有一系列的症狀出來，不發作，何嘗不是一種斷根？
過敏性鼻炎有兩個走向，處理好了能斷根，處理不好就會有一系列的併發症狀。鼻炎之所以惱人，也是因為有很多併發症，而且每一個都令人難受不已。這些併發症背後發生的機制是什麼？讓我們一起來了解。
過敏性鼻炎患者，長期處於輕度缺氧的狀態，堵塞的鼻腔會讓顱內的壓力增加，從中醫的角度來講，堵塞會造成清陽不升，感覺頭悶悶的，造成頭暈頭痛；鼻炎的症狀也讓人無法好好休息，睡眠品質低下，甚至根本睡不著，精神狀態就會很差，工作和學習效率低下。
過敏性鼻炎就像長期感冒的狀態，想像一下我們感冒時是否無法集中注意力、精神萎靡，過敏性鼻炎的孩子一直處於這種狀態中，不能集中注意力跟隨老師上課的節奏，甚至有的孩子會不自覺的揉鼻子，搓眼睛，擠眉弄眼，顯得浮躁不安，有時候就會被誤判為過動兒，其實只要鼻炎處理好了，這些問題便會隨之解決。
過敏性鼻炎會讓鼻黏膜充血腫脹，鼻黏膜偶爾腫脹，比如感冒期間短時間充血腫脹，它會有自我修復的能力，但如果鼻黏膜一直處於病態，就像一直撐開的橡皮筋，會導致彈性疲乏，難以回縮到正常狀態，無法回縮的鼻黏膜會變得肥大，使鼻腔空間減小，阻礙空氣流通，使鼻塞成為常態，這種鼻黏膜的肥厚稱為「慢性肥厚性鼻炎」。
肥厚鼻甲的腫大，通常從下鼻甲開始，逐漸發展到中鼻甲、上鼻甲，一旦鼻腔通通塞住，分泌物無處可去，就可能倒流到咽喉，引起咳嗽，如果當成咳嗽來治，往往治不好，只有鼻炎治好了，這種咳嗽才會痊癒，鼻涕倒流如果發生在夜間，躺臥睡覺的姿勢會讓倒流更嚴重，咳嗽也可能更嚴重，而且倒流也有可能會影響呼吸功能，造成睡眠呼吸中止症（指每小時5 次以上、每次不少於10 秒的呼吸暫停），此症有輕度和重度之分，如果重度會引起低氧，甚至危及生命，如果將枕頭稍微抬高一點，可能會讓倒流的情況好一點，但仍然不能掉以輕心。
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
家樂福近年致力於食物轉型的實踐，善盡永續的企業社會責任，最近積極推廣「從i開始」的價格與價值標示合一行動，將永續影響力從生產前進到消費端，並搭配活潑有趣的社群操作，讓消費者了解選擇的價值與意義，號召民眾一起發揮影響力！
相信嗎，永續與否取決於你我的一念之間。生活中，除了政府、企業等組織展開減碳、減塑、環境保育等永續行動，同為地球一員的我們，還能夠透過哪些行動，讓永續種子於日常萌芽？其實答案遠比想像中單純、簡單──做正確的選擇。
我們的生活世界是連鎖的，每個小選擇都必然影響著另一個行動。就像我們習以為常的「生產」與「消費」，如果產品的生產過程可以對環境友善、兼顧動物福利，那麼不論消費者有心或無意的選擇背後，都會直接與間接助長對永續議題的支持。簡單的供需法則不只賦予兩者緊密依存的關聯性，也在我們每次選擇的當下，都擁有足以改變世界的影響力。
社群行銷化身大型感謝祭？家樂福打造誇誇群，感謝用消費支持永續的你！
但是，改變更多時候發生在牧場、甚至是遙遠的森林或海洋，「這真的是最好的選擇嗎？」面對看不見、摸不著的影響力，消費者難免感到疑惑。為了讓大家感受影響力，今年家樂福發揮創意，別出心裁的打造另類行銷方式──誇誇群。
跟風熱門開花舞，置入商品宣傳「從i開始-i的鼓勵」，reels上線2天逾10萬觀看。
顧名思義，誇誇群就是利用社群貼文，誇獎每一位做出正確選擇的消費者。消費者只要購買特定產品，並於貼文中留言，家樂福小編就會化身為貨運司機、小農、乳牛，甚至是衛生「股」長等角色，以「您的留言真是精煉，就像透明鮮奶吐司一樣沒有加水！」、「從留言就看出您受過良好的管教，簡直跟FSC認證衛生紙對森林的管理一樣優質。」等略帶幽默的留言，鼓勵做出正確選擇的消費者，告訴所有關心永續、付出行動的人們──你真棒。
家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！