《正是時候開始中醫芳療【下集】》：「男人的龍脈，女人的鳳骨」，低頭久坐是脊柱的健康殺手
我們想讓你知道的是
脊柱不同於普通的身體骨骼，比如四肢發生骨折，只要癒合後就不會造成太大的影響，即便有影響也僅限於局部。但如果脊柱骨折或關節錯位，就會壓迫甚至截斷中央的脊髓，損傷脊髓神經，從而造成麻痹或癱瘓，也會影響身體功能，比如造成大小便失禁等。
文：郭恒怡
久坐低頭族的健康隱患
自古以來，人們就把脊柱稱為「男人的龍脈，女人的鳳骨」，脊柱在身體中扮演著非常重要的作用，不僅僅是支撐身體，從西醫的角度來說，脊柱有很多神經與全身各處相連；從中醫的角度來說，督脈是氣血貫通上下的重要通路。現代人，因為長時間使用電腦、手機，讓脊椎承受過度的壓力，勞損嚴重。低頭、久坐都是脊柱的健康殺手，如何養護脊柱便顯得尤為重要。
人體的脊柱由33個椎骨構成，頸椎7個，胸椎12個，腰椎5個，骶椎5個，尾椎4個。5個骶椎融合為1塊，4個尾椎融合為1塊，所以一般稱為有26個椎骨。在國際通行的慣例中，習慣將頸椎、胸椎、腰椎、骶椎分別用C、T、L、S代表，後面加上數字表明自上而下的位置，比如C7就代表第七頸椎。
骨骼堅硬，「硬碰硬」便會造成傷害，所以在它們之間，依靠椎間盤來提供緩衝。椎間盤外部是一個封閉的纖維環，裡面是髓核，是一種可以流動的膠凍狀物質，正常情況下，髓核被纖維環包裹住，不會外溢，椎間盤發揮著減震的作用，保護椎骨。
如果椎間盤受到不正確的擠壓，時間久了就有可能擠破纖維環，髓核脫出就形成了椎間盤突出症，如果壓迫到神經，則會影響神經所輻射的身體部分，比如腰椎間盤突出壓迫到神經，便會影響同側下肢，出現酸麻脹痛感。椎骨由前方的椎體和後方的椎弓構成，它們中央有一個空間，也就是椎孔，這些椎孔隨著脊柱上下排列，每個椎體的椎孔縱向相連，便形成了上下直通的管道，稱為椎管。
椎管內有又粗又長的神經通過，稱為脊髓。整條脊髓，有31對脊髓神經：
- 頸神經有8對，通向五官、頸、肩、肘、手、腦神經、心、肺、血管等；
- 胸神經有12對，通向心、肝、脾、肺、腎和消化系統、泌尿系統；
- 腰神經有5對，與膀胱、大腸、小腸和神經系統相聯繫；
- 骶神經有5對，與1對尾神經一起，控制著人體的排泄系統。
31對脊神經連於脊髓，通過相應的椎間孔走出椎管，連接全身各處，支配它們的功能，脊髓與大腦共同形成中樞神經，是人體神經系統的主體。中樞神經系統接收全身各處的資訊傳入，經過加工分析後發出指令，指揮身體各項功能；或是將收集到的資訊儲存在中樞神經系統，成為學習、記憶的資訊庫。周圍神經系統則負責感應和收集外界資訊。
脊髓是四肢百骸的資訊通路，負責資訊傳遞與收集，將感知的資訊傳回大腦，再將大腦的命令發送至脊髓神經，傳達至四肢百骸。我們的五臟六腑能夠每天自主有序地完成工作，就是接受大腦資訊的脊髓神經在發揮作用，如果神經受到壓迫或損傷，便會影響身體的有序工作。
脊柱不同於普通的身體骨骼，比如四肢發生骨折，只要癒合後就不會造成太大的影響，即便有影響也僅限於局部。但如果脊柱骨折或關節錯位，就會壓迫甚至截斷中央的脊髓，損傷脊髓神經，從而造成麻痹或癱瘓，也會影響身體功能，比如造成大小便失禁等。
除了椎骨和椎間盤，要想完成一系列的動作，形成我們柔軟的肢體語言，還需要韌帶與肌肉的參與，肌肉與韌帶可以穩定、保護、平衡脊柱。肌肉與韌帶不僅有彈性，還有力量，也就是張力。
肌肉與韌帶協助脊柱與椎間盤，完成扭頭、彎腰、拉伸、轉身等動作，韌帶可防止脊柱過度運動，形成一定的拉扯力量，保護脊柱處於正常狀態，並且維持脊柱的平衡，如果長時間不正確的姿勢造成不均衡的受力，或是一側的肌肉與韌帶過度勞損，則會造成身體的歪斜，比如靑少年越來越常見的脊柱側彎。
韌帶是保護椎體穩定的主要結構，牢牢地固定住椎體，減輕椎間盤的負擔。椎間盤的傷害往往是在肌肉與韌帶過度勞損的情況下發生的，因為過勞，所以就沒辦法好好發揮穩定、保護、平衡脊柱的作用，從而造成椎間盤的損傷，進而造成神經壓迫問題。
整條脊柱，無論是哪個部分出了問題，都有可能引發一系列的身體狀況。
- 頸椎有問題，有可能會造成腦供血不足、血壓異常、心絞痛、神經衰弱、頭暈、偏頭痛、失眠、健忘、耳鳴、三叉神經痛、噁心、頭昏等；
- 胸椎有問題，有可能會造成氣短、胸悶、冠心病、胸痛、消化道疾病等；
- 腰椎有問題，有可能會造成大腿酸麻脹痛、便秘或腹瀉、腰軟無力、性欲減退、排尿困難、靜脈曲張、月經不調、痛經、坐骨神經痛、膀胱炎等；
- 骶椎有問題，有可能會造成痔瘡、直腸炎、腰背痛、行走困難、膝關節痛等；
- 尾椎有問題，有可能會造成脊椎彎曲、髖骨關節炎、前列腺炎、馬尾神經痙攣、酸痛等。
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書籍介紹
本文摘錄自《正是時候開始中醫芳療【下集】・86種植物精油百科》，時報文化出版
作者：郭恒怡
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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對自己好也對別人好！家樂福社群變成「誇誇群」，鼓勵每個永續的最佳選擇
我們想讓你知道的是
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家樂福「從i開始」永續選品，讓民眾用消費選擇改變世界！
話說回來，永續消費不只是消費者的個人選擇，更是企業作為提供者與監督者，需要肩負起的社會責任──而讓人們選擇最好的前提，就是提供給他們最好的選擇。無論是尊重動物、同理動物感知的「家樂福動物福利宣言計畫」，還是2019年起力倡的蛋雞「非籠飼」，推出嚴選非籠飼（放牧）雞蛋，並逐年提升非籠飼雞蛋的銷售佔比，或是近期要求上游供應商符合「屠宰場福利改善作業」等，種種實踐企業社會責任的具體行動，都讓我們看見家樂福回到永續根本，實踐「讓消費者越買世界越好」的永續轉型過程。
此外，我們還可以從家樂福「從i開始」標示下的2,500支的i商品，一窺家樂福針對產品供應鏈提出的解決方案。下面就來看看「透明鮮奶吐司」及「家樂福抽取式衛生紙」的廣告短片，究竟是如何讓消費者認識動物福利及森林保育等永續生產的含意吧！
【家樂福食物轉型】從i開始10大行動 動物福利篇
【家樂福食物轉型】家樂福從i開始10大行動 森林保育篇
廣告短片略帶奇幻的表現方式，不只再次回應「選擇」的影響力，更用掌聲響起傳遞世界對正確選擇的深刻感激，甚至讓人聯想到「美好生活目標」（Good Life Goals）的概念，將選擇與具體的永續行動連結了起來。例如美好生活目標對應SDG 2的行動為「了解農作物生產歷程」、「購買當地、當季且遵守公平貿易之食物」，而這兩點就完美落實在透明鮮奶吐司的生產過程之中。如此一來，當消費者做出選擇，也就成為SDGs目標的實踐者，為永續環境貢獻微薄力量。
健康買的起，永續看的見：發揮影響力從i開始
永續食物轉型議題發展至今，家樂福已將企業影響力從生產端擴散至消費者端。例如近期推動的「從i開始，我就是影響力」，就是利用從i開始價標牌將生產端的資訊透明化，透過「價格」與「價值」標示合一，讓消費者端看見金錢之外的價值，促成更多永續的選擇與行動。
除了資訊透明化，「為什麼」也是永續食物轉型中很重要的一環，而「從i開始」就是答案。「i」賦予永續行動相當多層次詮釋，最初淺的一層是「我」（I），不只意味著從我開始行動，也是對我更好的選擇；再進階些，是「愛」[ i ]，指涉出於愛而行動──為了我愛的人，也為了我們所愛的社會、土地與環境；最深層則是「Impact」（影響力），詮釋「從i開始」不只希望促進永續發展，更是對世界產生的正向影響。
在某次採訪中，家樂福文教基金會蘇小真執行長表示，「消費者不需要很多種選擇，他只需要比較好的選擇。」於是，家樂福攜手相同理念的小農及供應商夥伴，一起推動健康飲食、友善生產、在地支持及負責任生產等永續轉型，將「從i開始」的概念具現為「營養食品、無添加物、有機商品、生態農業、在地創生、動物福利、永續漁業、永續發展、減少塑料、森林保育」10項類別分項，讓民眾具體看見「選擇的理由」。
除了更優質多元的選擇，家樂福也沒忘記消費者最在意的事情──價格。家樂福運用「規模經濟」的優勢，嚴格把關從食材誕生到製作的每個環節，努力降低「食物里程」，將繁複的供應鏈簡化再簡化，讓食物原料、製程都更加單純。當商品製程規格提高、生產普及，供應與消費的互動自然能夠取得平衡的價格，打造小農開心、環境放心、消費者安心的三贏局面。「從i開始」也從形而上的分類與概念，轉化為深具永續實踐意義的行動號召！
永續的路上，沒有人是局外人──和家樂福一起落實永續食物轉型！
「永續的路上，沒有人是局外人。」不只是看似聳動的標語，更是真真切切的事實。無論是多走一些路、還是多花一點錢，永續生活總是伴隨著付出；但當我們換個角度思考，消費不只是我們滿足生活需求的手段，如今更成為通往永續的途徑，我們有什麼理由不試著為自己所愛的人、為生活著的土地多付出一些、多努力一些呢？
畢竟，永續生活的重點並不是把一切有違永續的事物都視為敵人，而是我們應該更有意識的「選擇」對自己、也對環境友善的生活方式。改變永遠不嫌晚，現在就和家樂福一起加入永續行動，用消費發揮影響力吧！