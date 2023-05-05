《正是時候開始中醫芳療【下集】》：「男人的龍脈，女人的鳳骨」，低頭久坐是脊柱的健康殺手

文：郭恒怡

久坐低頭族的健康隱患

自古以來，人們就把脊柱稱為「男人的龍脈，女人的鳳骨」，脊柱在身體中扮演著非常重要的作用，不僅僅是支撐身體，從西醫的角度來說，脊柱有很多神經與全身各處相連；從中醫的角度來說，督脈是氣血貫通上下的重要通路。現代人，因為長時間使用電腦、手機，讓脊椎承受過度的壓力，勞損嚴重。低頭、久坐都是脊柱的健康殺手，如何養護脊柱便顯得尤為重要。

人體的脊柱由33個椎骨構成，頸椎7個，胸椎12個，腰椎5個，骶椎5個，尾椎4個。5個骶椎融合為1塊，4個尾椎融合為1塊，所以一般稱為有26個椎骨。在國際通行的慣例中，習慣將頸椎、胸椎、腰椎、骶椎分別用C、T、L、S代表，後面加上數字表明自上而下的位置，比如C7就代表第七頸椎。

骨骼堅硬，「硬碰硬」便會造成傷害，所以在它們之間，依靠椎間盤來提供緩衝。椎間盤外部是一個封閉的纖維環，裡面是髓核，是一種可以流動的膠凍狀物質，正常情況下，髓核被纖維環包裹住，不會外溢，椎間盤發揮著減震的作用，保護椎骨。

如果椎間盤受到不正確的擠壓，時間久了就有可能擠破纖維環，髓核脫出就形成了椎間盤突出症，如果壓迫到神經，則會影響神經所輻射的身體部分，比如腰椎間盤突出壓迫到神經，便會影響同側下肢，出現酸麻脹痛感。椎骨由前方的椎體和後方的椎弓構成，它們中央有一個空間，也就是椎孔，這些椎孔隨著脊柱上下排列，每個椎體的椎孔縱向相連，便形成了上下直通的管道，稱為椎管。

椎管內有又粗又長的神經通過，稱為脊髓。整條脊髓，有31對脊髓神經：

頸神經有8對，通向五官、頸、肩、肘、手、腦神經、心、肺、血管等；

胸神經有12對，通向心、肝、脾、肺、腎和消化系統、泌尿系統；

腰神經有5對，與膀胱、大腸、小腸和神經系統相聯繫；

骶神經有5對，與1對尾神經一起，控制著人體的排泄系統。

31對脊神經連於脊髓，通過相應的椎間孔走出椎管，連接全身各處，支配它們的功能，脊髓與大腦共同形成中樞神經，是人體神經系統的主體。中樞神經系統接收全身各處的資訊傳入，經過加工分析後發出指令，指揮身體各項功能；或是將收集到的資訊儲存在中樞神經系統，成為學習、記憶的資訊庫。周圍神經系統則負責感應和收集外界資訊。

脊髓是四肢百骸的資訊通路，負責資訊傳遞與收集，將感知的資訊傳回大腦，再將大腦的命令發送至脊髓神經，傳達至四肢百骸。我們的五臟六腑能夠每天自主有序地完成工作，就是接受大腦資訊的脊髓神經在發揮作用，如果神經受到壓迫或損傷，便會影響身體的有序工作。

脊柱不同於普通的身體骨骼，比如四肢發生骨折，只要癒合後就不會造成太大的影響，即便有影響也僅限於局部。但如果脊柱骨折或關節錯位，就會壓迫甚至截斷中央的脊髓，損傷脊髓神經，從而造成麻痹或癱瘓，也會影響身體功能，比如造成大小便失禁等。

除了椎骨和椎間盤，要想完成一系列的動作，形成我們柔軟的肢體語言，還需要韌帶與肌肉的參與，肌肉與韌帶可以穩定、保護、平衡脊柱。肌肉與韌帶不僅有彈性，還有力量，也就是張力。

肌肉與韌帶協助脊柱與椎間盤，完成扭頭、彎腰、拉伸、轉身等動作，韌帶可防止脊柱過度運動，形成一定的拉扯力量，保護脊柱處於正常狀態，並且維持脊柱的平衡，如果長時間不正確的姿勢造成不均衡的受力，或是一側的肌肉與韌帶過度勞損，則會造成身體的歪斜，比如靑少年越來越常見的脊柱側彎。

韌帶是保護椎體穩定的主要結構，牢牢地固定住椎體，減輕椎間盤的負擔。椎間盤的傷害往往是在肌肉與韌帶過度勞損的情況下發生的，因為過勞，所以就沒辦法好好發揮穩定、保護、平衡脊柱的作用，從而造成椎間盤的損傷，進而造成神經壓迫問題。

整條脊柱，無論是哪個部分出了問題，都有可能引發一系列的身體狀況。

頸椎有問題，有可能會造成腦供血不足、血壓異常、心絞痛、神經衰弱、頭暈、偏頭痛、失眠、健忘、耳鳴、三叉神經痛、噁心、頭昏等；

胸椎有問題，有可能會造成氣短、胸悶、冠心病、胸痛、消化道疾病等；

腰椎有問題，有可能會造成大腿酸麻脹痛、便秘或腹瀉、腰軟無力、性欲減退、排尿困難、靜脈曲張、月經不調、痛經、坐骨神經痛、膀胱炎等；

骶椎有問題，有可能會造成痔瘡、直腸炎、腰背痛、行走困難、膝關節痛等；

尾椎有問題，有可能會造成脊椎彎曲、髖骨關節炎、前列腺炎、馬尾神經痙攣、酸痛等。

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書籍介紹

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作者：郭恒怡

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Photo Credit: 時報文化

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航