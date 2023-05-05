鄒彤文《絕不認命！》：既然買股票是存錢，就千萬不要覺得自己會一夜致富

文：鄒彤文

買房子和買股票的道理

理財，這個詞就像讀書一樣，再平凡不過的兩個字，人人都懂、人人都講，但不見得人人都會付諸行動。

總之不管你是用「賺」還是「存」，你都應該要先設立目標，這樣才知道自己在為什麼努力，而不是光有一個空泛的理財概念。像我的話，我之所以理財，是為了要買房，照顧我的家人。「買房」是我的目標，為了它，我才開始有理財的動力。

沒發現的幸運

之所以想要買房子，首先，是為了想讓阿嬤開心。

隨著年紀增長，她的身體狀況越來越差。就像我們會為生命中的各種問題尋找解答一樣，阿嬤也為自己的病痛找到了一種說法——都是因為現在住的這間房子讓她運氣不好，才會身體健康一直好不了。哪一天等有錢了一定要搬離這裡，才不會一直生病。

這些話，我都聽進去了。雖然自從療養院出來後我一直說要做自己，但不代表我要捨棄家人。不論阿嬤有時候多麼不可理喻，但她之於我始終有恩情。我被她養大是事實，沒有她就不會有我。走到這裡，我雖然對她的偏心難免還是有情緒，但我的心中對她多了一些理解與包容，並且，還有一種時常使我感動的思考。

自從為了爭取兒子的監護權而開始研究法律之後，我才發現阿嬤實在很傻。其實這麼多年來，她完全沒有養育我們的必要。

在法律上，我們這幾個孫子是她沒有血緣關係的三等親，她大可可以在我媽死後，把她名下的房子變賣現金，逍遙度日。但她顯然沒動過這樣的算盤，甚至，她想都沒想過這件事情。

阿嬤實在很傻，傻到我沒辦法反抗她。而我也慶幸自己發現了她的傻；身為她的孫女，其實是一件幸運的事。

買房的經驗

我其實很早就賣房子賺過錢。

我還在美容院工作的時候，美容院的老闆娘在賣預售屋，她邀請我跟她一起我也答應了。當時那個地區的預售屋只需要一百多萬，她同時找了四、五個人，我只出了五、六萬塊，最後卻也賺到了一百多萬，全部交給了阿嬤。

後來我為了方便自己買房賣房，曾經準備去考地政士，這樣可以查到房子很詳細的資料，有沒有欠稅欠錢，有沒有被銀行、私人借貸。但最後我發現地政士真的不好考，而朋友也提醒我，如果只是要買賣土地，不見得一定要地政士的證照，只要了解政府每年更新的房地產買賣條例就好了。於是我才打消最後考取地政士證照的念頭。這也成了我會有0.5張證照的原因。

我買的第一棟房子，是用我、姊姊、阿嬤工作賺來的錢買的。我是家裡最早出去工作的小孩，打從我小學去加油站工作開始，我的工錢都會交給阿嬤。工作了那麼多年，好不容易買了房子（在夜市擺攤的時候買的），有了一個比較顯著的工作成果，但當時卻沒有特別開心的感覺。因為我們合資買這棟房子，是因為阿公一手打造的舊家要被拆遷，才不得不買的。

第二棟房，是我去年買的，自用。能夠買下這棟房子，需要特別要感謝來聽我唱歌的各個客人。之前說到，在唱歌休息的時候我會跟客人聊天，有一些人跟我聊了幾次之後，會再多給我一些小費，主要是因為他們發現我是一個很顧家的人，這件事情打動了他們。就算「消費能力」沒有那麼強的客人，也會教我經營股票，告訴我一些投資的新聞。這些好心的客人，不管要說是我用溝通培養出來的，或是我花時間認識的，總之助我良多。他們幫助我完成了買房子的這個願望。

對股票小白的建議

聽過各種投資客的經驗分享，再加上以前我也有在銀行上過班，買賣股票賺過錢也學過教訓，所以我到現在靠股票累積的財富，都是屬於緩慢進行的，不炒短線，因為炒短線心臟要夠大顆，還要有足夠的週轉金。我就是把買股票當存錢，既然是存錢，就不會指望一下子可以存得很快很多。

除此之外，以我買股票的經驗來說，我建議所有新手要盡可能地去認識朋友。不同的人，會給你不同的啟發。

一開始我也是股市小白，對市場一無所知。我去了解股市的辦法就是去請教各種人，聆聽前輩的做法。現在股市名嘴那麼多，市面上也有五花八門談論股市的書籍。每個人對股市的見解，可能都是對的，也可能都是錯的。重要的是，你要自己去接觸、聆聽、判斷，最後找出適合自己的方式。事實上，不論是針對哪一種學問，每一位高手都會有自己的看法，大家的見解都會有可取之處。

以我的立場而言，我建議股市小白最好先找一個穩定的大公司，把買它的股票這件事當做是在存錢，至少這就是我剛開始買股票的方法與動機。既然買股票是存錢，就千萬不要覺得自己會一夜致富。固定地、規律地把自己每個月的所得拿一部份出來，就算只有一點點錢也沒關係，買零股也可以。

同時，一定要尋找對買股票有興趣的同伴，看別人怎麼玩，你跟著他們走，久而久之一定就會找到自己的見解與習慣了。很多事情也是這樣，一但做久了，你就自然而然地會了。

當然，如果聽到自己感興趣、有參考價值的見解，就要把它筆記下來。而且一定要寫得很漂亮才行。最後這點當然是我個人獨特的堅持，之後會再說明。

審視自己，還有自己的目標

不論是買房子還是買股票，當你設立好目標，精算出每天應該要賺或存多少錢之後，難免會有「天啊，這怎麼可能」的時候。

譬如，你設立目標自己四十歲要買房，給自己十年的時間準備五百萬的頭期款，但不管怎麼算，自己的薪水絕無在十年內達成目標的可能，而陷入絕望。這種時候我知道的是：你可以有兩種選擇：