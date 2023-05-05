鄒彤文《絕不認命！》：既然買股票是存錢，就千萬不要覺得自己會一夜致富
我們想讓你知道的是
鄒彤文，她擁有歌手、模特兒、美髮師、股票分析師等身分，也有健身教練、潛水等證照。她財富自由，白天當餐廳老闆，同時接濟無家遊民；晚上當阿贊，排解民眾的困難。然而，這看似多采多姿的勝利組人生，其實有一個痛苦的起源。
文：鄒彤文
買房子和買股票的道理
理財，這個詞就像讀書一樣，再平凡不過的兩個字，人人都懂、人人都講，但不見得人人都會付諸行動。
總之不管你是用「賺」還是「存」，你都應該要先設立目標，這樣才知道自己在為什麼努力，而不是光有一個空泛的理財概念。像我的話，我之所以理財，是為了要買房，照顧我的家人。「買房」是我的目標，為了它，我才開始有理財的動力。
沒發現的幸運
之所以想要買房子，首先，是為了想讓阿嬤開心。
隨著年紀增長，她的身體狀況越來越差。就像我們會為生命中的各種問題尋找解答一樣，阿嬤也為自己的病痛找到了一種說法——都是因為現在住的這間房子讓她運氣不好，才會身體健康一直好不了。哪一天等有錢了一定要搬離這裡，才不會一直生病。
這些話，我都聽進去了。雖然自從療養院出來後我一直說要做自己，但不代表我要捨棄家人。不論阿嬤有時候多麼不可理喻，但她之於我始終有恩情。我被她養大是事實，沒有她就不會有我。走到這裡，我雖然對她的偏心難免還是有情緒，但我的心中對她多了一些理解與包容，並且，還有一種時常使我感動的思考。
自從為了爭取兒子的監護權而開始研究法律之後，我才發現阿嬤實在很傻。其實這麼多年來，她完全沒有養育我們的必要。
在法律上，我們這幾個孫子是她沒有血緣關係的三等親，她大可可以在我媽死後，把她名下的房子變賣現金，逍遙度日。但她顯然沒動過這樣的算盤，甚至，她想都沒想過這件事情。
阿嬤實在很傻，傻到我沒辦法反抗她。而我也慶幸自己發現了她的傻；身為她的孫女，其實是一件幸運的事。
買房的經驗
我其實很早就賣房子賺過錢。
我還在美容院工作的時候，美容院的老闆娘在賣預售屋，她邀請我跟她一起我也答應了。當時那個地區的預售屋只需要一百多萬，她同時找了四、五個人，我只出了五、六萬塊，最後卻也賺到了一百多萬，全部交給了阿嬤。
後來我為了方便自己買房賣房，曾經準備去考地政士，這樣可以查到房子很詳細的資料，有沒有欠稅欠錢，有沒有被銀行、私人借貸。但最後我發現地政士真的不好考，而朋友也提醒我，如果只是要買賣土地，不見得一定要地政士的證照，只要了解政府每年更新的房地產買賣條例就好了。於是我才打消最後考取地政士證照的念頭。這也成了我會有0.5張證照的原因。
我買的第一棟房子，是用我、姊姊、阿嬤工作賺來的錢買的。我是家裡最早出去工作的小孩，打從我小學去加油站工作開始，我的工錢都會交給阿嬤。工作了那麼多年，好不容易買了房子（在夜市擺攤的時候買的），有了一個比較顯著的工作成果，但當時卻沒有特別開心的感覺。因為我們合資買這棟房子，是因為阿公一手打造的舊家要被拆遷，才不得不買的。
第二棟房，是我去年買的，自用。能夠買下這棟房子，需要特別要感謝來聽我唱歌的各個客人。之前說到，在唱歌休息的時候我會跟客人聊天，有一些人跟我聊了幾次之後，會再多給我一些小費，主要是因為他們發現我是一個很顧家的人，這件事情打動了他們。就算「消費能力」沒有那麼強的客人，也會教我經營股票，告訴我一些投資的新聞。這些好心的客人，不管要說是我用溝通培養出來的，或是我花時間認識的，總之助我良多。他們幫助我完成了買房子的這個願望。
對股票小白的建議
聽過各種投資客的經驗分享，再加上以前我也有在銀行上過班，買賣股票賺過錢也學過教訓，所以我到現在靠股票累積的財富，都是屬於緩慢進行的，不炒短線，因為炒短線心臟要夠大顆，還要有足夠的週轉金。我就是把買股票當存錢，既然是存錢，就不會指望一下子可以存得很快很多。
除此之外，以我買股票的經驗來說，我建議所有新手要盡可能地去認識朋友。不同的人，會給你不同的啟發。
一開始我也是股市小白，對市場一無所知。我去了解股市的辦法就是去請教各種人，聆聽前輩的做法。現在股市名嘴那麼多，市面上也有五花八門談論股市的書籍。每個人對股市的見解，可能都是對的，也可能都是錯的。重要的是，你要自己去接觸、聆聽、判斷，最後找出適合自己的方式。事實上，不論是針對哪一種學問，每一位高手都會有自己的看法，大家的見解都會有可取之處。
以我的立場而言，我建議股市小白最好先找一個穩定的大公司，把買它的股票這件事當做是在存錢，至少這就是我剛開始買股票的方法與動機。既然買股票是存錢，就千萬不要覺得自己會一夜致富。固定地、規律地把自己每個月的所得拿一部份出來，就算只有一點點錢也沒關係，買零股也可以。
同時，一定要尋找對買股票有興趣的同伴，看別人怎麼玩，你跟著他們走，久而久之一定就會找到自己的見解與習慣了。很多事情也是這樣，一但做久了，你就自然而然地會了。
當然，如果聽到自己感興趣、有參考價值的見解，就要把它筆記下來。而且一定要寫得很漂亮才行。最後這點當然是我個人獨特的堅持，之後會再說明。
審視自己，還有自己的目標
不論是買房子還是買股票，當你設立好目標，精算出每天應該要賺或存多少錢之後，難免會有「天啊，這怎麼可能」的時候。
譬如，你設立目標自己四十歲要買房，給自己十年的時間準備五百萬的頭期款，但不管怎麼算，自己的薪水絕無在十年內達成目標的可能，而陷入絕望。這種時候我知道的是：你可以有兩種選擇：
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網路又卡卡了嗎？「光速新聞」為你家的網路狀況來解惑！
我們想讓你知道的是
你家網路今天又卡卡了嗎？網路斷線、卡頓問題百百種，沒辦法「對症下藥」終究難以解決問題，現在就鎖定「光速新聞」為你深入分析其中眉角。
對於現代人來說，生活無論工作、學習或是娛樂都離不開網路，為了追求最佳網路使用體驗，許多人都願意多花點錢直接升級更高速的家用寬頻，但還是不免會遇到網路卡頓不順，甚至直接斷線的狀況，而且有時候根本找不出原因，實在讓人很惱火，無論是追劇正到關鍵情節時轉圈圈，或是正上網搶演唱會門票時老是「已售完」，真的會讓人很崩潰！
為了幫助大家找出家中寬頻網路斷線卡頓、品質不佳的真正原因，現在立即鎖定「光速新聞」的最新報導，詳細解析助你找出網路品質不如人意的真正問題。
家用寬頻要穩定，鎖定三大關鍵
網路使用要夠順，牽涉的影響因素其實不少，為了讓大家能最速掌握問題，下面就為大家歸納出三大關鍵，趕快來看看你家寬頻網路的選用是否有考量到這些問題：
1. 上傳夠給力，速度才夠快
一般大家在選擇家用寬頻方案時，多半會聚焦於「下載速度」的頻寬大小，不過實際上網路連線遠端主機時，「上傳速度」的頻寬大小也很重要，若是速度不夠快，也會連帶影響下載速度；此外，大家目前常用的網路服務，也非常重視上傳頻寬的規格，像是各類型社群平台分享、開直播、透過雲端服務自動備份資料…等，都需要更充足的上傳頻寬，才夠有效率。
若是仔細比較市面上常見的家用寬頻業者所提供的方案，可以發現到有部份第四台網路雖說也有 300M、500M 與 1G 下載速率的方案，但搭配的上傳速率僅僅只有 50M，真的很不夠用啊！而 HiNet 光世代相對上傳速度就超給力，以 300M 下載方案來說就搭配 150M 的上傳頻寬，500M 與 1G 方案也搭配了 250M 與 600M 的上傳頻寬，相對更為充裕，也更能滿足消費者現今使用網路的需求。
2.光纖到府穩又快
目前市面上的各大家用寬頻業者都已經標榜升級「光纖網路」，同樣都是號稱光纖，但實際上細節可是有所區別，以第四台寬頻網路來說，從機房端到使用者端，實際上是有區分「光纖段」與「同軸電纜段」的區別；而 HiNet 光世代 300M (含)以上採用「光纖到府」架構，可大大的提升網路穩定度。
3.連外頻寬大才不卡
許多網路用戶除了經常使用國內服務，也會需要來自於國外的即時內容來源，也因此「連外頻寬」也會是影響網路體驗的重要關鍵之一，若是網路服務提供業者的網路建設整備度不足－像是骨幹容量不夠、互連或海纜頻寬餘裕度不足…等，就很容易發生連線不穩定、網速緩慢與卡頓，甚至是斷線的問題。
從 TWNIC 財團法人台灣網路資訊中心的公開資料中可以得知，國內網路服務提供業者中，中華電信 HiNet 擁有最大的連外總頻寬，提供使用者最為充裕的國外互連服務，自然也不用擔心網速不夠力的問題。
有線網路夠快，也別忽略家中的「無線網路」環境
如果前面提到關於網路穩定性的三大關鍵都有顧及，但家裡的網路品質還是不太理想，那你可能需要進一步檢視家中的「無線網路環境」的配置是否合理！現今主要上網裝置如手機、平板、筆電、智慧電視與 IoT 智慧家庭設備…等，都需要穩定的無線連網，因此除了有線網路品質，家中的無線網路建置也至關重要，而每一個人家中的空間大小、房間格局的複雜度、甚至是大坪數或是多樓層環境…等不同因素，都會影響無線網路的使用品質。
不過想要解決這樣的問題，需要妥善規劃好相關設備的安裝架構，一般消費者很難自己解決，也因此會建議大家考慮中華電信所推出的 Wi-Fi 全屋通來幫忙，在申裝HiNet光世代家用寬頻時，可一併由工程師協助評估家中如何建置無線網路，即使不懂網路設定、網通設備也沒問題，對消費者極為友善；同時中華電信 Wi-Fi 全屋通也提供了品質最佳的 Wi-Fi 5 與 Wi-Fi 6 機種來搭配，由工程師包辦安裝與設定，同時也會做好訊號測試與最佳化，更棒的是設備是以月租費收取（部份的HiNet光世代方案已經包含 Wi-Fi 全屋通的月租費用囉！），沒有設備高額的採購成本，也不用擔心後續的維護與折舊問題， 使用超安心。
除此之外，中華電信 Wi-Fi 全屋通服務採用 Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，全屋統合為單一網路名稱，在連網時設備也會自動切換至最佳訊號源，全程不斷線，走到哪順到哪，讓你擁有高涵蓋室內無線網路環境 ，享受最佳飆網體驗！
網路品質要好，也別忘了注意「服務」到不到位
根據東方線上 2022 年 12 月所公佈的「消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，在選用家用寬頻時，消費者除了與使用體驗高度相關的網路穩定度之外，也更為重視家用寬頻業者的「客戶服務」與「品牌信賴度」，主要原因在於過去曾遇到部份業者的客服品質不佳或無法解決問題等感到困擾，也正因如此，選擇家用寬頻業者也需要進一步了解其客戶服務品質，包括是否有能力回應客戶需求與有效率地解決障礙問題。
整體而言，使用者在決定家用寬頻業者的主要關鍵在於是否擁有「值得信賴的網路品質」，其中也包括了前面提到關於網路穩定度、上傳 / 下載速度的因素，同時針對用戶所在意的客戶服務與品牌的信賴度，也都成為不可忽視的一環。而中華電信 HiNet 光世代在 2022 年奪下消費者滿意度調查 13 項 NO.1 的優異成績，更是證明長期以來不斷精進的網路品質與持續深耕的客戶服務受到消費者的一致肯定與青睞。
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