【專訪】《看得見的台灣史．時間篇》主編陳怡宏：博物館不只收藏「物」，也收藏「記憶」

文：劉璧嘉

一則博物館的溫馨靈異故事

你相信博物館容易有靈異傳說嗎？話說，國立台灣歷史博物館（台史博）有一批古典傢俱藏品，當中包括了一些紅眠床。這些床有不少頗有年代、做工精良且用材名貴。據說在存放紅眠床文物的地方，有位博物館同仁「宣稱」曾經見過有一位「阿媽」面帶微笑坐在床邊，心滿意足地看著被妥善保存的紅眠床，然後就消失了。但是典藏文物的地方並非人人能進，能夠進出的員工中，並沒有這樣的「老人」啊……

台史博副研究員陳怡宏兼《看得見的台灣史・時間篇》的主編在講起這則故事時是面帶微笑的。並不是因為怡宏不信靈異之事，而是因為他認為這沒什麼好怕的：「姑且不論真假，當時我聽到這個故事後還覺得蠻溫馨的，甚至有一種置身日韓劇中的溫馨感……人類或多或少都有某種程度的『戀物癖』 ——我們都有專注在『物』上的經驗。

我認為『物』的創作者、使用者、觀看者，一定多少都會留有「意念」或使用的「脈絡」在『物』上…… 以這故事來說，人生大概有一半的時間都是在床上度過的，人對床、對物的依戀是一定有的吧。如果真有此事，那位阿媽應該是抽空來看自己心愛的牀是否被妥善保存而已。」

面對「靈異」之說，作為博物館人的怡宏以對物的認真，攢足一身正氣和底氣。到底在博物館人的眼裡，「物」有什麼迷人的地方，值得他們投身到這個行業中去？特別是台灣的文物，又有什麼讓人「戀」的價值？

不只有故宮！從台灣文物看到不一樣的歷史

一提起文物的價值，一般人大多只會想到故宮中價值連城的藝術精品。然而，怡宏提醒說，文物也大致可分為兩種，分別反映了不同的文化與歷史記憶：「一種是精緻文物，有較高的工藝價值、藝術價值，通常反映了high class的文化；另一種是常民文物，則反映了常民的生活記憶。」常民的生活記憶又具備了怎樣的歷史意義？值得台史博對這些常民文物「肅然起敬」，認真對待呢？

為此，怡宏就提到了世界記憶遺產【註】中一位常民畫家的故事：「在世界記憶遺產中，收錄一位日本素人畫家山本作兵衛（1892-1984）的畫作。這個畫家本身是一名有藝術天份的炭工，他很詳細地繪製了他以前在九州煤礦工作的狀況，並且為日本明治維新以後的煤礦產業發展留下了見證。」博物館不只是一個收藏「物」的機構，也是一個收藏「記憶」的機構，收藏常民的文物，同時也是收藏常民的記憶、視角、情感與思想。

如果說我們認同除了上層人士外，台灣常民也是時代推動者及歷史創造者的話，那麼常民的歷史與代表性文物，也應該同樣要被重視。基於這些文物的歷史研究與書寫，也同時會改變我們對歷史的論述，甚至扭轉我們對歷史的概念——台灣的歷史不只是與來自上層的改朝換代有關，同時也與常民的奮鬥與生生不息密切相關。

對自己的歷史感到自信

怡宏提到，台史博大概從2000年前後開始籌備，一開始是以購買文物典藏為主，但到了2011年常設展正式開展後，提出「大家的博物館」理念，由於展示許多常民文物，因此得到了觀展者的熱烈響應，甚至主動提出捐贈意願。譬如，有一些觀展者看到台史博的展示文物後發現：「欸！這個文物我家裡也有，原來它承載這麼多的歷史記憶，是如此珍貴！」

原來，一些日記、家族文物、照片，以及家中長輩使用過的生活用品，包括農具、裁縫機、職業和生活用具等，過去沒有台史博之前，大家都比較少去注意它們的歷史價值。但是台史博對外開放參觀後，一般民眾發現不少與自身相關的歷史文物也是珍貴的。

怡宏提到：「以前這些東西不知可捐去哪裡，例如故宮等館所不會收這些文物，但自從台史博2011年正式對外開放之後，捐贈所占文物比例就開始大幅增加了。」怡宏說：「文物會找到自己的家，有時強求不來，有時不求卻自己來了」，就是這個意思。

不過，台史博是不是只有保存一般的常民文物呢？甚至，台灣是不是就只有這些文物了呢？怡宏解釋說：「台史博以常民文物為典藏核心，但是除了原住民的傳統工藝文物之外，其他漢人移民也在這裡生息了數百年了，也累積了不少藝術家、工藝創作者，他們也創作出不少精彩的作品。」

以神像雕刻為例，怡宏就認為，台灣也有做工非常精美，並且有著高度工藝價值的文物，比之世界其他同類文物也毫不遜色。「我們台灣人不要妄自菲薄。」怡宏補充道：「台灣經過了長期的文化發展以及不同族群的文化相遇刺激，衍生了各種創作的可能…..我們台灣當然也有『精緻』文物。」

「看得見」的台灣史

台灣歷史博物館要透過「物」來訴說台灣史，但是「物」自己本身不會說話，作為博物館的研究者又要怎樣做呢？怡宏提到：「凡製造、使用、觀看物，必對其留下痕跡。在『物』身上留有很多的線索和證據。」因此，來自文保修護、藝術史、歷史學或是人類學等不同背景的研究人員，可以運用包括文獻研究、口述訪談、田野踏查，以及科學檢測等等不同的方法，試圖協助文物說出它們所見證的台灣歷史。

不過，怡宏也提醒在研究過程中，研究者也必須得「區分自己的關懷與物本身的脈絡」。研究者當然不能假裝自身沒有觀察視角、沒有立場，但也必須努力地確保自己對物的詮釋，不會扭曲物原來要告訴你的故事。

如此說來，人（研究者／觀看者）和物難道是處於一種緊張的角力關係嗎？怡宏說道：「人和物是處於一種互為主體的關係，物會告訴你一個故事，但人聆聽的時候免不了也會有自己的觀察角度，我們要盡力做到的是避免刻意地曲解。」作為博物館人，怡宏始終堅持研究者要「協助文物說出自己的故事」。