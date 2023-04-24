木屐曾深耕於台灣人日常生活，但在二戰結束後一切都變調了
我們想讓你知道的是
日治時期的台灣人也許穿不慣和服，但木屐乾爽、方便、防水的特性，簡直是為台灣濕熱的天氣量身打造，可以說是人人皆有一雙。不過，對當時台灣人而言，木屐是方便的穿著，但對於政府來說則不一定了。因為中華民國與日本的敵對關係，台灣人穿木屐這樣「日本化」的習慣，也讓政府感到不安。
文：台灣服飾誌
我們一提起「木屐」，總是會先想起日本。但其實木屐也曾經深耕於台灣人的日常生活中，甚至從清代開始就存在。
木屐台語唸作「ba̍k-kia̍h」或「tshâ-kia̍h」（材屐）。「屐」，在清代的台灣指的是漢式的木製拖鞋，鞋面的帶子呈一字固定兩側，而在日本統治台灣後，日本人帶來的日式木屐，也成為人們生活的一部分。
日治時期的台灣人也許穿不慣和服，但木屐乾爽、方便、防水的特性，簡直是為台灣濕熱的天氣量身打造，可以說是人人皆有一雙。
即使到二戰結束，中華民國接管台灣後，台灣人穿木屐的習慣也沒有改變。對許多剛從中國來台的人們來說，喀喀的木屐聲是對台灣人的第一印象，也讓不少人感嘆：「恍如置身東京。」
對當時台灣人而言，木屐是方便的穿著，但對於政府來說則不一定了。
戰後的台灣物資缺乏，相較於皮鞋，簡便的木屐原本應該是要被嘉許為「簡樸」的穿著。但因為中華民國與日本的敵對關係，台灣人穿木屐這樣「日本化」的習慣，也讓政府感到不安。
「日式木屐不得製售」！
1950年時，台北縣政府便獲得了來自省政府的釋示，雖然沒有禁止穿著，但卻禁止製造與販賣。而更早的1946年，教育廳則更明訂在校學生不允許穿著木屐，除了革除日本統治的習慣，露出的腳趾，與走動的喀喀聲更有礙觀瞻。這對學生也造成了影響，因為無法負擔起皮鞋或布鞋的學生，幾乎只能赤足上學。
沒了日式木屐，台灣人便轉身投入漢式木屐的懷抱。
一如台灣人愛美的習性，漢式木屐在台灣也有了別樣的風情，像是腳背上的皮面可以多彩的顏色製作，下方的木底也可以漆上鮮豔的顏色與圖騰。而想不到的是，當我們查詢木屐的報導時，發現木屐還有一個功能，那就是打架！
「木屐擋菜刀 拉拉扯扯進警所」（公論報／1961）
「菸蒂拋人家頭上 木屐打破自己腦袋」（公論報／1955）
（真的不要亂丟耶）
「木屐破頭 新春按鈴告狀」（公論報／1958）
「媳婦發雌威 木屐擊公公」（公論報／1961）
上述的報導不勝枚舉。而此類一言不合就用木屐幹架的新聞，可以說是占據了大部分的資料。在成衣業還不盛行的年代，木屐也是可以辨認人的方式。宛如灰姑娘的玻璃鞋，家人失蹤、孩童走丟認領、發現無名屍等等，都會特別附上木屐樣式的說明。
而台灣的木屐風情，則到1960年代末期開始衰退。為了響應政府推行的「社會教育改進國民生活運動」，像是影院、公家機關、戲院，都紛紛禁止穿著木屐的人入內。甚至公車司機與計程車司機，則以安全性與對遊客不禮貌為由，糾正穿著木屐上班。
到了1970年代，隨著科技發展，我們熟悉的膠質拖鞋開始大量生產，便宜又輕便的塑膠拖鞋漸漸取代了木屐的地位；經濟的起飛，也讓皮鞋與跟鞋更容易取得。
「現在已經不會有禁止木屐入內的告示了」，有人稱讚也有人感嘆。
台灣街道上人們「喀喀」作響的走路聲，變成了高跟鞋、皮鞋；方便、便宜的藍白拖踏入了台灣人的視野，不只穿在腳下也做成紀念品店的吊飾，販售給外國遊客。
而曾經深入台灣人生活的木屐，則成為了有些陌生與異國的象徵。
參考資料
- 蔡蕙頻〈清治時期臺灣鞋履文化之探究〉
- 《公論報》
- 《中央日報》
- 《全文報紙資料庫》
- 《政府公報資訊網》
- 國家文化記憶庫：〈超級大木屐〉、〈漢式手工棕耳跂〉、〈彩繪木屐〉
- 國立臺灣歷史博物館：謝招治〈雞販〉、〈敦親睦鄰〉
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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化「綠色溢價」阻力為推力，藍圖營造在地實踐永續住宅
我們想讓你知道的是
2050年淨零碳排已是各國企業的共識與目標，然而推動溫室氣體減量過程中，導入各種創新解決方案，勢必衍生額外的合規成本與轉型成本，也就是比爾蓋茲（Bill Gates）提出的「綠色溢價（Green Premium）」概念，想進一步降低甚至歸零，則仰賴政策支持、產業合作與社會認同，缺一不可。
全球節能減碳行動方興未艾，綠色溢價卻成為企業實踐永續發展的挑戰之一，比爾蓋茲（Bill Gates）在2021年出版的書中曾舉了一個例子，指出航空公司想減少飛機碳排放量，全面使用生質燃料的費用支出將比石化燃油高140%，所以消弭綠色溢價，成為下一步必須採取的行動。
當然單靠一家企業的力量，引導綠色溢價歸零實屬不易，唯有打造完整產業生態系，才能取得規模經濟效益。例如近年來太陽能發電成本持續下降，可歸功於政府政策支持、市場需求增加以及生產技術進步，相關面板、電池、模組製造商順利擴大量產，才得以壓低單位成本再推升普及率，創造健康有序的正向循環。
加速綠色意識覺醒，建築與營建業扮演要角
時值各國政府紛紛祭出減碳降排規範，企業也明確設定階段性執行目標，如這套模式及早擴展到其他產業，相信有利於啟動更廣泛的結構變革。尤其聯合國在2021年研究報告中指出，全球溫室氣體排放量高達37%來自建築營造業，能否跨界合作降低永續建築的興建成本，成為迎向淨零未來的關鍵環節。
在台灣，金管會亦提出「綠色金融行動方案3.0」，除了鼓勵金融業整合資源支持淨零轉型，還要求依據碳揭露數據與ESG執行資訊，作為建築營造業的投融資或授信準則，也就是說若沒有引入新的觀念、技術、工法或設備，致力降低建築能源消耗與溫室氣體排放，未來取得貸款的條件限制將會越多。
身為台灣甲級營造廠的藍圖營造，面對國際趨勢與國內政策雙重夾擊，意識到從節能減碳、綠色溢價到永續發展，是建築營造業未來10至20年無法迴避的課題，願意在多年累積的興建品質與服務口碑之上，挺身而出號召更多人響應，擴大這一股改變的力量。
「我們屬於新世代，轉型心態與行動策略應該更積極，帶動上中下游廠商跟著往前衝，籌組共好進步的產業生態系，藉以爭取社會大眾認同。」
藍圖營造建設部總經理賴以軒強調，這是必須勇敢跨出的第一步。近年來無論開發或承建的住宅，開始導入太陽光電、儲能櫃、電力回生等節能減碳設備，也申請綠建築標章和Fitwel健康建築認證，便是著眼於加速房地產市場的綠色意識覺醒。
全面展開永續對話，建立共識匯聚改變力量
主動承擔社會責任並內化為ESG目標，藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲直言，「相較於建築營造業者，已習慣用最低成本追求最高利潤，我們從設計規劃、材料供應到施工技術，盡可能納入各種節能減碳考量。」舉凡嚴選設備廠商、增加在地採購、減少廢棄物產生，都會產生相對應的外溢成本，營造商需要有更高的層次視角，制定綜觀全局的因應策略。
特別是相關設備或系統，在交由社區管委會接手後，仍需配合政府建立完善的監督核查機制，以及供應商串接整合，協助做好後續的保養服務與管理規劃，才能讓住戶知道省了多少電、減了多少碳，願意繼續維持正常運作或汰舊換新，確保低碳轉型的現實與理想不會產生落差，讓永續走進每個人的日常生活裡。
於是藍圖營造計畫把正在做的事情寫成「永續白皮書」，擴大和政府、產業與社會的溝通面向，一方面希望促進了解，只要房地產市場的節能減碳需求不斷增溫，更多設備系統商樂於投入研發、生產與製造，價格不僅將具競爭力，削減建築營造業承受的綠色溢價壓力，也會有更多創新技術被導入應用，提高預期成效。
另一方面，藍圖營造則是公開倡議，鼓勵率先掌握永續契機的建築營造業者，繼續回應國際趨勢、滿足市場需求，只要在良性競爭中獲得絕大多數消費者青睞，就能發揮至關重要的影響力，成為同業爭相效法的對象，推出一個又一個低碳永續住宅計畫，最終造福的還是人類社會，離淨零生活願景再跨近一大步。