微軟將投入自有AI晶片研發，採用台積電5奈米技術，與超微共組「AI生態圈鐵三角」
我們想讓你知道的是
微軟日前表示，雲端計算是科技業重要的推動力，它們在Azure 的架構下，並透過和台積電集團的密切合作，分別在虛擬伺服器（VM）、電子自動設計（EDA）獲得相當多的突破。
全球人工智慧（AI）熱潮不減，全球科技大廠爭相推出相應的服務，而微軟（Microsoft）的Azure雲端提供AI重要之運算基礎。隨著使用人數漸多，微軟將投入自有AI晶片研發，並採用台積電（TSMC）5奈米技術及台積旗下矽智財（IP）大廠創意開發運算處理器布局下階段的AI市場。
微軟攜手台積、創意推動自有AI晶片研發
OpenAI的語言模式ChatGPT引起全球風潮後，包含OpenAI的投資母公司微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和Alphabet等美國三大雲端計算公司，紛紛將資源投入下一階段的AI計畫。
其中微軟受惠於ChatGPT的成功，下一個推出的產品受到市場矚目。日前微軟宣布，Azure雲端服務提供的AI運算，投入自有AI晶片研發，近一步擴大AI和機器學習，進而建立生態系統。
微軟的Azure是一個雲端計算平台，提供系列的雲端服務，包括虛擬伺服器（VM）、儲存、資料庫、分析、人工智慧、物聯網和開發工具等等。Azure允許使用者在全球範圍內構建和管理應用程式，並能夠選擇公有雲、私有雲或混合雲方案，以滿足不同的商業需求。
Azure的高速運算（HPC）的產業上，它們分為晶片設計、IP設計、晶片製造等。首先，晶片設計使用Azure的架構來將晶片設計程序最佳化，其次IP設計，是對可高度調整的程序 ，例如，基礎與自訂IP設計、特徵描述，此些可顯著改善設計晶片的時間。
最後，晶片製造是使用Azure IoT、認知AI、機器學習分析製造資料，藉以提高產量和運作時間。利用高效能運算，啟用故障預測，自動進行機器調整與處理，以及將處理流程、品質及測試最佳化。
而上述產業的合作夥伴正是台積電以及台積旗下矽智財大廠創意電子。早在2018年已經開始合作，2020年微軟和台積電宣布聯合創新實驗室，藉此加速Azure上的晶片設計，也意味著如今微軟的成功，很大一部分是來自於台積電的協助。
創意主要的業務是AI、高速運算、5G網路等提供IP的服務。而台積電擁有創意電子35%的股份，是創意電子最大股東。台積電是創意電子唯一的晶圓代工廠商，也是先進製程和封裝技術最重要的合作夥伴。
微軟日前表示，雲端計算是科技業重要的推動力，它們在Azure 的架構下，透過和台積電集團的密切合作，分別在虛擬伺服器（VM）、電子自動設計（EDA）獲得相當多的突破。
AI生態圈鐵三角成形：微軟、台積電和超微
微軟除了和台積電、創意合作以外，也和半導體設計巨擘超微（AMD）組成生態系聯盟。這個生態系聯盟是從2019年開始，超微工程師攜手台積電，成功地在微軟Azure雲平臺上運行一系列虛擬伺服器，這當中使用的晶片是台積電7奈米以下的先進製程。
當時，超微數據中心產品總監Daniel Bounds表示，台積電的先進製程對雲端計算非常重要，強而有力的硬體，讓記憶體的需求降低了50%，未來也將在台積電的FinFET工藝技術上，持續推動5奈米以下的合作。
而針對AI未來的趨勢，《電子時報》（DIGITIMES）社長黃欽勇於近日由DIGITIMES、人工智慧基金會(AIF)、IC之音共同主辦AI EXPO Taiwan 2023時直言，AI已成顯學，未來台灣少子化影響愈來愈嚴重，AI很可能就是解方之一。
DIGITIMES研究中心報告指出，ChatGPT熱潮帶動生成式AI市場快速增長，2022年美國創投投資生成式AI公司金額達20億美元，新創生成式AI應用軟體包含文字、圖像、音樂等類型，而ChatGPT未來商業模式以B2B為主要營收來源。
DIGITIMES研究中心分析黃耀漢觀察，ChatGPT目前營運僅採用B2C模式，分為免費版Free Plan、付費版ChatGPT Plus 、專業版Professional Plan，付費版與專業版用戶享有提升回覆速度、高峰期使用不斷線、優先使用新功能等權益。
他強調B2B商業模式為未來主要營收來源，例如微軟相關軟體（Bing、Edge、Office 365等）與ChatGPT應用程式介面（API）串接。根據以上也意味著，微軟的市場持續擴大，台積電等生態系夥伴也將水漲船高。
延伸閱讀
- 台積電法說會：首季毛利率56.3%優於預期，高雄廠從28奈米調整為先進製程
- 台積電擴大領先三星，旗下創意電子營收已超越韓國矽智財龍頭業者
- 90%的人當ChatGPT是玩具、9%的人當工具，你是剩下那1%的人嗎？
- 擔心工作被ChatGPT取代？與其學寫程式，不如增進專業成為AI的核稿人
- 創新者的兩難：為什麼Google明明更早發展AI，卻被微軟和ChatGPT打趴在地？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
別再讓孩子喝致命的髒水，搶救兒童立即行動！
我們想讓你知道的是
全球每天約有800名5歲以下兒童死於缺乏乾淨水。沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。這些孩子需要大家的幫助，一起加入救援行動，別再讓孩子因喝髒水而死！
沒有乾淨水的生活，是地球上1/10人口面臨的現實。更殘酷的是每天有許多兒童死於水傳染疾病。數百萬婦女和兒童為了取水，每天平均步行6公里取水，這迫使他們無法正常上學和工作，同時也剝奪了孩子們應有的童年生活。這些孩子需要你我協力搶救！
安全乾淨的水對兒童的生存至關重要。適當的環境及個人衛生可防止疾病和感染的散播 ，並確保兒童的尊嚴。缺乏這些基本服務，兒童生活的最基本需求就得不到滿足。根據聯合國兒童基金會統計，全球仍有6億兒童沒有乾淨的水可喝，11億兒童缺乏安全衛生的廁所可用，6.89億兒童缺乏維護個人衛生的資源，1.49億兒童被迫毫無尊嚴的在露天排便，缺乏乾淨水及衛生每天造成約800名5歲以下兒童死亡。另外因為生產時沒有亁淨水可用，每年有100萬人死於不潔分娩。不潔分娩的感染佔所有新生兒死亡的26%和孕產婦死亡的11%。
世界展望會，從1985年開始專注於提供乾淨的飲用水， 衛生教育、衛生設施給服務的每一個社區、每一位婦女及兒童，堅持「每一個孩子都有喝乾淨水的權利」。在全球各地，世界展望會提供超過 700名水利工程、衛生設施相關的專業人員。為確保最需要地方的人們得到幫助，世界展望會專注於極端貧窮，殘疾，農村及疫病流行的地區。不僅提供乾淨水給家庭，也供水給社區學校和醫療保健設施。
透過量身訂製的供水設施，利用適當的水源，以人工鑽井以減少成本，並安裝以太陽能為動力的抽水幫浦，為社區帶來乾淨的飲用水，目前平均每天安裝超過100座供水設施。並且從管理者到鑽井團隊的每一位員工，都是訓練精良又有經驗的工作者，這也是世界展望會水資源計畫能與眾不同的主要原因。更重要的是在提供服務的同時，訓練當地人作為維修技工，即便世界展望會結束當地的服務離開後，社區居民仍可永續地管理並使用這些設施。
您可以和我們一起幫助他們獲得乾淨水帶來的轉變。國際非政府組織 - 世界展望會，已成為開發中國家最大的乾淨水提供者，台灣世界展望會也是台灣投入最多 SDGs #6「確保所有人都能享有水、衛生及其永續管理」的NGO組織。因全世界捐助者的愛心，每10秒就能為世界多一個人提供乾淨的飲水——並且承諾在2030年前，世界展望會工作的每個地方的每個人都可以有乾淨的水可以喝。也期望在2025年達成幫助1,500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。
全世界有近8億人無法獲得乾淨飲用水，但其實我們只要省下一點點錢，讓世界展望會透過集資的力量，在缺水的地方建造供水設施，如太陽能/機械幫浦井，手動幫浦井，接管引水等，每人平均只要分攤300元，就可以讓世界上多一個人從此有乾淨水可以使用。讓我們一次幫一個孩子，直到每個孩子都有亁淨水可喝!
立即加入搶救兒童的行列，別再讓兒童因喝髒水而死亡！https://wvtaiwan.com/ElOii