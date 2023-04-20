2023/04/20,
商業

微軟將投入自有AI晶片研發，採用台積電5奈米技術，與超微共組「AI生態圈鐵三角」

微軟將投入自有AI晶片研發，採用台積電5奈米技術，與超微共組「AI生態圈鐵三角」
Photo Credit: Getty Images

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微軟日前表示，雲端計算是科技業重要的推動力，它們在Azure 的架構下，並透過和台積電集團的密切合作，分別在虛擬伺服器（VM）、電子自動設計（EDA）獲得相當多的突破。

全球人工智慧（AI）熱潮不減，全球科技大廠爭相推出相應的服務，而微軟（Microsoft）的Azure雲端提供AI重要之運算基礎。隨著使用人數漸多，微軟將投入自有AI晶片研發，並採用台積電（TSMC）5奈米技術及台積旗下矽智財（IP）大廠創意開發運算處理器布局下階段的AI市場。

微軟攜手台積、創意推動自有AI晶片研發

OpenAI的語言模式ChatGPT引起全球風潮後，包含OpenAI的投資母公司微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）和Alphabet等美國三大雲端計算公司，紛紛將資源投入下一階段的AI計畫。

其中微軟受惠於ChatGPT的成功，下一個推出的產品受到市場矚目。日前微軟宣布，Azure雲端服務提供的AI運算，投入自有AI晶片研發，近一步擴大AI和機器學習，進而建立生態系統。

微軟的Azure是一個雲端計算平台，提供系列的雲端服務，包括虛擬伺服器（VM）、儲存、資料庫、分析、人工智慧、物聯網和開發工具等等。Azure允許使用者在全球範圍內構建和管理應用程式，並能夠選擇公有雲、私有雲或混合雲方案，以滿足不同的商業需求。

Azure的高速運算（HPC）的產業上，它們分為晶片設計、IP設計、晶片製造等。首先，晶片設計使用Azure的架構來將晶片設計程序最佳化，其次IP設計，是對可高度調整的程序 ，例如，基礎與自訂IP設計、特徵描述，此些可顯著改善設計晶片的時間。

最後，晶片製造是使用Azure IoT、認知AI、機器學習分析製造資料，藉以提高產量和運作時間。利用高效能運算，啟用故障預測，自動進行機器調整與處理，以及將處理流程、品質及測試最佳化。

而上述產業的合作夥伴正是台積電以及台積旗下矽智財大廠創意電子。早在2018年已經開始合作，2020年微軟和台積電宣布聯合創新實驗室，藉此加速Azure上的晶片設計，也意味著如今微軟的成功，很大一部分是來自於台積電的協助。

創意主要的業務是AI、高速運算、5G網路等提供IP的服務。而台積電擁有創意電子35%的股份，是創意電子最大股東。台積電是創意電子唯一的晶圓代工廠商，也是先進製程和封裝技術最重要的合作夥伴。

微軟日前表示，雲端計算是科技業重要的推動力，它們在Azure 的架構下，透過和台積電集團的密切合作，分別在虛擬伺服器（VM）、電子自動設計（EDA）獲得相當多的突破。

AI生態圈鐵三角成形：微軟、台積電和超微

微軟除了和台積電、創意合作以外，也和半導體設計巨擘超微（AMD）組成生態系聯盟。這個生態系聯盟是從2019年開始，超微工程師攜手台積電，成功地在微軟Azure雲平臺上運行一系列虛擬伺服器，這當中使用的晶片是台積電7奈米以下的先進製程。

當時，超微數據中心產品總監Daniel Bounds表示，台積電的先進製程對雲端計算非常重要，強而有力的硬體，讓記憶體的需求降低了50%，未來也將在台積電的FinFET工藝技術上，持續推動5奈米以下的合作。

而針對AI未來的趨勢，《電子時報》（DIGITIMES）社長黃欽勇於近日由DIGITIMES、人工智慧基金會(AIF)、IC之音共同主辦AI EXPO Taiwan 2023時直言，AI已成顯學，未來台灣少子化影響愈來愈嚴重，AI很可能就是解方之一。

DIGITIMES研究中心報告指出，ChatGPT熱潮帶動生成式AI市場快速增長，2022年美國創投投資生成式AI公司金額達20億美元，新創生成式AI應用軟體包含文字、圖像、音樂等類型，而ChatGPT未來商業模式以B2B為主要營收來源。

DIGITIMES研究中心分析黃耀漢觀察，ChatGPT目前營運僅採用B2C模式，分為免費版Free Plan、付費版ChatGPT Plus 、專業版Professional Plan，付費版與專業版用戶享有提升回覆速度、高峰期使用不斷線、優先使用新功能等權益。

他強調B2B商業模式為未來主要營收來源，例如微軟相關軟體（Bing、Edge、Office 365等）與ChatGPT應用程式介面（API）串接。根據以上也意味著，微軟的市場持續擴大，台積電等生態系夥伴也將水漲船高。

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核稿編輯：翁世航


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