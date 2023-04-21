2023/04/21,
科技

使用AI的基本原則：「節勞」不要代勞，軟實力不要變「偽實力」

使用AI的基本原則：「節勞」不要代勞，軟實力不要變「偽實力」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

「AI焦慮症」幾個月來已經變成一種現象：有些人玩指令畫圖證明自己也有創造力、有些人對AI幫忙寫文案嘆為觀止、有些專家擔心自己被取代……其實不用太焦慮，清楚自己的能力和需要、用它可以做什麼，而且別忘了尋找樂趣就好了。

最近我的社群媒體河道上都被大家的AI問答、或是生成美女圖洗版了。

雖然技術上並不困難，我自己會做實驗、觀察趨勢，但不太想把時間用在玩這些指令上，因為後者對我個人來說有點無趣（不是貶損它們的價值，只是個人權衡）；但我理解這就像從前剛學寫程式一樣，學會了就想什麼東西都自己寫一個，過程很令人興奮，我懂。

嚴格說起來，不管是用AI寫字或是畫圖，對我來說這都不是「創作」的過程（所以講「生成」是蠻精確的）；而做出來的東西不管現在覺得多好，它的曝光壽命多半也都很短。

網內互打

觀察起來，其中最有趣的矛盾是我先前說的「網內互打」：有人用AI寫文章、甚至寫書，然後讀者叫AI整理500字重點，看完當讀過，這是對電力和智力的浪費（因為生出來的東西可能作者也沒讀過、讀者更沒讀過，只有AI讀過）。

但實際上為了「補滿商業上的必要空隙」（簡單的說，就是太簡短的東西不好賣錢），往後這樣的情景會越來越多。

而這類的事情對我來說是無趣的。畫畫、看畫、寫文章、讀文章都是有趣的事情，我多數時候不想讓AI代勞；但在不是「代勞」而是「節勞」的時候，我會很樂於使用AI。

當我有某件重要的工作要交、而且可以換取朝酬勞，而AI可以幫我將三小時的工作時間減到一小時，讓我可以去畫畫寫文章，我會高興的使用、並且感謝上蒼有這麼方便的東西；我寫完新書之後，可以將內容餵給AI、讓它自己去回答好奇讀者的問題，也是很有趣的體驗。

節勞，不要代勞

但我自己有個基本原則：不要變成沒有AI（或是各種「生產力工具」）就不會做事、或是沒有能力「監督」AI工作成果的人。

AI可以幫我從資料中整理出五條重點，非常好；但如果我自己列不出來、或是無法判斷這五條重點的好壞，那這樣的工具對我的能力其實是沒有幫助的。

就如同前面講的，AI是「節勞」的好工具，但不要完全依賴它「代勞」。

偽實力

雖然從使用工具的觀點來說，「會用AI」、「會吟唱指令」也算是一種「軟實力」，但如果過度延伸，很容易變成一種「偽實力」；有時候自己會分不清楚，但對於第三者來說，這是很容易識破的。

舉例來說，我用AI寫了一本AI的書；從列出大綱到生成內容，AI現在都可做到，沒有問題。但問題在於這本書其實並不是我寫的，我頂多也只是「讀過」這本書而已。當我被問到內容的問題時，很可能是答不出來的（雖然也可以叫AI機器人去回答）。

這種狀況的解決方法之一，是隨著時間前進，用更進階的AI工具去寫自己的下一本書，讓它看起來比前一本更好；但這就像用更多的謊去圓一個謊一樣，有可能就這樣一直到圓滿結局，但也有可能在某個地方就自爆了。

在職場上也是一樣。你可以靠AI交報告、畫圖表、做簡報、做腦力激盪；但很難靠AI管人、處理危機、做策略決定、跟客戶談判、或是在會議上面對挑戰。如果只有「偽實力」，在這些地方是過不了關的。

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Photo Credit: GettyImages

不要焦慮

在工具的世界裡，其實這種「真偽交錯、環環相扣」的事情天天發生，不是因為AI才有，所以我對它並沒有什麼價值觀上的批評，結果好就好。只是在我自己現在的人生階段，不想事事讓工具和AI代勞、也希望大家對不同的實力有自己的判斷。

我有一些專業上很有成就的朋友，最近都不約而同的患上了「AI焦慮症」，擔心「自己不會AI怎麼辦」、「以後會不會被AI取代了」等等。我是覺得，大約在一個世代之內還不用太擔心，他們的專業能力還是有其價值，只要能善用工具「節勞」就好了。

而我不急著學各種工具的另外一個原因，就是在商業競爭的刺激之下，各種想得到的AI應用都會陸續以軟體服務（SaaS）的型態出現；而在同質服務的競爭之下，必定會變成以功能包裝的完整性、前端介面的易用性、以及後端工具整合的獨特性來決勝負。

簡單的說，就是「越來越好用」。

所以……

1. 如果你現在想要玩各種生成引擎、瞭解現在技術有多進步、體驗自己下指令生出東西的樂趣，當然可以去玩個開心，沒有問題。

2. 在工作上，不要把「會用AI」當作唯一可以拿來說嘴的能力；就像已經有人警告「只以ChatGPT為基礎的新創很危險」，道理是一樣的。

3. 不管你原本的專長是寫作、繪畫、管理、或是其他領域，還是必須持續精進、維持領先優勢，這一點跟AI無關。

4. 分清楚工具如何為你「節勞」或「代勞」。

5. 不會用現在的AI工具也不必太焦慮，因為以後的工具會越來越好用，前面的事情不需要你操心。即使是完全客製的企業工具，也多半是花錢就可以解決的。

6. 如果AI可以幫你省些時間，就拿去做一些自己覺得更有樂趣的事情吧。

本文經F大叔的日常通信授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報定期接收最新內容

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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