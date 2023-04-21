使用AI的基本原則：「節勞」不要代勞，軟實力不要變「偽實力」
我們想讓你知道的是
「AI焦慮症」幾個月來已經變成一種現象：有些人玩指令畫圖證明自己也有創造力、有些人對AI幫忙寫文案嘆為觀止、有些專家擔心自己被取代……其實不用太焦慮，清楚自己的能力和需要、用它可以做什麼，而且別忘了尋找樂趣就好了。
最近我的社群媒體河道上都被大家的AI問答、或是生成美女圖洗版了。
雖然技術上並不困難，我自己會做實驗、觀察趨勢，但不太想把時間用在玩這些指令上，因為後者對我個人來說有點無趣（不是貶損它們的價值，只是個人權衡）；但我理解這就像從前剛學寫程式一樣，學會了就想什麼東西都自己寫一個，過程很令人興奮，我懂。
嚴格說起來，不管是用AI寫字或是畫圖，對我來說這都不是「創作」的過程（所以講「生成」是蠻精確的）；而做出來的東西不管現在覺得多好，它的曝光壽命多半也都很短。
網內互打
觀察起來，其中最有趣的矛盾是我先前說的「網內互打」：有人用AI寫文章、甚至寫書，然後讀者叫AI整理500字重點，看完當讀過，這是對電力和智力的浪費（因為生出來的東西可能作者也沒讀過、讀者更沒讀過，只有AI讀過）。
但實際上為了「補滿商業上的必要空隙」（簡單的說，就是太簡短的東西不好賣錢），往後這樣的情景會越來越多。
而這類的事情對我來說是無趣的。畫畫、看畫、寫文章、讀文章都是有趣的事情，我多數時候不想讓AI代勞；但在不是「代勞」而是「節勞」的時候，我會很樂於使用AI。
當我有某件重要的工作要交、而且可以換取朝酬勞，而AI可以幫我將三小時的工作時間減到一小時，讓我可以去畫畫寫文章，我會高興的使用、並且感謝上蒼有這麼方便的東西；我寫完新書之後，可以將內容餵給AI、讓它自己去回答好奇讀者的問題，也是很有趣的體驗。
節勞，不要代勞
但我自己有個基本原則：不要變成沒有AI（或是各種「生產力工具」）就不會做事、或是沒有能力「監督」AI工作成果的人。
AI可以幫我從資料中整理出五條重點，非常好；但如果我自己列不出來、或是無法判斷這五條重點的好壞，那這樣的工具對我的能力其實是沒有幫助的。
就如同前面講的，AI是「節勞」的好工具，但不要完全依賴它「代勞」。
偽實力
雖然從使用工具的觀點來說，「會用AI」、「會吟唱指令」也算是一種「軟實力」，但如果過度延伸，很容易變成一種「偽實力」；有時候自己會分不清楚，但對於第三者來說，這是很容易識破的。
舉例來說，我用AI寫了一本AI的書；從列出大綱到生成內容，AI現在都可做到，沒有問題。但問題在於這本書其實並不是我寫的，我頂多也只是「讀過」這本書而已。當我被問到內容的問題時，很可能是答不出來的（雖然也可以叫AI機器人去回答）。
這種狀況的解決方法之一，是隨著時間前進，用更進階的AI工具去寫自己的下一本書，讓它看起來比前一本更好；但這就像用更多的謊去圓一個謊一樣，有可能就這樣一直到圓滿結局，但也有可能在某個地方就自爆了。
在職場上也是一樣。你可以靠AI交報告、畫圖表、做簡報、做腦力激盪；但很難靠AI管人、處理危機、做策略決定、跟客戶談判、或是在會議上面對挑戰。如果只有「偽實力」，在這些地方是過不了關的。
不要焦慮
在工具的世界裡，其實這種「真偽交錯、環環相扣」的事情天天發生，不是因為AI才有，所以我對它並沒有什麼價值觀上的批評，結果好就好。只是在我自己現在的人生階段，不想事事讓工具和AI代勞、也希望大家對不同的實力有自己的判斷。
我有一些專業上很有成就的朋友，最近都不約而同的患上了「AI焦慮症」，擔心「自己不會AI怎麼辦」、「以後會不會被AI取代了」等等。我是覺得，大約在一個世代之內還不用太擔心，他們的專業能力還是有其價值，只要能善用工具「節勞」就好了。
而我不急著學各種工具的另外一個原因，就是在商業競爭的刺激之下，各種想得到的AI應用都會陸續以軟體服務（SaaS）的型態出現；而在同質服務的競爭之下，必定會變成以功能包裝的完整性、前端介面的易用性、以及後端工具整合的獨特性來決勝負。
簡單的說，就是「越來越好用」。
所以……
1. 如果你現在想要玩各種生成引擎、瞭解現在技術有多進步、體驗自己下指令生出東西的樂趣，當然可以去玩個開心，沒有問題。
2. 在工作上，不要把「會用AI」當作唯一可以拿來說嘴的能力；就像已經有人警告「只以ChatGPT為基礎的新創很危險」，道理是一樣的。
3. 不管你原本的專長是寫作、繪畫、管理、或是其他領域，還是必須持續精進、維持領先優勢，這一點跟AI無關。
4. 分清楚工具如何為你「節勞」或「代勞」。
5. 不會用現在的AI工具也不必太焦慮，因為以後的工具會越來越好用，前面的事情不需要你操心。即使是完全客製的企業工具，也多半是花錢就可以解決的。
6. 如果AI可以幫你省些時間，就拿去做一些自己覺得更有樂趣的事情吧。
本文經F大叔的日常通信授權轉載，原文發表於此，點此訂閱電子報定期接收最新內容
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。