狗在德國受到憲法層級的保護，但有些情況下獵人竟可以開槍射殺？
我們想讓你知道的是
春、夏時期是森林中動物交配與生產、孕育幼子的季節，德國嚴禁狗在這時期無牽繩地自由行動，為的就是要嚴禁狗在此時獵捕剛出生仍無抵抗力的野生動物幼子。許多剛生的幼鹿或幼小的野生動物，經常會被沒有牽繩的犬隻獵捕甚或咬死。
德國的動物法雖然保護動物到憲法層級，不過獵人坐擁森林狩獵，為了維護其獵人射殺獵物的權益，在德國某些特定的情況下，獵人的確是可以射殺沒有牽繩的狗。狗在德國都是有主人的狀態，也經常因為這樣而引起狗主人及獵人的嚴重衝突。
狗如兒童的權益，不等於可以為所欲為
德國沒有流浪狗是眾所皆知的事。狗在德國確實享有非常等級的動物權，甚至有如兒童一般的權益，比如明文規定飼養空間的大小，不允許在嚴冬仍飼養在戶外狗舍，2022年更修法規定遛狗時間，規定對於每隻成犬至少一天要有兩次、加總起來至少一天要有一個小時，讓狗有足夠時間在戶外散步嗅聞，了解四周環境，讓狗得到身體與精神上的滿足等。至於刻意棄養狗的人，最高可罰款高達兩萬歐元，而不准吃狗肉也是一般人民都知道的常識。
德國對於狗雖有濃厚情感，把狗列為是同伴動物，但狗本身具有高度公共危險的風險，所以狗需要嚴格管控，這就如駕車規範一般，駕馭車輛者必須負全責。所以養狗者，如果是大型或相對具危險性的狗，許多狗主人都會去上狗學校的課，取得駕馭自家狗的能力，也就是取得駕馭狗的執照，這也是由駕駛車輛的駕照延伸出來的概念。
人狩獵，狗沒優先權
在歐洲許多國家都還保有傳統的狩獵文化。對於擁有森林地地主來說，他們自己可能就是獵人，或是聘請獵人在一定的季節射殺森林中的獵物。射殺的獵物多是鹿或野兔等可允許被射殺的野生動物，說的好聽是要維持森林之中野生動物的一定數量，避免過度增生，其實這根本就是滿足人類狩獵的樂趣。
而狗本身就是天生狩獵好手，獵捕動物是牠的本能，所以當狗自由地遊走在森林時，本身就成了人類在獵物時的假想敵。
春、夏時期是森林中動物交配與生產、孕育幼子的季節，德國嚴禁狗在這時期無牽繩地自由行動，為的就是要嚴禁狗在此時獵捕剛出生仍無抵抗力的野生動物幼子。許多剛生的幼鹿或幼小的野生動物，經常會被沒有牽繩的犬隻獵捕甚或咬死。
因此，為確保野生動物孕育幼子權益，當狗在進行獵捕行為時，就可被允許射殺，巴伐利亞及巴登－符騰堡邦都尚且允許狗可以無牽繩地在森林中走動，只有追捕行為出現時可射殺，巴登邦還會重罰5000歐元。
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