2023/04/23,
經濟

盤點美、韓、日、台，各國近期扶植半導體政策的進程變化

盤點美、韓、日、台，各國近期扶植半導體政策的進程變化
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

先前各國為國家安全、避免供應鏈面臨斷鏈、確保在下一世代科技霸權中占有一席之地。美國、台灣、韓國、日本、歐洲、中國、印度均對半導體業推出扶植政策。以下將就主要國家極力以各種優惠，尤其是分析先進半導體製程晶圓廠建立的政策進程。

文：劉佩真（台經院產經資料庫總監、APIAA理事）

先前各國為國家安全、避免供應鏈面臨斷鏈、確保在下一世代科技霸權中占有一席之地。包括美國、台灣、韓國、日本、歐洲、中國、印度均對半導體業推出扶植政策，此段時間也陸續有所推進。

像印度政府以將該國打造為全球電子製造中心為目標，廣泛於印度建立製造基地，且為此推出支持性政策。包括300億美元財政支持，計劃分別投入半導體和顯示生態系統、電子製造以及生產獎勵等相關措施。

而中國官方將針對官方選定的大型、指標類之半導體廠進行補貼無上限的措施，預計中芯國際、華為、華虹半導體、長鑫存儲、長江存儲、北方華創等有機會入選，期望藉由資金面的補助，來突破美國的管制防線。而各界更將關注美、韓、日、台等半導體扶植政策的走向。

以下將就主要國家極力以各種優惠，鼓勵在當地建立半導體產能，尤其是攸關國家安全的先進半導體製程晶圓廠建立的政策進程作一分析。

GettyImages-1303925352
2021年12月24日，拜登在簽署經濟行政命令前發表談話，並手握半導體
  • 美國晶片法案設下重重限制，從領取補助款的業者未來到中國投資相對受限，再到超額分潤制度及投資廠商需提供營運相關的數據進行驗算，均考驗外資企業

為了重拾美國製造的榮景，並確保當地能擁有先進製程的半導體產能，美方推出《2022年晶片及科學法》，其中含括《2022年晶片法》、《研發及競爭與創新法》、因應對美國最高法院威脅的補充撥款等。

但備受市場矚目的是美國晶片法案設下重重限制，除了業者要通過《清淨空氣法》、《國家環境政策法》的審查，使得行政手續略顯繁雜之外，美方更對領取補助款的廠商設下未來十年在中國先進晶片產量，不得比現有產能擴大5%，舊科技晶片產能不得擴大10%。甚至美國商務部還規定廠商若要在中國投資28奈米以下晶片新產能，資本支出上限為10萬美元。

甚至美方也設下超額分潤制度，也需提供新設廠區營收、獲利、月產能、良率、稼動率、產品單價、每年預期價格漲跌幅、生產半導體的材料／耗材／化學品合約等營業秘密資訊。

此最終迫使南韓兩大半導體業者呼籲政府需出面與美國進行協商，台積電更坦言有些條件沒辦法接受，還要與美國政府討論。反映美國晶片法案的相關限制考驗著外資企業在美國設廠未來的營運績效，當然也面臨龐大的壓力。

  • 韓國晶片法案近期擴大扶植半導體產業的力道，逐步符合當地業者的期待，未來則可進一步觀察其執行成效

先前雖然南韓推出K-Chip Act，但因扶植力道偏小而備受境內企業批評，故南韓政府為加速培養半導體競爭力，韓版晶片法《特別稅收限制法》修訂案於國會正式通過。

適用範圍為半導體業、顯示器、二次電池、疫苗、未來車等。也就是未來南韓大型企業、中型企業的設施投資稅收抵免率由8%提高至15%，中小企業則從16%上調至25%，甚至加碼投資晶片產業可額外享10%稅務減免。顯然韓國政府期望藉由減稅方式獎勵半導體投資，讓投入全球晶片競賽的韓國業者減輕財務負擔。

shutterstock_2188167301
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像
  • 日本半導體策略除已成功吸引台積電設置熊本廠外，更與美國共同合作進攻2奈米製程，惟政策支援預算不足、日企投資保守、研發製造人才缺口仍是難題

日本半導體策略的政策推動主要是以共同研發先進半導體製程技術與設立淨內生產工廠、加速數位投資與強化先進邏輯半導體設計、促進半導體技術的綠色創新、強化半導體產業資產組合與供應鏈韌性等目標為主。

目前已吸引台積電前往熊本廠設置12吋廠，2024年開始量產。同時日本8家企業合資成立新公司Rapidus，宣布跟美國IBM締結夥伴關係合作研發。Rapidus希望在IBM的協助下，能從2027年起量產2奈米製程的半導體；不過日本目前復興半導體的策略上，仍面臨政策支援預算不足、日企投資保守、研發製造人才缺口等重大課題。

  • 我國的台版晶片法案或許可擴大扶植的對象，並祭出更戰略性鞏固台灣第二大半導體供應國的政策，並確保與各國交流過程中防止關鍵技術流失，以回應業者的期待與疑慮

面對半導體業存在供應鏈重組與競合的不確定性，台灣應維護自己的動能性以獲得同盟國的優勢，也須在進行海外策略性投資布局之時，要確保防止關鍵技術流失，同時排除國內生產的不利條件，力求半導體先進製程持續根留台灣。

此外，有鑑於台灣在資通訊、工具機、機械、塑化相關產業，具有極高的潛力能更高度的發揮與半導體產業間的綜效。因而政府更應掌握此契機，建構半導體相關供應鏈的產業生態圈，讓本產業持續扮演驅動台灣經濟成長的引擎。

本文經思想坦克授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。