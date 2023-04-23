盤點美、韓、日、台，各國近期扶植半導體政策的進程變化
我們想讓你知道的是
先前各國為國家安全、避免供應鏈面臨斷鏈、確保在下一世代科技霸權中占有一席之地。美國、台灣、韓國、日本、歐洲、中國、印度均對半導體業推出扶植政策。以下將就主要國家極力以各種優惠，尤其是分析先進半導體製程晶圓廠建立的政策進程。
文：劉佩真（台經院產經資料庫總監、APIAA理事）
先前各國為國家安全、避免供應鏈面臨斷鏈、確保在下一世代科技霸權中占有一席之地。包括美國、台灣、韓國、日本、歐洲、中國、印度均對半導體業推出扶植政策，此段時間也陸續有所推進。
像印度政府以將該國打造為全球電子製造中心為目標，廣泛於印度建立製造基地，且為此推出支持性政策。包括300億美元財政支持，計劃分別投入半導體和顯示生態系統、電子製造以及生產獎勵等相關措施。
而中國官方將針對官方選定的大型、指標類之半導體廠進行補貼無上限的措施，預計中芯國際、華為、華虹半導體、長鑫存儲、長江存儲、北方華創等有機會入選，期望藉由資金面的補助，來突破美國的管制防線。而各界更將關注美、韓、日、台等半導體扶植政策的走向。
以下將就主要國家極力以各種優惠，鼓勵在當地建立半導體產能，尤其是攸關國家安全的先進半導體製程晶圓廠建立的政策進程作一分析。
- 美國晶片法案設下重重限制，從領取補助款的業者未來到中國投資相對受限，再到超額分潤制度及投資廠商需提供營運相關的數據進行驗算，均考驗外資企業
為了重拾美國製造的榮景，並確保當地能擁有先進製程的半導體產能，美方推出《2022年晶片及科學法》，其中含括《2022年晶片法》、《研發及競爭與創新法》、因應對美國最高法院威脅的補充撥款等。
但備受市場矚目的是美國晶片法案設下重重限制，除了業者要通過《清淨空氣法》、《國家環境政策法》的審查，使得行政手續略顯繁雜之外，美方更對領取補助款的廠商設下未來十年在中國先進晶片產量，不得比現有產能擴大5%，舊科技晶片產能不得擴大10%。甚至美國商務部還規定廠商若要在中國投資28奈米以下晶片新產能，資本支出上限為10萬美元。
甚至美方也設下超額分潤制度，也需提供新設廠區營收、獲利、月產能、良率、稼動率、產品單價、每年預期價格漲跌幅、生產半導體的材料／耗材／化學品合約等營業秘密資訊。
此最終迫使南韓兩大半導體業者呼籲政府需出面與美國進行協商，台積電更坦言有些條件沒辦法接受，還要與美國政府討論。反映美國晶片法案的相關限制考驗著外資企業在美國設廠未來的營運績效，當然也面臨龐大的壓力。
- 韓國晶片法案近期擴大扶植半導體產業的力道，逐步符合當地業者的期待，未來則可進一步觀察其執行成效
先前雖然南韓推出K-Chip Act，但因扶植力道偏小而備受境內企業批評，故南韓政府為加速培養半導體競爭力，韓版晶片法《特別稅收限制法》修訂案於國會正式通過。
適用範圍為半導體業、顯示器、二次電池、疫苗、未來車等。也就是未來南韓大型企業、中型企業的設施投資稅收抵免率由8%提高至15%，中小企業則從16%上調至25%，甚至加碼投資晶片產業可額外享10%稅務減免。顯然韓國政府期望藉由減稅方式獎勵半導體投資，讓投入全球晶片競賽的韓國業者減輕財務負擔。
- 日本半導體策略除已成功吸引台積電設置熊本廠外，更與美國共同合作進攻2奈米製程，惟政策支援預算不足、日企投資保守、研發製造人才缺口仍是難題
日本半導體策略的政策推動主要是以共同研發先進半導體製程技術與設立淨內生產工廠、加速數位投資與強化先進邏輯半導體設計、促進半導體技術的綠色創新、強化半導體產業資產組合與供應鏈韌性等目標為主。
目前已吸引台積電前往熊本廠設置12吋廠，2024年開始量產。同時日本8家企業合資成立新公司Rapidus，宣布跟美國IBM締結夥伴關係合作研發。Rapidus希望在IBM的協助下，能從2027年起量產2奈米製程的半導體；不過日本目前復興半導體的策略上，仍面臨政策支援預算不足、日企投資保守、研發製造人才缺口等重大課題。
- 我國的台版晶片法案或許可擴大扶植的對象，並祭出更戰略性鞏固台灣第二大半導體供應國的政策，並確保與各國交流過程中防止關鍵技術流失，以回應業者的期待與疑慮
面對半導體業存在供應鏈重組與競合的不確定性，台灣應維護自己的動能性以獲得同盟國的優勢，也須在進行海外策略性投資布局之時，要確保防止關鍵技術流失，同時排除國內生產的不利條件，力求半導體先進製程持續根留台灣。
此外，有鑑於台灣在資通訊、工具機、機械、塑化相關產業，具有極高的潛力能更高度的發揮與半導體產業間的綜效。因而政府更應掌握此契機，建構半導體相關供應鏈的產業生態圈，讓本產業持續扮演驅動台灣經濟成長的引擎。
延伸閱讀
- 台積電法說會：首季毛利率56.3%優於預期，高雄廠從28奈米調整為先進製程
- 路透專欄：台積電復甦程度取決於北京如何因應華府施壓；華爾街日報：台積電盼美補助150億美元，但反對部分附加條件
- 《投資原力》：亞馬遜「飛輪」理論的正反饋，使台積電在長期競爭中一直保持優勢地位
- 「歐盟晶片法案」三方協商達成共識，430億歐元拚在地製造，目標2030年半導體全球市占率20％以上
- 英特爾接受德國170億歐元補助蓋7奈米以下晶圓廠，再合作矽智財龍頭安謀力抗台積電
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。