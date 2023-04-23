理工人才爭奪戰從高中就開打，為何台積電鎖定全台12所女中？
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科技業向來是陽盛陰衰，但愈來愈多調查顯示，下一個亟待好好培養、潛力可期的科技業人才來源，就是女性，全台科技業也開始積極尋找女性工程師人才，台積電甚至打造了「半導體雲端學院」，搶人作戰高中就開始......
文：劉煥彥
全國半導體人才大缺，如今業界宣導層級已經從大學往下至高中，特別是被視為下個理工人才絕佳來源的高中女生，更被視為重點宣導目標。
舉例來說，台積電已鎖定全國12所女中為重點宣導對象，鼓勵高中女生未來選讀理工科系。
台積也從上學期（111學年度第一學期）開始，因應教育部108課綱，在台北市建國中學、中山女中及台中一中等三校，首次推出名為「SEMI神秘積星站」的高中微課程，盼精進高中學子科學素養，啟發對科學領域的興趣。
在台積電之外，有「晶圓女王」稱號的環球晶圓暨中美矽晶董事長徐秀蘭，去年也曾經回母校北一女與學妹座談，希望從高中就吸引更多年輕學子，投入理工及半導體的世界。
3M調查：近九成台灣受訪者認為，女性是理工領域未開發的潛力來源
科技業向來是陽盛陰衰，但愈來愈多調查顯示，下一個亟待好好培養、潛力可期的科技業人才來源，就是女性。
美商3M每年在全球十幾個國家做「3M科學狀態指數調查」（SOSI），希望了解大家對科學領域的看法，及其對全世界的影響，而2023年SOSI調查首次將台灣納入調查對象。
今年3月中，3M台灣子公司董事總經理仝漢霖博士在說明最新「3M科學狀態指數調查」時表示，根據調查結果，近九成台灣受訪者認為，女性是STEM領域（科學、技術、工程及數學）還沒有被開發的潛力來源，且91%台灣受訪者贊同，需要更鼓勵及支持代表性不足群體的學生，參與STEM教育。
3M認為，全球科技發展需要女性發揮潛力，而要為女性清除追求科學夢想路上的障礙，就需要打破傳統觀念及社會各界支持，包括企業界在內。
台積電處長：女性工程師是未來人才成長來源
同樣是3月，在國科會舉行的「台灣半導體產學論壇」上，台積電處長張孟凡作專題演講時引述教育部統計指出，從2016年至2021年，大學理工科（STEM）女生人數在大學部微降3.1%、碩士班人數增加6.9%，同期博士班人數則微減0.5%。
他表示，女性在大學理工科的學士、碩士及博士人數比較穩定，但佔比不高，然而「女性工程師是未來大家人才成長的來源」。
張孟凡提到，在台積眼中，高中生也很重要，台積電已鎖定全台12所女中做重點宣導，包括了北一女、中山、景美、竹女、中女、曉明、彰女、嘉女、南女、雄女、屏女及基隆女中等。
台積配合這些學校的年度性別教育及職涯活動，舉辦生涯主題講座，希望鼓勵高中女生選擇理工科系，不要在家人與社會價值觀的壓力下自我設限。
「對高中生我們推出了（半導體）雲端學院，讓高中生可以接觸到半導體，看能不能在高一升高二，選性向、科系的時候，可以考慮這個方向。」
「台積電已經看到這個問題，覺得責無旁貸，要貢獻我們在這方面的努力。」
「但是，只有這樣是不夠的。期待跟國內的半導體公司、國科會、教育部，大家一起合作。」
台積首推高中微課程，上學期建中、中山女中及台中一中實施
台積電專門為高中生打造的半導體雲端學院，於2022年9月正式推出，就是與前述的高中微課程「SEMI神秘積星站」互相搭配。
根據台積電ESG官網，為因應教育部108課綱強調素養學習，鼓勵學生透過多元選修及彈性學習探索興趣，台積電首次與建中、中山女中及台中一中，推出六周共18小時的微課程「SEMI神秘積星站」，以混成學習模式帶領學子認識半導體對生活與科技發展的重要性，激發其科學智能及創意思維、提升學習動機。
其次，為使不同年齡層的學生探索半導體世界，台積電建置了半導體雲端學院，提供線上學習資源，有EDU電子郵件信箱者就可註冊為學員，免費觀看六堂互動式動畫課程，精進半導體產業知識。
聯發科資深副總：我們發現，女生非常適合IC設計業
其實不只台積電，IC設計龍頭聯發科及矽晶圓龍頭環球晶，也看到了高中女生對於未來半導體人才的重要性。
在3月國科會論壇同場的聯發科資深副總經理陸國宏，在專題演講做結論時指出，台灣在培養半導體人才上要從高中著手，鼓勵性向適合的學生往理工發展，包括女生。
「我們在這個產業發現，女生非常適合IC設計這個產業」。
「通常女生比較專心、比較冷靜，很適合走理工科，只是很多女孩子不理解（自己）這些潛力，希望可以用什麼方式，來鼓勵（發揮）這些潛力。」
徐秀蘭：從碩士找人才太慢了，高二就要開始
環球晶圓董事長徐秀蘭2月接受《今周刊》專訪時，對於2022年她回母校北一女跟學妹座談，以及國內半導體產業面臨的人才短缺，提出了個人觀察。
「我覺得，從碩士來找（人才）已經太慢了，你會希望大學（學士班）接受數理訓練的人要更多，所以這個動作（宣導）大概高二就要開始，讓他們多一點了解。」
「現在要增加數理、科學的訓練，應該要拉到高中的層級。如果要補工程師、數理人才的不足，就要把女性邀請進來，因為（環球晶）有太多優秀的女性工程師，我們還有優秀的女性產線主管。」
徐秀蘭也提到，「為什麼要選高二？因為是他們選組的時候，到高三就來不及了」。
「你選哲學、文學，當然也很好，只是我們現在缺很多工程人才，所以希望多一點人選數學，多一點人選物理。」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！