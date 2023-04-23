理工人才爭奪戰從高中就開打，為何台積電鎖定全台12所女中？

文：劉煥彥

全國半導體人才大缺，如今業界宣導層級已經從大學往下至高中，特別是被視為下個理工人才絕佳來源的高中女生，更被視為重點宣導目標。

舉例來說，台積電已鎖定全國12所女中為重點宣導對象，鼓勵高中女生未來選讀理工科系。

台積也從上學期（111學年度第一學期）開始，因應教育部108課綱，在台北市建國中學、中山女中及台中一中等三校，首次推出名為「SEMI神秘積星站」的高中微課程，盼精進高中學子科學素養，啟發對科學領域的興趣。

在台積電之外，有「晶圓女王」稱號的環球晶圓暨中美矽晶董事長徐秀蘭，去年也曾經回母校北一女與學妹座談，希望從高中就吸引更多年輕學子，投入理工及半導體的世界。

3M調查：近九成台灣受訪者認為，女性是理工領域未開發的潛力來源

科技業向來是陽盛陰衰，但愈來愈多調查顯示，下一個亟待好好培養、潛力可期的科技業人才來源，就是女性。

美商3M每年在全球十幾個國家做「3M科學狀態指數調查」（SOSI），希望了解大家對科學領域的看法，及其對全世界的影響，而2023年SOSI調查首次將台灣納入調查對象。

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今年3月中，3M台灣子公司董事總經理仝漢霖博士在說明最新「3M科學狀態指數調查」時表示，根據調查結果，近九成台灣受訪者認為，女性是STEM領域（科學、技術、工程及數學）還沒有被開發的潛力來源，且91%台灣受訪者贊同，需要更鼓勵及支持代表性不足群體的學生，參與STEM教育。

3M認為，全球科技發展需要女性發揮潛力，而要為女性清除追求科學夢想路上的障礙，就需要打破傳統觀念及社會各界支持，包括企業界在內。

台積電處長：女性工程師是未來人才成長來源

同樣是3月，在國科會舉行的「台灣半導體產學論壇」上，台積電處長張孟凡作專題演講時引述教育部統計指出，從2016年至2021年，大學理工科（STEM）女生人數在大學部微降3.1%、碩士班人數增加6.9%，同期博士班人數則微減0.5%。

他表示，女性在大學理工科的學士、碩士及博士人數比較穩定，但佔比不高，然而「女性工程師是未來大家人才成長的來源」。

張孟凡提到，在台積眼中，高中生也很重要，台積電已鎖定全台12所女中做重點宣導，包括了北一女、中山、景美、竹女、中女、曉明、彰女、嘉女、南女、雄女、屏女及基隆女中等。

台積配合這些學校的年度性別教育及職涯活動，舉辦生涯主題講座，希望鼓勵高中女生選擇理工科系，不要在家人與社會價值觀的壓力下自我設限。

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「對高中生我們推出了（半導體）雲端學院，讓高中生可以接觸到半導體，看能不能在高一升高二，選性向、科系的時候，可以考慮這個方向。」

「台積電已經看到這個問題，覺得責無旁貸，要貢獻我們在這方面的努力。」

「但是，只有這樣是不夠的。期待跟國內的半導體公司、國科會、教育部，大家一起合作。」

台積首推高中微課程，上學期建中、中山女中及台中一中實施

台積電專門為高中生打造的半導體雲端學院，於2022年9月正式推出，就是與前述的高中微課程「SEMI神秘積星站」互相搭配。

根據台積電ESG官網，為因應教育部108課綱強調素養學習，鼓勵學生透過多元選修及彈性學習探索興趣，台積電首次與建中、中山女中及台中一中，推出六周共18小時的微課程「SEMI神秘積星站」，以混成學習模式帶領學子認識半導體對生活與科技發展的重要性，激發其科學智能及創意思維、提升學習動機。

其次，為使不同年齡層的學生探索半導體世界，台積電建置了半導體雲端學院，提供線上學習資源，有EDU電子郵件信箱者就可註冊為學員，免費觀看六堂互動式動畫課程，精進半導體產業知識。

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聯發科資深副總：我們發現，女生非常適合IC設計業

其實不只台積電，IC設計龍頭聯發科及矽晶圓龍頭環球晶，也看到了高中女生對於未來半導體人才的重要性。

在3月國科會論壇同場的聯發科資深副總經理陸國宏，在專題演講做結論時指出，台灣在培養半導體人才上要從高中著手，鼓勵性向適合的學生往理工發展，包括女生。

「我們在這個產業發現，女生非常適合IC設計這個產業」。

「通常女生比較專心、比較冷靜，很適合走理工科，只是很多女孩子不理解（自己）這些潛力，希望可以用什麼方式，來鼓勵（發揮）這些潛力。」

Photo Credit: 今周刊 聯發科資深副總陸國宏（左2）

徐秀蘭：從碩士找人才太慢了，高二就要開始

環球晶圓董事長徐秀蘭2月接受《今周刊》專訪時，對於2022年她回母校北一女跟學妹座談，以及國內半導體產業面臨的人才短缺，提出了個人觀察。

「我覺得，從碩士來找（人才）已經太慢了，你會希望大學（學士班）接受數理訓練的人要更多，所以這個動作（宣導）大概高二就要開始，讓他們多一點了解。」

「現在要增加數理、科學的訓練，應該要拉到高中的層級。如果要補工程師、數理人才的不足，就要把女性邀請進來，因為（環球晶）有太多優秀的女性工程師，我們還有優秀的女性產線主管。」

Photo Credit: 今周刊 環球晶圓董事長徐秀蘭

徐秀蘭也提到，「為什麼要選高二？因為是他們選組的時候，到高三就來不及了」。

「你選哲學、文學，當然也很好，只是我們現在缺很多工程人才，所以希望多一點人選數學，多一點人選物理。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航