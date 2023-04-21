綠色和平報告：大甲媽遶境至今「每十年升溫0.35°C」，再不減碳，媽祖也難保風調雨順
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氣候變遷加劇高溫及乾旱，對需在高溫下徒步行走的參與者造成健康風險，而且台灣相對濕度高，不易排汗、散熱，更易發生熱傷害，特別是遶境隊伍中負責扛旗幟的「繡旗隊」成員年齡偏高，是最容易出現熱傷害的族群。
環境資訊中心記者 劉庭莉 新北報導
今年大甲媽祖遶境4月21日起駕，綠色和平今（14日）與氣象專家彭啟明、三重先嗇宮共同舉辦記者會，並發布報告指出，自1988年每十年升溫0.35°C，今年體感溫度將達32至36°C，2050年更上看45°C，熱傷害風險將達第三級。彭啟明指出，台灣過去每十年發生一次百年大旱，現在發生頻率變成兩三年。減碳不應只靠祈禱，更需要行動支持。
2050體感溫度上看45°C，熱傷害風險將升至第三級
大甲媽祖遶境是國際宗教活動盛事，每年吸引百萬人參與，綠色和平在起駕前夕發布《氣候變遷對大甲媽祖遶境的衝擊：熱傷害危機四伏》報告表示，氣候變遷加劇高溫及乾旱，參與遶境需在高溫下徒步行走，威脅參與者健康風險。
報告指出，自1988年開始遶境至今，每十年升溫0.35°C，高於全台平均0.18°C，在不積極減碳的情境下，從1988年25至26°C、2023年27至29°C，至2050年將高達29至32°C。
台灣為海島型氣候，相對濕度集中在70至90%，相較乾燥氣候更易發生熱傷害。以相對濕度80%計算，體感溫度上看45°C，熱傷害風險從1988年第一級、2023年第二級、2050年將達到第三級。
綠色和平專案主任張皪心表示，台灣相對濕度高，不易排汗、散熱，更易發生熱傷害，長時間參與遶境民眾有很高的熱傷害風險，特別是遶境隊伍中負責扛旗幟的「繡旗隊」成員年齡偏高，是最容易出現熱傷害的族群。
三重先嗇宮為大甲媽祖分靈姊妹廟。董事長李乾龍表示，全球暖化下要隨時準備面對乾旱，特別是今年籤詩指出，入夏後乾旱問題會更嚴重。下週將有數十萬信眾跟媽祖出巡，務必做好措施預防中暑。
「再不減碳，連媽祖也難保台灣風調雨順」
氣象專家彭啟明表示，風調雨順得來不易，台灣2020年至今面臨兩次百年大旱，過去每十年發生一次，現在發生頻率變成兩三年，今年南部到5月底前都沒有解渴跡象，只能期待梅雨。祈禱時都會希望風調雨順，但除了祈禱，更應以氣候行動支持減碳。
「再不減碳，連媽祖也難保台灣風調雨順。」張皪心強調，下十年將是決定氣候未來的黃金時間，呼籲2024年總統候選人除了拜媽祖，也要有具體氣候政見。他提出三大建議：保護自然碳匯、生物多樣性；發展多元綠能；並透過交通、建築與大型活動建立示範，落實至民眾日常。
為了讓信眾看見再生能源可行性，綠色和平將出動兩台淨零遶境三輪車，透過太陽能板及儲能設備，以100%再生能源電力支援LED燈、提供每日200台手機充電服務，讓更多人看見氣候議題。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。