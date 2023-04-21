綠色和平報告：大甲媽遶境至今「每十年升溫0.35°C」，再不減碳，媽祖也難保風調雨順

環境資訊中心記者 劉庭莉 新北報導

今年大甲媽祖遶境4月21日起駕，綠色和平今（14日）與氣象專家彭啟明、三重先嗇宮共同舉辦記者會，並發布報告指出，自1988年每十年升溫0.35°C，今年體感溫度將達32至36°C，2050年更上看45°C，熱傷害風險將達第三級。彭啟明指出，台灣過去每十年發生一次百年大旱，現在發生頻率變成兩三年。減碳不應只靠祈禱，更需要行動支持。

2050體感溫度上看45°C，熱傷害風險將升至第三級

大甲媽祖遶境是國際宗教活動盛事，每年吸引百萬人參與，綠色和平在起駕前夕發布《氣候變遷對大甲媽祖遶境的衝擊：熱傷害危機四伏》報告表示，氣候變遷加劇高溫及乾旱，參與遶境需在高溫下徒步行走，威脅參與者健康風險。

報告指出，自1988年開始遶境至今，每十年升溫0.35°C，高於全台平均0.18°C，在不積極減碳的情境下，從1988年25至26°C、2023年27至29°C，至2050年將高達29至32°C。

Photo Credit: 綠色和平 大甲媽祖繞境沿途氣溫，自1988年至2050年升溫幅度高達6°C

台灣為海島型氣候，相對濕度集中在70至90%，相較乾燥氣候更易發生熱傷害。以相對濕度80%計算，體感溫度上看45°C，熱傷害風險從1988年第一級、2023年第二級、2050年將達到第三級。

綠色和平專案主任張皪心表示，台灣相對濕度高，不易排汗、散熱，更易發生熱傷害，長時間參與遶境民眾有很高的熱傷害風險，特別是遶境隊伍中負責扛旗幟的「繡旗隊」成員年齡偏高，是最容易出現熱傷害的族群。

Photo Credit: 綠色和平 熱傷害風險計算是綜合空氣溫度和相對濕度的「熱指數」，熱指數越高，熱傷害的風險就越高。圖片來源

Photo Credit: 綠色和平 熱傷害典型的症狀包含熱痙攣、熱衰竭與熱中暑，熱衰竭患者有明顯的熱昏厥症狀，熱中暑可能危及性命

三重先嗇宮為大甲媽祖分靈姊妹廟。董事長李乾龍表示，全球暖化下要隨時準備面對乾旱，特別是今年籤詩指出，入夏後乾旱問題會更嚴重。下週將有數十萬信眾跟媽祖出巡，務必做好措施預防中暑。

「再不減碳，連媽祖也難保台灣風調雨順」

氣象專家彭啟明表示，風調雨順得來不易，台灣2020年至今面臨兩次百年大旱，過去每十年發生一次，現在發生頻率變成兩三年，今年南部到5月底前都沒有解渴跡象，只能期待梅雨。祈禱時都會希望風調雨順，但除了祈禱，更應以氣候行動支持減碳。

「再不減碳，連媽祖也難保台灣風調雨順。」張皪心強調，下十年將是決定氣候未來的黃金時間，呼籲2024年總統候選人除了拜媽祖，也要有具體氣候政見。他提出三大建議：保護自然碳匯、生物多樣性；發展多元綠能；並透過交通、建築與大型活動建立示範，落實至民眾日常。

為了讓信眾看見再生能源可行性，綠色和平將出動兩台淨零遶境三輪車，透過太陽能板及儲能設備，以100%再生能源電力支援LED燈、提供每日200台手機充電服務，讓更多人看見氣候議題。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航