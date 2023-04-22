傑尼斯創辦人喜多川遭控長年性侵旗下藝人，事務所終於鬆口：雖然難證實並非覺得沒問題
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本月稍早岡本Kauan公開指控強尼喜多川在他還未成年時多次性侵他，且受害者不只他一人，只是大家都不敢反抗。過去日本媒體對此爭議報導的不多；相較於傑尼斯過去否認，甚至對報導媒體提告的態度，算是官方的首度鬆口。
打造「日本偶像帝國」的傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川，近來旗下藝人指控長期性侵多人，傑尼斯官方雖然隨即發出聲明，卻未正面回應，引發各界不滿。昨（21）日日本媒體報導，傑尼斯事務所近日向各合作夥伴發出了聲明，內容表示由於強尼喜多川已經去世，因此難以確認事情的真相，但同時也坦言「並非沒有問題」、「將誠摯應對媒體的報導和指控」。
傑尼斯現任社長：將誠摯面對媒體報導和指控
綜合《自由時報》和《ETtoday》報導，根據日媒《朝日新聞》報導，傑尼斯事務所近日向各合作夥伴發出了聲明，內容提及關於強尼喜多川性侵風波的看法和處理方式，文件由喜多川的外甥女、現任社長藤島茱莉景子署名發佈。在聲明中，傑尼斯事務所表示，由於強尼喜多川已經去世，因此難以確認事情的真相，但同時也坦言「並非沒有問題」、「將誠摯應對媒體的報導和指控」。
藤島茱莉景子指出，公司已發表新的經營體制，會一致努力加強管理，也會真摯地接受媒體報導跟檢舉。公司也向員工、旗下藝人進行徵詢大家的意見，目前雖然沒有發現什麼樣的問題，但藤島茱莉景子也表示，公司內部覺得這還不夠，有意請外部專家學者設立諮詢窗口來處理，
針對已離開公司的前藝人，則將準備設立一個考慮人權的外部專業諮詢機構，進行個別應對。也強調會盡可能保護個人隱私和人權。此外，藤島茱莉景子宣布將邀請一位外部董事，以避免公司權力集中在特定人士手上。
這份聲明的最後，藤島茱莉景子也為旗下藝人說話，表示「傑尼斯的藝人之所以發光發亮，正是因為每天都付出很多的努力才獲得的」，希望別因強尼喜多川的性侵案，而抹殺了藝人們的努力。
小傑尼斯岡本揭發多次性侵並提出證據影片
綜合多家媒體報導，前小傑尼斯岡本カウアン（Kauan）在本月12日召開國際記者會，揭露自己在年僅15歲時，遭到喜多川性侵次數多達20次，更公開遭侵犯的影片，也提及受害者不只自己一人。
岡本去年11月首度與前議員東谷義和連線直播，公開自己被喜多川性侵的經歷，並接受《週刊文春》採訪，透露加入傑尼斯1個月後、2012年3月，當時快要國中畢業時，與其他小傑尼斯收工後在喜多川家留宿，一行人在客廳吃晚餐，喜多川特別按摩他的肩膀，說「Kauan早點睡吧」，他早有耳聞，聽到這句話就表示「輪到你了」。
岡本本月再次大動作召開國際記者會，並且在記者會上播放手機拍下的證據影片，明確指控喜多川的性侵行為。他表示，喜多川多次潛入房裡按摩後脫掉他的內褲口交，「他從下方鑽進我的床，把我的被子拿掉，躺在我的腰部附近，過程都集中在下半身」，坦言當內褲被脫掉的時候，就已經有了心理準備。到了早上岡本跟喜多川像什麼事都沒發生過一樣，一起出門搭電梯，喜多川則給了他一張折成小小張的萬元鈔票。
岡本也指，喜多川不只這一次伸出魔爪，「總共發生了15到20次」，另外他也指控，喜多川有對還未出道的小傑尼斯們性侵的習慣。光他知道同樣被性侵的人，就有3人；且會暗示他們，不照做就不能出道，甚至會被打入冷宮，導致小傑尼斯們都不敢拒絕，成了傑尼斯內部的潛規則。
現年26歲的岡本Kauan從2012年成為「小傑尼斯」，在近200名「小傑尼斯」中頗有名氣，曾登上偶像雜誌《Myojo》封面、演出2014年版的《麻辣教師GTO》、NHK兒少節目《R的法則》等。
傑尼斯當天稍晚發出聲明，表示「自2019年隨著前代表（強尼喜多川）的過世，經營陣容的變更，根據時代和新環境，本公司將值得社會信賴的高透明性組織體制、制度整備作為重要課題。」並同時指今年1月起，管理高層以及員工將確實遵守。不過由於聲明未對喜多川性侵一事回應解釋，因此聲明一曝光，被大票網友砲轟。
過去傑尼斯都未承認，日媒普遍也都低調
《公視》報導，事實上早在1999年，日本雜誌《週刊文春》就曾報導過這件事，當時喜多川以不實報導毀謗名譽為由，對雜誌社提告。一審雜誌社敗訴，要賠償880萬日圓，但雜誌社不滿上訴後，二審判決性侵內容屬實，在部分內容仍有毀謗疑慮下，將賠償金減少到120萬日圓。儘管喜多川不服判決上訴，但卻遭到法官駁回，全案定讞。
不過，日本主流媒體卻疑似礙於傑尼斯的影響力，對案件冷處理，除了雜誌《週刊文春》以外，完全沒有報導。《BBC》今（2023）年3月推出喜多川惡行的紀錄片中，《週刊文春》再次訪問受害人之一岡本，加上岡本公開在喜多川屋內拍攝的照片，才讓日本平面媒體《朝日新聞》、《產經新聞》等報導相關案件，而國營媒體《NHK》更首次在電視媒體上報導。
如今藤島茱莉景子署名發出的這份聲明，相比過往對於相關消息強硬否認，甚至提告，或是避而不談未能正面回應的態度，傑尼斯官方可說是首度鬆口。
《中央社》報導，強尼喜多川於1960年代創立傑尼斯事務所後，成功打造鄉廣美、近藤真彥、田原俊彥等青春偶像。之後推出澀柿子隊、少年隊、東京小子（TOKIO）、近畿小子（KinKi Kids）、SMAP（中居正廣、木村拓哉等）、嵐(ARASHI)、關西傑尼斯8、King&Prince等偶像團體。
《中央社》報導，強尼喜多川1931年因父親職業的關係，生於美國加州洛杉磯，10幾歲時，紅歌星美空雲雀到洛杉磯公演，他擔任口譯員後，學習做秀場生意的基礎。韓戰時，他身為美軍參戰，之後在日本從事樂團活動等，也曾為擔任監督的少棒隊「傑尼斯」物色成員，1962年成立傑尼斯事務所。
強尼喜多川有3個兄弟姊妹，胞姐是瑪麗喜多川。瑪麗喜多川的女兒，也就是強尼喜多川的姪女藤島茱莉景子是傑尼斯事務所的代表董事。
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新聞來源
- 傑尼斯爆性侵藝人風波 「內部文件流出」現社長鬆口：並非沒問題（ETtoday）
- 傑尼斯性醜聞（上）：控訴日本偶像教父喜多川，狼爪下的受害者證詞（轉角國際）
- 傑尼斯終於鬆口！首談前社長性侵案「並非覺得沒問題」（自由時報）
- 前練習生遭喜多川硬上「公開證據影片」 犯案現場曝光傑尼斯回應了（鏡週刊）
- 「一句話」暗示輪到你！前小傑尼斯遭喜多川侵犯 被硬上20次偷錄影片自保（鏡週刊）
- 傑尼斯已故創辦人喜多川 遭前藝人控多次性侵（公視）
- ジャニーズ、性被害疑惑調査 タレントに聞き取り 取引先企業に報告（朝日新聞）
- 日男偶像教父強尼喜多川喪禮 150人送行（中央社）
- 傑尼斯社長強尼喜多川病逝 享壽87歲（中央社）
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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