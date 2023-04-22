2023/04/22,
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傑尼斯創辦人喜多川遭控長年性侵旗下藝人，事務所終於鬆口：雖然難證實並非覺得沒問題

傑尼斯創辦人喜多川遭控長年性侵旗下藝人，事務所終於鬆口：雖然難證實並非覺得沒問題
培育許多日本男偶像及團體的傑尼斯事務所社長強尼喜多川病逝時的媒體報導。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

本月稍早岡本Kauan公開指控強尼喜多川在他還未成年時多次性侵他，且受害者不只他一人，只是大家都不敢反抗。過去日本媒體對此爭議報導的不多；相較於傑尼斯過去否認，甚至對報導媒體提告的態度，算是官方的首度鬆口。

打造「日本偶像帝國」的傑尼斯事務所已故創辦人強尼喜多川，近來旗下藝人指控長期性侵多人，傑尼斯官方雖然隨即發出聲明，卻未正面回應，引發各界不滿。昨（21）日日本媒體報導，傑尼斯事務所近日向各合作夥伴發出了聲明，內容表示由於強尼喜多川已經去世，因此難以確認事情的真相，但同時也坦言「並非沒有問題」、「將誠摯應對媒體的報導和指控」。

傑尼斯現任社長：將誠摯面對媒體報導和指控

綜合《自由時報》《ETtoday》報導，根據日媒《朝日新聞》報導，傑尼斯事務所近日向各合作夥伴發出了聲明，內容提及關於強尼喜多川性侵風波的看法和處理方式，文件由喜多川的外甥女、現任社長藤島茱莉景子署名發佈。在聲明中，傑尼斯事務所表示，由於強尼喜多川已經去世，因此難以確認事情的真相，但同時也坦言「並非沒有問題」、「將誠摯應對媒體的報導和指控」。

藤島茱莉景子指出，公司已發表新的經營體制，會一致努力加強管理，也會真摯地接受媒體報導跟檢舉。公司也向員工、旗下藝人進行徵詢大家的意見，目前雖然沒有發現什麼樣的問題，但藤島茱莉景子也表示，公司內部覺得這還不夠，有意請外部專家學者設立諮詢窗口來處理，

針對已離開公司的前藝人，則將準備設立一個考慮人權的外部專業諮詢機構，進行個別應對。也強調會盡可能保護個人隱私和人權。此外，藤島茱莉景子宣布將邀請一位外部董事，以避免公司權力集中在特定人士手上。

這份聲明的最後，藤島茱莉景子也為旗下藝人說話，表示「傑尼斯的藝人之所以發光發亮，正是因為每天都付出很多的努力才獲得的」，希望別因強尼喜多川的性侵案，而抹殺了藝人們的努力。

小傑尼斯岡本揭發多次性侵並提出證據影片

綜合多家媒體報導，前小傑尼斯岡本カウアン（Kauan）在本月12日召開國際記者會，揭露自己在年僅15歲時，遭到喜多川性侵次數多達20次，更公開遭侵犯的影片，也提及受害者不只自己一人。

岡本去年11月首度與前議員東谷義和連線直播，公開自己被喜多川性侵的經歷，並接受《週刊文春》採訪，透露加入傑尼斯1個月後、2012年3月，當時快要國中畢業時，與其他小傑尼斯收工後在喜多川家留宿，一行人在客廳吃晚餐，喜多川特別按摩他的肩膀，說「Kauan早點睡吧」，他早有耳聞，聽到這句話就表示「輪到你了」。

岡本本月再次大動作召開國際記者會，並且在記者會上播放手機拍下的證據影片，明確指控喜多川的性侵行為。他表示，喜多川多次潛入房裡按摩後脫掉他的內褲口交，「他從下方鑽進我的床，把我的被子拿掉，躺在我的腰部附近，過程都集中在下半身」，坦言當內褲被脫掉的時候，就已經有了心理準備。到了早上岡本跟喜多川像什麼事都沒發生過一樣，一起出門搭電梯，喜多川則給了他一張折成小小張的萬元鈔票。

岡本也指，喜多川不只這一次伸出魔爪，「總共發生了15到20次」，另外他也指控，喜多川有對還未出道的小傑尼斯們性侵的習慣。光他知道同樣被性侵的人，就有3人；且會暗示他們，不照做就不能出道，甚至會被打入冷宮，導致小傑尼斯們都不敢拒絕，成了傑尼斯內部的潛規則。

現年26歲的岡本Kauan從2012年成為「小傑尼斯」，在近200名「小傑尼斯」中頗有名氣，曾登上偶像雜誌《Myojo》封面、演出2014年版的《麻辣教師GTO》、NHK兒少節目《R的法則》等。

傑尼斯當天稍晚發出聲明，表示「自2019年隨著前代表（強尼喜多川）的過世，經營陣容的變更，根據時代和新環境，本公司將值得社會信賴的高透明性組織體制、制度整備作為重要課題。」並同時指今年1月起，管理高層以及員工將確實遵守。不過由於聲明未對喜多川性侵一事回應解釋，因此聲明一曝光，被大票網友砲轟。

過去傑尼斯都未承認，日媒普遍也都低調

《公視》報導，事實上早在1999年，日本雜誌《週刊文春》就曾報導過這件事，當時喜多川以不實報導毀謗名譽為由，對雜誌社提告。一審雜誌社敗訴，要賠償880萬日圓，但雜誌社不滿上訴後，二審判決性侵內容屬實，在部分內容仍有毀謗疑慮下，將賠償金減少到120萬日圓。儘管喜多川不服判決上訴，但卻遭到法官駁回，全案定讞。

不過，日本主流媒體卻疑似礙於傑尼斯的影響力，對案件冷處理，除了雜誌《週刊文春》以外，完全沒有報導。《BBC》今（2023）年3月推出喜多川惡行的紀錄片中，《週刊文春》再次訪問受害人之一岡本，加上岡本公開在喜多川屋內拍攝的照片，才讓日本平面媒體《朝日新聞》、《產經新聞》等報導相關案件，而國營媒體《NHK》更首次在電視媒體上報導。

如今藤島茱莉景子署名發出的這份聲明，相比過往對於相關消息強硬否認，甚至提告，或是避而不談未能正面回應的態度，傑尼斯官方可說是首度鬆口。

《中央社》報導，強尼喜多川於1960年代創立傑尼斯事務所後，成功打造鄉廣美、近藤真彥、田原俊彥等青春偶像。之後推出澀柿子隊、少年隊、東京小子（TOKIO）、近畿小子（KinKi Kids）、SMAP（中居正廣、木村拓哉等）、嵐(ARASHI)、關西傑尼斯8、King&Prince等偶像團體。

《中央社》報導，強尼喜多川1931年因父親職業的關係，生於美國加州洛杉磯，10幾歲時，紅歌星美空雲雀到洛杉磯公演，他擔任口譯員後，學習做秀場生意的基礎。韓戰時，他身為美軍參戰，之後在日本從事樂團活動等，也曾為擔任監督的少棒隊「傑尼斯」物色成員，1962年成立傑尼斯事務所。

強尼喜多川有3個兄弟姊妹，胞姐是瑪麗喜多川。瑪麗喜多川的女兒，也就是強尼喜多川的姪女藤島茱莉景子是傑尼斯事務所的代表董事。

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新聞來源

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


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