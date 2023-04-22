真命天子（女）的迷思：如何確定他是「對的人」？

文：穗波心理師

我們在戀愛的時候，常會在心中問自己：「如何確定他是對的人？」

真有「真命天子（女）」？

先來說說這個問題的問法是否有值得討論之處，因為我們的內心深處常常會有一個假定：「這個世界上，應該會有一個『真命天子』或『真命天女』和我是天造地設的一對」，就像我們熟悉的童書『失落的一角』剛開始會尋求完全適合自己的一角，以達圓滿。

究其我們內心這種假定，溯其源，其實是來自柏拉圖書中的一個篇章，叫做「饗宴」。

這個篇章是以討論「愛」為對話的主題，提及一個神話故事，在故事中神把人一分為二，從此分裂的人類對自身感到不完全，因而想尋找另一半，企求回復原本的整體。而近代心理學的說法，則是描述個人有渴望和他人的親和傾向，是人們的一種本能之一。

或許這是「人們相信每個人都有『真命xx』，他是最適合自己的人」的信念來源之一。但時至今日，這個當初在饗宴中描述的神話，或許到了要破除的時候。

晚近的心理學發現在回答「伴侶為何是他」的問題上，有一個重要的發現，即那些被我們視為理想對象的條件清單中，和後來實際上成為我們的伴侶的人相較，其實沒有什麼內在關聯性。也就是說，我們內心所想要的伴侶和後來能吸引我們而能實際在一起的伴侶，兩者之間是有落差的。

我認為這種現象，可能和我們內心的潛意識相關，那些勾起我們內心振動的人，往往不是我們自己可以清楚意識到的。

愛情開端的「愛人暗影」

在這裏要談到「愛人暗影」的概念，就是許多愛情故事的開始中都描述一個「心思振動」的現象，大都是依著人們的視線突然覺得或沒來由地覺得「對方很可愛」，當然也有一種被振動到的情緒。

其實我們稱這種怦然心動，伴隨著生理變化現象（通常是心跳加速，男生不要想歪了），叫做出現了「愛人暗影」（Lover-in-the-shadows)，意即愛戀的開端就像在暗處浮動的光影，在某一刻和對方相處的遭逢下，發生心情上的感觸，就如同暗處中電光火石的一閃，突然見到一個清楚的影像，很吸引自己。

在近代的愛情研究認為，愛情可能不是像我們傳統概念所描述的，找一個「對」的人，然後和對方發展愛情；反倒是「愛情」附在某人身上向你展示愛情，有點像愛神邱比特的箭射向某人，隨之這人就他所看到的人陷入愛情，而「愛人暗影」則是倒過來，愛情透過某人向你展示愛情，這就好像會導電的金屬，我們會被它電到，是因為電流，但不是導體金屬本身。

所以不要誤認金屬有電人的能力，因此不要認為你「被剎到」的那個人就是「對」的人，充其量，對方只是愛情的「導體」，愛情透過這個人向你展現愛情。

所以，各位讀者可以瞭解許多怨偶在之前的相戀時間，有一段是愛的死去活來，當時彼此都可能互相認為對方是對的人，其實那時候是愛情棲息在這兩人身上，而後來愛情離開了雙方，雙方也就「因瞭解而分開」。

有了這樣對愛情性質的瞭解之後，「如何確定他是對的人」應該轉成問「如何和伴侶一直維持有愛情感覺的關係」，人選的重要性退居其次。

如何選擇適當「愛情候選人」

所以，以下建議幾種方式：

1. 人選應該是差不多會讓你心動的人：一個差不多會讓你心情振動的人，他們都是所謂「對的人」的候選人，比如說你都會被愛開玩笑的人及愛笑的人所吸引，雖然他外表不符合你內心標準，這樣的人目前有3個，所以他們都是「對的人」的候選人。

2. 去想像一下和他們各自生活的話，哪一人會使你於比較放鬆及安心：有時太帥的人或太美麗的人，成為我們的伴侶時，我們卻時時刻刻提心吊膽。談戀愛時，應該是我們自己覺得放鬆及安心的時刻，這是對未來可能兩人共組家庭的一種準備。

3. 注意對等性（也就是兩人相對於對方的愛的質量，各項條件是相對平衡的）：談戀愛時雙方間交流的一來一往，不會令你或對方委曲，雙方彼此能相愛的份量最好平衡對等。心理學的研究告訴我們，戀愛的雙方，通常比較愛對方的一方，權力比較小。如果想要論及婚嫁，那雙方家族的對等性也要考慮進去。對等性雖非必要，但長久交往時，不對等容易衍生問題。

4. 找一個容易溝通的人：在一起之後，彼此兩人的共同行動增加，自己個人的行動縮小，在共同行動中往往要達成共識，是「我好，你也好，我們都好」的狀態，和一個容易溝通達成共識的人在一起，比較不會有挫折感。

5. 和對等性有關係，雙方彼此需求對方的能量相等：有的人喜歡24小時都跟對方在一起，是那種「愛人兼工作夥伴」型的，如果和一個工作和家庭喜歡分開，重視個人時間的人在一起，就容易有衝突。所以彼此要能有默契建立雙方交集的大小範圍和尊重交集以外的個人領域，這樣兩個人在一起世界才會越走越大。

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一般來說，每個讓你心動的人各自都不大相同，每個人都各有特色，但是人不是物品，我們只能擇一而不能全要，所以選擇一個人然後做下選擇交往的決定。之後，不要再讓自己去想「那時如果我選擇別人的話，會......」，因為生命鮮少會重來，當你一直這樣想當初另一個抉擇的時候，通常只代表目前這段關係的失敗，多只讓自己陷於懊悔中，導致對自己不滿且沒有意義。

如果要讓對方一直維持在「對」的人，那接下來的愛情經營才是重頭戲，因為兩人都一直會隨時間有變化，當初吸引你的特色，可能現在轉為另一種。