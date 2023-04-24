特教代理教師的苦衷：終於得到孩子信賴卻得離開，要養家糊口怎麼全心考教甄？

「那孩子跟我說，他想要自殺，但他沒有辦法跟校內的老師講」，在接到自閉症孩子悠悠（化名）的訊息時，Judy早已不是他的特教班老師，因為在悠悠升上國三那年，學校突然開不出特教代理的職缺，儘管想過能把悠悠帶到畢業，但身為代理教師，本來也就隨時得做好離開的心理準備。

悠悠並不是特例，而是全台灣10萬多個特教生的縮影。像悠悠這樣的自閉症孩子，不容易和人建立親密的關係，常缺乏基本的社交能力，尤其會在班上反覆說一樣的話題，導致其他老師的厭煩。「但他們跟我說，我就會聽，然後給他們一些回應」，從國一到國二共2年的時間，悠悠發現到Judy是會傾聽的老師，也就慢慢開始敞開心房、找老師聊天。

在國三這年，悠悠或許是狀況不好，功課壓力也大，而接到悠悠想自殺的來訊時，Judy無奈表示：「我也不能怎麼辦，只能趕快想辦法聯絡他們現在校內的老師處理。」

花上數月建立的關係，沒開缺就毀於一旦

當了10年的特教老師，Judy並不是第一次在這樣半被迫的情況下，離開已經建立信賴關係的特教學生。尤其，特教班的孩子多半適應能力不好，「只要是頻繁的更動，對他們來說都不是好事」，因此，特教領域有一套教學模式，就是從零開始建構一個適合特殊孩子的環境，讓孩子在熟悉固定流程後，漸漸有精力做其他嘗試。

只要更換老師，就有可能讓孩子已經習慣的流程亂掉，而了解之前固有的模式或是建立新的模式，就是特教老師的專業所在。對自閉症的孩子而言，「換了老師，有很大的機率他會無視你；他知道你想跟他講話、建立關係，但他就是不講話」，Judy表示，他還遇過換了新老師後，孩子站在門口、根本不願意進教室的情況。

不具有特教專業的老師，在面對學生的「無視」時很可能會放棄，但Judy的做法是頻繁接觸、「逼」學生互動，「就算他沒有給出回應，我還是會點他的名字說：『你再想一想，老師先叫別人』。」在這樣的引導下，自閉症孩子大約兩到三週會開始願意互動、溝通，到「回答問題」的程度則得花上一個月。

但這也僅僅是建立起師生互動的橋樑，對特教老師來說，完成一整套建構式的環境可能得花上數月、甚至一個學期的時間，「好不容易建立好了，我又要走了」，談到這裡，作為代理教師的Judy無奈地說。

面對養家糊口的壓力，要怎麼回頭考教甄？

10多年前Judy從台師大特教系畢業，拿到特教教師證後，曾考過北、中、南各區的特教教師甄試，但當時錄取率就不高，只能從代理教師開始當起。

在基隆落腳了10年，工作以外的人生也在此生根發芽，建立家庭後，Judy更不可能到外縣市考教甄。但基隆的特教正式教師沒有年年開缺，他也已經沒辦法像剛畢業的大學生一樣當個全職考生，「我今天沒有工作，就是沒辦法養家糊口；但是如果上班，讀書時間一定會被壓縮」，儘管在教學現場能維持特教領域的專業度，卻越來越難再回頭準備教甄、拿到正式缺。

「其實老師並不是不優秀，是缺額真的開得太少了」，特教工作專業人員協會理事宋俞表示，許多做了很久的特教代理教師，根本無法想像什麼時候可以成為正式教師。這種不知明年會落腳在哪間學校的不確定感，一直是縈繞不去的煩惱，「如果今天我未婚、我單身，那我還是會去試試看其他縣市的教甄」，Judy受訪時無奈說道。

「員額控留」優先普教，特教代理問題更嚴重

事實上，代理教師比例高的問題並不只發生在特教領域，近年少子化的影響在教學現場漸漸浮現，公私立學校減招減班已成常態。全教總副秘書長張旭政指出，縣市政府因此在撥預算增聘專任教師時相對保守，長年控留員額，再加上聘用代理教師能夠節省經費，各種因素導致代理教師比例居高不下。

但以110學年度為例，全台國小到高中的代理教師比例為15.4％，其中特教老師的代理比例卻達兩成，足足多了5個百分點。這與張旭政所說的「員額控留」有著密切關聯。

員額控留指的是把專任員額留下，改聘代理教師、兼任、代課教師等支援人員，相關法規對學校的員額控留的比例都有明確規範，例如中小學必須控制在8％的範圍以內。但員額控留的比例是特教、普教併同計算，宋俞表示，學校缺乏資源時特教班總是先被犧牲，若正式教師可佔的員額不夠，就會讓特教班多一些代理教師，而這也是特教代理教師問題比普教更加嚴重的關鍵原因之一。

弔詭的是，特教領域承受著少子化、員額控留的影響，但教學資歷15年的新北市林姓特教老師斬釘截鐵地說：「學生人數近10年增加1.5倍，特教並沒有少子化的問題」，因此他認為在員額控留的計算上，特教應該要與普教脫鉤，才能根本處理現今特教現場的代理議題。

代理教師無法累積年資、續聘充滿不確定性

既然是「代理」教師，也就意味著在待遇上和正式教師會有落差，當了10年的代理教師Judy說：「我們在年資的累積上面，永遠都是以第1年去計算」。以10年年資來看，月薪就少了1萬多。加上每年有1個月的考績獎金、代理教師沒有，整年下來薪水落差將近20萬。

再來就是代理教師一年一聘，甚至有部分縣市無法給足一年聘期，若是後者，老師每年將再少掉近2個月的薪水；即使聘期給足一年，代理教師還是得面臨無法續聘的問題。

各個學校對於代理教師續聘的處理方法不一，林老師表示，續聘最多可以續聘2次，但有的學校每年都會重新招考，看各個教評會怎麼決定。