談〈虯髯客傳〉風塵三俠：人生存在著限制，但也永遠有選擇
我們想讓你知道的是
對大多數讀者來說，〈虯髯客傳〉的精彩之處，在於前半段風塵三俠的相會，我從「選擇」這個切入點來看紅拂、李靖、虯髯客，在人生的種種機緣與限制面前做出選擇，正好代表了三種不同的答案，那便是創造、接受與捨得。
文：希文樂見
〈虯髯客傳〉一卷描繪生動的彩色連環畫
隋末天下大亂、群雄割據，紫衣美女紅拂、少年英雄李靖於靈石客棧，與乘著跛腳驢子而來的虯髯客相會。作者杜光庭用寥寥數語，勾勒出三人活靈活現的英豪氣概，就像一卷描繪生動的彩色連環畫，由一個人物引出下一個人物，流暢而設計精妙的情節如瀑布般傾倒流瀉，呈現出一種令人神往的古典武俠韻味。
對大多數讀者來說，〈虯髯客傳〉的精彩之處，在於前半段風塵三俠的相會，我從「選擇」這個切入點來看紅拂、李靖、虯髯客，在人生的種種機緣與限制面前做出選擇，正好代表了三種不同的答案，那便是創造、接受與捨得。
紅拂，選擇太少，那就勇敢去創造
有些人會說，紅拂的成功在於她找到了可以託付終身的良人李靖，我認為這個回答對，也不對。勇敢追求愛情當然是獲得幸福的管道之一，但也絕對不是唯一的途徑，只是在充滿限制的古代社會，女性的生存方式有限，婚姻極大程度主導了一個女子終身的幸福。
假若紅拂出身在現代，憑著她的美貌、聰慧和行動力，想必能在職場上創造一番成就，她的人生能開啟更多有趣的篇章，但在她所處的時代下，尋找適合的對象仍是改變命運的最好途徑。
在限制面前，紅拂的選擇是「既然選擇太少，那就勇敢去創造」。她雖有著天生的優勢條件，就是不施脂粉也能讓男人「驚為天人」的頂級美貌，但也存在著種種劣勢，在出身決定婚姻，婚姻決定命運的社會體制下，紅拂只是楊素府上的家妓，身分可以稱得上卑微，就算擁有美貌和才華，也有可能僅僅被視作玩物。
但是紅拂並不甘心屈居於此，她想開闢出屬於自己的幸福道路，所以她敢於「夜奔李靖」。換位思考紅拂的處境，就算先天條件佔優勢，夜奔仍然存在著諸多風險，有可能被拒絕，也有可能事後發現看走眼，但她仍然選擇了冒險。
其身上所展現的對於人生主導權的追求與決心，使得她在諸多處於等待與被選擇的古典小說女主角中，成為一顆特別閃耀的星星，令人難以忽視的存在。
李靖，接受的藝術
相較於紅拂的積極主動，李靖在故事中其實一直是被動接受方的角色，他在愛情和事業上分別遇到了兩大機緣，一個是半夜有絕世美女來敲門說要嫁給他，一個是驚天富豪決定把所有財產送給他，讓他輔佐明君。
以此來看，李靖的人生就像武俠小說裡面的主角，不慎墜落懸崖都能發現武功秘笈。開外掛的人生對一般人來說有何參考價值?絕大多數人這輩子當然不可能有李靖所的幸運，但從李靖身上也能看到接受的藝術。
紅拂夜奔，李靖並沒有馬上被美色沖昏腦袋，相反地，他很仔細地觀察紅拂，又詢問了她的諸多訊息後仍然心有存疑，畢竟紅拂的身分特殊，是楊素府上的家妓，過了好幾天「聞追訪之聲，意亦非峻」，才慢慢放下心來。
虯髯客的無禮闖入，李靖沒有馬上發怒，而是「怒甚，未決，猶刷馬」，決定先觀察才做出行動，等到確認虯髯客雖然行為狂放，但也是位俠客之後，面對虯髯客的考驗「於是開革囊，取一人頭並心肝；卻頭囊中，以匕首切心肝共食之」，李靖並不畏懼，也不慌張，因而贏得了虯髯客的認同。
李靖憑藉著自身的人格特質，獲得紅拂和虯髯客的欣賞，這是他能夠獲得機會的原因，而他面對機會的態度，決定了是否能夠改變命運。從李靖面對機緣的態度來看，他是個極為謹慎和大膽的人，也是因為如此他才能在未知的危機或轉機面前，小心判斷，果斷接受。
虯髯客，捨得也是一種人生智慧
雖然就故事合理性來看，虯髯客單單憑藉著面相學，放棄統一天下的夢想，及苦心經營多年的事業不是很能讓人接受。不過了解創作背景就會知道，作者杜光庭正親身經歷著安史之亂後，藩鎮割據的混亂局面，所以小說的重點，其實在宣揚大唐王朝的正統性，即使像虯髯客這樣的英雄豪傑，而且擁有著數不盡的財富，一見到李世民仍然必須「吁嗟而去」，認定李世民為真命天子，心甘情願不與之爭奪天下。
但我們不妨給人生一個假設性的命題「如果你明確知道努力很久的目標必定失敗，該如何做出抉擇」？並不是所有的努力都會獲得回報，這是人生的限制，而我們又該以什麼態度去面對失敗呢？
不只是事業上，虯髯客在愛情上也面臨著同樣的考驗，雖然故事沒有明說，但從虯髯客對紅拂的長久凝視、大力誇讚、關心照護來看，他對紅拂是有情的，只是因為紅拂已經先選擇李靖而作罷。
面對愛情和事業，虯髯客都處於不得不放棄的處境，命運並沒有站在他這邊，但虯髯客的難得處就在於他沒有成為一名哀怨的輸家，反而活出了自己的另一番精彩。
為何他能夠如此瀟灑呢？我認為根本原因在於，虯髯客對人生本來就有著更寬廣且崇高的追求，所以他才能夠不計眼前得失，開拓出新的境界。
比起自己能不能成就霸業，他更在乎天下是否太平，所以選擇拱手讓江山，去東南尋找新的機會；比起能不能得到紅拂，他更在乎大家是否幸福，所以選擇不奪人所愛。
當你對人生的成敗得失有著更寬廣的定義時，便不容易被束縛，這時你便有了更寬敞的道路。從〈虯髯客傳〉來看，人生存在著限制，但也永遠有選擇，每個人都可以用他所選擇的方式接受並行動。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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PS 我愛你：一張電子卡片，啟動蔡阿嘎的母親節感謝計畫
我們想讓你知道的是
每年母親節，蔡阿嘎都會為二伯製作一張卡片，他今年特別與團隊嘗試用Photoshop製作電子賀卡，用特別的方式表達一路與二伯成為父母以來，對她的感謝。
一個生命的誕生，必然少不了母親，但母親的意義，可能不僅限於字面上的角色。他代表的，是那個為你付出、為你著想、聆聽你、擁抱你，在漫長的彷彿永遠沒有盡頭的黑夜中，為你點亮一盞燈，陪你一起迎接天光的那個人。雖然母親所有的用心，往往不求回報，但你的一點心意，一定能讓他打從心底感到溫暖與驕傲。
在母親節即將到來的前夕，你還在苦惱要怎麼表達你的祝福之意嗎？或許是一通電話，也可能是一顆親手烤的蛋糕，又或者是一樣適合他的配飾、擺飾。如果你還沒有做好決定，不妨來參考一下蔡阿嘎今年的計畫。他能做得到，你一定也可以！
「無論生活或工作，她都是我最想感謝的人」
蔡阿嘎和二伯，可以說是YTR界的神仙眷侶，最初兩人再加上大頭佛一起經營頻道，形成一個黃金鐵三角，不管是頻道內容、呈現的方式、和廠商的合作等等，都是三人一起討論出來的結果。「通常我們是少數服從多數，但是也會尊重少數，例如有些內容我跟大頭佛覺得很好笑，可以玩，但是二伯覺得不妥，那我們也會放掉。通常都是討論到三個人意見一致，然後再朝著我們一起訂好的目標去執行。」在蔡阿嘎眼中，二伯從一開始害羞躲在幕後，到可以出現在鏡頭前講話，是非常感人的。「因為她所努力的一切，都是為了支持我做出更好的創作。」蔡阿嘎說：「我真的很感謝這條路上有她。」
不只是工作上的支持，在生活上，二伯和蔡阿嘎也成為彼此的重要支柱。在愛情長跑多年之後，蔡阿嘎和二伯有情人終成眷屬，先後有了可愛的蔡桃貴和蔡波能。「我以前對女人成為一個母親會有多辛苦，老實說是比較沒有概念。後來我跟二伯有了我們的孩子，我看著她在懷孕的時候，全身上下各種不舒服，一路吐到生。孩子出生之後，前三個月幾乎都沒有辦法好好睡一覺，還要擠奶餵奶，真的很辛苦。我身為另一半，一些體力活、雜事我可以處理，但是她身體上的不舒服、賀爾蒙造成的緊張或者不愉快，我都只能想辦法幫她舒緩，沒有辦法完全解決，還是要靠她自己撐過去。成為一個母親，我覺得應該是全世界最偉大的犧牲和努力。」透過二伯，蔡阿嘎感受到了母親的韌性和包容力，因此每一年的母親節，蔡阿嘎都會準備禮物，獻給對他來說最特別、最意義重大的二伯。
「每一年我送給二伯的禮物，主題都是她，母親節她最大啊！然後再加上我們一起經歷的事情、有代表性的回憶來穿插。今年母親節，都2023年了，想要數位化一下，所以決定試試看製作電子卡片，感覺起來就很潮有沒有。」雖然想嘗試電子卡片，但蔡阿嘎考慮到自己技術已經很久沒更新，所以趕緊請來Hahababy的超強美編倢妤幫忙。利用Photoshop，一張精緻又充滿意義的電子卡片，三兩下就完成了，蔡阿嘎也趁機精進了一下自己的Photoshop技術，畢竟網路常青樹也是要活到老學到老！
必學PS小技巧，幫你輕鬆實現所有靈感
「以前頻道只有我自己的時候，我會用Adobe Photoshop來製作素材，比方把產品照裡面的產品挖出來，就能夠變成一個小圖示放在我的影片裡面。那時候我弄一個小圖示大概要兩三個小時，才能修到乾淨完美，做完都有一種『好了我今天工作量夠大了』的感覺，很累。」有過往經驗的蔡阿嘎，覺得Photoshop很好用，隨著工作室規模變大，後製工作就由團隊來處理。有些時間沒有接觸Photoshop，日新月異的神速功能讓阿嘎嚇了一跳「這次我跟著倢妤一起做電子卡片，真的嚇到，PS變得好智慧化，按個鍵就可以直接換掉整片天空，然後去背、修瑕疵都是點一下就好了，太強了。」
Adobe從未慢下優化軟體功能、強化使用者體驗的初衷。現在的 Photoshop，保留了一直以來強大的圖像處理能力，但工具的使用方式則變得更加簡單。美編倢妤就分享道：「我剛接觸Photoshop是在高中的時候，因為我是念設計的，所以Photoshop絕對必用。我從CS6開始使用到今天，覺得最大的差異就是越來越直覺化操作方式，還有工具和步驟也都化繁為簡，處理一張圖像的速度越來越快。」能夠這樣快速的處理圖像，要歸功於智慧化的AI偵測能力，以及豐富的雲端資料庫。透過AI偵測，Photoshop就有辦法感測到圖像中的天空或是背景的範圍，搭配資料庫裡面各式各樣的素材，讓使用者只要一個按鍵，就能把天空、背景完全替換。
除此之外，倢妤也非常享受可以在不同裝置上使用Photoshop的便利性。「我可以在電腦上、平板上，甚至手機上都可以使用Photoshop。比方我可以將在平板上處理好的素材，同步至 Creative Cloud，然後再用電腦做圖，這樣我就可以不用另外接手繪板，很輕鬆。」不只裝置同步，在Adobe家族中的軟體之間，也可以使用彼此產出的成果。例如蔡阿嘎之前提到，在Photoshop中將產品去背之後，放進Premiere中成為影片的小圖示；倢妤也會先利用Photoshop畫圖、處理圖像，再將素材丟進Illustrator中完成設計。「真的是超級便利，Adobe不只軟體好用，軟體之間的整合也很厲害，用過就回不去了。」倢妤感動指數一百分推薦。
身為美編的倢妤，還要大力推薦一個在她的工作中不可或缺的小幫手——Blend modes混合模式。「我在協助老闆做母親節卡片時就有用到這個功能，可以把不同的圖層融合得很自然。平時我在工作上也常常用到它，比方設計商品，我要把logo合在一個杯子或一件衣服上，這個功能就可以根據我想要合成的物件的形狀，自動去貼合，看起來就會很像成品的狀態。以前當然也可以做到這一點，但是要花我很多時間，現在就變得很快。」
有你，才有每一個精彩的創意
從2008年開始經營頻道至今，從個人的單打獨鬥，到和一整個團隊努力合作，蔡阿嘎始終相信，創意的誕生，是來自於生活中的每一件小事，而創意的完成，則要靠團隊的力量和優秀的工具。「從以前我一個人在做就是用Adobe，所以現在我在招募夥伴的時候，就要求一定要會Adobe的軟體，不用全部都會，但基本的Photoshop、Illustrator、Premiere⋯⋯這些，總要有一兩個是比較強的，畢竟這些都是我們經營社群、頻道沒有辦法缺少的工具。」蔡阿嘎說：「比方我們要放社群的照片、圖片，不可能不修就原圖丟上去，因為很多時候這些照片可能是在一個條件比較不好的狀態下拍出來的，我自己看了都不喜歡，更不可能分享給我們的網友看啊！」二伯也補充道：「而且現在Adobe就是業界中最好用、最主流的工具，像是我自己也因為經營品牌，開始回來使用Photoshop，不論是跟我們團隊還是跟別人合作，懂Adobe的話，就擁有共通的語言，在溝通想法上真的會快很多。」
在越來越多人使用社群交流的今天，要將手中的照片、影片調整得更精彩生動、細緻無暇，甚至異想天開，善用工具的能力就變得非常重要。Adobe Photoshop陪著所有對重視影像細節的使用者們一起成長，透過一次又一次的更新與優化，帶來更有力、簡易、直覺化的使用者體驗。從為企業產出代表品牌形象的主視覺設計，到為心愛的人做一張卡片，你都能感受到Adobe永遠多想一步的前瞻性格，陪你一起實踐所有創意。
心動了嗎？為母親製作一張別具意義的電子卡片，就是這麼簡單又心意滿滿。為了鼓勵大家表達自己的心意Adobe還加碼推出好禮徵件，只要使用Photoshop製作母親節卡片，再分享你與母親的故事，就有機會免費獲得相印機和母親節禮物組喔！
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