2023/04/21,
印太

隨著疫情趨緩觀光客快速回流，未來入境泰國將缴交入境費

隨著疫情趨緩觀光客快速回流，未來入境泰國將缴交入境費
泰國潑水節。Photo Credit: GettyImages

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泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，但因為COVID-19疫情而暫緩。隨著疫情大幅趨緩，觀光客快速回流，泰國內閣會議2月同意對入境旅客徵收觀光費，搭飛機入境旅客徵收300泰銖（約新台幣266元），上路時間最晚不會超過9月。

（中央社）泰國原規劃從6月起對入境觀光客隨機票徵收300泰銖（約新台幣267元），但因為收費方式有困難而暫緩。泰國官員表示，不會取消這項政策，擬透過手機應用程式、網站或收費亭3種方式徵收。

泰國政府早在2019年就研擬對入境觀光客加收費用，但因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而暫緩。國家觀光政策委員會（National Tourism Policy Committee）2021年1月通過觀光暨體育部提案對旅客徵收入境觀光費，由於當時疫情未趨緩，這個政策遭到旅遊業者詬病而遲遲沒上路。

隨著疫情大幅趨緩，觀光客快速回流，泰國內閣會議2月同意對入境旅客徵收觀光費，搭飛機入境旅客徵收300泰銖（約新台幣266元），陸路和水路入境旅客徵收150泰銖（約新台幣133元）。

觀光暨體育部長皮帕（Pipat Ratchakitprakarn）當時說，等政府公報刊登後90天會生效，預計上路日期在6月，持有外交護照或工作證的外國旅客、2歲以下的兒童及轉機不過夜的旅客免付觀光費。

泰國潑水節民眾拿水槍互射
Photo Credit: 中央社
擺脫COVID-19疫情陰影，俗稱潑水節的泰國新年宋干節慶祝活動疫後首度全面回歸。圖為曼谷席隆區路邊民眾和車上的民眾拿水槍互射。

泰國政府原擬希望空路入境的費用附帶在機票內，但由於航空公司售票端無法把觀光客、持有工作證的外國人和泰國人分開，且航空公司認為依照國際航空運輸協會（IATA）的規定，所有旅客要被平等收費，因此這項規定無法在6月上路，再度暫緩。

《曼谷郵報》（Bangkok post）報導，皮帕接受泰媒訪問時表示，收取入境費的政策不會取消，上路時間最晚不會超過9月。觀光暨體育部規劃把收取入境費的工作外包給外部團體執行，可能會透過3種方式，包括手機應用程式、網站和收費亭徵收。

對於泰國旅遊界憂心的中國低價零元旅遊團，皮帕表示，觀光暨體育部將尋求各府的警察單位以及觀光警察協助，打擊這類型的非法產業，觀光暨體育部已在2月和中國文化旅遊部討論如何確保遊客的安全以及旅遊的品質。

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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