2023/04/23,
印太

一碗叻沙在加州賣超過新台幣600元？北美亞洲食品市場龐大，新加坡美食出了國身價大漲

一碗叻沙在加州賣超過新台幣600元？北美亞洲食品市場龐大，新加坡美食出了國身價大漲
新加坡叻沙。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

新加坡叻沙在美國的售價是20美元（約新台幣611元），但也一樣吸引大批顧客，主要還是得益於亞洲美食在美國日漸受歡迎。新加坡知名零食品牌Irvins的北美區域高級副總裁Alex Uoo指出：「（美國的）亞洲食品市場非常龐大。新加坡只有500萬人口，但單在南加州就有2600萬人，而且他們都非常喜歡購物。」

文：許耀泉

新加坡「國民美食」不少，椰漿飯、肉脞面、印度煎餅和叻沙不過是其中幾個例子。他們的共同點是：容易吃到（一般只要到小販中心或咖啡店都能買到），價格親民。

以目前的物價來說，大約5新元就能吃上一份，既能填飽肚子，又不傷荷包。但如果價格抬高到27新元呢？

到了這個價位，多數本地消費者可能掉頭就走，但在海外，顧客仍是趨之若鶩，進軍海外的本地餐飲業者更因此大受鼓舞。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
叻沙

業者：國外成本高昂，食材難覓

當然，27元的叻沙在新加坡不是沒有，但這一般是出現在高檔餐館或五星級酒店的「奢華版」叻沙，可能包括龍蝦、扇貝等高檔食材。

叻沙漂洋過海到了美國之後，一碗叫價20美元（約合27新元，約新台幣619元），離不開當地高昂的人力和運營成本。

本地咖啡店品牌吉利尼咖啡店（Killiney Kopitiam）美國分公司的廚藝總監諾拉·哈倫（Nora Haron）也告訴《海峽時報》，顧客都相當熟悉新加坡美食，因此菜品的口味必須越地道越好：

「我們使用的叁峇跟新加坡的一樣，不能取巧——顧客會察覺的。他們當中有不少經常出國的年輕商界人士，因此會期望在這裡吃到跟新加坡相同的美食。」

進軍美國的本地餐飲業者偶爾還是會遇到食材或其他材料短缺，而必須變通。

在紐約曼哈頓市中心的新加坡小販中心Urban Hawker經營海南雞飯攤Hainan Jones的林偉傑（音譯）接受《海峽時報》訪問時就指出，由於酸柑（calamansi）在美國貨源不足，價格又昂貴，他只好改用在當地容易買到的萊姆（lime）。

黑醬油也是一個例子。由於美國市面上售賣的黑醬油比新加坡的稀薄，味道也更鹹，因此林偉傑經過多番嘗試後，才調配出適合的醬油。

美國市場龐大 本地餐飲業者擬擴展業務

Hainan Jones的標準雞飯套餐和吉利尼咖啡店叻沙在美國的售價一樣是20美元（約新台幣611元），但也一樣吸引大批顧客，主要還是得益於亞洲美食在美國日漸受歡迎。

以鹹蛋魚皮零食知名的本地品牌Irvins正計劃將生意從加州擴大到紐約、華盛頓和德州，並計劃在更靠近美國的地區開設製造廠。

Irvins北美區域高級副總裁Alex Uoo指出：

「（美國的）亞洲食品市場非常龐大，並且還在成長。新加坡只有500萬人口，但單在南加州就有2600萬人，而且他們都非常喜歡購物。」

吉利尼咖啡店則於2020年9月在加州帕羅奧圖（Palo Alto）開設第一家分店之後，計劃於2024年初在聖塔克拉拉（Santa Clara）開設第二家分店。

持有吉利尼咖啡店美國特許經營權的卓夕琇（Amanda Toh Steckler）也對該品牌在美國的前景表示樂觀：

「我認為我們有許多機會，將暖心暖胃的新加坡美食帶到美國的各個角落。」

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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